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Конкуренция на рынке электроэнергии может убрать потребность повышать тарифы, - "слуга народа" Герус

Конкуренция на рынке электроэнергии может убрать потребность повышать тарифы, -

Конкуренция на рынке электроэнергии может убрать потребность повышать тарифы для населения.

Об этом в эфире "Право на владу" сказал председатель парламентского комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если ты обеспечиваешь конкуренцию на рынке, необходимость повышения становится не такой острой, а также есть моральное право поднять тарифы, если в этом есть потребность. Если чиновники и политики сделали все, чтобы рынок был конкурентным, такое право появляется. А если мы видим на рынке злоупотребления, то тогда морального права нет", - сказал Герус.

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Он отметил, что на рынке электроэнергии должна возникнуть конкуренция.

"Тогда посмотрим, будет ли необходимость повышать тарифы и когда", - добавил Герус.

По его мнению, в этом году приоритетной задачей будет выход из кризиса в энергетике.

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"Во время карантина тарифы на электроэнергию точно не будут повышены", - подчеркнул нардеп.

Автор: 

энергетика (2549) Тарифы на электроэнергию (2163) Герус (184) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+14
Цей ******* натякає на закупку енергії в раші. Тоді в нас небуде своєї енергії взагалі.
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29.05.2020 09:37
+11
Для конкуренции нужны игроки рынка, а не монополисты
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29.05.2020 09:34
+10
Він не натякає. Ця зелена мразота це робить.
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29.05.2020 09:55
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Для конкуренции нужны игроки рынка, а не монополисты
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29.05.2020 09:34 Ответить
татарин Наперсток...и еврей с Бородой редкостный между нами ублюдки.....и быдло причем оба .. то что они заслужили чтобы их повесили на суку.. какие они монополисты или игроки воры а первый лям всегда замешан на крови... а иначе никак.. кидальщики жлобняк по беспределу тупое чмо и наглое как жаба на болоте.. и да- какой рынок рынок чего вы что ополоумели часом???
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29.05.2020 09:39 Ответить
Дешеву атомну пресують і кажуть про конкуренцію !
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29.05.2020 09:55 Ответить
Пpавильно. давайте подавать будем всю электpоэнегию чеpез ломбарды. А что. это классно и Геpус опять на коне будет.
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29.05.2020 10:18 Ответить
Бред сивої кобили.
Для конкуренції на ринку потрібно верховенство ПРАВА. Тобто однакові правила для всіх.
Яка ж то конкуренція, коли держава купує "зелену" електроенергію по 5 грн за 1 кВт*год і енергію теплової генерації за 2грн, а енергоблоки АЕС, які продають електроенергію в 10 разів дешевше по 0,57грн (57коп !) за 1 кВт*год зупиняють, щоб догодити цім карликам. Уж на що б, здавалося, державний Енергоатом "монополист" (55% виробництва електроенергії в Україні), але і цього монстра можна завалити і зробити банкрутом на догоду мафіозним кланам.
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29.05.2020 10:21 Ответить
Уверен на 1000% - услышь тебя кто то из власть имущих... - они подымут и атомную эл. в цене для нас ! А не снизят цены других !!!
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30.05.2020 22:18 Ответить
Цей ******* натякає на закупку енергії в раші. Тоді в нас небуде своєї енергії взагалі.
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29.05.2020 09:37 Ответить
Він не натякає. Ця зелена мразота це робить.
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29.05.2020 09:55 Ответить
Если остановили АЕС то другого выхода как закупать електроенергию и уголь на Рашке нет. Ветряные мельницы и солнечные панели ето детские игрушки и с нормальной нагрузкой не справятся, особенно в такую хмарную погоду как сейчас, как только пойдет нормальное потребление електроенергии, уже не говорю что если запустятся заводы. Нужно было думать раньше чем аплодировать *зеленым тарифам* Ахметова. Или доставайте керосинки и свечи
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29.05.2020 10:38 Ответить
В Україні вугілля валом.
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29.05.2020 13:48 Ответить
Разрешите геннерации продавать эл.эн. напрямую потребителю, без всяких "энергорынков" и Энер, и цены сразу рухнут. Но нет, а олигархам чем харчеваться?
Конкуренция на рынке электроэнергии может убрать потребность повышать тарифы, - "слуга народа" Герус - Цензор.НЕТ 2140
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29.05.2020 09:38 Ответить
вас не удивляет что все там энергетики так сказать чистые евреи и даже производные от них и татары всякие короче не славянское не православные....а чмо ублюдки конченные подонки и мрази.. раньше в Украине свободной таких просто убивали причем именно с отрезанием голов....а теперь у нас еще фефизденту такой же сморча влезло из их Синагоги с Мечетью приперло.. сколько можно терпеть нам славянам украинцам русским и иным православным католикам и греко католикам этих синагожных или Аллах акбаров??????
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29.05.2020 09:43 Ответить
Гройсман тоже был еврей; но к нему - какие претензии ? Железную дорогу построил в Борисполь, в 20 (двадцать) раз дешевле первоначального китайского проекта.
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29.05.2020 09:48 Ответить
Конкуренція на ринку електроенергії може усунути потребу підвищувати тарифи, - "слуга народу" Герус - Цензор.НЕТ 1050
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29.05.2020 09:59 Ответить
Вот именно.
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29.05.2020 10:00 Ответить
Да никаких притензий к Гнойсману, поднял цена в 10 раз инормально
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29.05.2020 10:22 Ответить
Разные проекты, потому что были разные техзадания
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29.05.2020 10:25 Ответить
Задание было простое: железнодорожное сообщение с аэропортом. Всё
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29.05.2020 10:32 Ответить
Разные министры МИУ, разные техзадания. ЖД сообщение с аэропортом это цель, но участники тендеров ориентируются не на цель, и на декларации, а на техзадания.
По дешевизне тоже спорный вопрос. Предложение Siemens было почти в два раза дешевле, но техзадание сделали так, что они не смогли участвовать
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29.05.2020 10:39 Ответить
Предложение Сименса было в два раза дешевле чем проект Гройсмана ???
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29.05.2020 10:57 Ответить
Да. И это не впервые. Помните покупку поездов Хюндай? Предложение Сименс было в 2.5 раза дешевле. По тому проекту я вообще больше знаю, потому что вёл его. Плюс доставка из Германии была бы дешевле, чем из Южной Кореи кораблями. Там много плюсов было.
Азиров тогда требовал купить Крюковские поезда, но опять же по цене в 2 раза выше, чем Сименс. Примерно в два раза. Крюковский тогда предлагался по €20 млн, а от Сименс стоил €10.8 млн
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29.05.2020 11:04 Ответить
Речь не о поездах, а о строительстве самой железки. А подвижной состав - это старые PESA; там затраты были на капремонт только.
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29.05.2020 11:12 Ответить
К железке Гройсман не имеет ни какого отношения, если только номинально, как общий руководитель всеми бюджетными процессами в стране. Но он не мог повлиять на цену строительства, так как проектирование и строительство внутри УЗ регламентируются внутренними нормативными документами. Это заказ КГГА, а проект, исполнение и расходы УЗ.
К постройке железки китайцы не имели никакого отношения, они могли выступить только в качестве инвесторов существующего проекта. По крайней мере были такие переговоры.
Я думал Вы о разнице стоимости проектов Омеляна и Пивоварского, потому и пытался объяснить, что разные проекты по разному стоят. Монорельс значительно дороже обычной колеи
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29.05.2020 11:28 Ответить
Железка была его личным проектом - он рассматривал его в качестве предвыборного (в том числе). Но, население решило что клоун из квартала будет лучше чем воины и хозяйственники.
А китайцы - я Вам сообщаю на всякий случай - как правило везут всё своё, включая рабочую силу. Так что осталась бы Украина с чудовищным долгом за железку. Которую ещё строили бы десять лет минимум.
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29.05.2020 12:22 Ответить
Если все переводить в политику, тогда Вы сами должны видеть, что ему это не помогло всего по одной причине: Он к этому не имел отношения.
А китайцы могли бы привезти "все своё" только если бы это было в рамках техзадания. Но у нас это не предусмотрено.
Даже в сборочном производстве иностранных компаний на территории Украины предусмотрено постепенное наращивание украинских комплектующих минимум на 40%.
По моему только Козак пытался протянуть изменения требований до 70-80% украинских комплектующих.
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29.05.2020 12:37 Ответить
Наша беседа ушла в никуда, ввиду несогласия по принципиальному вопросу: какую роль Гройсман играл в этом проекте.
Давайте закончим на этом.
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29.05.2020 12:51 Ответить
и пишу еврей потому что еврей по польски звучит иначе а у нас за это слово банят почему не ясно это официально разрешенное слово и причем пользвоалось в написании многими писателями как русскими так и украинцами...в гугл переводчик зайдите и наберите еврей и перевод на польский и поймете о ком и ЧТО я сказал и мел ввиду... Евреи и их ПРОИЗВОДНЫЕ полукровки или помесь хомячка с скунсом...
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29.05.2020 10:54 Ответить
"Конкуренция на рынке электроэнергии может убрать потребность повышать тарифы" - Это не потребность, это стремление. Это - грабёж и разбой!
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29.05.2020 09:43 Ответить
Чепуха. Не верьте ни единому слову. У нас в Австралии приватизировали государственную эелектрическую систему ( и газовую); и обещания были точно такие же. В реальности, все эти типа "конкуренты" образовали картель, и цены только растут.
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29.05.2020 09:47 Ответить
У вас цены растут соответственно спросу, а у нас отключают АЭС, потому как избыток эл.эн., и при этом цены растут...
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29.05.2020 09:49 Ответить
Не-а. У нас цены растут вообще "просто так". Присылают бумажку " с такого-то числа тарифы увеличены", и всё.
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29.05.2020 09:59 Ответить
герус- ко сая г нида
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29.05.2020 09:51 Ответить
Классное предложение для Украины по аналогу самых честных тендеров в мире под названием "прозоро"... Ренат предоставит для умняка штук 50 конкурентов сразу. В результате цена повысится в 2 раза в результате добросовестных соревнований.
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29.05.2020 10:08 Ответить
пока гниды олигархи не будут висеть на фонарных столбах вместо светильников, в стране будет жопа постоянно. и это аксиома.только вопрос, кто ж их повесит? )))))

ну явно не членограй ))) оно такое сцикливое)))
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29.05.2020 10:12 Ответить
Ага. Ахметов вам даст конкуренцию, когда он уже почти все прибрал к рукам. Ждите веерных отключений и наблюдайте как Ахметов продает електроенергию за бесценок за бугор а вам рассказывает что отклюбчает свет потому что не хватает угля и нужно его вести обязательно с ОРДЛО и Рашки.
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29.05.2020 10:18 Ответить
Герус, вы с энергетикой позорно обосрались. Ты б лучше меньше трындел.
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29.05.2020 10:20 Ответить
Скажите, а почему в ОРДЛО тарифы на уровне 2013 года и свет по 30 копеек? Или ето ОРДЛО а не Украина пошли в Европу и используют новые технологии и дешовые альтернативные источники енергии?
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29.05.2020 10:20 Ответить
ОРДЛО находится на полном содержании Москвы.
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29.05.2020 10:33 Ответить
Не звезди. Почему тогда туда идут водопроводы, провода и трубы с Украины?
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29.05.2020 10:39 Ответить
"Содержание" означает: финансовое. Ну и оружием, конечно.
А отключить воду и электричество - означает что завтра на позиции ВСУ посыпятся заряды ТЯО.
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29.05.2020 10:58 Ответить
Тот случай, когда заголовок противоречит содержанию.
" есть моральное право поднять тарифы, если в этом есть потребность. Если ... сделали все, чтобы рынок был конкурентным, такое право появляется."
В нашем случае, если сделать рынок и не заставлять Энергоатом держать цены "для населения", то цены поднимутся без вариантов.
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29.05.2020 10:37 Ответить
Очень много домохозяйств .где все на электрике , куда повышать ?
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29.05.2020 10:45 Ответить
щоб була конкуренція,
спочатку розділити монополіста..

20% ринку це вважається монополізм,
а у ахметки 80%
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29.05.2020 11:32 Ответить
Что этот косоглазый безграмотны хрен Герус, там мычит??
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29.05.2020 12:39 Ответить
всё верно. Нужно развивать АЭС и платить "экологическим" олигархам равную цену за кВТ.
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29.05.2020 22:00 Ответить
 
 