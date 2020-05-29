Конкуренция на рынке электроэнергии может убрать потребность повышать тарифы, - "слуга народа" Герус

Конкуренция на рынке электроэнергии может убрать потребность повышать тарифы для населения.

Об этом в эфире "Право на владу" сказал председатель парламентского комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если ты обеспечиваешь конкуренцию на рынке, необходимость повышения становится не такой острой, а также есть моральное право поднять тарифы, если в этом есть потребность. Если чиновники и политики сделали все, чтобы рынок был конкурентным, такое право появляется. А если мы видим на рынке злоупотребления, то тогда морального права нет", - сказал Герус.

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Он отметил, что на рынке электроэнергии должна возникнуть конкуренция.

"Тогда посмотрим, будет ли необходимость повышать тарифы и когда", - добавил Герус.

По его мнению, в этом году приоритетной задачей будет выход из кризиса в энергетике.

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"Во время карантина тарифы на электроэнергию точно не будут повышены", - подчеркнул нардеп.