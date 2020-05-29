Конкуренция на рынке электроэнергии может убрать потребность повышать тарифы, - "слуга народа" Герус
Конкуренция на рынке электроэнергии может убрать потребность повышать тарифы для населения.
Об этом в эфире "Право на владу" сказал председатель парламентского комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если ты обеспечиваешь конкуренцию на рынке, необходимость повышения становится не такой острой, а также есть моральное право поднять тарифы, если в этом есть потребность. Если чиновники и политики сделали все, чтобы рынок был конкурентным, такое право появляется. А если мы видим на рынке злоупотребления, то тогда морального права нет", - сказал Герус.
Он отметил, что на рынке электроэнергии должна возникнуть конкуренция.
"Тогда посмотрим, будет ли необходимость повышать тарифы и когда", - добавил Герус.
По его мнению, в этом году приоритетной задачей будет выход из кризиса в энергетике.
"Во время карантина тарифы на электроэнергию точно не будут повышены", - подчеркнул нардеп.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Для конкуренції на ринку потрібно верховенство ПРАВА. Тобто однакові правила для всіх.
Яка ж то конкуренція, коли держава купує "зелену" електроенергію по 5 грн за 1 кВт*год і енергію теплової генерації за 2грн, а енергоблоки АЕС, які продають електроенергію в 10 разів дешевше по 0,57грн (57коп !) за 1 кВт*год зупиняють, щоб догодити цім карликам. Уж на що б, здавалося, державний Енергоатом "монополист" (55% виробництва електроенергії в Україні), але і цього монстра можна завалити і зробити банкрутом на догоду мафіозним кланам.
По дешевизне тоже спорный вопрос. Предложение Siemens было почти в два раза дешевле, но техзадание сделали так, что они не смогли участвовать
Азиров тогда требовал купить Крюковские поезда, но опять же по цене в 2 раза выше, чем Сименс. Примерно в два раза. Крюковский тогда предлагался по €20 млн, а от Сименс стоил €10.8 млн
К постройке железки китайцы не имели никакого отношения, они могли выступить только в качестве инвесторов существующего проекта. По крайней мере были такие переговоры.
Я думал Вы о разнице стоимости проектов Омеляна и Пивоварского, потому и пытался объяснить, что разные проекты по разному стоят. Монорельс значительно дороже обычной колеи
А китайцы - я Вам сообщаю на всякий случай - как правило везут всё своё, включая рабочую силу. Так что осталась бы Украина с чудовищным долгом за железку. Которую ещё строили бы десять лет минимум.
А китайцы могли бы привезти "все своё" только если бы это было в рамках техзадания. Но у нас это не предусмотрено.
Даже в сборочном производстве иностранных компаний на территории Украины предусмотрено постепенное наращивание украинских комплектующих минимум на 40%.
По моему только Козак пытался протянуть изменения требований до 70-80% украинских комплектующих.
Давайте закончим на этом.
ну явно не членограй ))) оно такое сцикливое)))
А отключить воду и электричество - означает что завтра на позиции ВСУ посыпятся заряды ТЯО.
" есть моральное право поднять тарифы, если в этом есть потребность. Если ... сделали все, чтобы рынок был конкурентным, такое право появляется."
В нашем случае, если сделать рынок и не заставлять Энергоатом держать цены "для населения", то цены поднимутся без вариантов.
спочатку розділити монополіста..
20% ринку це вважається монополізм,
а у ахметки 80%