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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки COVID-19 заболели 66 детей и 66 медиков, всего 1 693 ребенка и 4 411 медработников, - Степанов

За сутки COVID-19 заболели 66 детей и 66 медиков, всего 1 693 ребенка и 4 411 медработников, - Степанов

В Украине с начала пандемии COVID-19 вылечились 2 169 медицинских работников.

Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что за минувшие сутки коронавирусом заболели 429 человек.

"Из них 66 детей и 66 медработников. Были госпитализированы 106 человек", - заявил Степанов.

При этом, по словам министра, выздоровели 495 человек. 

"Это очень хорошая тенденция, когда количество выздоровевших превышает количество заболевших", - добавил глава Минздрава.

Всего в Украине заболели 22 811 человек - 1 693 ребенка и 4 411 медицинских работника.

В то же время 2 169 медработников выздоровели с начала пандемии.

Также читайте: Минздрав внес COVID-19 в перечень профзаболеваний медработников. Проводятся расчеты по внедрению страхования медиков, - Степанов

Автор: 

дети (6465) карантин (16729) врачи (1513) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Народ перестаёт боятся - по детям начали бить своей лжестатистикой...

Вероятность умереть от осложнения коронавируса меньше чем сгореть на пожаре.
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29.05.2020 09:52 Ответить
А медикам распоряжение дали - приписывать как можно больше и доить льготы со страховками...
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29.05.2020 09:54 Ответить
И при этом в каждом авто и в кажом офисе есть огнетушитель.
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29.05.2020 10:59 Ответить
66 детей и 66 медиков.
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29.05.2020 10:10 Ответить
 
 