За сутки COVID-19 заболели 66 детей и 66 медиков, всего 1 693 ребенка и 4 411 медработников, - Степанов

В Украине с начала пандемии COVID-19 вылечились 2 169 медицинских работников.

Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что за минувшие сутки коронавирусом заболели 429 человек.

"Из них 66 детей и 66 медработников. Были госпитализированы 106 человек", - заявил Степанов.

При этом, по словам министра, выздоровели 495 человек.

"Это очень хорошая тенденция, когда количество выздоровевших превышает количество заболевших", - добавил глава Минздрава.

Всего в Украине заболели 22 811 человек - 1 693 ребенка и 4 411 медицинских работника.

В то же время 2 169 медработников выздоровели с начала пандемии.

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