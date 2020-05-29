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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав не рекомендует лицам старше 60 выходить на работу: должны находиться на самоизоляции, - Степанов. ВИДЕО

Министерство здравоохранения Украины не рекомендует лицам старше 60 лет выходить на работу, за исключением работников критической инфраструктуры и органов власти.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"В постановлении правительства №391 четко определено, кто подлежит обязательной самоизоляции, в том числе и люди из группы риска - старше 60 лет. Там есть и исключения, которые касаются в первую очередь людей, работающих в органах государственной власти, местного самоуправления, на объектах критической инфраструктуры. Все эти люди могут работать и не находиться в самоизоляции, однако обязательным является соблюдении правил, установленных в стране, в частности масочный режим, использование антисептиков, социальная дистанция и пр. Все остальные люди, в частности пенсионного возраста, должны находиться на самоизоляции",- сказал он.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4898) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Роботодавці їх звільнять і все.
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29.05.2020 10:03
+6
кто ответит за это?7https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F июня https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2010 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила отчёт, критикующий действия ВОЗ касательно пандемии гриппа H1N1 в 2009 годуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF#cite_note-32 [32] .Отчёт обвиняет Всемирную организацию здравоохранения, а также правительства стран Европы и учреждений Евросоюза в действиях, приведших к растрате государственных средств и внушению населению необоснованных страхов. Из-за ограниченного масштаба эпидемии, крупные партии закупленной вакцины не были использованы
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29.05.2020 10:06
+6
А как прожить на 1638 гр,тем более ,что никакой индексации не было.
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29.05.2020 10:10
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Роботодавці їх звільнять і все.
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29.05.2020 10:03 Ответить
А де візьмуть інших дурнів працювати за ті сльози що платять пенсіонерам? Чи самі будуть працювати за них?
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29.05.2020 10:17 Ответить
багато хто з 60+ на роботі просто тому що Є необхідний досвід,котрий молодняк ПРИ ПРОМИСЛОВОСТІ що падає просто не має де взяти
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29.05.2020 10:42 Ответить
На каком основании? Это нарушение права человека на труд согласно Конституции.
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29.05.2020 11:12 Ответить
А на каком основании их держать и платить ЗП, если они не работают?
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29.05.2020 13:08 Ответить
Как это "не работают"? Для тебя новость что у нас полно работающих пенсионеров? Тем более когда сейчас рванула в Европу на зароботки.
В том-то и дело, что они получается не имеют права выйти на работу (даже если работодатель в них заинтересован), потому что МОЗ выдает такие противозаконные "рекомендации".
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29.05.2020 13:14 Ответить
Я вообще то имел в виду, что, если работающий пенсионер не выходит на работу, а сидит дома на самоизоляции, как предлагает Степашка, то ему никто платить не будет и, в конце концов, уволят😡
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29.05.2020 13:24 Ответить
Так в том-то и дело. И даже если не уволят, то на что он будет жить? На пенсию 1800 грн?
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29.05.2020 13:26 Ответить
А на тій підставі що звільниш і будеш працювати сам.
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29.05.2020 20:18 Ответить
Народников на самоизоляцию кому за шисят, хай дома сидят всякие мертвячуки
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29.05.2020 10:03 Ответить
ОПЗЖ - сплошные совковые маразматики, ИХ ПОРА ПРОСТО ИЗОЛИРОВАТЬ ОТ ОБЩЕСТВА 😀😀😀
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29.05.2020 10:16 Ответить
Вот надень намордник и сиди дома, нефиг шастать
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29.05.2020 13:09 Ответить
Почему увеличили пенсионный возраст,если это так критично и опасно.Возвращайте 55 лет.Или все-таки пофиг на людей.
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29.05.2020 10:05 Ответить
"Всё-таки пофиг".
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29.05.2020 10:07 Ответить
Почему-почему,временно закрывали дырки в бюджете пенсионного фонда..
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29.05.2020 10:13 Ответить
А какой у тебя стаж?
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29.05.2020 10:16 Ответить
Я на себя.Мне стаж не нужен.
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29.05.2020 10:20 Ответить
Понятное дело... Тогда с кем у тебя солидарная пенсионная система из которой ты хочешь пенсию получать и сколько ты на неё работал?
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29.05.2020 10:22 Ответить
Мне пофиг на пенсию.Это раз.А два- я не о пенсиях, а о возрасте.Внимательно читай,пере тем,как написать.
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29.05.2020 10:24 Ответить
И я о возрасте, когда говорил о стаже работы. Может в турборежиме изменили необходимое количество стажа работы, чтобы выйти на пенсию?
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29.05.2020 10:28 Ответить
МОЗ не рекомендує особам від 60 років виходити на роботу: мають перебувати на самоізоляції, - Степанов - Цензор.НЕТ 61 ПТН-ПНХ
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29.05.2020 10:20 Ответить
Хорошо, что напомнил.

Теперь ответь на вопрос, на который вы, "истинные украинцы", никак не можете ответить:

Ермак работает на пользу Украине или паРаше и почему?
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29.05.2020 10:23 Ответить
ПНХ-погань *************
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29.05.2020 10:32 Ответить
Т.е. ответа на вопрос

"Ермак работает на пользу Украине или паРаше и почему?"

опять не будет?

Ты лугандонец или крысчанин?
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29.05.2020 10:38 Ответить
Єто Дмітро вродє. Він постить такі картинки і пише в такому ж стилі. 100% Діма, то шо зробив це разом. разом з іншими зебілами
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29.05.2020 13:12 Ответить
До тебе козла ніхто не звертався і твоя думка нікому не цікава.Ти пил
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29.05.2020 19:11 Ответить
Дмітро, тобі не соромно?
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29.05.2020 19:59 Ответить
Спитай у дмитра,купи собі півня і довбай йому мозок.
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29.05.2020 20:11 Ответить
Ти смердючий ************** прихвостень, а я українець з півночі.
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29.05.2020 19:07 Ответить
кто ответит за это?7https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F июня https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2010 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила отчёт, критикующий действия ВОЗ касательно пандемии гриппа H1N1 в 2009 годуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF#cite_note-32 [32] .Отчёт обвиняет Всемирную организацию здравоохранения, а также правительства стран Европы и учреждений Евросоюза в действиях, приведших к растрате государственных средств и внушению населению необоснованных страхов. Из-за ограниченного масштаба эпидемии, крупные партии закупленной вакцины не были использованы
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29.05.2020 10:06 Ответить
"...крупные партии закупленной вакцины не были использованы..."

гейРопейские ********* переживают за недополученную прибыль...
ща начнётся повальная вакцинация...
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29.05.2020 10:20 Ответить
Логично. Кто сдохнет с голоду, тому коронавирус не страшен.
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29.05.2020 10:07 Ответить
А какую помощь выделяет государство этой категории людей?
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29.05.2020 10:07 Ответить
Из трёх пальцев 😀😀😀
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29.05.2020 10:15 Ответить
Землю для погребения и то не бесплатно.
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29.05.2020 10:27 Ответить
Умиляют такие "рекомендации", типа "руководителям офисов, магазинов, детсадов не допускать к работе лица старше 60 лет". Сейчас на старых заводах больше половины работающих это пенсионеры, на них эти заводы еще и держатся. А за счет чего будут жить все наши уборщицы, сторожа и прочий простой люд, им что государство помощь выпишет?
И вообще это напоминает дискриминацию по возрасту (не говоря уже про нарушение конституционного права труд).
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29.05.2020 10:29 Ответить
значить треба жорсткіше перекривати кордон на виїзд
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29.05.2020 10:52 Ответить
Можно еще пронять предписание о недопущение на стадион лиц старше 60 лет при проведении футбольных матчей (хотя в принципе это тоже дискриминация по возрасту).
И вообще трудно понять это ограничение. По сути МОЗ таким образом приравнивает всех людей старше 60 с инфицированными носителями вируса. Так наоборот, пенсионер, если подцепит вирус, он уже на другой день будет с температурой и его элементарно можно вычислить. В отличие от молодого, который даже будучи носителем вируса не имеет никаких симптомов и может свободно и долго гулять среди здоровых людей. Странная логика у нашего МОЗ.
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29.05.2020 11:11 Ответить
А как прожить на 1638 гр,тем более ,что никакой индексации не было.
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29.05.2020 10:10 Ответить
Рік тому тре було думати.
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29.05.2020 10:14 Ответить
А 3 года назад платили больше?Может индексацию вовремя проводили?Может пенсия не "упала" на 50%?
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29.05.2020 10:25 Ответить
Хай ще й вдома посидять без роботи, може, порозумнішають.
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29.05.2020 10:43 Ответить
А шо индексации не было? Они же всю весну говорили, что в мае будет
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29.05.2020 10:14 Ответить
Нет,не было.Кому чё,кому ничё,кому ... через плечё.(извиняюсь за сексизм)
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29.05.2020 10:23 Ответить
А журналисты олигархов про это молчат 😀😀😀
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29.05.2020 10:25 Ответить
Это у тебя не было.Пошукай причину,без эмоций.
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29.05.2020 10:28 Ответить
Всё без эмоций,стаж 28лет (это оф),на пенсию вышел по закону,но в законе не писалось,что пенсия будет меньше прожиточного уровня.
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29.05.2020 10:32 Ответить
Та я к тому,что категорично заявлять о том,что не было индексации-неправильно.А то,что у нас всё,что не делается,то всё,почему-то делается через ж..у-это факт!
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29.05.2020 11:00 Ответить
Я о себе писал и фактически о тех кто получает такую пенсию,а это люди вышедшие на пенсию по закону,но закон не предусмотрел для нас индексацию,хотя пенсией это можно только обозвать.
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29.05.2020 11:06 Ответить
Была,но для тех у кого есть стаж(не помню в цифрах)
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29.05.2020 10:26 Ответить
Индексацию пенсий и ЗП отменили ещё при Пепе
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29.05.2020 13:14 Ответить
ТО ЕСТЬ в органах власти безопаснее - там и тесты и Александровская больница - ДЛЯ СЕБЯ ЛЮБИМЫХ 😀😀😀
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29.05.2020 10:13 Ответить
Степанов жжёт !!!
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29.05.2020 10:13 Ответить
Как не заразиться вирусом?
Надо просто перестать выходить из дому.
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29.05.2020 10:14 Ответить
То по звільняйте всіх суддів, прокурорів,мусорів і тд, кому більше 60ти років.
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29.05.2020 10:15 Ответить
"Истинный украинец" расскажи - сколько вакантных мест в судах?
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29.05.2020 10:21 Ответить
ты шо? Страна рухнит!

"...які працюють в органах державної влади, місцевого самоврядування, на об'єктах критичної інфраструктури. Усі ці люди можуть працювати і не перебувати в самоізоляції..."
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29.05.2020 10:23 Ответить
*****,моему рабовладельцу за шестьдесят,некуи ему дома сидеть,мне бабло нужно...
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29.05.2020 10:20 Ответить
Писец какой-то, органам власти работать можно, а остальным нельзя. Шо за геноцид такой?
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29.05.2020 10:25 Ответить
Вы прямо смешите - ИМ ЖЕ ЗАРПЛАТУ УКРАИНЦЫ ПЛАТЯТ ИЗ СОБСТВЕННЫХ НАЛОГОВ 😀😀😀
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29.05.2020 10:26 Ответить
КСТАТИ , подозреваю , что сотрудники офиса презедента и не понимают откуда у них зарплата
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29.05.2020 10:27 Ответить
Моя покойная мать получала 120 руб., а проработав ещё 5 лет на пенсии получила 10% надбавку к пенсии.
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29.05.2020 10:29 Ответить
И газировка была по 3 коп., и колбаса 20-50 коп. 100г., и бутылка 2.87. Житуха!
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29.05.2020 10:43 Ответить
И 11 рублей стоили услуги ЖКХ за 2-х комнатную квартиру.
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29.05.2020 11:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3DLqWKO2hqw Тут всі відповіді на ваш е питання
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29.05.2020 12:46 Ответить
Израильский врач: Сhttps://amp-charter97-org.cdn.ampproject.org/c/s/amp.charter97.org/ru/news/2020/5/28/380460/ мертность от коронавируса в 60 раз больше, чем от гриппа

об уроках эпидемии коронавируса, результатах карантина и последствиях, с которыми столкнутся люди после отмены ограничительных мер.
Иегуда Леви, главный врач отделения интенсивной кардиотерапии
- У нас многие до сих пор не верят, что коронавирус - это серьезно. Российские медики вовсе заявили, что он не страшнее гриппа. Вы видели вирус в действии, что можете ответить?
- Такие сюрреалистические заявления ничего не стоят. От гриппа смертность - 0,1-0,2%. От коронавируса на данном этапе - 6,7-6,8%. То есть в 60 раз больше. Элементарная математика. Уже поняли, что это не грипп?
Я, как работающий в интенсивной терапии кардиолог, видел много больных с коронавирусом. 4-5% всех заболевших сталкиваются с фатальными проблемами из-за коронавируса. И в этой категории тяжелых пациентов смертность достигает 70-75%, - огромные цифры для медицины. Так что однозначно это не обычный вирус.
- Вы видели осложнения от других вирусных инфекций. Если сравнить их с коронавирусной, что принципиально разного?
- Самые серьезные процессы в организме у больных с поражением легочной системы. Это необратимые изменения, когда легочная ткань трансформируется в соединительную. Люди не способны дышать самостоятельно. Их нужно подключать к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и довольно долго держать на аппарате. Пациенты с коронавирусом на ИВЛ находятся минимум две-три недели, в то время как при других диагнозах - два-три дня, максимум неделю. И это самый проблематичный момент.
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29.05.2020 10:45 Ответить
Есть предложение ( использовав карантин) отправить всех гос чиновников( да и депутатов) старше 60 на "заслуженный отдых" хватит им уже "трудиться".
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29.05.2020 10:47 Ответить
Что же так! В стране ведь кадровый голод. На их места никто не пойдет. Если бы не этот "голод" власть бы еще не такое "натворила".
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29.05.2020 11:26 Ответить
- Мы видим, что еще месяц назад во многих странах были критические уровни распространения коронавируса и смертности. Сегодня практически во всех государствах, которые ввели ограничительные меры, ситуация стабилизируется. Куда уходит вирус?


- Никуда не уходит. Он будет циркулировать и дальше. Но благодаря изоляции количество контактов снизилось и вместе с ним - передача вируса от человека к человеку.
Эпидемиологически это можно объяснить на примере идеального мира: если всех больных взять под стражу на месяц, а все вокруг продезинфицировать, то в таком идеальном мире завтра не будет ни одного заболевшего. Просто потому, что от больных никто не заразится (они изолированы), а другого источника инфекции нет. В реальности такое невозможно. Но чем ближе к этому идеалу, тем ниже скорость передачи вируса. Именно этим объясняется эффективность карантина.
Израиль - маленькая страна. Карантин у нас оказался довольно действенным. Полиция строго контролировала соблюдение изоляции. Был случай, когда больной нарушил карантин, сел в автобус и поехал из Иерусалима в Тель-Авив. Его отследили по электронному устройству, автобус на полпути остановили, всех пассажиров высадили, нарушителя взяли под конвой и с большим штрафом отправили на изоляцию. И это способствовало тому, что эпидемия не приняла такие масштабы, как в Европе.
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29.05.2020 10:47 Ответить
Сьогоні, відбудеться засідання Львівської обласної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ньому вирішуватимуть, чи послабити, чи продовжити карантин. Як розповів у коментаріhttp://tvoemisto.tv/ Tvoemisto.tv заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень, наразі Львів та Львівщина не відповідають вимогам для послаблення карантину лише за одним показником - кількістю виявлених хворих на Covid-19 на сто тисяч населення за тиждень.
«У нас індекс 15,08, а має бути не більше 12. То про що говорити далі. Завтра будемо дивитись, як балансувати категорію здоров'я та категорію економіки», - каже Тарас Грень.
Він додав, що, швидше за все, карантин на Львівщині продовжать, але наголосив, що це його прогноз, а рішення ухвалюватимуть завтра 35 членів комісії.

Львів"яни перечасно розслабились ((
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29.05.2020 10:50 Ответить
Мова йде у Степанова не про вік, а про безкоштовний проїзд! Такої межі немає в жодній країні світу. Нічого зайвого - тільки бізнес!
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29.05.2020 11:31 Ответить
Как раз Степанов беспокоится не за проезд в транспорте (это не его епархия), а за самоизоляцию, т.е. сиди дома и не смей ходить даже на работу (даже если она у тебя есть).
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29.05.2020 12:18 Ответить
Да ну нах, а денег дашь степанов...
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29.05.2020 13:47 Ответить
государство хочет что бы побольше пенсионеров самоликвидировалось....
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30.05.2020 15:23 Ответить
 
 