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Зеленский поздравил украинских миротворцев: Украина продолжит усиливать свой вклад в международный мир и безопасность

Зеленский поздравил украинских миротворцев: Украина продолжит усиливать свой вклад в международный мир и безопасность

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских миротворцев и ветеранов миротворческих операций с профессиональным праздником.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Сегодня мы отдаем дань уважения самоотверженности и самопожертвованию военнослужащих и гражданского персонала, которые несут нелегкую службу по всему миру, выполняя благородную миссию по поддержанию международного мира и безопасности. Высокий профессионализм и безупречные морально-деловые качества украинских миротворцев, достойное выполнение ими задач в беспокойных уголках нашей планеты оценены всеми государствами-членами ООН", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что Украина не только не прекратит участие в операциях ООН, но и в дальнейшем будет усиливать свой вклад в международный мир и безопасность.

"Вечная память и слава всем, кто отдал свою жизнь во время миротворческих операций ООН. Уверен, что украинские миротворцы и в дальнейшем преданно будут служить идеалам гуманизма, мирного существования и защиты жизни людей. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и успехов в важном деле, положенном на украинских миротворцев. Слава украинским миротворцам. Слава Украине!" - подытожил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поздравил мусульман Украины с Рамазан-Байрамом

Автор: 

Зеленский (20202) миротворцы (1139) ООН (4157) поздравление (1057)


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Топ комментарии
+11
иди в военкомат!...ублюдок...
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29.05.2020 10:06
+11
Главзебил - Позорище картинное 😁😁😁
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29.05.2020 10:06
+9
Нах..пішов..блазень...зеленувате лайно.
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29.05.2020 10:08
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иди в военкомат!...ублюдок...
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29.05.2020 10:06 Ответить
Ти вже там і зайняв чергу?
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29.05.2020 10:35 Ответить
Зеленський привітав українських миротворців: Україна продовжить посилювати свій внесок у міжнародний мир і безпеку - Цензор.НЕТ 6770
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29.05.2020 11:57 Ответить
Главзебил - Позорище картинное 😁😁😁
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29.05.2020 10:06 Ответить
У нас мурло сначала порядок наведи, зебил ты искрометный
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29.05.2020 10:06 Ответить
Нах..пішов..блазень...зеленувате лайно.
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29.05.2020 10:08 Ответить
а это чмо все поздравляет и награды раздает...
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29.05.2020 10:10 Ответить
унизительно принимать поздравления от говна зеленого... повторю: поздравления от зеленого говна....
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29.05.2020 10:11 Ответить
Зеленский поздравил украинских миротворцев: Украина продолжит усиливать свой вклад в международный мир и безопасность - Цензор.НЕТ 6841
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29.05.2020 10:12 Ответить
так він і виглядає поряд з військовими.
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29.05.2020 10:16 Ответить
та й не поряд не кращеЗеленський привітав українських миротворців: Україна продовжить посилювати свій внесок у міжнародний мир і безпеку - Цензор.НЕТ 9637
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29.05.2020 11:59 Ответить
Я бы проблевался ему в харю
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29.05.2020 10:12 Ответить
Потерпевший от слов двух видосиков расскажет нам про мужество и самопожертвование
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29.05.2020 10:13 Ответить
Ну конечно. Для власти очень выгодно чтобы здоровые мужики защищали и работали где то подальше от Украины и не мешали воровать и грабить
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29.05.2020 10:14 Ответить
Коли миротворці прибудуть до нас на дамбас ?
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29.05.2020 10:16 Ответить
Якщо в країні 82 мільярди боргу, то зарубіжний обком вже наказує слугам уроду куди і скільки відправити жандармів для захисту їхнаціональних інтересів , а наша влада має право тільки їх привітати в далеку дорогу. В країні війна, а вони по світам шастають. Щасти.
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29.05.2020 10:54 Ответить
Зелена потвора зовсім забула що за минулу владу йшла підготовка до вводу миротворців на Донбас, та за цей рік ЗеК жодного разу не згадав про них
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29.05.2020 11:01 Ответить
 
 