Зеленский поздравил украинских миротворцев: Украина продолжит усиливать свой вклад в международный мир и безопасность

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских миротворцев и ветеранов миротворческих операций с профессиональным праздником.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Сегодня мы отдаем дань уважения самоотверженности и самопожертвованию военнослужащих и гражданского персонала, которые несут нелегкую службу по всему миру, выполняя благородную миссию по поддержанию международного мира и безопасности. Высокий профессионализм и безупречные морально-деловые качества украинских миротворцев, достойное выполнение ими задач в беспокойных уголках нашей планеты оценены всеми государствами-членами ООН", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что Украина не только не прекратит участие в операциях ООН, но и в дальнейшем будет усиливать свой вклад в международный мир и безопасность.

"Вечная память и слава всем, кто отдал свою жизнь во время миротворческих операций ООН. Уверен, что украинские миротворцы и в дальнейшем преданно будут служить идеалам гуманизма, мирного существования и защиты жизни людей. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и успехов в важном деле, положенном на украинских миротворцев. Слава украинским миротворцам. Слава Украине!" - подытожил Зеленский.

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