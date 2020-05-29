Посол Украины Мельник жестко ответил лоббисту Кремля Шредеру: "Это дерзкое унижение Украины и украинцев"

Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал высказывания экс-канцлера, председателя совета директоров компании "Роснефть" Герхарда Шредера, который, в ответ на критику своей пророссийской позиции по Крыму, назвал украинского дипломата "карликом из Украины".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крым.Реалии.

"С помощью нового модного подкаста господин Шредер стал отбеливать свой потрепанный в Германии имидж. Хотя и этот креатив вряд ли поможет. Его имя навсегда отметится во всемирной истории как синоним циничного лоббиста Кремля, который несмотря на свои потуги потерпел провал. Ведь благодаря лично канцлеру (Германии Ангеле. - Ред.) А. Меркель и Большой коалиции, которым мы, украинцы, благодарны, санкции против России продолжают действовать, а "Северный поток-2" будет продолжать буксовать", - говорится в комментарии дипломата.

Украинский посол отмечает, что Шредер "из последних сил старается сохранить хорошую мину при плохой игре".

"Впрочем, чувствуется нервозность и неспособность скрывать раздражение. Потому что вместо того, чтобы предоставить немецкому обществу честный ответ на вопрос о зависимости его позиции от газпромовско-роснефтенских гонораров, он теряет самоконтроль, переходит на личности, прибегая к сомнительному лексикону. В немецком языке слово "Zwerg" (каким Шредер обозвал Мельника. - Ред.) имеет несколько значений. Почему-то слабо верится в то, что в подкасте упоминалась именно "маленькое существо в человеческом облике, которое фигурирует в сказках и сагах и в основном готово прийти на помощь" (Словарь Duden) ", - говорит посол.

Мельник продолжил: "Как следует из тональности и контекста, очевидно именно "карлик" и имелся в виду, а это выражение, согласно толковому словарю, имеет откровенно дискриминационную коннотацию, прямо намекая на неполноценность. Впрочем говорится о пренебрежительном отношении НЕ к лицу посла. Речь идет о дерзком унижении Украины и украинцев. И когда подобные фразы в адрес моей Родины и сограждан исходят из немецких уст, а тем более бывшего топ-политика, то такие сравнения не являются чем-то безобидным или легкомысленным. Они имеют очень и очень некрасивый привкус. Более того, они являются чрезвычайно опасными, потому что невольно возрождают злых духов нетерпимости и ненависти".

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Посол отметил, что украинцы "не забыли и не забудут о том, что именно в нацистской Германии украинцев клеймили как Untermenschen - недочеловеков, которые подлежали безжалостному истреблению и порабощению".

"В результате этой расистской идеологии Третий рейх убил 5 млн мирных жителей Украины, более 2,4 млн украинцев были вывезены в рабство как принудительные рабочие - Ostarbeiter. Многие в Германии предпочли бы не вспоминать о кровавых преступлениях национал-социалистов против украинцев ", - отметил Мельник.

"Именно эти жуткие, невыносимо болезненные ассоциации автоматически возникают в сердцах моих соотечественников, когда мы сталкиваемся с такой зловещей риторикой отдельных немецких деятелей", - резюмировал посол Украины в Германии.

Ранее Шредер в подкасте, первый выпуск которого был опубликован 26 мая, назвал украинского посла в Германии Андрея Мельника "карликом из Украины". Таким образом Шредер отреагировал на критику со стороны Мельника из-за заявлений о санкциях и Крыме.

"Очень подло и низко, как для экс-канцлера Германии", - прокомментировал высказывания Шредера заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Василий Боднар.

Ранее Герхард Шредер в интервью немецкой газете Tagesspiegel сказал, что аннексирован Россией Крым никогда не вернется в состав Украины, и антироссийские санкции следует отменять. На это отреагировал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, который назвал эти заявления Шредера "бесстыдными".

Украинский дипломат предложил экс-канцлеру заключить пари: "Хотелось бы объявить этому 76-летнему экс-политику и топ-лоббисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе".

Как сообщил Мельник, в случае своего проигрыша он готов отдать бутылку крымского вина.

Герхард Шредер работает на компанию российского "Газпрома" - возглавляет совет директоров "Северный поток-2", в 2017 году его также назначили председателем совета директоров "Роснефти", которая находится под западными санкциями.