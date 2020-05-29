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Новости Оккупация Крыма
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Посол Украины Мельник жестко ответил лоббисту Кремля Шредеру: "Это дерзкое унижение Украины и украинцев"

Посол Украины Мельник жестко ответил лоббисту Кремля Шредеру:

Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал высказывания экс-канцлера, председателя совета директоров компании "Роснефть" Герхарда Шредера, который, в ответ на критику своей пророссийской позиции по Крыму, назвал украинского дипломата "карликом из Украины".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крым.Реалии.

"С помощью нового модного подкаста господин Шредер стал отбеливать свой потрепанный в Германии имидж. Хотя и этот креатив вряд ли поможет. Его имя навсегда отметится во всемирной истории как синоним циничного лоббиста Кремля, который несмотря на свои потуги потерпел провал. Ведь благодаря лично канцлеру (Германии Ангеле. - Ред.) А. Меркель и Большой коалиции, которым мы, украинцы, благодарны, санкции против России продолжают действовать, а "Северный поток-2" будет продолжать буксовать", - говорится в комментарии дипломата.

Украинский посол отмечает, что Шредер "из последних сил старается сохранить хорошую мину при плохой игре".

"Впрочем, чувствуется нервозность и неспособность скрывать раздражение. Потому что вместо того, чтобы предоставить немецкому обществу честный ответ на вопрос о зависимости его позиции от газпромовско-роснефтенских гонораров, он теряет самоконтроль, переходит на личности, прибегая к сомнительному лексикону. В немецком языке слово "Zwerg" (каким Шредер обозвал Мельника. - Ред.) имеет несколько значений. Почему-то слабо верится в то, что в подкасте упоминалась именно "маленькое существо в человеческом облике, которое фигурирует в сказках и сагах и в основном готово прийти на помощь" (Словарь Duden) ", - говорит посол.

Мельник продолжил: "Как следует из тональности и контекста, очевидно именно "карлик" и имелся в виду, а это выражение, согласно толковому словарю, имеет откровенно дискриминационную коннотацию, прямо намекая на неполноценность. Впрочем говорится о пренебрежительном отношении НЕ к лицу посла. Речь идет о дерзком унижении Украины и украинцев. И когда подобные фразы в адрес моей Родины и сограждан исходят из немецких уст, а тем более бывшего топ-политика, то такие сравнения не являются чем-то безобидным или легкомысленным. Они имеют очень и очень некрасивый привкус. Более того, они являются чрезвычайно опасными, потому что невольно возрождают злых духов нетерпимости и ненависти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Подло и низко": в МИД отреагировали на заявление лоббиста Путина Шредера, обозвавшего украинского посла "карликом"

Посол отметил, что украинцы "не забыли и не забудут о том, что именно в нацистской Германии украинцев клеймили как Untermenschen - недочеловеков, которые подлежали безжалостному истреблению и порабощению".

"В результате этой расистской идеологии Третий рейх убил 5 млн мирных жителей Украины, более 2,4 млн украинцев были вывезены в рабство как принудительные рабочие - Ostarbeiter. Многие в Германии предпочли бы не вспоминать о кровавых преступлениях национал-социалистов против украинцев ", - отметил Мельник.

"Именно эти жуткие, невыносимо болезненные ассоциации автоматически возникают в сердцах моих соотечественников, когда мы сталкиваемся с такой зловещей риторикой отдельных немецких деятелей", - резюмировал посол Украины в Германии.

Ранее Шредер в подкасте, первый выпуск которого был опубликован 26 мая, назвал украинского посла в Германии Андрея Мельника "карликом из Украины". Таким образом Шредер отреагировал на критику со стороны Мельника из-за заявлений о санкциях и Крыме.

"Очень подло и низко, как для экс-канцлера Германии", - прокомментировал высказывания Шредера заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Василий Боднар.

Ранее Герхард Шредер в интервью немецкой газете Tagesspiegel сказал, что аннексирован Россией Крым никогда не вернется в состав Украины, и антироссийские санкции следует отменять. На это отреагировал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, который назвал эти заявления Шредера "бесстыдными".

Украинский дипломат предложил экс-канцлеру заключить пари: "Хотелось бы объявить этому 76-летнему экс-политику и топ-лоббисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе".

Как сообщил Мельник, в случае своего проигрыша он готов отдать бутылку крымского вина.

Герхард Шредер работает на компанию российского "Газпрома" - возглавляет совет директоров "Северный поток-2", в 2017 году его также назначили председателем совета директоров "Роснефти", которая находится под западными санкциями.

Германия (6925) Крым (26362) скандал (4475) Шредер (70) Мельник Андрей (227)


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Топ комментарии
+45
Хоч посол на рівні !
Дав гідну відсіч.
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29.05.2020 10:19
+23
Постать президента України надає змогу опонентам обзивати нашу державу карліком.
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29.05.2020 10:18
+18
Так как не оскорблял Украину зеленский, то ее не оскорблял еще никто. Чего порноактриса стоила в любом количестве, которая принмала со всех сторон:
Посол Украины Мельник жестко ответил лоббисту Кремля Шредеру: "Это дерзкое унижение Украины и украинцев" - Цензор.НЕТ 2436
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29.05.2020 10:19
Комментировать
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Правила форума Совет форумчан
Постать президента України надає змогу опонентам обзивати нашу державу карліком.
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29.05.2020 10:18 Ответить
Хоч посол на рівні !
Дав гідну відсіч.
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29.05.2020 10:19 Ответить
Думка нікчемних 8 відсотків дуже важлива для нас! Продовжуйте спостереження, ми з вами звʼяжемось!
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29.05.2020 10:25 Ответить
зара подзвоню вашим санітарам, щоб не підпускали хворих до інтеренету.
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29.05.2020 10:26 Ответить
Дивно- як вони тебе випустили?
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29.05.2020 10:30 Ответить
я людина вільна.
на відміну від вашої навали.
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29.05.2020 10:36 Ответить
Авжеж вільна- від честі та гідності, якщо за рошенку повітря псуєш.
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29.05.2020 10:40 Ответить
в тебе зіпсоване повітря ?
менше дупою газуй, і ванну кімнату відвідуй.
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29.05.2020 10:44 Ответить
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29.05.2020 10:49 Ответить
сказанув свэточ честі та гідності ану, пукни ще щось посміємось
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29.05.2020 13:10 Ответить
совсем плохи дела у зебилов.. если даже в Киев поддержка вислюка оманського упала ниже плинтуса
Посол України Мельник жорстко відповів лобістові Кремля Шредеру: "Це зухвале приниження України та українців" - Цензор.НЕТ 319
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29.05.2020 15:04 Ответить
Не там дивишся- у букмекерів подивись, точно кажу!)))
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29.05.2020 17:03 Ответить
Ксюха, ты первая на очереди?
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29.05.2020 10:31 Ответить
Ты тоже зеленый карлик?
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29.05.2020 10:43 Ответить
8 відсотків - нормальні адекватні люди. Але є соєві ідіоти (можна навіть назвати їх сектою), котрі на цьому сайті гадять на голови громадянам України за те, що ті від корита влади подвинули свиночолого гетьмана.
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29.05.2020 10:32 Ответить
Казкові свідки секти 8 відсотків!)))
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29.05.2020 10:41 Ответить
Говорила дупа з віхтем.
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29.05.2020 11:42 Ответить
Розслабся, https://censor.net/user/451550, вас, справжніх слуг чи євреїв, в Україні 0,2%, а решта "семітофіли". А від любові до ненависті один зєльоний крок в бік підораші. Будьте обережні.
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29.05.2020 12:15 Ответить
кацап, та всем давно известно - что вас, зебилов, осталось менее 8%.. а как стонали, как стонали.. будучи 73% отребьем))
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29.05.2020 15:02 Ответить
Насколько понял, Шредер обозвал посла "карликом из Украины", те именно персону посла, а не страну. Хамство, конечно, но по отношению к персоне, представляющей страну, а не страны. Да и пан Шредер ныне частное лицо... выступать МИД Украины против частного лица - не видно противника соразмерного ... тут более подходит частный мордобой))))
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29.05.2020 10:52 Ответить
Посол розцінив це як випад в сторону нашої держави.
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29.05.2020 10:57 Ответить
Посол розцінив це як випад в сторону нашої держави.
Возможно, возможно так оно и было. Но действия посла были непрофессиональными: он превратил весьма двусмысленное высказывание частного лица в вопрос отношений между государствами, чем их явно не улучшил. Профессиональный прокол.
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29.05.2020 12:38 Ответить
как по мне, то шредер далеко не частное лицо - ибо, он: прежде всего Экс-канцлер Германии; а, в настоящий момент, глава комитета акционеров Nord Stream AG, председатель Совета директоров ПАО НК Роснефть. по факту же, шредер, лоббист интересов эрэфии, как минимум, в европе.
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29.05.2020 11:54 Ответить
как по мне, то шредер далеко не частное лицо
Это - ваше мнение, а формально Шредер не занимает сегодня официальных постов, соответственно - он частное лицо. А посол государства Украина в ответ на высказывание частного лица по поводу его личного телосложения затеял неподобающую бучу, втянув в это государственные отношения Украины и ФРГ. Вот в чем проблема, дипломатия - это сплошь формалистика, а пан Мельник эти формальности не соблюл.

по факту же, шредер, лоббист интересов эрэфии, как минимум, в европе.
Не только РФ, а и крупных игроков энергетического рынка ЕС и ряда политических кругов. Потому и имеет такое значительное влияние. Германия до сих пор не избавилась от всех политических последствий поражения во 2МВ, не всем там нравится попытки Штатов доминировать в Европе.
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29.05.2020 12:05 Ответить
да, это мое мнение. впрочем, как и все изложенное вами по этому вопросу - только ваше мнение, в том числе и о том, что посол Украины "втягивает отношения Украины и ФРГ" и прочее бла, бла, бла. ибо, как по мне (дальше будет изложено мое мнение) - посол Украины ответил частному лицу (шредеру), как частное лицо.
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29.05.2020 17:43 Ответить
Шредер, хоть и формально отошёл от государственных дел, всё равно остаётся крайне влиятельным человеком в Германии, он вхож в самые высокие кабинеты. И он представляет интересы не только пуйла, но и большой группы немецких промышленников, которые хотят торговать с рашкой и делать на этом деньги. Точно так же как, например, Берлускони в Италии. Тоже, кстати, дружит с пуйлом (внезапно, да?).
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29.05.2020 12:27 Ответить
живущему в Германии можно не "насколько я понял", а прочитать слова Шредера в первоисточнике. А не живущему - можно воспользоваться гугл-переводчиком.
.
Впрочем, здесь еще нужно поблагодарить журналюг, не дающих в своих "новостях" прямые ссылки и перевирающими прямую речь в ключевых моментах.
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29.05.2020 12:58 Ответить
Какое к черту унижение от кгбшной проститутки .шредер сам как продажная шлюха -унижение рода человеческого
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29.05.2020 11:16 Ответить
Так как не оскорблял Украину зеленский, то ее не оскорблял еще никто. Чего порноактриса стоила в любом количестве, которая принмала со всех сторон:
Посол Украины Мельник жестко ответил лоббисту Кремля Шредеру: "Это дерзкое унижение Украины и украинцев" - Цензор.НЕТ 2436
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29.05.2020 10:19 Ответить
було таке
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29.05.2020 10:22 Ответить
не путайте теплое с мягким)
в том же США куча пародийный шоу и стендаперов, которые высмеивают Америку и даже такие темы, как 9/11, расизм и др. Причем тут комедийно-сатирическое шоу и реальное заявление чиновника?

Почитайте про сатириста Jan Boehmermann, который пошел в политику от партии SPD.
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29.05.2020 10:33 Ответить
Что-то я не разу не слышал шобы в камеди клабе какойнибуть мартиросян или харламов сказали что росия гавно и об нее они вытерали ноги и поносили. Теплое с мягким путаете как раз вы сейчас
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29.05.2020 10:36 Ответить
Да ладно вам. Харламов,Мартиросяян всегда будут целовать ручку хозяина. Вы гордитесь те,м что у вас свобода самовыражения.Вы где нибудь видели пародийнные мультики про хх-уйла? А увас и унас они каждую неделю.Не надо палку гнуть.Ваш Зеленский не говорилил про то, как вы написали.И он ваш.Украинец!
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29.05.2020 12:22 Ответить
Да ладно, постоянно глумятся. Навскидку вспомнилась песня Слепакова "купи говно", как раз про рашку
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29.05.2020 12:33 Ответить
Придурков обсирающих свою страну , везде хватает . И в Америке тоже . А я бы таких вешал . .
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29.05.2020 10:51 Ответить
И кто из них стал президентом страны? И в какую политику пошел Jan Boehmermann?
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29.05.2020 11:58 Ответить
+++
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29.05.2020 20:10 Ответить
Браво! Хорошо мокнул хлебалом перед Дидываевале 9 мая 24июня.Посол Украины Мельник жестко ответил лоббисту Кремля Шредеру: "Это дерзкое унижение Украины и украинцев" - Цензор.НЕТ 5524
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29.05.2020 10:21 Ответить
Молодец посол! Прошелся немцам по нацистским мозолям.
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29.05.2020 10:25 Ответить
да старье немецкое еще те нацики.
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29.05.2020 13:58 Ответить
тю, а шо тут дивного. тут в нас 73% внутрішніх *какая разніца*, і през відповідний
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29.05.2020 10:25 Ответить
Украинский посол, представитель и лицо государства Украина, получил оскорбление как персона (он лично карлик) от частного лица.

Посол своими словами растягивает полученное им личное оскорбление как оскорбление своего государства, что этому государству явно не на пользу. Те хамство Шредера нужно укорочивать, не не делать из мухи слона, а отвечать адекватно. Те то что он прошелся по личности Шредера - понятно, а вот вмешивать сюда немецкие власти, канцлерин и историю советско-германских отношений - не к месту. Отвечать нужно, но по другому, не ставя вровень частное лицо - Шредер - и государство. Если бы ответил какой-нибудь третий помощник посла по связям с прессой - было бы лучше, да и то в стиле: "собака лает - ветер носит".
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29.05.2020 11:22 Ответить
видишь ли, для быдла нормально заходит, вон как все гордятся в каментах Надо понимать что посол отвечал не Шредеру, а устроил шоу для быдломассы.
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29.05.2020 11:25 Ответить
а по язику різочками не хотіли би отримати ?
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29.05.2020 11:51 Ответить
Украина отказалась от претензий к Газпрому на 7 млрд, но ты давай, радуйся что посол "резко ответил" Шредеру. Местные комментаторы - зеркальная копия раша-ваты - когда гордится нечем, они гордятся тем что какой-то дипломат кому-то "резко ответил".
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29.05.2020 12:33 Ответить
Шредер все- таки остался представителем власти Германии, и посол каждое слово сказал по- делу. Слава богу, хоть такой достойный человек на страже интересов Украины, в отличие от зелебобной власти.
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29.05.2020 11:51 Ответить
Шредер все- таки остался представителем власти Германии, и посол каждое слово сказал по- делу.

Дипломатия - это формалистик и протокол, именно это Мельник нарушил. Вопрос не в том, что сказал посол государства Украина, а в том, почему официальный посол государства повел перебранку в СМИ с частным лицом. Не так это делается

достойный человек на страже интересов Украины

Может быть и достойный, может быть и на страже - но как дипломат он показал себя не очень. Завтра он получит частное мнение двухметрового мачо о его росте - и опять понеслось?
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29.05.2020 12:33 Ответить
Андрей Мельник - наш дипломат, молодец, надо взять на заметку.
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29.05.2020 10:26 Ответить
Шредертутка. Потаскуха кремлёвская! Подельник людоедов. Посол Украины Мельник жестко ответил лоббисту Кремля Шредеру: "Это дерзкое унижение Украины и украинцев" - Цензор.НЕТ 2447
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29.05.2020 10:26 Ответить
а меркель лучше ?а она то лицо оффициальное и макрон такой же
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29.05.2020 10:31 Ответить
За время правления Меркель .Германия стала жирнее жить на 15-20 % ,а для стабильно богатой страны это показатель . К примеру большинство стран ЕС потеряли 1-8 % за 20 лет .Она не на карман работает , а Шредер всегда под Кашпировского косил .такой же хвастунишка .
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29.05.2020 10:42 Ответить
Мельник хороший дипломат, в Чехии классный посол Украины, в Австрии норм. посол, хоть бы зелёная срань их не поменяла на своих мудаков. А то любят раздавать тёпленькие местечка для своих и те сидят тут никуя не делают. В условиях войны украинская дипломатия должна быть очень активной, а не просиживать штаны.
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29.05.2020 10:34 Ответить
В условиях войны украинская дипломатия должна быть очень активной, а не просиживать штаны.
Активность дипломатии должна кроме шустрости, ещё и пользу приносить. Если по результатам опубликованной в СМИ ПЕРЕПАЛКИ С ЧАСТНЫМ ЛИЦОМ посол получит ещё с сотню таких высказываний и не только от немцев и не только из Германии - что прикажете делать МИД Украины? Ну будет высказывание какого-нибудь двухметрового мачо из Швеции, что послу Украины с его ХХХ сантиметрами роста на карлика лучше на обижаться? Ссориться со всем миром и напоминать Швеции войны Карла 11?
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29.05.2020 11:30 Ответить
***** теперь знает, что о нем шредер думает.
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29.05.2020 10:37 Ответить
Да срать на этого гуталинового карлика Шредера , обычная немецкая шлюха .
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29.05.2020 10:39 Ответить
Порошенко ему бы заткнул пасть сразу.
Но маємо що маємо...
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29.05.2020 10:43 Ответить
Да, сразу. Примерно как границу с РФ сразу закрыл в своё время. А вот пришёл проклятый Зеленский и границу открыл Верните Порошенко!!!
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29.05.2020 11:29 Ответить
Порошенко ж не карлик
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31.05.2020 08:03 Ответить
Лучше быть "карликом из Украины" ( по Шредеру), чем "путинской проституткой и содержанкой" ( чем по сути является Шредер)
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29.05.2020 10:51 Ответить
не здивуюсь, коли стане відомо, що Шредер раніше працював на КДБ СРСР.
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29.05.2020 10:51 Ответить
Скоріше за все він працював на "штазі".
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29.05.2020 11:47 Ответить
Безуба влада, замість введеня санкцій проти не дружних країн які якшаються з окупантом, точить бабські теревені, що ні дочого не зобовязують.
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29.05.2020 10:55 Ответить
Слышишь, зубастый, хочешь ввести санкции против Германии? Думай, что пишешь! Или ты здесь на зарплате у Порошенко?
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29.05.2020 11:46 Ответить
А чому МЗС мовчить? Це ж міжнародний скандал Державу Україну образили. Ноту агенту Кремля далі Меркель.
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29.05.2020 10:56 Ответить
Плебейское происхождение шредера не лечится, отсюда и алчность, и лакейство, а возраст не оставляет надежд на порядочность, косвенно возможно, что и фигура нашего преза дает повод для хамского отношерия со стороны поддонков.
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29.05.2020 11:16 Ответить
А хозяин этой немецкой свиньи разве не карлик?
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29.05.2020 11:20 Ответить
Так я ж и говорю: он называет карликами тех, перед кем лебезит
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29.05.2020 12:41 Ответить
Накласть. То что посол что-то там резкое ответил немецкому пенсу-Шредеру - не повод для гордости. В Раше тоже быдло кипятком писяет когда какой-нибудь Чуркин накладет на стол в ООН.
Не надо уподобляться козломордым.
Достойный ответ от Украины был бы если бы Украина на всех уровнях тыкала палки в колеса Северному потоку. А пока Украина по поручению Зели подписывает "мировую" с Газпромом с отказом от претензий в судах на 7 миллиардов, "жесткий ответ" Шредеру - не более чем шоу для быдломассы. Кстати, судя по каментам - шоу удалось.
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29.05.2020 11:22 Ответить
Достойный ответ от Украины был бы если бы Украина

Если бы:
- государство Украина вообще на это не отреагировала, а было бы заявление в частном порядке от лица посла (подчеркнуто - частное) о хамстве, уровне культуры итд конкретного частного лица.
- мелкий чиновник посольства сделал тоже самое.
- государство Украина в лице посла посла направило бы ноту государству ФРГ - но это тоже плохой вариант
если бы Украина на всех уровнях тыкала палки в колеса Северному потоку.СП-1 и СП-2 нужны и продавцу - РФ, и покупателю - ЕС, ЕС в рамках его политики диверсификации источников и путей доставки энергоносителей. Украинская ГТС была практ монопольным путем поставок росс газа в ЕС, что не устраивало ни продавца, ни покупателя. Поскольку и продавец и покупатель экономически значительно сильнее Украины, единственный способ получения платных логистических услуг и в будущем - не пытаться навязать свои решения, а пытаться вписаться в такую схему поставок росс газа, которая устраивала б/м всех. Поезд сейчас ушел, нужно было соглашаться/создавать консорциум по упр укр ГТС с ЕС, РФ и Украиной.
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29.05.2020 11:50 Ответить
Шрёдер привык иметь дело с кремлёвским карликом и сделал вывод, что это слово означает высшую степень уважения
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29.05.2020 11:28 Ответить
странный дипломат. конфликтный.
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29.05.2020 11:35 Ответить
слабак, шредер - ибо, если оппонент переходит на личности, то вразумительных доводов у него просто нет.
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29.05.2020 11:47 Ответить
слабак, шредер - ибо, если оппонент переходит на личности, то вразумительных доводов у него просто нет.
Верно, но Шредер частное лицо. Проблема в том, что на личности перешел и официальный посол Украины. Причем стал плакаться, как его незаслуженно обидел плохой мальчик, и втянул в эту свару и государство Украина и государство ФРГ.
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29.05.2020 11:54 Ответить
относительно моего мнения о "частном лице шредере" ответил на ваш подобный пассаж выше.
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29.05.2020 11:55 Ответить
Очень правильно втянул.
Шредер тихой сапой отрабатывает деньги раши. Если не подымать шум по этому поводу - они в Германии (и в Европе) тихо сольют санкции. А так будет неудобняк.
Очень жаль, что Мельник побоялся (или ему начальство запретило) увязать слово "карлик" с размером зарплаты канцлера и теперешними гонорарами Шредера.
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29.05.2020 13:07 Ответить
Очень правильно втянул.
Дипломат должен думать не о хотелках, тем более своих, а о последствиях для страны. Каких-либо плюсов для государства Украина в этом сраче не вижу.

Шредер тихой сапой отрабатывает деньги раши.
Почему это тихой сапой? Шредер - председатель совета директоров "Роснефти" .

Очень жаль, что Мельник побоялся (или ему начальство запретило) увязать слово "карлик" с размером зарплаты канцлера и теперешними гонорарами Шредера.

А завтра бы последовал бы напр отзыв немецкого посла для консультаций ... за хамство на этот раз не частного лица сильной страны - Германии, а официального посла оч слабой, бедной и зависимой Украины. Какая выгода от этого была бы Украине? понты показать?
Украина проиграла в 2014, Мелитополь сохранила во многом благодаря позиции той же Германии. Забыли? "Горе побежденным", а Украина проиграла, останется без союзников - будет совсем плохо.
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29.05.2020 13:38 Ответить
не МЕлитополь, а МАриуполь. Сразу видно как ты далек от проблем Украины и ее географии и политики. Если Украина такая слабая, бедная и зависимая, зачем Россия и Германия с Францией аж верещат - так хотят съесть огромную территорию с 40 млн. трудолюбивым народом (как хотел этого и Гитлер)?
...и не благодаря позиции Германии, а благодаря позиции США. Каша у тебя в голове.
Керри сказал Путину в 2014 году: "Если пойдете на МАриуполь, то сразу морские пехотинцы США сразу войдут в Мариуполь. и Путин испугался, причем здесь вшиво-трусливая Германия и Франция?
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29.05.2020 19:15 Ответить
+++
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29.05.2020 20:17 Ответить
Кремлевская шлюха Шредер же не просто посла "карликом" назвал, а "карликом из Украины", тем самым действительно оскорбив не только посла, а всю Украину, непрозрачно намекнув на то, что в Украине якобы незначительные карлики живут, на чей писк не нужно обращать внимания, в отличии от "великой и могучей россии" разумеется. Причем сделал это он уже далеко не в первый раз.
Печальная реальность такова, что современный крайне либеральный Запад реагирует только на хотелки тех кто громче всех кричит, требует, спекулирует и давит на больные места, тех же радикальных феминисток, всяких меньшинств и тд., а на тех кто гордо и с достоинством молчит и не жалуется откровенно кладет хер. Я конечно не считаю, что нужно уподобляться вышеперечисленным, но периодически давить на чужие мозоли в собственных интересах нужно. Та же рашка десятилетиями нагло и вполне успешно спекулирует на чувстве вины Германии выторговывая себе преференции и особое отношение, не вижу причин почему Украине изредка такими методами воспользоваться нельзя, мы не в том положении, чтобы пренебрегать какими либо инструментами давления.
Так что я считаю, что посол сделал все правильно, вполне обоснованно привязав этого прикормленного кремлем Шредера к чувству вины за события второй мировой и тем самым нанес какой никакой урон его и так уже потрепанной репутации. Шредер откровенный пособник кремля и враг, любые методы способные ослабить его влияние и репутацию на Западе, нам на пользу, в наших интересах, чтобы он стал как можно менее рукопожатной персоной.
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29.05.2020 14:26 Ответить
Кремлевская шлюха Шредер же не просто посла "карликом" назвал, а "карликом из Украины", тем самым действительно оскорбив не только посла, а всю Украину,

Вот об этом и спич. Пока речь идет о хамстве частного лица Шредера по отношению к частному лицу Мельнику, то это не должно особо повлиять на отношения двух государств. А посол Мельник предположил, что это оскорбление относится к государству Украина, перенеся частный скандал на межгосударственный уровень. Никаких плюсов государству Украина это форсирование скандала не даст. Следовательно, плохой дипломат, негибкий, не умеющий разруливать неприятные ситуации без проблем для своей страны.

Причем сделал это он уже далеко не в первый раз.
Ещё раз - Шредер частное лицо и ввязываться в перепалку через СМИ официальному послу государства Украина - значит приравнивать значение мнения частного лица с значением государства Украина. Одернуть нахала нужно, но сделать это тоньше, не на гос уровне. Посол Украины сделал государство Украина участником мелкой частной склоки.
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29.05.2020 17:27 Ответить
а зачем это частное лицо дает оценку и вмешивается в политику и делает заявления? промолчал бы - за умного сошел.
а напоминать немцам, особенно таким наглым, надо, кто есть кто и как украинцы пострадали во время фашистского немецкого нашествия, как война прошла по всей территори в одну сторону, затем в другую, и про Бабий яр и т.д. а то закрыли глаза и спрятались как страусы под крыло - ничего не вижу, ничего не знаю.
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29.05.2020 19:00 Ответить
если б Шредер родился на 20 лет раньше, то был бы таким же Гитлером-Гиммлером-Герингом-Мюллером-Борманом. судя по его высказываниям у многих немцев ментальность не поменялась. надо 3-4 поколения, чтобы они и их дети-внуки осознали все .
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29.05.2020 19:07 Ответить
Это "частное лицо" не один десяток лет было в немецкой политике и, на минуточку, 7 лет было федеральным канслером в Германии, т.е. он там далеко не последний человек, а не какой-то простой немецкий бюргер. Вы же не станете отрицать, что его связи и авторитет вряд ли вдруг по щелчку испарились?
По факту официальному украинскому лицу нахамило частное лицо долгое время бывшее на вершине немецкой политики и сохранившее там вес, к тому же оскорбившее не только его, но и всю Украину пытаясь указать на ее "никчемность", так что это не просто конфликт, а неприкрытое оскорбление, которое вполне тянет на международный скандал.
Что точно никаких плюсов Украине не даст, так это проглатывание подобных наглых выпадов в сторону Украины со стороны всяких Шредеров.
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29.05.2020 19:18 Ответить
Ещё раз: дипломатия - это протокол и форма, форма и протокол. Осадить хама Шредера было нужно, но тоньше, не подставляясь. Вот с этим - сделать это в нужной форме - посол Мельник и не справился.
к тому же оскорбившее не только его, но и всю Украину пытаясь указать на ее "никчемность",

Вот это уже и домыслы и повышенная обидчивость неуверенного в себе. Вы допускаете, что собака, облаявшая караван, его, караван, обидела. По моему мнению, ответить Шредеру должен был мелкий чиновник, а не посол, и сказать что-то вроде того, что "собака лает, а караван идет. Но поскольку это немецкая собака, то и надевать на нее намордник - прерогатива Германии". Пусть отмывается.....

А тут - жалобы: обидели во время 2МВ, обижают и сегодня... Если уж упоминать 2МВ, то с точки зрения победителя: напр, жаль, что его родителей не пристрелили во время 2МВ, сегодня он бы не гавкал, всем было бы лучше. Личное оскорбление - личный ответ: чтоб ты лично сдох.
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29.05.2020 20:05 Ответить
Вы не видите противоречия в собственных словах или по вашему быдлячий наезд, типа "жаль твоих родителей во 2МВ не пристерили" и "чтоб ты сдох" и есть тот способ тонко и не подставляясь осадить, достойный посла?
Ну да, когда бывший немецкий федеральный канцлер пренебрежительно высказывается об действующем после Украины в Германии, цитирую "Почему тогда то ли посол, то ли бывший министр иностранных дел, какой-то карлик из Украины, меня критикует?", "Да, да, какой-то карлик из Украины, какие-то критические... Это никого не интересует, даже в Германии", это никак Украину не задевает, это все домыслы...
Это все равно, что, например, Джордж Буш младший о после Германии в США выскажется в таком же ключе, типа "Почему какой-то фашист из Германии меня критикует? Мнение какого-то фашиста из Германии в США никого не интересует".

Вообще не понимаю в чем проблема? Бывший федеральный канцлер в каком-то интервью пренебрежительно высрался в сторону действующего украинского посла, украинский посол в ответ, тоже в каком-то интервью, но уже довольно деликатно высрался в сторону Шредера. Вот и все впринципе.
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29.05.2020 20:46 Ответить
Вы не видите противоречия в собственных словах

Вижу. Но я не дипломат и не спец по словопомолу. А посол - должен быть ...

Вообще не понимаю в чем проблема? Бывший федеральный канцлер в каком-то интервью пренебрежительно высрался в сторону действующего украинского посла, украинский посол в ответ,

Если вы не понимаете разницу между словами частного лица и полномочного посла, то помочь не могу.
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29.05.2020 23:31 Ответить
Т.е. когда бывший федеральный канцлер, имеющий вес и влияние в Германии и не только, с пренебрежением оскорбляет официального посла Украины, то он "частное лицо" и все ок, а когда украинский посол в каком-то интервью, довольно деликатно, высказывает свое личное мнение по поводу этой ситуации, то это зашквар, позор, скандал и трагедия? Ок...
Вот вызвал бы этот посол лично Шредера на дуэль или хотя бы публично нах#й послал, было бы другое дело. Но куда уж ему, какому-то карлику из какой-то там Украины...
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30.05.2020 01:21 Ответить
Чё непонятного? Газпром ему просто так платит?
Вот завис Северный поток-2 - и таварищу грозит урезание финансирования!
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29.05.2020 12:20 Ответить
Начинаю уважать совершенно незнакомого человека.
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29.05.2020 12:26 Ответить
такое ощущение,что нашей страной правит миклухо-маклай,музеи штурмом берём дабы ущипнуть предшественника,а бардельеро в стране ...пилевать,нас и тут не плохо кормят...повезло Украине на урожай лохов.
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29.05.2020 12:29 Ответить
Браво! Мельник молодец. Поставил на место путинскую содержанку шредера , отрабатывающую объедки с путинского стола....
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29.05.2020 13:06 Ответить
Респект послу Украины! А поведение такого "канцлера" тотально снижает его имидж, рейтинг его партии и негативно скажется на будущем Германии.
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29.05.2020 15:32 Ответить
 
 