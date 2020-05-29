Посол Украины Мельник жестко ответил лоббисту Кремля Шредеру: "Это дерзкое унижение Украины и украинцев"
Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал высказывания экс-канцлера, председателя совета директоров компании "Роснефть" Герхарда Шредера, который, в ответ на критику своей пророссийской позиции по Крыму, назвал украинского дипломата "карликом из Украины".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крым.Реалии.
"С помощью нового модного подкаста господин Шредер стал отбеливать свой потрепанный в Германии имидж. Хотя и этот креатив вряд ли поможет. Его имя навсегда отметится во всемирной истории как синоним циничного лоббиста Кремля, который несмотря на свои потуги потерпел провал. Ведь благодаря лично канцлеру (Германии Ангеле. - Ред.) А. Меркель и Большой коалиции, которым мы, украинцы, благодарны, санкции против России продолжают действовать, а "Северный поток-2" будет продолжать буксовать", - говорится в комментарии дипломата.
Украинский посол отмечает, что Шредер "из последних сил старается сохранить хорошую мину при плохой игре".
"Впрочем, чувствуется нервозность и неспособность скрывать раздражение. Потому что вместо того, чтобы предоставить немецкому обществу честный ответ на вопрос о зависимости его позиции от газпромовско-роснефтенских гонораров, он теряет самоконтроль, переходит на личности, прибегая к сомнительному лексикону. В немецком языке слово "Zwerg" (каким Шредер обозвал Мельника. - Ред.) имеет несколько значений. Почему-то слабо верится в то, что в подкасте упоминалась именно "маленькое существо в человеческом облике, которое фигурирует в сказках и сагах и в основном готово прийти на помощь" (Словарь Duden) ", - говорит посол.
Мельник продолжил: "Как следует из тональности и контекста, очевидно именно "карлик" и имелся в виду, а это выражение, согласно толковому словарю, имеет откровенно дискриминационную коннотацию, прямо намекая на неполноценность. Впрочем говорится о пренебрежительном отношении НЕ к лицу посла. Речь идет о дерзком унижении Украины и украинцев. И когда подобные фразы в адрес моей Родины и сограждан исходят из немецких уст, а тем более бывшего топ-политика, то такие сравнения не являются чем-то безобидным или легкомысленным. Они имеют очень и очень некрасивый привкус. Более того, они являются чрезвычайно опасными, потому что невольно возрождают злых духов нетерпимости и ненависти".
Посол отметил, что украинцы "не забыли и не забудут о том, что именно в нацистской Германии украинцев клеймили как Untermenschen - недочеловеков, которые подлежали безжалостному истреблению и порабощению".
"В результате этой расистской идеологии Третий рейх убил 5 млн мирных жителей Украины, более 2,4 млн украинцев были вывезены в рабство как принудительные рабочие - Ostarbeiter. Многие в Германии предпочли бы не вспоминать о кровавых преступлениях национал-социалистов против украинцев ", - отметил Мельник.
"Именно эти жуткие, невыносимо болезненные ассоциации автоматически возникают в сердцах моих соотечественников, когда мы сталкиваемся с такой зловещей риторикой отдельных немецких деятелей", - резюмировал посол Украины в Германии.
Ранее Шредер в подкасте, первый выпуск которого был опубликован 26 мая, назвал украинского посла в Германии Андрея Мельника "карликом из Украины". Таким образом Шредер отреагировал на критику со стороны Мельника из-за заявлений о санкциях и Крыме.
"Очень подло и низко, как для экс-канцлера Германии", - прокомментировал высказывания Шредера заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Василий Боднар.
Ранее Герхард Шредер в интервью немецкой газете Tagesspiegel сказал, что аннексирован Россией Крым никогда не вернется в состав Украины, и антироссийские санкции следует отменять. На это отреагировал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, который назвал эти заявления Шредера "бесстыдными".
Украинский дипломат предложил экс-канцлеру заключить пари: "Хотелось бы объявить этому 76-летнему экс-политику и топ-лоббисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе".
Как сообщил Мельник, в случае своего проигрыша он готов отдать бутылку крымского вина.
Герхард Шредер работает на компанию российского "Газпрома" - возглавляет совет директоров "Северный поток-2", в 2017 году его также назначили председателем совета директоров "Роснефти", которая находится под западными санкциями.
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Дав гідну відсіч.
на відміну від вашої навали.
менше дупою газуй, і ванну кімнату відвідуй.
Возможно, возможно так оно и было. Но действия посла были непрофессиональными: он превратил весьма двусмысленное высказывание частного лица в вопрос отношений между государствами, чем их явно не улучшил. Профессиональный прокол.
Это - ваше мнение, а формально Шредер не занимает сегодня официальных постов, соответственно - он частное лицо. А посол государства Украина в ответ на высказывание частного лица по поводу его личного телосложения затеял неподобающую бучу, втянув в это государственные отношения Украины и ФРГ. Вот в чем проблема, дипломатия - это сплошь формалистика, а пан Мельник эти формальности не соблюл.
по факту же, шредер, лоббист интересов эрэфии, как минимум, в европе.
Не только РФ, а и крупных игроков энергетического рынка ЕС и ряда политических кругов. Потому и имеет такое значительное влияние. Германия до сих пор не избавилась от всех политических последствий поражения во 2МВ, не всем там нравится попытки Штатов доминировать в Европе.
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Впрочем, здесь еще нужно поблагодарить журналюг, не дающих в своих "новостях" прямые ссылки и перевирающими прямую речь в ключевых моментах.
в том же США куча пародийный шоу и стендаперов, которые высмеивают Америку и даже такие темы, как 9/11, расизм и др. Причем тут комедийно-сатирическое шоу и реальное заявление чиновника?
Почитайте про сатириста Jan Boehmermann, который пошел в политику от партии SPD.
Посол своими словами растягивает полученное им личное оскорбление как оскорбление своего государства, что этому государству явно не на пользу. Те хамство Шредера нужно укорочивать, не не делать из мухи слона, а отвечать адекватно. Те то что он прошелся по личности Шредера - понятно, а вот вмешивать сюда немецкие власти, канцлерин и историю советско-германских отношений - не к месту. Отвечать нужно, но по другому, не ставя вровень частное лицо - Шредер - и государство. Если бы ответил какой-нибудь третий помощник посла по связям с прессой - было бы лучше, да и то в стиле: "собака лает - ветер носит".
Дипломатия - это формалистик и протокол, именно это Мельник нарушил. Вопрос не в том, что сказал посол государства Украина, а в том, почему официальный посол государства повел перебранку в СМИ с частным лицом. Не так это делается
достойный человек на страже интересов Украины
Может быть и достойный, может быть и на страже - но как дипломат он показал себя не очень. Завтра он получит частное мнение двухметрового мачо о его росте - и опять понеслось?
Активность дипломатии должна кроме шустрости, ещё и пользу приносить. Если по результатам опубликованной в СМИ ПЕРЕПАЛКИ С ЧАСТНЫМ ЛИЦОМ посол получит ещё с сотню таких высказываний и не только от немцев и не только из Германии - что прикажете делать МИД Украины? Ну будет высказывание какого-нибудь двухметрового мачо из Швеции, что послу Украины с его ХХХ сантиметрами роста на карлика лучше на обижаться? Ссориться со всем миром и напоминать Швеции войны Карла 11?
Но маємо що маємо...
Не надо уподобляться козломордым.
Достойный ответ от Украины был бы если бы Украина на всех уровнях тыкала палки в колеса Северному потоку. А пока Украина по поручению Зели подписывает "мировую" с Газпромом с отказом от претензий в судах на 7 миллиардов, "жесткий ответ" Шредеру - не более чем шоу для быдломассы. Кстати, судя по каментам - шоу удалось.
Если бы:
- государство Украина вообще на это не отреагировала, а было бы заявление в частном порядке от лица посла (подчеркнуто - частное) о хамстве, уровне культуры итд конкретного частного лица.
- мелкий чиновник посольства сделал тоже самое.
- государство Украина в лице посла посла направило бы ноту государству ФРГ - но это тоже плохой вариант
если бы Украина на всех уровнях тыкала палки в колеса Северному потоку.СП-1 и СП-2 нужны и продавцу - РФ, и покупателю - ЕС, ЕС в рамках его политики диверсификации источников и путей доставки энергоносителей. Украинская ГТС была практ монопольным путем поставок росс газа в ЕС, что не устраивало ни продавца, ни покупателя. Поскольку и продавец и покупатель экономически значительно сильнее Украины, единственный способ получения платных логистических услуг и в будущем - не пытаться навязать свои решения, а пытаться вписаться в такую схему поставок росс газа, которая устраивала б/м всех. Поезд сейчас ушел, нужно было соглашаться/создавать консорциум по упр укр ГТС с ЕС, РФ и Украиной.
Верно, но Шредер частное лицо. Проблема в том, что на личности перешел и официальный посол Украины. Причем стал плакаться, как его незаслуженно обидел плохой мальчик, и втянул в эту свару и государство Украина и государство ФРГ.
Шредер тихой сапой отрабатывает деньги раши. Если не подымать шум по этому поводу - они в Германии (и в Европе) тихо сольют санкции. А так будет неудобняк.
Очень жаль, что Мельник побоялся (или ему начальство запретило) увязать слово "карлик" с размером зарплаты канцлера и теперешними гонорарами Шредера.
Дипломат должен думать не о хотелках, тем более своих, а о последствиях для страны. Каких-либо плюсов для государства Украина в этом сраче не вижу.
Шредер тихой сапой отрабатывает деньги раши.
Почему это тихой сапой? Шредер - председатель совета директоров "Роснефти" .
Очень жаль, что Мельник побоялся (или ему начальство запретило) увязать слово "карлик" с размером зарплаты канцлера и теперешними гонорарами Шредера.
А завтра бы последовал бы напр отзыв немецкого посла для консультаций ... за хамство на этот раз не частного лица сильной страны - Германии, а официального посла оч слабой, бедной и зависимой Украины. Какая выгода от этого была бы Украине? понты показать?
Украина проиграла в 2014, Мелитополь сохранила во многом благодаря позиции той же Германии. Забыли? "Горе побежденным", а Украина проиграла, останется без союзников - будет совсем плохо.
...и не благодаря позиции Германии, а благодаря позиции США. Каша у тебя в голове.
Керри сказал Путину в 2014 году: "Если пойдете на МАриуполь, то сразу морские пехотинцы США сразу войдут в Мариуполь. и Путин испугался, причем здесь вшиво-трусливая Германия и Франция?
Печальная реальность такова, что современный крайне либеральный Запад реагирует только на хотелки тех кто громче всех кричит, требует, спекулирует и давит на больные места, тех же радикальных феминисток, всяких меньшинств и тд., а на тех кто гордо и с достоинством молчит и не жалуется откровенно кладет хер. Я конечно не считаю, что нужно уподобляться вышеперечисленным, но периодически давить на чужие мозоли в собственных интересах нужно. Та же рашка десятилетиями нагло и вполне успешно спекулирует на чувстве вины Германии выторговывая себе преференции и особое отношение, не вижу причин почему Украине изредка такими методами воспользоваться нельзя, мы не в том положении, чтобы пренебрегать какими либо инструментами давления.
Так что я считаю, что посол сделал все правильно, вполне обоснованно привязав этого прикормленного кремлем Шредера к чувству вины за события второй мировой и тем самым нанес какой никакой урон его и так уже потрепанной репутации. Шредер откровенный пособник кремля и враг, любые методы способные ослабить его влияние и репутацию на Западе, нам на пользу, в наших интересах, чтобы он стал как можно менее рукопожатной персоной.
Вот об этом и спич. Пока речь идет о хамстве частного лица Шредера по отношению к частному лицу Мельнику, то это не должно особо повлиять на отношения двух государств. А посол Мельник предположил, что это оскорбление относится к государству Украина, перенеся частный скандал на межгосударственный уровень. Никаких плюсов государству Украина это форсирование скандала не даст. Следовательно, плохой дипломат, негибкий, не умеющий разруливать неприятные ситуации без проблем для своей страны.
Причем сделал это он уже далеко не в первый раз.
Ещё раз - Шредер частное лицо и ввязываться в перепалку через СМИ официальному послу государства Украина - значит приравнивать значение мнения частного лица с значением государства Украина. Одернуть нахала нужно, но сделать это тоньше, не на гос уровне. Посол Украины сделал государство Украина участником мелкой частной склоки.
а напоминать немцам, особенно таким наглым, надо, кто есть кто и как украинцы пострадали во время фашистского немецкого нашествия, как война прошла по всей территори в одну сторону, затем в другую, и про Бабий яр и т.д. а то закрыли глаза и спрятались как страусы под крыло - ничего не вижу, ничего не знаю.
По факту официальному украинскому лицу нахамило частное лицо долгое время бывшее на вершине немецкой политики и сохранившее там вес, к тому же оскорбившее не только его, но и всю Украину пытаясь указать на ее "никчемность", так что это не просто конфликт, а неприкрытое оскорбление, которое вполне тянет на международный скандал.
Что точно никаких плюсов Украине не даст, так это проглатывание подобных наглых выпадов в сторону Украины со стороны всяких Шредеров.
к тому же оскорбившее не только его, но и всю Украину пытаясь указать на ее "никчемность",
Вот это уже и домыслы и повышенная обидчивость неуверенного в себе. Вы допускаете, что собака, облаявшая караван, его, караван, обидела. По моему мнению, ответить Шредеру должен был мелкий чиновник, а не посол, и сказать что-то вроде того, что "собака лает, а караван идет. Но поскольку это немецкая собака, то и надевать на нее намордник - прерогатива Германии". Пусть отмывается.....
А тут - жалобы: обидели во время 2МВ, обижают и сегодня... Если уж упоминать 2МВ, то с точки зрения победителя: напр, жаль, что его родителей не пристрелили во время 2МВ, сегодня он бы не гавкал, всем было бы лучше. Личное оскорбление - личный ответ: чтоб ты лично сдох.
Ну да, когда бывший немецкий федеральный канцлер пренебрежительно высказывается об действующем после Украины в Германии, цитирую "Почему тогда то ли посол, то ли бывший министр иностранных дел, какой-то карлик из Украины, меня критикует?", "Да, да, какой-то карлик из Украины, какие-то критические... Это никого не интересует, даже в Германии", это никак Украину не задевает, это все домыслы...
Это все равно, что, например, Джордж Буш младший о после Германии в США выскажется в таком же ключе, типа "Почему какой-то фашист из Германии меня критикует? Мнение какого-то фашиста из Германии в США никого не интересует".
Вообще не понимаю в чем проблема? Бывший федеральный канцлер в каком-то интервью пренебрежительно высрался в сторону действующего украинского посла, украинский посол в ответ, тоже в каком-то интервью, но уже довольно деликатно высрался в сторону Шредера. Вот и все впринципе.
Вижу. Но я не дипломат и не спец по словопомолу. А посол - должен быть ...
Вообще не понимаю в чем проблема? Бывший федеральный канцлер в каком-то интервью пренебрежительно высрался в сторону действующего украинского посла, украинский посол в ответ,
Если вы не понимаете разницу между словами частного лица и полномочного посла, то помочь не могу.
Вот вызвал бы этот посол лично Шредера на дуэль или хотя бы публично нах#й послал, было бы другое дело. Но куда уж ему, какому-то карлику из какой-то там Украины...
Вот завис Северный поток-2 - и таварищу грозит урезание финансирования!