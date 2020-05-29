Аваков о перестрелке в Броварах: Отголосок коррупции определения квот перевозчиков. Будем лечить, у вас прогнило
Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал перестрелку, произошедшую утром в Броварах.
Об этом он сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
По словам министра, перестрелка в Броварах - отголосок коррупции определения квот перевозчиков и привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок.
"Будем лечить!. 10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются. Исполнительные органы Киева и области обязаны - у вас ..прогнило", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Информация о пострадавших выясняется.
Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.
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Країна на правильному шляху!!!
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+ Банда, Бандити, Грабіжники, Корупціонери і т.д.
+ Використовують зброю один проти одного.
+ Не оділили Гроші, Дохід.
+ Не хватає.
+ Мала виручка що здобувається не Чесним (не Законним) шляхом.
+++
То це Добре!
А 100 тел с оружием и перестрелкой - это не прогнило в МВД.
Т.е. ты не прое**ал такое количество бандитов с оружием? Аваков, ты ******тый и отвечать тебе придется.