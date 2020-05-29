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Аваков о перестрелке в Броварах: Отголосок коррупции определения квот перевозчиков. Будем лечить, у вас прогнило

Аваков о перестрелке в Броварах: Отголосок коррупции определения квот перевозчиков. Будем лечить, у вас прогнило

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал перестрелку, произошедшую утром в Броварах.

Об этом он сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, перестрелка в Броварах - отголосок коррупции определения квот перевозчиков и привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок.

"Будем лечить!. 10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются. Исполнительные органы Киева и области обязаны - у вас ..прогнило", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Информация о пострадавших выясняется.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

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Аваков о перестрелке в Броварах: Отголосок коррупции определения квот перевозчиков. Будем лечить, у вас прогнило 01

Автор: 

Аваков (3444) Бровары (337) Киевская область (4113) стрельба (3250)


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Топ комментарии
+57
Да нет, уважаемый, это у тебя прогнило.
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29.05.2020 10:22
+44
Аваков о перестрелке в Броварах: Будем лечить, у вас прогнило - Цензор.НЕТ 3093
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29.05.2020 10:25
+38
Засиделся харьковский бизнесмен в кресле министра, вот и прогнило!
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29.05.2020 10:23
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Страница 2 из 2
Чорт, ты уже московских попов наказал, как обещал, за массовую бактериологическую атаку на Пасху?
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29.05.2020 11:46 Ответить
И тебя вылечат
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29.05.2020 11:47 Ответить
Та ні,гниле не лікується.
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29.05.2020 12:06 Ответить
Точно, все прогнило. І ти в тому числі
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29.05.2020 12:03 Ответить
Аваков, задержанные уже изнасилованs или будут ждать ночи?
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29.05.2020 12:06 Ответить
Складывается такое впечатление, что тут у нас вообще все прогнило и МВД не исключение, судя по последним событиям.
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29.05.2020 13:01 Ответить
+
Країна на правильному шляху!!!
+
+ Банда, Бандити, Грабіжники, Корупціонери і т.д.
+ Використовують зброю один проти одного.
+ Не оділили Гроші, Дохід.
+ Не хватає.

+ Мала виручка що здобувається не Чесним (не Законним) шляхом.

+++
То це Добре!
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29.05.2020 13:02 Ответить
А что так долго реакция происходила?На что налоги платим на силовиков в том числе.В городе война настоящая,а прибыл к разбору шапок ОДИН экипаж.Где спецназ,где нацгвардия???Где оперативность???
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29.05.2020 13:04 Ответить
Може в рюкзакова одне місце прогнило, бо привик що йому лижуть всякі Котвіцькі, Геращенки, Ківи, Зе і т.д.!!!
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29.05.2020 13:05 Ответить
авакова на свалку, в отставку,
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29.05.2020 13:21 Ответить
Ничего себе перестрелочка, похлеще чем в негритянских гетто.. а скорость реагирования полиции это вообще песня, т.е. если бы эти быки оказались террористами и столько времени мочили людей, полиция всё раздуплялась бы ехать или не ехать?
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29.05.2020 13:31 Ответить
Не удивлюсь, если наши граждане ВООБЩЕ не вызывали полицию, а экипажи приехали услышав стрельбу. Типичная позиция: моя хата краю, пусть вызывает кто-нибудь другой, а я лучше видосик запилю, и повозмущаюсь, что "полиция бездействует"...
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29.05.2020 14:07 Ответить
Я нисколько не сомниваюсь, что рюкзаковские знали о намечаемой разборке. Но допустили. С какой целью? Думаю им самим уже рюкзаков порерёк горла!
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29.05.2020 13:40 Ответить
Ага. Аваков лично в разборке участвовал ))
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29.05.2020 14:08 Ответить
лекарь исцели себя сам!!!
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29.05.2020 13:43 Ответить
Угорь в рюкзаке.Даже и там его никак не поймать--верней уволить. Весь мир виноват,--да что там мир---Вселенная,--только не Аваков.
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29.05.2020 14:14 Ответить
Исчезни лучше, доктор сраный, и все зечмо прихвати, там лечение бесполезно, только морг.
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29.05.2020 14:16 Ответить
пора в допер.
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29.05.2020 14:19 Ответить
рыба гниёт с головы Авакова ))))
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29.05.2020 14:24 Ответить
выпей яду
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29.05.2020 15:13 Ответить
Аваков, на самому початку своєї кар'єри, розвивав на телеефірах теорії, що, між реформуванням і керованістю, він обирає керованість. Як це зараз вже стало абсолютно зрозуміло, омріяна ним керованість, навіть, якщо це не були пусті теревені пристосуванця, виявилася компромісом з гнилою системою, яка на даний момент часу остаточно залишилася і без керованості, і без можливості бути реформованою.
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29.05.2020 16:05 Ответить
Всё верно написал.
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29.05.2020 22:04 Ответить
Выяснение отношений за передел маршрутов - это прогнило в Мининфраструктуре.
А 100 тел с оружием и перестрелкой - это не прогнило в МВД.
Т.е. ты не прое**ал такое количество бандитов с оружием? Аваков, ты ******тый и отвечать тебе придется.
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30.05.2020 07:42 Ответить
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