Аваков о перестрелке в Броварах: Отголосок коррупции определения квот перевозчиков. Будем лечить, у вас прогнило

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал перестрелку, произошедшую утром в Броварах.

Об этом он сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, перестрелка в Броварах - отголосок коррупции определения квот перевозчиков и привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок.

"Будем лечить!. 10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются. Исполнительные органы Киева и области обязаны - у вас ..прогнило", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Информация о пострадавших выясняется.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

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