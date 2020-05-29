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Сокращение финансирования, обыски и доведение до коллапса Довженко-Центра - не просто стечение обстоятельств, - Филипп Ильенко

Сокращение финансирования, обыски и доведение до коллапса Довженко-Центра - не просто стечение обстоятельств, - Филипп Ильенко

Сокращение финансирования Довженко-Центра, неутвержденный паспорт бюджетной программы по кино и фактическое доведение до коллапса предприятия, а теперь еще и демонстрация "правоохранителями" силы в виде обысков, на фоне действительно смелой публичной позиции руководителя центра по поводу государственной политики в области культуры является не простым стечением обстоятельств.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-глава Госкино Филипп Ильенко, передает Цензор.НЕТ.

"Я слишком долго живу в Украине, чтобы верить в совпадения. И представителям различных ветвей и органов власти придется приложить большие усилия, чтобы убедить таких как я, что события, которые разворачиваются вокруг Довженко-Центр в последнее время являются простым стечением обстоятельств. Включая сокращение финансирования, не утвержденный паспорт бюджетной программы по кино и фактическое доведение до коллапса предприятия, а теперь еще и демонстрация "правоохранителями" силы в виде обысков, на фоне действительно смелой публичной позиции руководителя центра по поводу государственной политики в области культуры", - заявил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: СБУ и Нацполиция проводят обыск в Довженко-Центре, - директор Козленко. ФОТОрепортаж (обновлено)

"В этой связи, к сожалению, вполне ожидаемой является заявление об отставке Ивана Козленко. Одного из наиболее эффективных менеджеров в области культуры, который показал, как с полууничтоженного государственного предприятия, несмотря на постоянное сопротивление бюрократической машины, можно создать динамический культурный институт", - добавил Ильенко.

"А представителям силовых структур стоит, наконец, осознать, что кроме обысков и штурмов, существует еще множество других способов общения с культурными институтами (и не только с ними), даже если действительно нужно привлечь их к проведению следственных действий", - резюмировал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Довженко-Центр сообщил, что стал неплатежеспособным из-за "саботажа руководством Госкино своих обязательств"

Напомним, 28 мая СБУ и Нацполиция провели обыск в Довженко-Центре. В этот же день Довженко-Центр сообщил, что стал неплатежеспособным из-за "саботажа руководством Госкино своих обязательств". 29 мая прокуратура сообщила, что обыски в центре Довженко проводили по делу о растрате.

Сокращение финансирования, обыски и доведение до коллапса Довженко-Центра - не просто стечение обстоятельств, - Филипп Ильенко 01

Автор: 

кино (1535) культура (839) обыск (1895) финансирование (1793) Ильенко Филипп (26) Довженко Центр (19)


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Топ комментарии
+11
ГрінПОЦ нищить все українське.
Сокращение финансирования, обыски и доведение до коллапса Довженко-Центра - не просто стечение обстоятельств, - Филипп Ильенко - Цензор.НЕТ 9822
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29.05.2020 10:45
+6
Кино в Украине теперь управляет бывшая директор кинотеатра в Запорожье, им. Довженко, кстати. Директор кинотеатра.... То ли ещё будет, когда/если "зелёные" додумаются назначать старлеев на должности комбригов, сменных мастеров - директорами заводов, интернов - заведующими отделениями в госпиталях... А что, избрали же Президентом АБСОЛЮТНОГО дилетанта в политике и гос. управлении...
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29.05.2020 10:58
+6
Президент говорил,что у него нет "стратегии". Судя по одновременному наступлению на культурные центры,возможный пересмотр квот на ТВ и закон о языках - этого не скажешь.
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29.05.2020 11:10
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ГрінПОЦ нищить все українське.
Сокращение финансирования, обыски и доведение до коллапса Довженко-Центра - не просто стечение обстоятельств, - Филипп Ильенко - Цензор.НЕТ 9822
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29.05.2020 10:45 Ответить
Филипп Ильенко, как и однопартийцы-свободовцы его брата Андрея, до сих пор гордится, что они убрали Порошенко, а вместе с ним и фактически самую проукраинскую власть, сделавшую больше всех других для украинской культуры и украинского кино в частности?
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29.05.2020 10:49 Ответить
Как раз Ильенко резко критиковал дебилов. Возможно критиковал бы еще жестче еслиб не руководство партии...
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29.05.2020 10:51 Ответить
Критикував Зеленського між першим та другим туром?
Я бачила тільки тотальну критику Порошенка від верхівки Свободи.
А Тягнибок до сьогоднішнього дня хвалиться які вони молодці, що скинули "багригу".
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29.05.2020 11:01 Ответить
Пам'ятаю його пост у ФБ саме у цей період. Чув його промову на відстані декількох метрів вже після другого туру... Тягнибок або дурний, або свідомо працює на маргінальну частину націоналістів.
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29.05.2020 11:36 Ответить
Бичара Алєшка однозначно кремлівський проект , варто згадати всі епатажні акції перед камерами КацапТВ , після яких кацапія трубила і трубить на весь про страшних бандерівців та інших націоналістів . Видно з дій Алєшки в 2014 році , його особистий приклад . Жалко лише масу молоді яку це бидло завело на манівці . Хоча проект на це і був розрахований .
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29.05.2020 12:52 Ответить
Идёт тупо уничтожение всех украинских культурных центров.
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29.05.2020 10:50 Ответить
красти треа менше
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29.05.2020 10:53 Ответить
Ты хоть буквы какого нибудь алфавита для начала изучи.
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29.05.2020 10:58 Ответить
И кто своровал твой моск? А там изначально было насрано
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29.05.2020 11:42 Ответить
https://censor.net/news/3198758/obyski_v_tsentre_dovjenko_provodili_po_delu_o_rastrate_prokuratura
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29.05.2020 10:56 Ответить
А в ОПі коли обшуки будуть? Там і розтрати, і державна зрада, силовикам пасись не хочу...
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29.05.2020 11:00 Ответить
Зепилка, помню дело, которое возбудила тупорылая прокуратура, такая как ты, ро факту акта кру, где была допущена арифметическая ошибка, так , что выходила растрата. Ошибку уже в суде обнаружили - я на калькуляторе пересчитал)))
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29.05.2020 11:45 Ответить
Кино в Украине теперь управляет бывшая директор кинотеатра в Запорожье, им. Довженко, кстати. Директор кинотеатра.... То ли ещё будет, когда/если "зелёные" додумаются назначать старлеев на должности комбригов, сменных мастеров - директорами заводов, интернов - заведующими отделениями в госпиталях... А что, избрали же Президентом АБСОЛЮТНОГО дилетанта в политике и гос. управлении...
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29.05.2020 10:58 Ответить
Президент говорил,что у него нет "стратегии". Судя по одновременному наступлению на культурные центры,возможный пересмотр квот на ТВ и закон о языках - этого не скажешь.
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29.05.2020 11:10 Ответить
Які такі Довженко-центри, громадени! Ви що, з глузду з'їхали! Нащо вони Україні потрібні? У нас тепер рулить 95 квартал, ото культура так культура! А ви про якесь українське кіно.
Але ж громадяни самостійно обрали таку антиукраїнську владу, їі сутність всім притомним людям була зрозумілю ще до початку виборів, достатньо була хочь раз подивитись "шедеври" цьго самого кварталу.
Ну тепер їжте, хоч повилазти.
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29.05.2020 13:37 Ответить
Деукранізація України - це стрижень ідеологіїї зелених. Чому етнічні українці не протестують, не розумію. Чи може вони забули, що не тільки громадяни України, але ж і нація. В паспорті національності нема, то і самої нації нема?
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29.05.2020 21:56 Ответить
 
 