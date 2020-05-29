Сокращение финансирования, обыски и доведение до коллапса Довженко-Центра - не просто стечение обстоятельств, - Филипп Ильенко

Сокращение финансирования Довженко-Центра, неутвержденный паспорт бюджетной программы по кино и фактическое доведение до коллапса предприятия, а теперь еще и демонстрация "правоохранителями" силы в виде обысков, на фоне действительно смелой публичной позиции руководителя центра по поводу государственной политики в области культуры является не простым стечением обстоятельств.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-глава Госкино Филипп Ильенко, передает Цензор.НЕТ.

"Я слишком долго живу в Украине, чтобы верить в совпадения. И представителям различных ветвей и органов власти придется приложить большие усилия, чтобы убедить таких как я, что события, которые разворачиваются вокруг Довженко-Центр в последнее время являются простым стечением обстоятельств. Включая сокращение финансирования, не утвержденный паспорт бюджетной программы по кино и фактическое доведение до коллапса предприятия, а теперь еще и демонстрация "правоохранителями" силы в виде обысков, на фоне действительно смелой публичной позиции руководителя центра по поводу государственной политики в области культуры", - заявил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: СБУ и Нацполиция проводят обыск в Довженко-Центре, - директор Козленко. ФОТОрепортаж (обновлено)

"В этой связи, к сожалению, вполне ожидаемой является заявление об отставке Ивана Козленко. Одного из наиболее эффективных менеджеров в области культуры, который показал, как с полууничтоженного государственного предприятия, несмотря на постоянное сопротивление бюрократической машины, можно создать динамический культурный институт", - добавил Ильенко.

"А представителям силовых структур стоит, наконец, осознать, что кроме обысков и штурмов, существует еще множество других способов общения с культурными институтами (и не только с ними), даже если действительно нужно привлечь их к проведению следственных действий", - резюмировал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Довженко-Центр сообщил, что стал неплатежеспособным из-за "саботажа руководством Госкино своих обязательств"

Напомним, 28 мая СБУ и Нацполиция провели обыск в Довженко-Центре. В этот же день Довженко-Центр сообщил, что стал неплатежеспособным из-за "саботажа руководством Госкино своих обязательств". 29 мая прокуратура сообщила, что обыски в центре Довженко проводили по делу о растрате.