Сокращение финансирования, обыски и доведение до коллапса Довженко-Центра - не просто стечение обстоятельств, - Филипп Ильенко
Сокращение финансирования Довженко-Центра, неутвержденный паспорт бюджетной программы по кино и фактическое доведение до коллапса предприятия, а теперь еще и демонстрация "правоохранителями" силы в виде обысков, на фоне действительно смелой публичной позиции руководителя центра по поводу государственной политики в области культуры является не простым стечением обстоятельств.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-глава Госкино Филипп Ильенко, передает Цензор.НЕТ.
"Я слишком долго живу в Украине, чтобы верить в совпадения. И представителям различных ветвей и органов власти придется приложить большие усилия, чтобы убедить таких как я, что события, которые разворачиваются вокруг Довженко-Центр в последнее время являются простым стечением обстоятельств. Включая сокращение финансирования, не утвержденный паспорт бюджетной программы по кино и фактическое доведение до коллапса предприятия, а теперь еще и демонстрация "правоохранителями" силы в виде обысков, на фоне действительно смелой публичной позиции руководителя центра по поводу государственной политики в области культуры", - заявил он.
"В этой связи, к сожалению, вполне ожидаемой является заявление об отставке Ивана Козленко. Одного из наиболее эффективных менеджеров в области культуры, который показал, как с полууничтоженного государственного предприятия, несмотря на постоянное сопротивление бюрократической машины, можно создать динамический культурный институт", - добавил Ильенко.
"А представителям силовых структур стоит, наконец, осознать, что кроме обысков и штурмов, существует еще множество других способов общения с культурными институтами (и не только с ними), даже если действительно нужно привлечь их к проведению следственных действий", - резюмировал он.
Напомним, 28 мая СБУ и Нацполиция провели обыск в Довженко-Центре. В этот же день Довженко-Центр сообщил, что стал неплатежеспособным из-за "саботажа руководством Госкино своих обязательств". 29 мая прокуратура сообщила, что обыски в центре Довженко проводили по делу о растрате.
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Я бачила тільки тотальну критику Порошенка від верхівки Свободи.
А Тягнибок до сьогоднішнього дня хвалиться які вони молодці, що скинули "багригу".
Але ж громадяни самостійно обрали таку антиукраїнську владу, їі сутність всім притомним людям була зрозумілю ще до початку виборів, достатньо була хочь раз подивитись "шедеври" цьго самого кварталу.
Ну тепер їжте, хоч повилазти.