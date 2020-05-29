Мобильные группы будут проверять посылки граждан в Закарпатье, - поручение главы ОГА Петрова. ДОКУМЕНТ

Глава Закарпатской ОГА Алексей Петров поручил силовым органам Закарпатья создать группы мобильного реагирования для проверки посылок граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в поручении главы ОГА.

Сообщается, что данное поручение было дано Петровым с целью недопущения перемещения и пропуска товаров комерческого назначения через государственную границу Украины и Венгрии в пункте пропуска "Чоп-Захонь", которые завозятся частными предпринимателями как посылки граждан Украины, которые проживают за границей.

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