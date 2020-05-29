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Новости Коронавирус и карантин
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В РФ новый антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки - 232, всего 4 374 летальных случая

В РФ новый антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки - 232, всего 4 374 летальных случая

За сутки от новой коронавирусной инфекции в России умерли 232 человека - это наибольшее число летальных исходов в стране за все время пандемии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

За весь период в РФ зафиксировано 4 374 летальных исхода.

Накануне в стране было зарегистрировано 174 умерших с COVID-19 - столько же было 26 мая, и этот показатель был максимальным за все время. 

В России за последние сутки зарегистрировано 8572 новых случая заболевания COVID-19.

Число заболевших по стране за весь период достигло 387 623. По этомупоказателю Россия по-прежнему на третьем месте в мире. Второе место за Бразилией (438,2 тыс., +26,4 тыс.), на первом - США (1,72 млн, +22,5 тыс.)

Больше всего новых эпизодов заражения выявлено в Москве - 2 332. Всего в столице уже 175 829 подтвержденных случаев заболевания.

За сутки в России полностью выздоровело 8 264 человека. Выписаны за весь период 159 257 пациентов. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 223 992. Выздоровел в стране каждый третий пациент от общего их числа за все время.

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Автор: 

карантин (16729) россия (95339) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
В Англии 270 тыс. заболело, а умерло 38 тыс., а в ********** 390 тыс. на 4374 лаптейсклеющих??? Медицина в 12 раз круче. Вот что значит лишняя хромосома гундяевотворящая
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29.05.2020 11:02
+5
катастрофически мало
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29.05.2020 10:52
+5
В РФ новый антирекорд по числу погибших от COVID-19 за сутки - 232, всего 4 374 летальных случая - Цензор.НЕТ 2813
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29.05.2020 10:54
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катастрофически мало
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29.05.2020 10:52 Ответить
можно смело умножать на 7
"Ложные данные убивают". Что не так с учетом смертей от COVID-19
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29.05.2020 11:00 Ответить
В РФ новый антирекорд по числу погибших от COVID-19 за сутки - 232, всего 4 374 летальных случая - Цензор.НЕТ 2813
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29.05.2020 10:54 Ответить
Зато у них карантину не було)))
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29.05.2020 10:55 Ответить
Програма максимум, догнать і перегнать загниваючу Омеригу.
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29.05.2020 10:55 Ответить
Почему погибших? Путлер сказал - в рай переехали.
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29.05.2020 10:55 Ответить
Бажаю їм перемогти в цих перегонах.
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29.05.2020 10:56 Ответить
І нехай це буде сама більша омріяна ними ще з 50-х років минулого століття перемога над США.
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29.05.2020 11:50 Ответить
На парад 24 червня підуть не всі, не всі доживуть до параду 24 червня.
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29.05.2020 10:57 Ответить
Может кацапы и этих на палках понесут?
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29.05.2020 11:34 Ответить
Малувато,треба шоб кількість була у мільонах.
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29.05.2020 10:58 Ответить
А "элита" мордора живучая,никто не подох,а рабы мрут,кто их там считает.
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29.05.2020 10:59 Ответить
все это манипуляции с цифрами и запугиванием населения ,что бы провести онлайн голосование по смене конституции
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29.05.2020 11:00 Ответить
В Англии 270 тыс. заболело, а умерло 38 тыс., а в ********** 390 тыс. на 4374 лаптейсклеющих??? Медицина в 12 раз круче. Вот что значит лишняя хромосома гундяевотворящая
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29.05.2020 11:02 Ответить
З цих 4374, як мінімум, 3000 вагнеровців з Сирії і Лівії
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29.05.2020 11:53 Ответить
как минимум нужно умножить эту цифру на 5, чтоб иметь примерное представление: 232*5=1160 / больше тысячи человек в день/!
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29.05.2020 11:14 Ответить
А ты представь сколько в мире за день умирает людей? Или думаешь только от короны умирают? Странные вы людишки, которые видят только смерти корогавирусные. Мне интересно какой у вас уровень IQ, вообще наверное нету ))
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29.05.2020 11:34 Ответить
Тебе же одноклеточному никогда не понять, что такое умереть с коронавирусом и от коронавируса. Ты понимаешь, что если тестировать всех умерших то людей то по-любому тест в 5-15% показывает позитивный результат) отсюда и безсимптомные носители) потому что человек не болеет но тест показывает позитивный результат) почему так? Или тесты говно) или просто 5-15% это стабильный результат обитания коронавирусов среди людей)
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29.05.2020 11:46 Ответить
Чего ты возбудился? Нам радостно от того, что меньше вооруженных сволочей придет на дамбац из-за поребрика. А на 5 надо умножать, или на 50 - личное мнение каждого индивидуума. Я, например, считаю, что )(уйло правильно сделало, что не отменило парадишку. Хай позаражают друг друга и повыздыхают у себя на мордовии!
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29.05.2020 12:02 Ответить
Просто коронапсихозники постоянно пишут бред. Вот даже ты пишешь, что парад не отменили в рашке? А парада там как раз то и не было. Парад был в Минске. Вот откуда берутся такие комментаторы как ты? Ты даже не знаешь фактов не каких, а пишешь на угад набор слов)
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29.05.2020 12:13 Ответить
Я понял, что германия - очень отсталая страна и там нет интернета. Непонятно, как ты заходишь на Цензор. )(уйло перенесло парадишку на 24 июня. Погугли, а потом говори про мою неосведомленность. А трепыхаться не надо.
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29.05.2020 12:20 Ответить
"нИкаких" и "наугад" пишется слитно
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29.05.2020 12:21 Ответить
Дякую за інформацію. Даю гарантію нічого катастрофічного не станеться. Коронапсихозники вже верещали про парад в Мінську. Коронапсихозні одноклітинні дебіли приречені завжди бути в дупі) всі прогнози Коронапсихозних бацил - таких як ти - не справджуються)
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29.05.2020 12:25 Ответить
************ эмигрантишке виднее
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29.05.2020 12:27 Ответить
Даеш парад у масквабадзе, незважаючы на пандэмію ! Завалім трупамі і гэтага ворага, як у
гады айчыннай вайны ! Наперад, таварышы, пад мудрым кіраўніцтвам нязменнага Пу !
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29.05.2020 11:20 Ответить
Даеш парад у масквабадзе, незважаючы на пандэмію ! Завалім трупамі і гэтага ворага, як у
гады айчыннай вайны ! Наперад, таварышы, пад мудрым кіраўніцтвам нязменнага Пу !
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29.05.2020 11:21 Ответить
умели с коронавирусом или от коронавируса? Как всегда с 232 человек 230 умерли совсем от других болезней. Шоу маст гоу он.
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29.05.2020 11:31 Ответить
Raska dajiot danyje tolko tex kotoryje umerli ot koronovirusa kotoryje neimeli drugije bolezni,vot izza etogo danyje nepolnyje realno nado umnozat na 10.
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29.05.2020 11:39 Ответить
Почему на 10? Коронапсихозники умножают на 35 я слышал. Там даже возле Москвы вырыли котлован 10 на 15 км. Трупы свозят на белазах
Все говорит умерли. Остались только дети. Говорили тебя забирают туда)
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29.05.2020 11:42 Ответить
ot vospolenyja liogkix pomer no realno u nego nasli koronovirus eto v rosiji cytajet sto pomer ne ot koroni
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29.05.2020 11:46 Ответить
😂😆
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29.05.2020 11:54 Ответить
Vot ot raka pomerl no imel koronu u nas eto cytajet sto ot koroni pomer,v raske sto ot raka.Eto ne ja pridumal
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29.05.2020 11:57 Ответить
okolo 30 -40 tysiac realno pomerli v rosiji ot koronovirusa
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29.05.2020 11:43 Ответить
Я слышал, что ещё и умерших с перхотью в волосах суммируют к короновирусным.
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29.05.2020 12:13 Ответить
Всё равно на убыль пошла. Это умирают заболевшие месяц назад. А сейчас при всё более возрастающих темпах тестирования, число заразившихся ежедневно снижается. Количество проведённых тестов приближается к 10 миллионам.
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29.05.2020 11:34 Ответить
Очень мало, но все равно - неплохо! Господь, не зупиняйся!
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29.05.2020 11:56 Ответить
Це добре , що осійсько-фашистські загарбники несуть втрати . Мало , звичайно , але все одно добре .
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29.05.2020 12:21 Ответить
Ух ты, казалось бы такая мелочь, но приятно!
Так держать, расейка!!!
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29.05.2020 13:01 Ответить
 
 