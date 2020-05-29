В РФ новый антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки - 232, всего 4 374 летальных случая
За сутки от новой коронавирусной инфекции в России умерли 232 человека - это наибольшее число летальных исходов в стране за все время пандемии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
За весь период в РФ зафиксировано 4 374 летальных исхода.
Накануне в стране было зарегистрировано 174 умерших с COVID-19 - столько же было 26 мая, и этот показатель был максимальным за все время.
В России за последние сутки зарегистрировано 8572 новых случая заболевания COVID-19.
Число заболевших по стране за весь период достигло 387 623. По этомупоказателю Россия по-прежнему на третьем месте в мире. Второе место за Бразилией (438,2 тыс., +26,4 тыс.), на первом - США (1,72 млн, +22,5 тыс.)
Больше всего новых эпизодов заражения выявлено в Москве - 2 332. Всего в столице уже 175 829 подтвержденных случаев заболевания.
За сутки в России полностью выздоровело 8 264 человека. Выписаны за весь период 159 257 пациентов. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 223 992. Выздоровел в стране каждый третий пациент от общего их числа за все время.
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гады айчыннай вайны ! Наперад, таварышы, пад мудрым кіраўніцтвам нязменнага Пу !
гады айчыннай вайны ! Наперад, таварышы, пад мудрым кіраўніцтвам нязменнага Пу !
Все говорит умерли. Остались только дети. Говорили тебя забирают туда)
Так держать, расейка!!!