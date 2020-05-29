Авиасообщение между Украиной и Австрией может быть восстановлено после 23 июня, - посол Щерба

Посол Украины в Австрии Александр Щерба заявил, что авиасообщение между Украиной и Австрией может быть восстановлено после 23 июня.

Об этом посол написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"О ситуации с восстановлением авиасообщения между Украиной и Австрией. Есть вероятность, что полеты возобновятся после 23 июня. При условии, что обе страны к тому времени "откроются" друг для друга и в плане открытия воздушного пространства, и в плане снятия ограничений для в съезда граждан. Желание есть. Очень важно, чтобы Украина прошла условный пик пандемии", - написал посол.

Как известно, Австрия уже ослабила пограничный контроль, открыв все пограничные переходы с Чешской Республикой, Словакией и Венгрией.

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Напомним, ранее глава рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с пандемией коронавируса, Национальной академии наук Украины Игорь Бровченко сообщил, что Украина уже прошла пик заболеваемости COVID-19.