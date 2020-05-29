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Новости Коронавирус и карантин
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В Киевской больнице скорой помощи вспышка COVID-19: 4 работника госпитализированы, 16 - на самоизоляции, отделение кардиологии закрыто

В Киевской больнице скорой помощи вспышка COVID-19: 4 работника госпитализированы, 16 - на самоизоляции, отделение кардиологии закрыто

Сейчас в больницах с диагнозом "коронавирусная инфекция" находятся четверо работников Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи (КГКБ СМП). Еще 16 работников находятся на самоизоляции, у некоторых из них подтвержден COVID-19.

Об этом говорится в заявлении КГКБ СМП в ответ на информацию СМИ о вспышке COVID-19 в Киевской больнице скорой медицинской помощи, передает Цензор.НЕТ..

"В больницу поступают больные с различными диагнозами. Бывает, что тестирование пациентов на наличие коронавирусной инфекции дает положительный результат. Для таких больных в БСМП создана отдельная зона, где их лечат с диагнозом, который стал причиной направления в КГКБ СМП, после чего при первой же возможности пациента перенаправляют в профильное инфекционное медицинское учреждение. В случаях необходимости оказания ургентной помощи риск того, что пациент является носителем коронавирусной инфекции, конечно есть, и врачи хорошо осознают это. Там, где риск заражения очень высок, медицинские работники согласно мировым стандартам обеспечены всем необходимым для минимизации заражения", - говорится в заявлении.

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"На сегодня в больницах с диагнозом "коронавирусная инфекция" находятся четверо работников КГКБ СМП. Из них двое - в Александровский больнице (врач-кардиолог и санитарка), еще двое работников больницы госпитализированы по месту жительства в Черниговской области. Еще 16 работников больницы, работающие в отделениях травматологии, политравмы и кардиологии, находятся на самоизоляции. У некоторых подтвержден COVID-19, но на сегодняшний день без клинических проявлений", - добавили в больнице.

"Отделение кардиологии, где произошла вспышка болезни, пока закрыто, в нем проведены мероприятия по санитарной дезинфекции", - отмечается в заявлении.

"Вчера в больнице была проведена проверка со стороны эпидемиологических служб. Специалисты-эпидемиологи высоко оценили уровень организации работы больницы по противостоянию возможному распространению COVID-19 и предоставили свои рекомендации. Тестирование работников больницы проводится согласно показаниям и без ограничений как экспресс-тестами, так и ПЦР-диагностикой. Любой медицинский работник, имеющий характерные для COVID-19 симптомы и который контактировал с пациентом и коллегой, у которых подтвержден коронавирус, может сдать анализ в КГКБ СМП", - отметили в больнице.

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"Медицинские работники, конечно, являются главной группой риска для заражения COVID-19. С самого начала пандемии руководство больницы, понимая подобную опасность, провело системные работы по организации соответствующего помещения для лечения больных, которые кроме основных проблем со здоровьем, с которыми они попали в БСМП, заражены еще коронавирусом. Но в случае с подобной инфекцией не может быть застрахован ни один медицинский работник. К сожалению, то, что должно было произойти, произошло. Но, говорить об эпидемии COVID-19 в КГКБ СМП - это, мягко говоря, преувеличение. Больница работает в обычном для себя режиме", - резюмировали в больнице.

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Всех везти в ... Куда?
В Феофанію?
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29.05.2020 11:12 Ответить
Ну вот вам...кто там хотел авиасообщения уже открывать? бла бла бла...
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29.05.2020 11:30 Ответить
Проститутки Швейцарии возвращаются к работе: спортсмены по-прежнему на карантине

Правительство Швейцарии считает возможным вернуть на рабочие места проституток, в то время как спортивные состязания, связанные с "постоянным тесным контактом", остаются под запретом. Министр здравоохранения Ален Берсет заявил, что секс-работницы лучше подготовлены к работе в условиях пандемии, чем спортсмены.
Об этом пишет в четверг, 28 мая, новостное агентство https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-28/swiss-say-sex-work-is-ok-but-not-judo-in-virus-reopening Bloomberg .
Министр уточнил, что воспользоваться услугами жриц любви, деятельность которых в этой стране легализована, можно будет уже 6 июня - они вернутся на работу одновременно с открытием кинотеатров, ночных клубов и общественных бассейнов. "Честно говоря, эротические услуги могли возобновиться раньше", - отметил Берсет.
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29.05.2020 11:38 Ответить
Не удивительно. Пару недель назад наблюдал под соседним домом экипаж неотложки из БСМП - да, в красивой униформе, но не то, что щитков, респираторов - у них даже обычные медицинские маски под подбродком были при общении с пациентом - странно при таком их отношении, что эта вспышка у них только сейчас у них случилась.
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29.05.2020 11:40 Ответить
Там главврач любитель Яныка и бабок!! Люди немог ПЦР тест сделать, говорят хоть едь за бабки делай, работники всё защитные маски халаты шлемы все покупают ничего главврач не даёт, в больнице поборы с пациентов, у меня в этой больнице в травмпункте так сложили руку что рука не разгибается и удали сустав после, этого уровень специалистов в травматологии нулевой, нивкоем случае не соглашайтесь туда ехать если везёт скорая если не хотите хватонуть ВИЧ или гепатит С есть такие случаи
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29.05.2020 13:55 Ответить
Не у меня у моей родственницы с рукой осталась проблема на все жизнь, пожалела врача не посадила, только где он дальше работал не известно
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29.05.2020 14:00 Ответить
 
 