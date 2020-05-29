В Киевской больнице скорой помощи вспышка COVID-19: 4 работника госпитализированы, 16 - на самоизоляции, отделение кардиологии закрыто

Сейчас в больницах с диагнозом "коронавирусная инфекция" находятся четверо работников Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи (КГКБ СМП). Еще 16 работников находятся на самоизоляции, у некоторых из них подтвержден COVID-19.

Об этом говорится в заявлении КГКБ СМП в ответ на информацию СМИ о вспышке COVID-19 в Киевской больнице скорой медицинской помощи, передает Цензор.НЕТ..

"В больницу поступают больные с различными диагнозами. Бывает, что тестирование пациентов на наличие коронавирусной инфекции дает положительный результат. Для таких больных в БСМП создана отдельная зона, где их лечат с диагнозом, который стал причиной направления в КГКБ СМП, после чего при первой же возможности пациента перенаправляют в профильное инфекционное медицинское учреждение. В случаях необходимости оказания ургентной помощи риск того, что пациент является носителем коронавирусной инфекции, конечно есть, и врачи хорошо осознают это. Там, где риск заражения очень высок, медицинские работники согласно мировым стандартам обеспечены всем необходимым для минимизации заражения", - говорится в заявлении.

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"На сегодня в больницах с диагнозом "коронавирусная инфекция" находятся четверо работников КГКБ СМП. Из них двое - в Александровский больнице (врач-кардиолог и санитарка), еще двое работников больницы госпитализированы по месту жительства в Черниговской области. Еще 16 работников больницы, работающие в отделениях травматологии, политравмы и кардиологии, находятся на самоизоляции. У некоторых подтвержден COVID-19, но на сегодняшний день без клинических проявлений", - добавили в больнице.

"Отделение кардиологии, где произошла вспышка болезни, пока закрыто, в нем проведены мероприятия по санитарной дезинфекции", - отмечается в заявлении.

"Вчера в больнице была проведена проверка со стороны эпидемиологических служб. Специалисты-эпидемиологи высоко оценили уровень организации работы больницы по противостоянию возможному распространению COVID-19 и предоставили свои рекомендации. Тестирование работников больницы проводится согласно показаниям и без ограничений как экспресс-тестами, так и ПЦР-диагностикой. Любой медицинский работник, имеющий характерные для COVID-19 симптомы и который контактировал с пациентом и коллегой, у которых подтвержден коронавирус, может сдать анализ в КГКБ СМП", - отметили в больнице.

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"Медицинские работники, конечно, являются главной группой риска для заражения COVID-19. С самого начала пандемии руководство больницы, понимая подобную опасность, провело системные работы по организации соответствующего помещения для лечения больных, которые кроме основных проблем со здоровьем, с которыми они попали в БСМП, заражены еще коронавирусом. Но в случае с подобной инфекцией не может быть застрахован ни один медицинский работник. К сожалению, то, что должно было произойти, произошло. Но, говорить об эпидемии COVID-19 в КГКБ СМП - это, мягко говоря, преувеличение. Больница работает в обычном для себя режиме", - резюмировали в больнице.