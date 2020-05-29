Киевский форум по безопасности: "Украина - ЕС: как не допустить имитации преобразований и достичь большего?". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности. Главной темой обсуждения станет сотрудничество Украины с Евросоюзом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.

В частности, на онлайн-дискуссии обсудят: Справляется ли нынешняя украинская власть с евроинтеграцией? Нет ли угрозы для нашего безвизового режима и экономического сотрудничества с ЕС? Как достичь в рамках ассоциации с ЕС лучших, чем сейчас результатов для наших граждан, бизнеса и страны? Кто сегодня самые активные друзья Украины в Брюсселе?

Кроме того, спикеры обсудят, как Украине вместе с ЕС противодействовать агрессии России.

Участники дискуссии:



- Екатерина Матернова, заместитель Генерального директора Главного директората Европейской Комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении ЕС, и.о. руководителя Группы поддержки Украины;

- Виола фон Крамон-Таубадель, немецкий политик, член политической силы "Альянс 90/Зеленые", Вице-председатель делегации Европейского парламента в Парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС;

- Пятрас Оштрявичус, литовский политик и дипломат, Вице-председатель делегации Европейского парламента в Парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС;

- Михаэль Галлер, немецкий политик, член Христианско-демократической партии Германии и Европейской народной партии, депутат Европейского парламента, докладчик по делам Украины;

- Остап Семерак, министр Кабинета Министров Украины в 2014 году, министр экологии Украины в 2016-19 годах, бывший сопредседатель Парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС;

- Арсений Яценюк, председатель Киевского форума, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах.

- Даниил Лубкивский, заместитель Министра иностранных дел Украины в 2014 году, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину".

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