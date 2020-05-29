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Новости Коронавирус и карантин
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С понедельника в метро Киева могут быть введены ограничения на вход для соблюдения дистанции, - Макогон

С понедельника в метро Киева могут быть введены ограничения на вход для соблюдения дистанции, - Макогон

В связи с возобновлением транспортного сообщения в Киевской области в столичном метрополитене ожидают увеличения пассажиропотока. С понедельника могут быть введены ограничения на вход в "подземку", чтобы люди могли соблюдать дистанцию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщила заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

Как рассказала Макогон, в первый день возобновления работы столичного метрополитена пассажиропоток составил 310 тысяч, но в четверг он уже увеличился до 540 тысяч пассажиров.

"Людей в метро становится больше. И мы готовимся к тому, что на выходных откроется пригород Киева (транспортное сообщение в области), и пассажиров будет еще больше", - сказала она.

"Соответственно, могут быть ограничения на вход в метро, чтобы растянуть пассажиропоток с возможностью соблюдения социальной дистанции", - добавила Макогон.

Как пояснила заместитель начальника КП, мониторинг пассажиропотока в метро проводится в режиме реального времени.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В часы пик в метро будут ограничивать вход на некоторые станции, - Кличко

"Ограничения вводятся, когда сильно увеличивается пассажиропоток, и наши сотрудники фиксируют, что соблюдать социальную дистанцию сложно… Имеется в виду, что… станция может работать на одну или две входных двери вместо трех", - подчеркнула она.

Макогон уточнила, что в таком подходе нет ничего нового: метрополитен использует такую систему пропуска пассажиров после проведения массовых мероприятий, концертов, футбольных матчей.

"Все пассажиры поедут. Мы останавливаем только пассажиров без масок", - сказала заместитель руководителя КП.

При этом она уточнила, что в первые дни возобновления работы столичного метрополитена нарушителей фактически не было.

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Топ комментарии
+10
т.е все будут толпиться возле входа, молодцы
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29.05.2020 11:23
+4
на каждого входящего надевать накачанную шину от БЕЛАЗа для соблюдения дистанции)))
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29.05.2020 11:29
+3
загнали народ в злидні - почалась смертельна війна за ресурси
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29.05.2020 11:25
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а стрєльби за станції метро не буде?
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29.05.2020 11:23 Ответить
Кому в Украине жить хорошо?
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29.05.2020 11:23 Ответить
Тому, кто в метро не ездит.
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29.05.2020 11:28 Ответить
т.е все будут толпиться возле входа, молодцы
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29.05.2020 11:23 Ответить
загнали народ в злидні - почалась смертельна війна за ресурси
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29.05.2020 11:25 Ответить
Надо было с первого дня ограничивать количество входящих. При этом надо следить за тем, чтобы ожидающие на вход в метро на улице соблюдали дистанцию. Но наши люди любят лепиться друг к другу.
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29.05.2020 11:25 Ответить
Те, кто ездит на своем авто плевать хотели на давку в метрополитене.
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29.05.2020 11:27 Ответить
Что этим хотели сказать, капитан Очевидность?
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29.05.2020 11:30 Ответить
Просто факты.
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29.05.2020 11:46 Ответить
на каждого входящего надевать накачанную шину от БЕЛАЗа для соблюдения дистанции)))
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29.05.2020 11:29 Ответить
Настало пакращення від ЗЕкоМанди.
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29.05.2020 11:34 Ответить
Будут дружно плотненько ожидать растянувшуюся очередь на вход в километр,зебилы не учатся на ошибках москвы где при считывания кода создали искуственно очередь,даже сейчас в метро у нас народ занимает все сидячие места а не через одного,два,чтоб соблюсти дистанцию,зачем этот цирк?
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29.05.2020 12:19 Ответить
места - то ладно. А маски на шее или только на рту?
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30.05.2020 02:01 Ответить
 
 