С понедельника в метро Киева могут быть введены ограничения на вход для соблюдения дистанции, - Макогон
В связи с возобновлением транспортного сообщения в Киевской области в столичном метрополитене ожидают увеличения пассажиропотока. С понедельника могут быть введены ограничения на вход в "подземку", чтобы люди могли соблюдать дистанцию.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщила заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.
Как рассказала Макогон, в первый день возобновления работы столичного метрополитена пассажиропоток составил 310 тысяч, но в четверг он уже увеличился до 540 тысяч пассажиров.
"Людей в метро становится больше. И мы готовимся к тому, что на выходных откроется пригород Киева (транспортное сообщение в области), и пассажиров будет еще больше", - сказала она.
"Соответственно, могут быть ограничения на вход в метро, чтобы растянуть пассажиропоток с возможностью соблюдения социальной дистанции", - добавила Макогон.
Как пояснила заместитель начальника КП, мониторинг пассажиропотока в метро проводится в режиме реального времени.
"Ограничения вводятся, когда сильно увеличивается пассажиропоток, и наши сотрудники фиксируют, что соблюдать социальную дистанцию сложно… Имеется в виду, что… станция может работать на одну или две входных двери вместо трех", - подчеркнула она.
Макогон уточнила, что в таком подходе нет ничего нового: метрополитен использует такую систему пропуска пассажиров после проведения массовых мероприятий, концертов, футбольных матчей.
"Все пассажиры поедут. Мы останавливаем только пассажиров без масок", - сказала заместитель руководителя КП.
При этом она уточнила, что в первые дни возобновления работы столичного метрополитена нарушителей фактически не было.
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