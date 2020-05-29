С понедельника в метро Киева могут быть введены ограничения на вход для соблюдения дистанции, - Макогон

В связи с возобновлением транспортного сообщения в Киевской области в столичном метрополитене ожидают увеличения пассажиропотока. С понедельника могут быть введены ограничения на вход в "подземку", чтобы люди могли соблюдать дистанцию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщила заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

Как рассказала Макогон, в первый день возобновления работы столичного метрополитена пассажиропоток составил 310 тысяч, но в четверг он уже увеличился до 540 тысяч пассажиров.

"Людей в метро становится больше. И мы готовимся к тому, что на выходных откроется пригород Киева (транспортное сообщение в области), и пассажиров будет еще больше", - сказала она.

"Соответственно, могут быть ограничения на вход в метро, чтобы растянуть пассажиропоток с возможностью соблюдения социальной дистанции", - добавила Макогон.

Как пояснила заместитель начальника КП, мониторинг пассажиропотока в метро проводится в режиме реального времени.

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"Ограничения вводятся, когда сильно увеличивается пассажиропоток, и наши сотрудники фиксируют, что соблюдать социальную дистанцию сложно… Имеется в виду, что… станция может работать на одну или две входных двери вместо трех", - подчеркнула она.

Макогон уточнила, что в таком подходе нет ничего нового: метрополитен использует такую систему пропуска пассажиров после проведения массовых мероприятий, концертов, футбольных матчей.

"Все пассажиры поедут. Мы останавливаем только пассажиров без масок", - сказала заместитель руководителя КП.

При этом она уточнила, что в первые дни возобновления работы столичного метрополитена нарушителей фактически не было.