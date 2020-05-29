За сутки в ВСУ зафиксировано 23 случая COVID-19, всего болеет 90 военнослужащих, - Командование Медсил

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 29 мая подтверждено еще 23 новых случая заболевания коронавирусом, при этом выздоровели от COVID-19 уже 108 человек, к сожалению, трое - умерли.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

В Вооруженных Силах Украины болеет 90 человек острой респираторной болезнью COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Всего за время пандемии выздоровели - 108 человек, летальных случаев - 3.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 295 человек. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 31 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 23 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

В учреждениях здравоохранения находится 8 человек (Военно-медицинский клинический центр Центрального и Северного региона - находится по одному военнослужащему). В лазарете воинской части (Ривненская область) находятся 6 военнослужащих. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. У военнослужащих Ривненской области симптомы заболевания отсутствуют.

Лечатся дома под наблюдением медицинской службы 15 человек (Киевская область - 13 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Ривненская область - 1). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение. Симптомы заболевания отсутствуют.

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