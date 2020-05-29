Чиновники полиции, закупившие 40-летние советские шины для БТР, предстанут перед судом. Им грозит от 5 до 8 лет заключения, - ГБР

В суд направлено обвинительное заключение в отношении должностных лиц ГУ Нацполиции в Запорожской области и частного предпринимателя. Они обвиняются в завладении чужим имуществом, совершенного по предварительному сговору группой лиц в крупном размере (ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе.

Следствием установлено, что в августе 2018 г. правоохранители по предварительному сговору с предпринимателем закупили шины 1980 выпуска под видом новых для использования в зоне проведения ООС на сумму 249 000 гривен. Стоимость закупленных шин более чем в семь раз превышает рыночную. Правоохранители, зная, что шины не пригодны к эксплуатации, передали их батальону спецназначения для установки на бронетранспортеры.

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Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла прокуратура Запорожской области. Оперативное сопровождение - Управление внутренней безопасности в Запорожской области ДВБ Нацполиции.

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.