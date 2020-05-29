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Новости
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Чиновники полиции, закупившие 40-летние советские шины для БТР, предстанут перед судом. Им грозит от 5 до 8 лет заключения, - ГБР

Чиновники полиции, закупившие 40-летние советские шины для БТР, предстанут перед судом. Им грозит от 5 до 8 лет заключения, - ГБР

В суд направлено обвинительное заключение в отношении должностных лиц ГУ Нацполиции в Запорожской области и частного предпринимателя. Они обвиняются в завладении чужим имуществом, совершенного по предварительному сговору группой лиц в крупном размере (ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе.

Следствием установлено, что в августе 2018 г. правоохранители по предварительному сговору с предпринимателем закупили шины 1980 выпуска под видом новых для использования в зоне проведения ООС на сумму 249 000 гривен. Стоимость закупленных шин более чем в семь раз превышает рыночную. Правоохранители, зная, что шины не пригодны к эксплуатации, передали их батальону спецназначения для установки на бронетранспортеры.

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Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла прокуратура Запорожской области. Оперативное сопровождение - Управление внутренней безопасности в Запорожской области ДВБ Нацполиции.

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Нацполиция (16424) суд (25073) ГБР (2966)


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Топ комментарии
+11
Аваков, а незабагато тебе сьогодні? На вихід!
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29.05.2020 11:35
+10
Посмотрим на решение суда...
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29.05.2020 11:35
+5
гражданин Германии на зарплате. он тута методички озвучивает.
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29.05.2020 11:43
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Посмотрим на решение суда...
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29.05.2020 11:35 Ответить
Только ловят по десятку в день, а про посадки ничего не слышно.
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29.05.2020 12:08 Ответить
Судей порох назначал.
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29.05.2020 12:31 Ответить
А почему зельцман не уволил?!!
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29.05.2020 12:52 Ответить
Закон не позволяет.
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29.05.2020 13:20 Ответить
Я противник пороха, но тут не он виноват. Выращена целая система, просто она окрепла и научилась не подчиняться законам. Даже не знаю, есть ли мирный способ ее изменить...
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29.05.2020 14:42 Ответить
Порох-один из виновных.
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29.05.2020 15:13 Ответить
Занимаясь любовью, ищи виноватых!
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29.05.2020 15:43 Ответить
Всех?
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30.05.2020 10:07 Ответить
Кого не поменял.остались от януковича.
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31.05.2020 15:25 Ответить
Ага, значит хорошие судьи, ведь зеленского они устраивают.
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31.05.2020 17:21 Ответить
Ага,значиот вы совсем друмучий хорошо,обьясню-Зеленскому закон не позволяет их снять ибо назначаются они на определенный срок.
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01.06.2020 07:09 Ответить
Странно, по высерам зеботвы, порох должен был нарушить это незыблемое правило? Как так?
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01.06.2020 20:05 Ответить
Кого ты называешь- зеботвы?
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02.06.2020 07:39 Ответить
Тех кто априори решил что порох вор и т.д.
Тех кто априори даёт индульгенцию зеленскому.
Тех кто орал - "хуже не будет" и "хоть поприкалываемся"
Тех кто ржёт с "вера, армия, мова"
Доходчиво?
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02.06.2020 16:36 Ответить
Я правильно понял-это всех избирателей Зеленского?
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02.06.2020 17:22 Ответить
Почему нет? В своё время и Шикльгрубер пришёл к власти большинством голосов
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03.06.2020 09:04 Ответить
Очень паказательно,как порошенковская пропаганда работает на раскол в украинском обществе,пропагандируя ненависть среди граждан-это статья родной.
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04.06.2020 09:45 Ответить
Точно? Нацжёны и прочее отребье уже сидят? Янелох тоже сидит за пистёж предвыборный?
Ты тоже с зоны пишешь, за хейт пороха?
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04.06.2020 09:55 Ответить
За оскорбление мародера нет статьи,даже оскорбление президента не уголовно наказуемо.Не ровняй х.й с пальцем,а ******* с работой на раскол в украинском обществе,пропагандируя ненависть среди граждан.То,чем ты ,здесь занимаешься-это статья.
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04.06.2020 10:57 Ответить
Точно? А скажи мил человек, мародёр это кто, какой суд признал? За клевету присесть не боишься? А по поводу раскола, давай вспомним фейкомётчиков зебилов - лолита, вальцман, убил брата....
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04.06.2020 12:15 Ответить
Ты,можешь топить за своего хозяина сколько угодно ты,можешь оскорблять меня сколько угодно-это наши личные проблемы,но за пропаганду ненависти среди граждан направленную на раскол в обществе и это во время войны ты,присядешь и мародер тебе не поможет.
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04.06.2020 14:09 Ответить
Аваков, а незабагато тебе сьогодні? На вихід!
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29.05.2020 11:35 Ответить
Знаем мы эти"грозит".
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29.05.2020 11:36 Ответить
Подумали раз Свинарчук може красти у такий спосіб, тому що його покриває Порошенко, то і їм дозволено.
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29.05.2020 11:37 Ответить
Так ведь уже всем сказали, что они не крали.))) Рисковая сделка, но не крали.)))
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29.05.2020 11:39 Ответить
гражданин Германии на зарплате. он тута методички озвучивает.
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29.05.2020 11:43 Ответить
Так вот кто свинарчук.))) Министр конечно был не в теме и не в доле!!!)))
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29.05.2020 11:38 Ответить
в вопросе приобретения шин на бтр (1 штука)? конечно такой вопрос на личном контроле у министра! )))
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29.05.2020 11:40 Ответить
Тыц, 3,14 здыц, как при Порохе, так вы считали, что Президент в курсе даже закупок шнурков, а сейчас так все не в курсе. Вы уж как-то определитесь.
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29.05.2020 11:52 Ответить
здрасьте, я порохобот, батенька ))
я обьективно говорю (данная ситуация ведь имела место в 2018 году), что никакой министр контролем единичной покупки шин не занимается
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29.05.2020 12:03 Ответить
Я все прекрасно понимаю и знаю. ))) Ему фиолетово за что занесли! Главное, чтоб заносили чаще.))) Или не так?
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29.05.2020 12:09 Ответить
в 2018 возможно было и не так, но утверждать не берусь
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29.05.2020 12:11 Ответить
Один министр в 2018 году уж очень красиво втерся в доверие и ....... Жаль, что Президент тогда это не понял вовремя.
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29.05.2020 12:15 Ответить
ну так порох ведь был виноват даже за вмятины на алюминиевых кружках для ВСУ чё бы и министру не отвечать за боеготовность своих подразделений
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29.05.2020 11:52 Ответить
без заперечень!
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29.05.2020 12:05 Ответить
И опять поллюцыя и опять поооллллюццыя
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29.05.2020 11:39 Ответить
Не жди полюцию в ночи, а все д...чи, д...чи, д...чи!!! )))) Стишок вспомнился.)))
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29.05.2020 11:53 Ответить
Нічого дивного, аваківськи ..поліція це є ОЗУ, банда.
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29.05.2020 11:41 Ответить
Может они просто любят винтаж.
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29.05.2020 11:41 Ответить
Рыба гниёт с головы - это старая истина.
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29.05.2020 11:44 Ответить
Это один из самых херовых мемов в Украине. Под ним миллионы ждут что где-то кто-то будет хорошим царем и все для них сделает, а они посмотрят и может сами поменяются. Но так не бывает. Из народа любящего приворовать априори не может выскочить честный начальник.

Перестаньте повторять этот бред, пожалуйста. Изменения начинаются с себя.
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29.05.2020 11:51 Ответить
Я изменился, на 29 лет постарел, радуясь, что Украина обрела независимость от России.
А оказывается, что Украина обрела зависимость от международного капитала в лице МВФ.
Они рекомендуют, настаивают, советуют и хотят или не хотят давать транш.
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29.05.2020 13:46 Ответить
А давайте вместо того чтобы говорить "ишь ты, смеют себе требовать" сначала разберемся что именно они требуют и почему. Я понимаю гордость и все такое, но когда вам, извините, нечем срам прикрыть, как раз в самое время послушать тех кто не по уши в болоте и все таки помогает. А то получается, знаете, как дом алкашни на районе, которую жалко бо мрут, но только поможешь и заикнешся "а может все таки не жрать одеколон" а назад тебе фырканье что они мать их вяликие. Вот как то так.
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03.06.2020 10:40 Ответить
"Они обвиняются в завладении чужим имуществом, совершенного по предварительному сговору группой лиц в крупном размере (ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины)."
И что по этой статье они им могут пришить?))) Чем они завладели? БТРами? Или шинами?))
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29.05.2020 11:45 Ответить
Аваков ты в тренде на сегодня,ну как тебя подлеца просить чтоб оставил место,не твоё это
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29.05.2020 11:49 Ответить
Справедливее этих поддонков поставить к стенке, как во время войны.
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29.05.2020 11:52 Ответить
ГБР респект!
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29.05.2020 12:32 Ответить
А які ще шини можна купляти на старі БТР?..Років зо три тому,на виїзді зі Львова,на коліі між Скниловом і Брюховичами,проти фанерного комбінату бачив цілий ешелон тих БТРів...Здалеку - ніби нові,свіжа зелена фарба,а ближче - всі пом"яті,рихтовані,биті...Так ось,Порошенко відповів за те,що привозив зі бувших соц країн всілякий списаний брухт,наскоро ремонтував його на своїх заводах,а потім продавав своїй же арміі,де він був головнокомандуючий,і продавав по десятикратним цінам?..Ні,не відповів і не збирається,,граєтьтя в лови з ДБР,тікає в своє задоволення...А ДБР за якісь шини пред"яву кидає,за картини...отак собі бавляться...
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29.05.2020 12:49 Ответить
..Ну от звідки, ти... паскуда вилізло? Який брухт скупав Порох? У нас на складах маса законсервованоі техніки, яку виводили на заводах з консерваціі , дообладнували і відправляли на фронт. Литва поставляла нам БЕЗКОШТОВНО сотні тон *********** разних калібрів радянського виробництва, бо перешла на стандарти НАТО. Безкоштовно.... а не продала.Канада, США літаками везли сотні тонн військовоі амуніціі .... Безкоштовно.... а не продавали . Що ж ти , смердяче так гадиш відверто брехливо? У кого купляв Порошенко військовий брухт? Твое смердяче Зе зараз армію накомити якісною іжею не здатне, не кажучи вже про озброєння... Воно бачило м*яті БТРи)))) Тобі лікуватися потрібно, а не пости ідіотські тут вкидувати....))))
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29.05.2020 13:08 Ответить
Якщо все те,що ти,гівнюк сраний,тут понаписував є правда,то справи ще гірші...Бо тоді Порох,якому ти вилизуєш всі непотребні місця (тому і лексика в тебе відповідна) продавав те,що отримував БЕЗКОШТОВНО...
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29.05.2020 13:47 Ответить
А в тебе, смердяче, є докази, що Порох ПРОДАВАВ арміі те що держава отримувала безкоштовно? У твого шимпанЗе НЕМА ніяких доказів, від слова ЗОВСІМ! І вже другий рік Зепадаль як і ти, смердяче, нічого зробити не можете. Тільки виєте , як шакали і не більш! Достатньо ОДНОГО факту продажу Порохом чогось з безкоштовних поставок...і можна садити . Але нічого не можете знайти апріорі. Звинуватити, ****** багнюкою, вити на екранах і в ЗМІ як з ділом Шеремата ві..погань смердяча ..мастаки. А коли діло до вироку... у кущах і тільки сморід. Ну..падаль... що Порох продав арміі з безкоштовного? А лексика моя до подібноі мразоти інакшою бути не може.
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29.05.2020 17:16 Ответить
с рюкзаков перешли на шины, и кто это мог сделать???
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29.05.2020 13:05 Ответить
ахахахахахаха ****** веселые новости))))) предстанут ***** перед судом))) хахахах
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29.05.2020 13:46 Ответить
как-то странно шины для БТР
должны быть на военном складе /или их уже выкупили /
и те шины наверное чуть лучше нынешних
если хранились в нормальных условиях
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29.05.2020 14:25 Ответить
 
 