В стрельбе в Броварах участвовали местные титушки и "боевики" из Винницы, - "слуга народа" Дубинский
Во время стрельбы в Броварах сегодня утром, одна группа задействовала местных "титушек", другая завезла "боевиков" из Винницы с помощью охранной фирмы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп "Слуги народа" Дубинский.
"Связался с руководством полиции Киевской области по поводу перестрелки в Броварах. Две группы "маршрутчиков" делили между собой пригородные маршруты после судебной отмены ряда тендеров на их распределение, которые были проведены еще в 2015 году. Одна группировка подтянула местных "титушек", вторая завезла боевиков из Винницы с помощью охранной фирмы", - рассказал нардеп.
По словам Дубинского, задержаны 10 человек, изъяты оружие и боеприпасы, автомобили.
"Как политический куратор Киевской области от Слуги Народа в ближайшее время проведу встречи с руководством Нацполиции, губернатором области Володиным и мером Броваров Сапожко. Если порядок не будет наведен, - буду настаивать на самой жесткой ответственности представителей местной власти", - подытожил нардеп.
Напомним, сегодня, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Информация о пострадавших выясняется.
Позже глава МВД Арсен Аваков заявил, что стрельба в Броварах - "отголосок коррупции определения квот перевозчиков и привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок".
Заместитель главы МВД Антон Геращенко также подтвердил, что "разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников отвечающих за это направление в Киевской области".
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- Там… ржавая гайка, родной.
- У вас всё тут ржавое…
- А эта самая ржавая.
Многие охранные фирмы (а может большинство, а может все) - легализованные бандитские группировки.
"Как политический куратор Киевской области от Слуги Народа в ближайшее время проведу встречи с руководством Нацполиции..."
Источник: https://censor.net/n3198789
Какой куратор, такие и подопечные.
"от Слуги Народа"?
ДУБИНСКИЙ?!!!!!!!
Багато їх в Україні, і ще більше у Росії... Бардак, хаос, ніщєта - це плата "руминів" за те, що від німця їх спасали...
Это кандидат от зебелят в мэры Киева?
"Тільки сильний дуб, наведе порядок на київщині???????"
Але щось підказує, якщо переможе обрізаний, цей випадок буде ягідкою на торті з кісток.
Влащено
P.S. Цікаво, чому броварські бандити - "тітушки", а вінницькі - "бойовики".
Я так думаю, що "бойовики" у нас тільки зелені.