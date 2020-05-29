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В стрельбе в Броварах участвовали местные титушки и "боевики" из Винницы, - "слуга народа" Дубинский

В стрельбе в Броварах участвовали местные титушки и

Во время стрельбы в Броварах сегодня утром, одна группа задействовала местных "титушек", другая завезла "боевиков" из Винницы с помощью охранной фирмы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп "Слуги народа" Дубинский.

"Связался с руководством полиции Киевской области по поводу перестрелки в Броварах. Две группы "маршрутчиков" делили между собой пригородные маршруты после судебной отмены ряда тендеров на их распределение, которые были проведены еще в 2015 году. Одна группировка подтянула местных "титушек", вторая завезла боевиков из Винницы с помощью охранной фирмы", - рассказал нардеп.

По словам Дубинского, задержаны 10 человек, изъяты оружие и боеприпасы, автомобили.

"Как политический куратор Киевской области от Слуги Народа в ближайшее время проведу встречи с руководством Нацполиции, губернатором области Володиным и мером Броваров Сапожко. Если порядок не будет наведен, - буду настаивать на самой жесткой ответственности представителей местной власти", - подытожил нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков о перестрелке в Броварах: Отголосок коррупции определения квот перевозчиков. Будем лечить, у вас прогнило

Напомним, сегодня, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Информация о пострадавших выясняется.

Позже глава МВД Арсен Аваков заявил, что стрельба в Броварах - "отголосок коррупции определения квот перевозчиков и привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок".

Заместитель главы МВД Антон Геращенко также подтвердил, что "разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников отвечающих за это направление в Киевской области".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Утренняя перестрелка в Броварах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В стрельбе в Броварах участвовали местные титушки и боевики из Винницы, - слуга народа Дубинский 01

Автор: 

Бровары (337) стрельба (3250) титушки (507) Дубинский Александр (429)


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Топ комментарии
+19
Після того як побичив що там щось каже дубинський -знудило. Я думаю без аваківських там не обійшлося..
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29.05.2020 11:42
+16
Политический куратор Киевской области - смотрящіє зараз так називаються.
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29.05.2020 11:45
+15
Ну если Дубинский вылез, значит у Коломойского уже доля в маршрутном бизнесе. Ну прям вездесущие люди.
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29.05.2020 11:43
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Після того як побичив що там щось каже дубинський -знудило. Я думаю без аваківських там не обійшлося..
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29.05.2020 11:42 Ответить
Сказано - пацакам в клетке выступать, значит, надо в клетке. Чё выпендриваетесь
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29.05.2020 11:49 Ответить
Какой "губернатор"? Лаптеногое бородатое говно уже не стесняется?
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29.05.2020 12:36 Ответить
Из Винницы? Прям с завода РОШЕН?
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29.05.2020 11:42 Ответить
а Гройсман дорогу показывал
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29.05.2020 11:44 Ответить
Родной, это же последний выдох. Могила. Кладбище.
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29.05.2020 11:50 Ответить
Да! пороходупы вылезли! Надо же Пецьку спасать после обсроса в музее! Вот и выкидывают финты Авакову!
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29.05.2020 12:01 Ответить
Несмотря на тесную связь с представителем партии "Оппозиционная платформа - За життя" Александром Фельдманом, Чернышова сегодня называют человеком бизнесмена Игоря Коломойского. По крайней мере, такого мнения придерживается экс-парламентарий Сергей Лещенко, который утверждает - Алексей Чернышов перед назначением проходил "смотрины" у бизнесмена. Сам глава Киевской облгосадминистрации на новом месте заявлений пока не делал и соблюдает режим тишины.
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30.05.2020 10:37 Ответить
С этими маршрутами, в каждом городе твориться самое натурально ****ство!!! Цифры за некоторые маршруты просто удивляют!! И этому вопросу уже 30 лет!!
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29.05.2020 11:43 Ответить
Астронавты! Которая тут цаппа?
- Там… ржавая гайка, родной.
- У вас всё тут ржавое…
- А эта самая ржавая.
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29.05.2020 11:51 Ответить
???
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29.05.2020 12:06 Ответить
тю...
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29.05.2020 12:08 Ответить
Ну если Дубинский вылез, значит у Коломойского уже доля в маршрутном бизнесе. Ну прям вездесущие люди.
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29.05.2020 11:43 Ответить
а почему из Винницы ? Гройсман ?
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29.05.2020 11:43 Ответить
Не, лично Порошенко отправлял с Рошена...
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29.05.2020 11:46 Ответить
Гройсман партизанит?
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29.05.2020 11:43 Ответить
---другая завезла "боевиков" из Винницы с помощью охранной фирмы.

Многие охранные фирмы (а может большинство, а может все) - легализованные бандитские группировки.
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29.05.2020 11:43 Ответить
Вот что значит "Мама любит скорость" уже и пиарчик пошел. И политические дивиденды на подходе.
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29.05.2020 11:43 Ответить
да тут суке есть где попиариться . а когда врачи Белой Церкви искали кто отвечает за Киевскую обл. и грозили забастовкой из за отсутствия СИЗ это мурло скромно отмалчивалось.
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29.05.2020 11:49 Ответить
Та это только из пукалок шмаляют.
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29.05.2020 11:44 Ответить
Политический куратор Киевской области - смотрящіє зараз так називаються.
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29.05.2020 11:45 Ответить
нда, пропала область... что теперь будет с паровым отоплением...
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29.05.2020 12:09 Ответить
Якщо його підвісити на гілку дуба, тотйому звідти буде видніше😜
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29.05.2020 16:03 Ответить
Дубинский:
"Как политический куратор Киевской области от Слуги Народа в ближайшее время проведу встречи с руководством Нацполиции..."

Источник: https://censor.net/n3198789

Какой куратор, такие и подопечные.
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29.05.2020 11:46 Ответить
Правильно писать смотрящий
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29.05.2020 12:01 Ответить
Вот потому что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. И вообще, весь этот горький катаклизм, который я тут наблюдаю… и Владимир Николаевич тоже…
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29.05.2020 11:48 Ответить
"Политический куратор"... Это что то новенькое. Это типа "смотрящих от семьи" во времена януковича?
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29.05.2020 11:48 Ответить
Можно узнать, а где МВД бродит если в Стране уже есть группировки "боевиков"??? Что так завуалированно "титушки" и "боевики"??? Пишите как есть "банда" и"банда". В Стране разгул бандитизма, а министр и менты видосики скидывают и музеи штурмуют.
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29.05.2020 11:48 Ответить
Можна було б написати і так - законспіровані співробітники вступили в перестрілку з співробітниками охоронної фірми перевізника. Сталося непорозуміння. Зброя повернута в відділення поліції. Учасники вистави не постраждали. Завіса.
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29.05.2020 11:56 Ответить
Вон ано шо - аказывается Порошенко винават...
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29.05.2020 11:54 Ответить
Ключове слово посилу - вінницькі.
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29.05.2020 11:57 Ответить
"политический куратор Киевской области"?
"от Слуги Народа"?
ДУБИНСКИЙ?!!!!!!!
У стрілянині в Броварах брали участь місцеві тітушки і "бойовики" з Вінниці, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 6673
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29.05.2020 11:57 Ответить
Я так і думав, що це "ахтивісти" підробляють....
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29.05.2020 11:59 Ответить
Дубинский- типичный поц и хазер, беневског разлива. Настанет то время, когда на улице его тяганут хорошенько по бороде. Опущенный жид.
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29.05.2020 12:04 Ответить
Ну якщо цей дибіл ,або його брат по розуму бужанський щось скаже, то все навпаки ,ці два негідникии це дно "слуг".
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29.05.2020 12:06 Ответить
а не пришла ли пора, начать доить шастающих туда, сюда, обратно заробитчан? не только же погранцам и миду зариться на их доходы? пора мвд вводить проверки на дорогах, и требовать с них и свою долю удовольствия. хотя, возможно, это уже и работает.
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29.05.2020 12:07 Ответить
дубинский? фу блювотина...
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29.05.2020 12:11 Ответить
Политический куратор- это комиссар. Маузер уже выдали?
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29.05.2020 12:11 Ответить
Вам не здається, що забагато "руминів" у владі на одиницю українця? В самій Румунії, Польщі, Німеччині стільки "руминів" немає... тому й живуть як нормальні люди....

Багато їх в Україні, і ще більше у Росії... Бардак, хаос, ніщєта - це плата "руминів" за те, що від німця їх спасали...
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29.05.2020 12:13 Ответить
А с каких хренов-бубликов информацию от полиции озвучивает какой-то Дубинский?
Это кандидат от зебелят в мэры Киева?
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29.05.2020 12:14 Ответить
Дубінський розкручує передвиборчу агітацію.....
"Тільки сильний дуб, наведе порядок на київщині???????"
Але щось підказує, якщо переможе обрізаний, цей випадок буде ягідкою на торті з кісток.
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29.05.2020 12:16 Ответить
Бородата вульва Коломойського, яка називає вітання "Слава Україні" нацистської й у якого "мама любить швидкість" вважає себе політичним куратором від СН по області . Прийде час коли ці зелені гниди будуть опікати тільки тюремні камери, в яких будуть сидіти за державну зраду, адже Ростов не гумовий. Симон Петлюра: "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди"
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29.05.2020 12:18 Ответить
Є сумніви, що він український,
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29.05.2020 12:26 Ответить
"Єврєйскій мальчік" (с)
Влащено
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29.05.2020 13:55 Ответить
Странно что не написал о том, что винницкие с рошена, и петя их собирал всех лично...
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29.05.2020 12:39 Ответить
У стрілянині в Броварах брали участь місцеві тітушки і "бойовики" з Вінниці. З високою вирогідністю можна стверджувати, що і перші і другі з електорату Зеленського і СН.

P.S. Цікаво, чому броварські бандити - "тітушки", а вінницькі - "бойовики".
Я так думаю, що "бойовики" у нас тільки зелені.
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29.05.2020 13:41 Ответить
Дивно, що Порошенка не було.
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29.05.2020 13:31 Ответить
Винницкая соевая мыролюбная мафия?
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29.05.2020 13:37 Ответить
Я от думаю, чи викличуть зелені бойовики відосиком Порошенка на допит за фактом цієї стрілянини. Він же у них в усьому винен
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29.05.2020 13:45 Ответить
В Виннице развелось полно титушни я так понял.Кто то ж её крышует.
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29.05.2020 14:33 Ответить
З Вінниці завезли співробітників охоронних фірм (ті ж бригади з 90-хх, тільки офіційні). А тітушня якраз у Броварах була.
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30.05.2020 18:46 Ответить
 
 