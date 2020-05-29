В стрельбе в Броварах участвовали местные титушки и "боевики" из Винницы, - "слуга народа" Дубинский

Во время стрельбы в Броварах сегодня утром, одна группа задействовала местных "титушек", другая завезла "боевиков" из Винницы с помощью охранной фирмы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп "Слуги народа" Дубинский.

"Связался с руководством полиции Киевской области по поводу перестрелки в Броварах. Две группы "маршрутчиков" делили между собой пригородные маршруты после судебной отмены ряда тендеров на их распределение, которые были проведены еще в 2015 году. Одна группировка подтянула местных "титушек", вторая завезла боевиков из Винницы с помощью охранной фирмы", - рассказал нардеп.

По словам Дубинского, задержаны 10 человек, изъяты оружие и боеприпасы, автомобили.

"Как политический куратор Киевской области от Слуги Народа в ближайшее время проведу встречи с руководством Нацполиции, губернатором области Володиным и мером Броваров Сапожко. Если порядок не будет наведен, - буду настаивать на самой жесткой ответственности представителей местной власти", - подытожил нардеп.

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Напомним, сегодня, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Информация о пострадавших выясняется.

Позже глава МВД Арсен Аваков заявил, что стрельба в Броварах - "отголосок коррупции определения квот перевозчиков и привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок".

Заместитель главы МВД Антон Геращенко также подтвердил, что "разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников отвечающих за это направление в Киевской области".

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