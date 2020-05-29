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Новости Агрессия России против Украины
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Если Россия не соблюдает минские соглашения, Украина может выйти из них, - "слуга народа" Мережко

Если Россия не соблюдает минские соглашения, Украина может выйти из них, -

У Украины появится право выйти из минских соглашений, если Россия не будет соблюдать свои обязательства.

Об этом в интервью Левому берегу заявил глава комитета Верховной Рады по внешней политике Александр Мережко (СН), передает Цензор.НЕТ.

"В том случае, если Украина соблюдает свои обязательства, а Россия нет, у нас появляется право – и я здесь провожу аналогию с международным договором – из-за несоблюдения и нарушения договорённости контрагентом выйти из процесса. Это будет больше не юридическое, а политическое право. Однако санкции при этом всё равно будут действовать. Ведь это не по нашей вине произошло нарушение Минских договорённостей", - считает Мережко.

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"Минские договорённости закончились 31 декабря 2015 года. То, что у нас сейчас есть, – это процесс переговоров, своеобразная площадка. Речь идет о попытке сохранить то, что можно сохранить, исходя из тех обязательств, которые были взяты сторонами в рамках "Минска", развить или наполнить эти договорённости новым содержанием. Я согласен с тем, что необходимо просчитывать риски, но право выхода у нас появляется", - добавил Мережко.

"Сейчас мы сосредоточены только на добросовестном выполнении того, что зафиксировано в тексте Минских соглашений, несмотря на все интерпретации, на некоторые положения, которые мы отвергаем. К сожалению, Минский процесс может превратиться в долгоиграющую пластинку, как это было до сих пор. И это плохо. Ведь лично для меня здесь самым сложным является морально-этический вопрос: как прекратить убийства людей?" - резюмировал "слуга народа".

Автор: 

россия (95339) санкции (11254) Донбасс (26955) минские соглашения (3229) Мережко (49)


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Топ комментарии
+18
Мінські домовленності були ініційовані щоб накидати санкцій Наросії. Якщо Україна вийде з них, то Франція і німеччина залюбки зніме зі своїх "партнерів" санкції, а кацапів нічого вже не буде стримувати від подальшої агресії. Тому зебілів треба гнати з влади, бо втратимо Україну.
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29.05.2020 12:06
+15
спочатку вибори - потім контроль над кордоном Для кацапів це добре, згоден.
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29.05.2020 12:11
+8
Ідіот? Значна частина санкцій прив'язана саме до невиконання кацапами Мінських угод.
Він бажає зняти ці санкції з кацапстану?
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29.05.2020 12:09
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Зебилы - вы враги Украины. Похвастаться своим недоноском не можете, так продолжаете на Гетьмана подтявкивать.
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29.05.2020 16:57 Ответить
Рашка ніколи не виконувала свої зобов'язання. Але до Мінських угод прив'язані санкції. Тому вихід з них України - великий подарунок рашці.
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29.05.2020 21:42 Ответить
На редкость для СН - правильные слова от Мережко !
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31.05.2020 22:50 Ответить
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