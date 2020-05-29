Если Россия не соблюдает минские соглашения, Украина может выйти из них, - "слуга народа" Мережко

У Украины появится право выйти из минских соглашений, если Россия не будет соблюдать свои обязательства.

Об этом в интервью Левому берегу заявил глава комитета Верховной Рады по внешней политике Александр Мережко (СН), передает Цензор.НЕТ.

"В том случае, если Украина соблюдает свои обязательства, а Россия нет, у нас появляется право – и я здесь провожу аналогию с международным договором – из-за несоблюдения и нарушения договорённости контрагентом выйти из процесса. Это будет больше не юридическое, а политическое право. Однако санкции при этом всё равно будут действовать. Ведь это не по нашей вине произошло нарушение Минских договорённостей", - считает Мережко.

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"Минские договорённости закончились 31 декабря 2015 года. То, что у нас сейчас есть, – это процесс переговоров, своеобразная площадка. Речь идет о попытке сохранить то, что можно сохранить, исходя из тех обязательств, которые были взяты сторонами в рамках "Минска", развить или наполнить эти договорённости новым содержанием. Я согласен с тем, что необходимо просчитывать риски, но право выхода у нас появляется", - добавил Мережко.

"Сейчас мы сосредоточены только на добросовестном выполнении того, что зафиксировано в тексте Минских соглашений, несмотря на все интерпретации, на некоторые положения, которые мы отвергаем. К сожалению, Минский процесс может превратиться в долгоиграющую пластинку, как это было до сих пор. И это плохо. Ведь лично для меня здесь самым сложным является морально-этический вопрос: как прекратить убийства людей?" - резюмировал "слуга народа".