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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве 56 случаев COVID-19, один человек умер, 91 пациент выздоровел, - Кличко

За сутки в Киеве 56 случаев COVID-19, один человек умер, 91 пациент выздоровел, - Кличко

В Киеве за сутки умер один человек от COVID-19. Всего 2 849 подтвержденных случаев инфицирования.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом увеличилось на 56 человек. Из них 17 медиков. За сутки умер один человек. Всего за время пандемии 65 летальных случаев. на сегодняшний день в столице 2 849 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, - рассказал мэр.

 Среди заболевших 18 женщин в возрасте от 22 до 73 лет. И три девочки, которым 4, 8 и 9 лет. А также - 29 мужчин в возрасте от 26 до 67 лет. И шесть мальчиков - от 2 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровел за минувшие сутки в столице 91 человек. Всего коронавирус побороли 597 жителей города.

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Автор: 

карантин (16729) Киев (25469) Кличко (4635) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Каких 56?????

0!!!!!!

Все, карантин смягчили, метро запустили. Виталик, не ври!
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29.05.2020 14:39 Ответить
 
 