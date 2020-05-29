За сутки в Киеве 56 случаев COVID-19, один человек умер, 91 пациент выздоровел, - Кличко
В Киеве за сутки умер один человек от COVID-19. Всего 2 849 подтвержденных случаев инфицирования.
Об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом увеличилось на 56 человек. Из них 17 медиков. За сутки умер один человек. Всего за время пандемии 65 летальных случаев. на сегодняшний день в столице 2 849 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, - рассказал мэр.
Среди заболевших 18 женщин в возрасте от 22 до 73 лет. И три девочки, которым 4, 8 и 9 лет. А также - 29 мужчин в возрасте от 26 до 67 лет. И шесть мальчиков - от 2 до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровел за минувшие сутки в столице 91 человек. Всего коронавирус побороли 597 жителей города.
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