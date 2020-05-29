"Слуга народа" Мережко о российских паспортах в ОРДЛО: Эти люди остаются гражданами Украины
Жители ОРДЛО с российскими паспортами остаются гражданами Украины. Конституция запрещает лишать украинского гражданства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью lb.ua заявил глава парламентского комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко.
В частности, Мережко прокомментировал демонстрацию российского паспорта главаря ОРЛО Владислава Дейнего на переговорах минской контактной группы.
"Вообще это очень сложный вопрос. Ведь украинская Конституция запрещает лишать украинского гражданства … Следовательно, мы не можем лишить людей, получивших российское гражданство, украинского паспорта. Если мы так сделаем, то нарушим Конституцию", - отметил он.
Нардеп также сомневается в целесообразности изменений в Конституцию на предмет запрета жителям Крыма и оккупированной части Донбасса принимать участие в выборах и влиять на внешнеполитический курс страны.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 200 тыс. граждан Украины в ОРДЛО получили российские паспорта, - Резников
"Предположим, мы возвращаем Крым и Донбасс. Там по факту оказывается масса людей с российским гражданством. Мы им скажем, что отказываемся от них только потому, что они не сдали украинский паспорт, как этого требует процедура? С точки зрения права и Конституции Украины, они по-прежнему являются гражданами нашей страны", - отметил Мережко.
Он также добавил, что в этом вопросе необходимо действовать очень осторожно и деликатно, добавив, что сейчас предлагался законопроект о так называемом двойном гражданстве: "Это очень сложный вопрос. В связи с этим во фракции "Слуга народа" идут серьёзные дискуссии"..
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
При перетині достатньо анкети з одним питанням-"Чий крим ?".. )))
Вводится два типа гражданства
а) Стандартное гражданство
все обычные права и обязанности, за исключением участия в выборах и запрет занимать гос-должности
б) Ответственное гражданство
запрет двойного гражданства, требование минимального социального статуса (постоянные место проживания и работа, минимум среднее образование), лишение "ответственного" по определенным статьям УК, требует подтверждения каждые 5 лет, и тд ...
дает право участия в выборах, избираться, занимать гос-должности
а от ЗА російські паспорти позбавляти можна і треба...
Щоб дебіли отримали наслідки свого дебілізму після деокупації -від втрати громадянських прав до втрати "державної" роботи...
Хоча про що це ми ? https://dt.ua/POLITICS/u-sluzi-narodu-hochut-ob-yednati-65-mln-**********-podviynim-gromadyanstvom-348979_.html У "Слузі народу" хочуть об'єднати 65 млн українців подвійним громадянством
Привязана до стовпа Українським прапором українка с одним державним українським паспортом . А катують її терористи з кацапським паспортом з окупованої кремлем бандитської резервации "лугандонії", А якщо деякі сепаратисти і сберегли свій другий український паспорт, тільки для того щоб пролізти до антиукраїнської влади . А прокляті ЗЕбіли - капітулянти злочинно планують зробити так щоб така картина кривавого знущання террористами с кацапськими паспортами над українцями скоро була буквально по - всій Україні.
А продажный ...резидент ЗЕбил - капитулянт маниакально хрипя верещит, что такого вообще не может быть. Так как он уже ранее чётко разглядел в глазах своего хозяина кровавого фашиста )(уйла только один: мир, мир, мир...
Никаких возражений.
Именно это и была цель раздачи паспортов, что бы люди, которые ездят за биометрическим паспортом Украины из ОРДЛО, оставались с украинскими паспортами но при этом были гражданами России. Фактически это РФ сделала ОРДЛО особым регионом России, мягкой оккупацией, но при этом населенными людьми с паспортами Украины которые могут, в перспективе голосовать в украинских выборах.
1. Россия сделала ОРДЛО своим регионом с особым статусом.
2. Россия пытается таким образом "размазать" значения украинского гражданства на территории Украины, как юридически так и практически.
3. Россия собралась раздавать паспорта и за предели ОРДЛО, фактически сделав "мягкую аннексию", сделав часть граждан, которые получили или получат паспорта, оружием против государственности Украины.
Это в Конституции есть.
...не могут избирать? Где это в Конституции?
В чем проблема? Они же граждане Украины.
Если эти люди имеют гражданство другой страны, то они должны понести ответственность согласно законов Украины.
Или в тюрьму или признаться в своем помешательстве, что влечет неучастие в выборах.
На их выбор. Ну вам там законникам в Германии виднее, как в 1945 году поступали с преступившими закон ...
те кто там принял гражданство россии это коллаборанты.
От таких Украина должна избавиться в первую очередь.
А ща получается я просто мог оформить Украинский паспорт и в наглую забить на отказ от Белорусского гражданства )Слишком я честный )))))
Нафіг у фєдєрашку, після звільнення територій...