"Слуга народа" Мережко о российских паспортах в ОРДЛО: Эти люди остаются гражданами Украины

Жители ОРДЛО с российскими паспортами остаются гражданами Украины. Конституция запрещает лишать украинского гражданства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью lb.ua заявил глава парламентского комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко.

В частности, Мережко прокомментировал демонстрацию российского паспорта главаря ОРЛО Владислава Дейнего на переговорах минской контактной группы.

"Вообще это очень сложный вопрос. Ведь украинская Конституция запрещает лишать украинского гражданства … Следовательно, мы не можем лишить людей, получивших российское гражданство, украинского паспорта. Если мы так сделаем, то нарушим Конституцию", - отметил он.

Нардеп также сомневается в целесообразности изменений в Конституцию на предмет запрета жителям Крыма и оккупированной части Донбасса принимать участие в выборах и влиять на внешнеполитический курс страны.

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"Предположим, мы возвращаем Крым и Донбасс. Там по факту оказывается масса людей с российским гражданством. Мы им скажем, что отказываемся от них только потому, что они не сдали украинский паспорт, как этого требует процедура? С точки зрения права и Конституции Украины, они по-прежнему являются гражданами нашей страны", - отметил Мережко.

Он также добавил, что в этом вопросе необходимо действовать очень осторожно и деликатно, добавив, что сейчас предлагался законопроект о так называемом двойном гражданстве: "Это очень сложный вопрос. В связи с этим во фракции "Слуга народа" идут серьёзные дискуссии"..