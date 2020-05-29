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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Паспорта РФ для ОРДЛО
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"Слуга народа" Мережко о российских паспортах в ОРДЛО: Эти люди остаются гражданами Украины

Жители ОРДЛО с российскими паспортами остаются гражданами Украины. Конституция запрещает лишать украинского гражданства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью lb.ua заявил глава парламентского комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко.

В частности, Мережко прокомментировал демонстрацию российского паспорта главаря ОРЛО Владислава Дейнего  на переговорах минской контактной группы.

"Вообще это очень сложный вопрос. Ведь украинская Конституция запрещает лишать украинского гражданства … Следовательно, мы не можем лишить людей, получивших российское гражданство, украинского паспорта. Если мы так сделаем, то нарушим Конституцию", - отметил он.

Нардеп также сомневается в целесообразности изменений в Конституцию на предмет запрета жителям Крыма и оккупированной части Донбасса принимать участие в выборах и влиять на внешнеполитический курс страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 200 тыс. граждан Украины в ОРДЛО получили российские паспорта, - Резников

"Предположим, мы возвращаем Крым и Донбасс. Там по факту оказывается масса людей с российским гражданством. Мы им скажем, что отказываемся от них только потому, что они не сдали украинский паспорт, как этого требует процедура? С точки зрения права и Конституции Украины, они по-прежнему являются гражданами нашей страны", - отметил Мережко.

Он также добавил, что в этом вопросе необходимо действовать очень осторожно и деликатно, добавив, что сейчас предлагался законопроект о так называемом двойном гражданстве: "Это очень сложный вопрос. В связи с этим во фракции "Слуга народа" идут серьёзные дискуссии"..

ВР (29226) паспорт (1178) двойное гражданство (161) Резников (1170) Мережко (49)


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Топ комментарии
+55
Вы дебилы.
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29.05.2020 12:08
+32
они остаются владельцами паспорта гражданина Украины и счастливыми обладателями аусвайса лаптеносца, но уже точно не гражданами Украины
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29.05.2020 12:10
+29
Якраз навпаки - лукаві запроданці.
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29.05.2020 12:11
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По факту миллионы обитателей Лугандона уже давно не граждане Украины, т.е. в отношении Украины они будут делать все.чтобы максимально навредить ей, так сказать по зову сердца. И это правда, с которой обязаны считаться руководители Украины иначе этой страны не будет. Россия будет делать все возможное,чтобы граждан России с украинскими паспортами было как можно больше в Украине, и они наконец бы выбрали на 100% пророссийскую власть, которая и передаст Украину России на блюдечке с голубой каемочкой.
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29.05.2020 12:30 Ответить
І в чому трабли ??? Внести поправку в констуцію розума бракує чи віра не дозволяє ???***** кого ви повибирали панове в цю дєбільну владу ???(((
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29.05.2020 12:32 Ответить
возьми и обеспечивай их со своей непомерной зарплаты,
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29.05.2020 12:32 Ответить
"Слуга народу" Мережко про російські паспорти в ОРДЛО: Ці люди залишаються громадянами України - Цензор.НЕТ 8647
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29.05.2020 12:33 Ответить
расейский аусвайс - билет на расею к пуйлу в сортир . возврату не подлежит. аннулируется вместе с утилизацией лугандона.
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29.05.2020 12:34 Ответить
Дожилися, ще Поклонській прийдеться пенсію призначати.
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29.05.2020 12:36 Ответить
"Слуга народу" Мережко про російські паспорти в ОРДЛО: Ці люди залишаються громадянами України - Цензор.НЕТ 7109
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29.05.2020 12:39 Ответить
Пане мережко,прекратите манипулировать.Да Конституция запрещает лишать гражданства,но она разрешает приостанавливать для этого нужен Указ Президента с приостановкой гражданства приостанавливаются и права как гражданина Украины
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29.05.2020 12:39 Ответить
Что делать? Украина имеет полное право по всем международным законам эа войну,убийства украинцев, грабежи и за оккупацию ее территорий ввести санкции против Российской Федерации и российских граждан, где ограничить их право на приобретение недвижимости, предприятий, имущества,земли,получения каких-то льгот и субсидий в Украине, ограничить время и место их прибывание на ее территории. Распространить данные ограничения и на граждан Украины,имеющих российский паспорт. Это все вполне можно сделать ,если руководство страны действительно проукраинское и хочет защитить свою страну..
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29.05.2020 12:42 Ответить
Ключевое слово - ЕСЛИ.
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29.05.2020 14:51 Ответить
Никто их не собирается лишать украинского гражданства, они сами себя его лишили когда сдали украинский паспорт и получили роSSийский. Теперь они добровольно стали гражданами РоSSии, а украинского гражданства у них нет, т.к. нет украинского паспорта. Поэтому вопрос их гражданства юридически даже рассматриваться не должен.
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29.05.2020 12:46 Ответить
А кто сказал, что они сдали пасспорт?
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29.05.2020 15:50 Ответить
Я не розумію чому ще досі при перетині лінії розмежування з Кримом та Лугандоном не беруть письмове власноруч написане пояснення у тому що громадянин України знаходиться \мешкає на тимчасово окупованій території і вимушений отримати аусвайс окупанта( копії додаються) також має бути вказано що ця особа не підтримує та не допомагає окупанту. При неправдивих даних - 5 років в'язниці з подальшим позбавленням громадянства (після відбуття терміну покарання). Років 10-15 жителі окупованих територій не повинні брати участь у жодних виборах б керуватимуть тими регіонами тимчасові адміністрації (у Криму Меджліс). А заяви так званих "слуг" то гівновкиди і схоже що від ФСБ... Чи СБУ спить чи зелена пліснява розростається...
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29.05.2020 12:46 Ответить
це все складно..

При перетині достатньо анкети з одним питанням-"Чий крим ?".. )))
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29.05.2020 12:50 Ответить
Все решается очень ПРОСТО:
Вводится два типа гражданства
а) Стандартное гражданство
все обычные права и обязанности, за исключением участия в выборах и запрет занимать гос-должности
б) Ответственное гражданство
запрет двойного гражданства, требование минимального социального статуса (постоянные место проживания и работа, минимум среднее образование), лишение "ответственного" по определенным статьям УК, требует подтверждения каждые 5 лет, и тд ...
дает право участия в выборах, избираться, занимать гос-должности
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29.05.2020 12:48 Ответить
Как в Эстонии там серый паспорт..живи. пользуйся всеми няшками..шенген и т д пенсия...но в управлении страной тебе участвовать запрещено
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29.05.2020 14:15 Ответить
Что-то в этом есть!
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29.05.2020 16:00 Ответить
суто формально Україна не може позбавити когось громадянства України за отримання громадянства "ДНР,"ЛНР"... бо це означає його визнати..


а от ЗА російські паспорти позбавляти можна і треба...
Щоб дебіли отримали наслідки свого дебілізму після деокупації -від втрати громадянських прав до втрати "державної" роботи...
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29.05.2020 12:49 Ответить
А разве конституция Украины предусматривает двойное гражданство?
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29.05.2020 12:49 Ответить
При наличии двух/трех/.../двадцати паспортов в кармане на территории Украины признается только украинский паспорт. Кто Вы в других странах это Ваше дело. После пересечения погран контроля в Украину - Вы только украинец.
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29.05.2020 13:27 Ответить
Брехня! З подвійним громадянством по закону з держслужби, війська, правоохоронних органів - відразу не повітря. Правда, зєлюки практично заблокували дію цього закону, бо там практично весь "95 квартал" - піддані "Землі Обітованої", і москогебняві, певно, шантажують їх цим. От зєлюки і стараються проштовхнути такий закон, щоб і собі на користь, і москвогебнявих ублажити.
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29.05.2020 18:37 Ответить
Тобто змінити конституцію так,як бажають в кремлі,вони згодні хоч зараз,а вирішити назавжди питання з подвійним громадянством-офігєнна проблема !
Хоча про що це ми ? https://dt.ua/POLITICS/u-sluzi-narodu-hochut-ob-yednati-65-mln-**********-podviynim-gromadyanstvom-348979_.html У "Слузі народу" хочуть об'єднати 65 млн українців подвійним громадянством
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29.05.2020 12:52 Ответить
Рим проиграл варварам потому, что действовал против них по законам и правилам, а варвары - по беспределу... Но, на самом деле , они 3.14-т, что не знают что с этим делать: примите указ о запрете занимать должности и вести переговоры с двумя паспортами..как с фактором, не противоречащим Конституции, но создающем ситуацию угрозы гос безопасности... Шо ? Что мешает принять такой закон ?! А то, что у них у всех такие паспорта , блин..Потому рашка им и не враг... но по этой же причине они и не граждане украины...хер с ним, что у них паспорта с тризубом если они в одном кармане с многохромосомной двухголовой курицей...
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29.05.2020 12:57 Ответить
Так и 2 гражданства по Конституции тоже запрещено, но они почему-то его проталкивают у себя в корпоратив-шоу.
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29.05.2020 12:58 Ответить
Навыбирали блдть!! По гражданину Украины с паспортом рф вам в хату!-а мережку этому штук 10 одновременно со всех сторон.
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29.05.2020 12:59 Ответить
по факту, слуга куйла не может бЫть слугой украинского народа если он есть гражданин Украины ,Именно лица с паспортами рашиста ,есть гражданами страны которая оккупировала украинский Крым и ведут войну против Украины(((это есть подтвержденное не согласие этих уже не граждан с конституцией Украины .ее нарушение и невыполнение
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29.05.2020 13:00 Ответить
"Слуга народу" Мережко про російські паспорти в ОРДЛО: Ці люди залишаються громадянами України - Цензор.НЕТ 758
Привязана до стовпа Українським прапором українка с одним державним українським паспортом . А катують її терористи з кацапським паспортом з окупованої кремлем бандитської резервации "лугандонії", А якщо деякі сепаратисти і сберегли свій другий український паспорт, тільки для того щоб пролізти до антиукраїнської влади . А прокляті ЗЕбіли - капітулянти злочинно планують зробити так щоб така картина кривавого знущання террористами с кацапськими паспортами над українцями скоро була буквально по - всій Україні.
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29.05.2020 13:00 Ответить
"Слуга народу" Мережко про російські паспорти в ОРДЛО: Ці люди залишаються громадянами України - Цензор.НЕТ 5590
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29.05.2020 13:05 Ответить
Таким дебілам до кінця життя громодянство України не давати.
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29.05.2020 13:05 Ответить
Наши громадяни на приклад. Громадяни Канади - так! Громадяни Ізраїлю - а как ви сєбє думаєтє?! Громадяни Росії - НІКОЛИ!!!
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29.05.2020 13:09 Ответить
Кто бы сомневался что усадить ЗаЖоПовца на Банковую - светлая мечта "слуг нарiда".
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29.05.2020 13:15 Ответить
"Слуга народу" Мережко про російські паспорти в ОРДЛО: Ці люди залишаються громадянами України - Цензор.НЕТ 1492
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29.05.2020 13:15 Ответить
На участке фронта в районе разведения сил возле Петровского, удивительно то что даже сотрудники про-российской ОБСЕ зафиксировали возвращение кровавых нелюдей убийц, террористов -боевиков на прежние позиции. Отмечается, что они там укрепляются и проводят фортификационные работы, которые ни с кем не согласовывались.
А продажный ...резидент ЗЕбил - капитулянт маниакально хрипя верещит, что такого вообще не может быть. Так как он уже ранее чётко разглядел в глазах своего хозяина кровавого фашиста )(уйла только один: мир, мир, мир...
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29.05.2020 13:25 Ответить
может сразу присоединиться к россии и не дергаться?
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29.05.2020 13:26 Ответить
С этого места поподробнее.
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29.05.2020 13:40 Ответить
Порошенко - Президент новой империи; Турчинов - Премьер-министр; генерал Наев - министр обороны.
Никаких возражений.
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29.05.2020 14:07 Ответить
Погані звичаї в вашій країні, тажко хворих випускати засирати Інтернет.
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29.05.2020 18:18 Ответить
Вам бы малость подучиться читать между строками. Купите словарь, который пояснит вам: что такое "сарказм".
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30.05.2020 01:17 Ответить
Ой, перепрошую, ти, певно, той самий "англійський" гумор імітуєш. У мене просто через тих зелених ******* алергія на будь-який гумор.
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30.05.2020 01:35 Ответить
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30.05.2020 01:35 Ответить
Не для того москвогебняві кацяпи розвалювали СРСР в такий засіб, захоплювали всі його золото-валютні, стратегічні запаси та закордонну власність, а потім, користуючись цим, скупляли всі ласі шматки економік колишніх союзних республік, щоб потім, за дурничку знову ділитись з вами. Кацяпи і так майже прожерли, все що тоді накрали, і зараз хочуть тільки ще збільшити паразитування на Україні, бо Середню Азію все більше перебирає Китай, а жирний Азербайджан взяла під крило Туреччина.
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29.05.2020 18:28 Ответить
Формально да, Россия, после того, как при принятии гражданства людьми из ОРДЛО они присягнули на верность РФ, не требует не требует отказываться от украинского гражданства.
Именно это и была цель раздачи паспортов, что бы люди, которые ездят за биометрическим паспортом Украины из ОРДЛО, оставались с украинскими паспортами но при этом были гражданами России. Фактически это РФ сделала ОРДЛО особым регионом России, мягкой оккупацией, но при этом населенными людьми с паспортами Украины которые могут, в перспективе голосовать в украинских выборах.
1. Россия сделала ОРДЛО своим регионом с особым статусом.
2. Россия пытается таким образом "размазать" значения украинского гражданства на территории Украины, как юридически так и практически.
3. Россия собралась раздавать паспорта и за предели ОРДЛО, фактически сделав "мягкую аннексию", сделав часть граждан, которые получили или получат паспорта, оружием против государственности Украины.
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29.05.2020 13:31 Ответить
Не зовсім так, Московія просто звільнила претендентів на її громадянство від обов'язків надавати підтвердження від української сторони про їхню відмову від громадянства України.
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29.05.2020 18:15 Ответить
Все очень просто - Мы не отказываемся от своих граждан, просто они могут принимать участи в выборах, только после того как сдадут паспорт государства-агрессора.
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29.05.2020 13:31 Ответить
Тогда нужно менять Конституцию, признающую, что на территории Украины - они украинцы.
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29.05.2020 13:34 Ответить
Они граждане Украины были есть и будут, но граждане страны-агрессора не могут избирать и быть избранным в Украине.
Это в Конституции есть.
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29.05.2020 14:01 Ответить
Они граждане Украины были есть и будут

...не могут избирать? Где это в Конституции?
В чем проблема? Они же граждане Украины.
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29.05.2020 14:21 Ответить
вы включили "Я солдатская мать...."
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01.06.2020 15:29 Ответить
Нет, не надо. Согласно конституции Украины не признается гражданство другой страны.
Если эти люди имеют гражданство другой страны, то они должны понести ответственность согласно законов Украины.
Или в тюрьму или признаться в своем помешательстве, что влечет неучастие в выборах.
На их выбор. Ну вам там законникам в Германии виднее, как в 1945 году поступали с преступившими закон ...
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01.06.2020 15:35 Ответить
Не чіпай Конституцію, зайдо! Українець - не обов'язково є громадянин України. У холуїв Кремля був вибір - бути зрадником, чи ні. Вони обрали зраду, але захотіли зняти з себе це тавро, обравши інше громядянство. Вони престали бути громадянами України, але не перестали бути зрадниками, бо коїли злочин ще будучи громадянами України.
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29.05.2020 18:11 Ответить
Расстрелять или сослать как татар?
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29.05.2020 19:43 Ответить
Для чого? Московити мають право жити в своїй країні, та в країнах, що їх пускають.Але я не рекомендую нікому це робити до тих пір, доки з них не вивітриться рашизм і вони не перестануть смердіти пуйнею гнойною.
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30.05.2020 01:42 Ответить
Особи, які прийняли громадянство країни-агресора або її маріонеткових квазі державних утворень, самі відмовились від громадянства України, і вже не є громадянами України, тому на її території вони знаходяться незаконно. В разі, якщо вказані особи проголосять, що громадянство "РФ", або її маріонеток було їм надане без їхнього прохання, або під примусом, чи погрозами, то їм треба надати можливість в суді та в житті на протязі 5 років з дозволом на постійне проживання довести, що вони є сумлінними громадянами України. А тут же оманські обіцяльники намагаються пропхнути такий закон, щоб навіть весь отой непотріб, згребаний кремлядями зі всієї Московії в ОРДЛО, отримав українське громадянство відразу після заяви, що вони "втікли" з Московії. Так будуть легалізовані всі оті окупантські армійські корпуси, разом з кадровим московитським складом, досить їм тільки назватись "втікачами".
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29.05.2020 18:04 Ответить
на куй таких граждан
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29.05.2020 13:36 Ответить
Лише юридично, стосовно кримінальної відповідальності....Загалом,це - Непотріб...!
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29.05.2020 13:41 Ответить
Для Мережко конституції України не існує ?? Но так, воно ж зелень дурна ...
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29.05.2020 13:57 Ответить
І таких ідіотів в СН більше половини. Можна просто зробити невелику поправку---лишати таких людей право на голосування в усі Ради і займати любі державні посади і посади в правоохоронні органи. Ця свора тупих іпродажних --хоче зробити з України помийну яму.
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29.05.2020 14:14 Ответить
мережко долбаный ватник.
те кто там принял гражданство россии это коллаборанты.
От таких Украина должна избавиться в первую очередь.
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29.05.2020 14:15 Ответить
Так их потом можно и департировать в Парашу,когда освободится Крым и данбасс.
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29.05.2020 14:49 Ответить
Как тов. Сталин крымских татар в 1944?
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29.05.2020 16:16 Ответить
Оце наслідок того що воно хотіло заглянути в очки )(уйла, а заглянуло в очки "дяді Колі" (Патрушева) в Омані. Тепер намагається пропихнути хоч якусь дурку, щоб врятувати рашистських агресорів, які, згідно зі всіма резолюціями ООН, мають разом з виводом своїх військ, репатріювати і своїх громадян. Як це зробила, наприклад, Франція в кінці 50-тих - початку 60-тих років ХХ століття, репатріювавши при деколонізації Алжиру і інших своїх колишніх колоній близько 10 млн. своїх громадян.
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29.05.2020 17:43 Ответить
Я короч был в Посольстве Украины в Минске,мне сказали что я должен буду отказаться от белорусского гражданства,поэтому отказался от получения Украинского.Без гражданства в Беларуси нереально жить,даже граждан РФии за безбилетный проезд и с наличием семьи в Беларуси высылают на историческую родину,что уже говорить про граждан Украины,во вторых я все таки и по матери белорус,жалко отказываться от этого.
А ща получается я просто мог оформить Украинский паспорт и в наглую забить на отказ от Белорусского гражданства )Слишком я честный )))))
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29.05.2020 14:47 Ответить
Шо за обглоданную кость, мне насильственно толкают в глотку !
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29.05.2020 15:18 Ответить
правильно читать: холуи уродов.(слуга народа)
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29.05.2020 15:22 Ответить
Ні, все-таки холуї народа, але явно не українського.
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29.05.2020 17:32 Ответить
Нафіга Україні такі громадяне???
Нафіг у фєдєрашку, після звільнення територій...
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29.05.2020 16:01 Ответить
Если ты побежал брать паспорт другой страны - ты подчиняешься законам этой страны , а если она ведет войну с той страной, паспорт которой был у тебя изначально , то ты обязан воевать за обе стороны , что автоматически приводит к самоубийству! Так что нет граждан одновременно России и Украины! Есть люди без чести и совести и они не имеют морального права называться гражданами , и тем более -голосовать. Исключение - шпионы , которые получают паспорт врага для выполнения задания и приносят Украине пользу этим! Все! Для меня других определений не существует , кто бы что ни говорил. Если к тебе домой пришел враг - бей его , если ты получаешь его паспорт - ты становишься врагом!
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29.05.2020 16:56 Ответить
Як погано, що зараз можна обходитись без справжньої біографії, і такі буцім-то зубаті журналюги обходяться без неї. Не вказують, хто папа, хто мама, і дідуся забувають, навіть якщо був дуже прикметною оробою свого часу. Алєксандр Мєрєжко - такий собі пуплянок в 21 рік в 1992-93рр учився в Денверівському універі в США, це в той час коли багато українських вчених і українських доцентів каструлило по ночам, бо ніякого фінансування не було. Правда, була така програма "Тасіс" і інші, в рамках якої Захід надавав партійним і гебнявим діячам колишного СРСРу та їхнім діткам підтримати штани, повчитись на Заході, постажируватись, щоб, так би мовити, переманути в свою віру. Але москвогебнявого скільки не корми - він на Кремль дивиться. І коли знову у Кремля задзвинчали серебреники - новий сплеск в кар'єрі нашого "безродного" вилупка. Такий великий мислитель, аж до Індіїї дійшов, а такі дешеві понти гонить - "Ведь украинская Конституция запрещает лишать украинского гражданства … Следовательно, мы не можем лишить людей, получивших российское гражданство, украинского паспорта. Если мы так сделаем, то нарушим Конституцию."! Де в Конституції України сказано, що прийняття громадянства країни, яка здійснює збройну агресію проти України (визначення ООН), не є відмовою від громадянства України? Це ж очевидно, бо у всіх країнах в процедурах прийняття в громадянство, навіть якщо і нема вимоги відмови від іншого громадянства ( а в "РФ" є), є обов'язкова клятва на вірність новій "батьківщині". Як "професор" багатьох українських і забугровських університетів заперечить те, що клятва на вірність агресорові і загарбникові частин України не є відмовою від її громадянства. Тим більше, що зараз "РФ" звільнила претендентів на її громадянство від всіх формальностей по виходу з українського громадянства. Який після цього А. Мєрєжко "професор" - дрищ він москвогебнявий, та ще й тупий.
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29.05.2020 17:30 Ответить
А їх хтось питав чи потрібно їм громадянство України? Вони ж явні вороги України і їхні українські паспорти повинні бути анульовані!
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29.05.2020 20:16 Ответить
Они такие же ,,граждане,,Украины,как ты ,,слуга народа,,
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30.05.2020 06:08 Ответить
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