Венедиктова поручила своему заму Любовичу "копать" под Холодницкого, - "слуга народа" Лерос. ДОКУМЕНТ

Нардеп "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что генпрокурор Ирина Венедиктова поручила своему заместителю "копать" под главу САП Назара Холодницкого.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Венедиктова поручила копать под Холодницкого своему ручному новоназначенного заму Любовичу, бывшему прокурору Донецка, которого вытащила из глубокого запаса именно для подобных задач", - говорится в сообщении.

Нардеп отметил, что "Венедиктова вместо того, чтоб заниматься работой, бороться с преступниками и коррупционерами в последний рабочий день весны, продолжает как спрут расставлять своими щупальцами своих людей по всей правоохранительной системе".

"Скоро в САП и НАБУ могут появятся руководители празднующие 9 мая под песни Льва Лещенко", - подытожил Лерос.

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Напомним, ранее генпрокурор Венедиктова опубликовала обращение, в котором заявила в бездействии САП.

Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовала открытое письмо своих прокуроров на имя Генерального прокурора Ирины Венедиктовой. В письме отмечалось, что САП закрыла дела, в которых ГПУ сама допустила нарушения.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обратилась к Специализированной антикоррупционной прокуратуре с предложением продемонстрировать результаты работы за 5 лет.

В ответ на это САП сообщила,что объемы дел в которых судьям Высшего антикоррупционном суда необходимо разобраться и поставить точку составляют тысячи томов. А также призывала Венедиктову не оказывать давления на прокуроров антикоррупционной прокуратуры.

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