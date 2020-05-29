Венедиктова поручила своему заму Любовичу "копать" под Холодницкого, - "слуга народа" Лерос. ДОКУМЕНТ
Нардеп "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что генпрокурор Ирина Венедиктова поручила своему заместителю "копать" под главу САП Назара Холодницкого.
Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Венедиктова поручила копать под Холодницкого своему ручному новоназначенного заму Любовичу, бывшему прокурору Донецка, которого вытащила из глубокого запаса именно для подобных задач", - говорится в сообщении.
Нардеп отметил, что "Венедиктова вместо того, чтоб заниматься работой, бороться с преступниками и коррупционерами в последний рабочий день весны, продолжает как спрут расставлять своими щупальцами своих людей по всей правоохранительной системе".
"Скоро в САП и НАБУ могут появятся руководители празднующие 9 мая под песни Льва Лещенко", - подытожил Лерос.
Напомним, ранее генпрокурор Венедиктова опубликовала обращение, в котором заявила в бездействии САП.
Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовала открытое письмо своих прокуроров на имя Генерального прокурора Ирины Венедиктовой. В письме отмечалось, что САП закрыла дела, в которых ГПУ сама допустила нарушения.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обратилась к Специализированной антикоррупционной прокуратуре с предложением продемонстрировать результаты работы за 5 лет.
В ответ на это САП сообщила,что объемы дел в которых судьям Высшего антикоррупционном суда необходимо разобраться и поставить точку составляют тысячи томов. А также призывала Венедиктову не оказывать давления на прокуроров антикоррупционной прокуратуры.
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Ірка-мокша ніяк не зрозуміє, який рік на дворі..
І де він зараз?
Подходящий год. Кол-во акакаяразница, зебилов, ватников зашкаливает за 80%
Идя на такие должности, чел должен понимать - его ставка - его жизнь. В любом случае он обязан отвечать перед теми, перед кем брал обязательство - перед Народом.
с приходом ЗЕ возвращаются 90 стые и начинается опять вооруженный передел бизнеса ????
Около сотни людей в пригороде Киева устроили массовую перестрелку с применением различного огнестрельного оружия.
Отмечается, что это были разборки маршрутчиков, которые что-то не поделили
Что маршрутчики в Украине - это "расстрельный бизнес" и 90-е возвращаются, а вместе с кризисом обесценивается человеческая жизнь ???
Доречі, Холодницький, хоч і не ангел, але набаго більш легітимний зеленої служки
панімать нада!
день пограничника в Украине 30 апреля. это чмо праздновало вчера. 28 мая день пограничника в слапатоедии
Ха! Да больше: чем уверен, что и сам верховный /командующий/ под них дома в семье встретил прошедший 9 мая /как и все предыдущие/!
Зєлю геть. Дострокові.