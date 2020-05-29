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Венедиктова поручила своему заму Любовичу "копать" под Холодницкого, - "слуга народа" Лерос. ДОКУМЕНТ

Венедиктова поручила своему заму Любовичу

Нардеп "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что генпрокурор Ирина Венедиктова поручила своему заместителю "копать" под главу САП Назара Холодницкого.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Венедиктова поручила копать под Холодницкого своему ручному новоназначенного заму Любовичу, бывшему прокурору Донецка, которого вытащила из глубокого запаса именно для подобных задач", - говорится в сообщении.

Нардеп отметил, что "Венедиктова вместо того, чтоб заниматься работой, бороться с преступниками и коррупционерами в последний рабочий день весны, продолжает как спрут расставлять своими щупальцами своих людей по всей правоохранительной системе".

"Скоро в САП и НАБУ могут появятся руководители празднующие 9 мая под песни Льва Лещенко", - подытожил Лерос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционый суд заменил экс-нардепу Микитасю домашний арест на содержание под стражей с альтернативой 100 млн грн залога, - САП

Напомним, ранее генпрокурор Венедиктова опубликовала обращение, в котором заявила в бездействии САП.

Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовала открытое письмо своих прокуроров на имя Генерального прокурора Ирины Венедиктовой. В письме отмечалось, что САП закрыла дела, в которых ГПУ сама допустила нарушения.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обратилась к Специализированной антикоррупционной прокуратуре с предложением продемонстрировать результаты работы за 5 лет.

В ответ на это САП сообщила,что объемы дел в которых судьям Высшего антикоррупционном суда необходимо разобраться и поставить точку составляют тысячи томов. А также призывала Венедиктову не оказывать давления на прокуроров антикоррупционной прокуратуры.

Также читайте: Холодницкий об обвинениях Венедиктовой: "Полный нежданчик"

Венедиктова поручила своему заму Любовичу копать под Холодницкого, - слуга народа Лерос 01
Венедиктова поручила своему заму Любовичу копать под Холодницкого, - слуга народа Лерос 02

Автор: 

Холодницкий (706) САП (2059) Венедиктова (726) Лерос Гео (378)


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Топ комментарии
+13
Венедиктова поручила своему заму Любовичу "копать" под Холодницкого, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 3409
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29.05.2020 12:32
+11
дебила вам принес
день пограничника в Украине 30 апреля. это чмо праздновало вчера. 28 мая день пограничника в слапатоедии
Венедиктова поручила своему заму Любовичу "копать" под Холодницкого, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 6709
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29.05.2020 12:34
+9
"..Скоро в САП и НАБУ могут появятся руководители празднующие 9 мая под песни Льва Лещенко..."

Ха! Да больше: чем уверен, что и сам верховный /командующий/ под них дома в семье встретил прошедший 9 мая /как и все предыдущие/!
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29.05.2020 12:36
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копалка зламається))
Ірка-мокша ніяк не зрозуміє, який рік на дворі..
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29.05.2020 12:23 Ответить
Это ты не понимаешь! А она, портянка, медведчук, олигархи и вся зелёная пятая колонна - понимают.
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29.05.2020 12:37 Ответить
она таки погано закончит ради отвлечения внимания народа от бездарной дебильной власти ее бездействий и действий приведших к краху экономики международной политики этого переляканного могут с нее сделать и сакральную жертву....
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29.05.2020 13:17 Ответить
еге ж, тупий урка януковощ теж вважав, що він усе розуміє.
І де він зараз?
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29.05.2020 14:34 Ответить
_С награбленным и казной свалил в рф и живёт себе, поживает. Прогнали грабителя с награбленным. Ужасное наказание... всем урок.
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29.05.2020 14:39 Ответить
от тому революцію треба завершувати казнями, а не вигнаннями
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29.05.2020 14:47 Ответить
"який рік на дворі.." (с)
Подходящий год. Кол-во акакаяразница, зебилов, ватников зашкаливает за 80%
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29.05.2020 12:41 Ответить
справа у тому, що історію країни реально створюють 3-5 відсотків, а інші - це баласт
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29.05.2020 14:35 Ответить
Это точно... А под нее то саму и "копать" не надо - все "выкопано": часики "неслабые", недвижимость, бизнес... Только власть сменись! Или даже - настроение у Зеленского...
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29.05.2020 14:12 Ответить
Холодницкий ни хрена не делает - ниодного громкого дела с посадкой за 2 года ! Не знаю что там Венедиктова , но Холодницкого за бездеятельность надо наказывать ! А вы тут политикой тешитесь пока страна погрязла в коррупции !
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29.05.2020 18:12 Ответить
"Чего мне бояться, подумала Красная Шапочка..... лес я знаю, секс люблю.... "
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29.05.2020 12:24 Ответить
на засРашке из этого лепят скульптуры #уйла, а у нас из этого слеплены все прокуроры и трубадуры.
Венедиктова поручила своему заму Любовичу "копать" под Холодницкого, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 1070
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29.05.2020 12:25 Ответить
Раньше говорили "нашла коса на камень". Рябошапка, конечно, далеко не коса (скорее, грабли), но и Холодницкому далеко до камня. Мягче. И органичнее (по консистенции).
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29.05.2020 12:27 Ответить
шо там копать? Берём цифру, затраченную на содержание структуры, за всё время существования, с оборудованием, поездками в командировки, оплату уборщиц офиса... Сравниваем с тем, что было сделано и сколько денег возвращено в бюджет. Показываем эти цифири Народу и прокуроры могут не утруждаться... Самосуд.
Идя на такие должности, чел должен понимать - его ставка - его жизнь. В любом случае он обязан отвечать перед теми, перед кем брал обязательство - перед Народом.
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29.05.2020 12:29 Ответить
Что произошло 5 сентября 2019 года?
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29.05.2020 12:38 Ответить
Це Ви про ірку чи назара?
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29.05.2020 12:47 Ответить
більше трешу та угору! сожрите друг друга!
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29.05.2020 12:29 Ответить
Почему молчим про перестрелку в Броварах ???
с приходом ЗЕ возвращаются 90 стые и начинается опять вооруженный передел бизнеса ????
Венедиктова поручила своему заму Любовичу "копать" под Холодницкого, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 4271

Около сотни людей в пригороде Киева устроили массовую перестрелку с применением различного огнестрельного оружия.
Отмечается, что это были разборки маршрутчиков, которые что-то не поделили
Что маршрутчики в Украине - это "расстрельный бизнес" и 90-е возвращаются, а вместе с кризисом обесценивается человеческая жизнь ???
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29.05.2020 12:32 Ответить
Це Ви до кого? Офтоп.
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29.05.2020 12:33 Ответить
Может твой кот или собака должны уголовные дела по этому факту завести?
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29.05.2020 12:39 Ответить
Перестрелки утром в Броварах - отголосок ЗЕкоррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок.
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29.05.2020 12:38 Ответить
Це черговий зелений треш
Доречі, Холодницький, хоч і не ангел, але набаго більш легітимний зеленої служки
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29.05.2020 12:32 Ответить
Венедиктова поручила своему заму Любовичу "копать" под Холодницкого, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 3409
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29.05.2020 12:32 Ответить
Как при битве под Бородино - "и залпы тысячей орудий слились в один протяжный гул".
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29.05.2020 16:02 Ответить
нє, ну а як ще закінчити епоху бідності?
панімать нада!
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29.05.2020 12:33 Ответить
дебила вам принес
день пограничника в Украине 30 апреля. это чмо праздновало вчера. 28 мая день пограничника в слапатоедии
Венедиктова поручила своему заму Любовичу "копать" под Холодницкого, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 6709
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29.05.2020 12:34 Ответить
"Личный враг Пукина"....
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29.05.2020 12:59 Ответить
ви звернули увагу на "прихильника" Міхуіла (mukhit_007) з дописом про "координатные изменения"......
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29.05.2020 13:09 Ответить
"..Скоро в САП и НАБУ могут появятся руководители празднующие 9 мая под песни Льва Лещенко..."

Ха! Да больше: чем уверен, что и сам верховный /командующий/ под них дома в семье встретил прошедший 9 мая /как и все предыдущие/!
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29.05.2020 12:36 Ответить
ВенИкдиктовой такое очень идёт.
Венедіктова доручила своєму заступнику Любовичу "копати" під Холодницького, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 332
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29.05.2020 12:47 Ответить
Ещё бы ниже пупа или куприка.
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29.05.2020 16:04 Ответить
Ну и пусть копает, каким боком порохоидиоты тут, он шо ваш брат?
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29.05.2020 12:43 Ответить
Он твой брат?
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29.05.2020 12:49 Ответить
Структури Ситніка і Холодницького були створені за допомогою заходу і своїми діями контролюють всі процеси в Україні, запобігаючи сповзанню України в орбіту Раші. Сьогодні до влади прийшов навіть ще більш проросійський през, ніж Пєця. От Холодницький і став зайвий.
Зєлю геть. Дострокові.
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29.05.2020 12:57 Ответить
Венедиковщина.
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29.05.2020 12:59 Ответить
.....а ты и правда ЕДИОТ, только маленький и серенький.
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29.05.2020 13:04 Ответить
копающая, для себя с усердием копала..
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29.05.2020 13:08 Ответить
Этого любовича вытащили из говна еще предыдущие руководители,эта свинья любит бабло и за это готова делать все что угодно или не делать с умным видом и згидно чинного законодавства !
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29.05.2020 13:13 Ответить
Что за бред???Венедиктова своим обращением и хотела сдвинуть с метровой точки расследование коррупционных дел!!!!
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29.05.2020 13:46 Ответить
Так эта кикимора больше ни на что не способна, ее талант, плести интриги.
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29.05.2020 14:43 Ответить
Пауки в банке?
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29.05.2020 16:05 Ответить
 
 