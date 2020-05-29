В Житомирской областной больнице вспышка COVID-19: заболели 16 медработников и 6 пациентов, - ОГА

В хирургическом отделении областной больницы им. Гербачевского обнаружено 22-х инфицированных лиц.

Об этом рассказал начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду

"В хирургическом отделении областной больницы есть очаг эпидемиологической опасности на заболеваемость COVID-19. Среди медицинских работников заболели 16 человек. Все находятся на амбулаторном лечении, общее состояние больных удовлетворительное. Среди пациентов, контактировавших непосредственно с медицинскими работниками, есть 6 положительно подтвержденных ПЦР-тестов, и 5 отрицательных", - рассказали в ОГА.

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По словам Суслика, пациенты, которые могут быть выписаны на амбулаторное лечение, будут выписаны. Тем, кому нужно продолжить лечение, будут переведены в другие медицинские учреждения, где оказывается помощь больным с COVID-19.