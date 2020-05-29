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Добровольцу Пивоварову во второй раз отказали в украинском гражданстве: "Надеюсь, Зеленский хотя бы посмертно не откажет в гражданстве"

Добровольцу Пивоварову во второй раз отказали в украинском гражданстве:

В предоставлении украинского гражданства во второй раз отказали гражданину Израиля Григорию Пивоварову, который с начала войны на Донбассе воевал добровольцем, а с 2016 подписал контракт с ВСУ.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что ранее ему отказали в украинском гражданстве, потому что не имел прописки. Пивоваров рассказывает, что уже получил документы на прописку, однако теперь отказали в гражданстве из-за того, что загранпаспорт стал недействительным.

По его словам, он уже 10 лет не проживает в Израиле, а последние 7 лет - в Украине.

"С начала войны (воевал на Донбассе. - Ред.) в качестве добровольца, а с февраля 2016 года - как служащий ВСУ по контракту (уже второй контракт без выговоров и залетов). УБД, командная должность, государственная награда от президента, ранение при выполнении боевого задания при защите Родины - а для нашей системы это до жопы!!! Но я не сдаюсь и буду продолжать защищать Украину и продолжать доказывать свое достоинство быть гражданином. Надеюсь, Господин Президент В. Зеленский, хотя бы ПОСМЕРТНО не откажет мне в гражданстве Украины", - написал Пивоваров.

Добровольцу Пивоварову во второй раз отказали в украинском гражданстве: Надеюсь, Зеленский хотя бы посмертно не откажет в гражданстве 01

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Автор: 

гражданство (1312) Зеленский (20202) добровольцы (1155)


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Топ комментарии
+17
Ти-зрадник і донецьке лайно. Геть з України!
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29.05.2020 12:40
+14
Петро тут до чого? Не він же гарант зараз...
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29.05.2020 12:40
+14
Зеленський дає громадянство лише тим, кому дозволяє *****.
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29.05.2020 12:42
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А у Петра часу не було?
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29.05.2020 12:39 Ответить
Ти-зрадник і донецьке лайно. Геть з України!
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29.05.2020 12:40 Ответить
Петро тут до чого? Не він же гарант зараз...
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29.05.2020 12:40 Ответить
ваш питух петро, вообще никому гражданство из иностранных добровольцев не дал, только обещал
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29.05.2020 14:36 Ответить
Но ваш петух зелёный всем дал?
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30.05.2020 10:44 Ответить
я за петра не голосовал - так что мимо зебилоид...
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30.05.2020 14:23 Ответить
Гадаєш, Петро двічі на день особисто заглядав у поштову скриньку?
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29.05.2020 13:51 Ответить
Мильковича 4 года назад вообще депортировать хотели вместо гражданства. Побратимы спрятали, на нуле ...
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29.05.2020 12:41 Ответить
Зеленський дає громадянство лише тим, кому дозволяє *****.
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29.05.2020 12:42 Ответить
Це є соєвий пук в калюжу. Буквально через тиждень після своєї інаугурації Зеленський надав громадянство багатьом добровольцям, які роками чекали цієї "милості" від сизоносого Гетьмана.
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29.05.2020 12:52 Ответить
Кацапе, чому ти кажеш "це є" замість "це" ?
У вас там не можуть скинутися на нормального викладача мови?
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29.05.2020 12:57 Ответить
Ти розсекретив мене - старого лисого львівського кацапа. За це тобі честь і хвала, а також чоколядова медалька від соєвого кнура.
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29.05.2020 15:27 Ответить
Ось так просто: зайшов на сторінку ФБ і "дав" протягом одного дня.
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29.05.2020 13:58 Ответить
Они дадут два гражданства лугандону и донбабве. Им нужны малороское тупое быдло в гражданах, а не патриоты Украины. Обсасывать день и ночь в парламенте вопросы двойного гражданства и не давать гражданство человеку, который защищает страну, это по меньшей мере статья 111- измена родине. Я надеюсь, что доживу до того времени, как зеленогнойная шобла вся сядет по этой статье, кто выживет.
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29.05.2020 12:44 Ответить
русские вроде после 2-3 лет службы дают всяким таджикам гражданство....
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29.05.2020 12:44 Ответить
Зеленые уроды...
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29.05.2020 12:49 Ответить
Да зеля в своем теплом мире живет. Ему пох...
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29.05.2020 12:54 Ответить
Еврей здорового человека а вава еврей курильщика
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29.05.2020 12:57 Ответить
Зато лугандонов с российским гражданством "слуги уродов" готовы продолжать считать гражданами Украины.
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29.05.2020 12:58 Ответить
для мразей во власти главное дать гражданство "вате ".
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29.05.2020 13:00 Ответить
100%
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29.05.2020 13:09 Ответить
Бо не кацап.

Серпень 2019.

Зеленский https://ukranews.com/news/643047-zelenskim-bylo-predostavleno-grazhdanstvo-dvum-rossiyanam-za-vydayushhiesya-zaslugi-pered-ukrainoj предоставил гражданство Украины 5 россиянам и 2 белорусам.
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29.05.2020 13:06 Ответить
Зебильная падла!
Баньте меня.
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29.05.2020 13:07 Ответить
Не, я лайкнул. Правда, она и на форуме правда!
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29.05.2020 14:32 Ответить
Я может отстал от жизни, но хочу спросить. А сейчас, что контракт на служву в ВСУ можно и с не гражданином Украины подписывать?
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29.05.2020 13:28 Ответить
Зато проросійським ************* громадянство дають на раз-два!
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29.05.2020 14:10 Ответить
К Зеленскому ,как президенту ,прошение скорее всего не дошло.Отказы я так понял бюрократические.Я думаю эта статья поможет в решении вопроса.Я очень на это надеюсь.
Герої не вмирають.Дай боже тобі здоров'я Григорію
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29.05.2020 14:23 Ответить
Григорий, не обижайтесь!

Просто у власти Клоун, у которого ума хватает только играть своим хреном на рояле
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29.05.2020 14:31 Ответить
Для любой власти , активные люди . добровольцы , и т.д. гораздо выгоднее мертвые ,чем живые ! Мертвым можно даже памятник поставить , они не помешают реализовывать теневые схемы , предавать Украину , воровать , а у живых обострено чувство справедливости и они создают власти массу проблем! Поэтому заслуги перед Украиной это лишний повод убрать человека с глаз долой , мертвый патриот - лучше чем живой патриот ! Вот девиз власти.
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29.05.2020 16:47 Ответить
Чувак, я с тобой готов поменяться гражданством, если бы так можно было сделать.в Израиль фиг попадёшь, а если и пропустят в аэропорту, то получить гражданство нереально.
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29.05.2020 18:32 Ответить
Коли вже люди, що пишуть статті на Цензорі навчиться журналістиці? Якщо не хайп, то хейт. Чому не написано, коли була перша відмова? 99%, що за часів Петі.
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30.05.2020 15:03 Ответить
 
 