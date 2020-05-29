Добровольцу Пивоварову во второй раз отказали в украинском гражданстве: "Надеюсь, Зеленский хотя бы посмертно не откажет в гражданстве"

В предоставлении украинского гражданства во второй раз отказали гражданину Израиля Григорию Пивоварову, который с начала войны на Донбассе воевал добровольцем, а с 2016 подписал контракт с ВСУ.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что ранее ему отказали в украинском гражданстве, потому что не имел прописки. Пивоваров рассказывает, что уже получил документы на прописку, однако теперь отказали в гражданстве из-за того, что загранпаспорт стал недействительным.

По его словам, он уже 10 лет не проживает в Израиле, а последние 7 лет - в Украине.

"С начала войны (воевал на Донбассе. - Ред.) в качестве добровольца, а с февраля 2016 года - как служащий ВСУ по контракту (уже второй контракт без выговоров и залетов). УБД, командная должность, государственная награда от президента, ранение при выполнении боевого задания при защите Родины - а для нашей системы это до жопы!!! Но я не сдаюсь и буду продолжать защищать Украину и продолжать доказывать свое достоинство быть гражданином. Надеюсь, Господин Президент В. Зеленский, хотя бы ПОСМЕРТНО не откажет мне в гражданстве Украины", - написал Пивоваров.

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