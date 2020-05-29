Мэр Броваров Сапожко о перестрелке перевозчиков: ОГА вместо нового маршрута утвердила еще один, полностью дублирующий уже действующий

В ситуации, сложившейся вокруг межгородских маршрутов в Броварах, виновато игнорирование Киевской областной государственной администрацией запросов на утверждение новых маршрутов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Броваров Игорь Сапожко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня около 7:00 утра по улице Олимпийская произошла перестрелка. По предварительной версии полиции произошел конфликт между перевозчиками. Недавно по решению конкурсной комиссии облгосадминистрации в Бровары на существующий маршрут зашла новая компания. Это касается именно междугородных маршрутов. Сейчас выясняют все обстоятельства дела. По факту стрельбы открыто уголовное производство", - рассказал он.

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"Хочу отметить, что все междугородние маршруты утверждает Киевская областная государственная администрация. Мы неоднократно обращались к руководителю области и начальнику управления инфраструктуры КОГА с официальными письмами и обращениями по утверждению нового экспресс-маршрута с Торгмаш до метро Лесная через Окружную дорогу. Все обращения были проигнорированы. Вместо этого областная администрация создала и утвердила другой маршрут, который полностью дублирует уже действующий. Поэтому, считаю, что из-за отсутствия диалога между местными органами власти и областной администрацией, ситуация обострялась с каждым днем", - добавил мэр Броваров.

Напомним, сегодня, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.



