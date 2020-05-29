Мэр Броваров Сапожко о перестрелке перевозчиков: ОГА вместо нового маршрута утвердила еще один, полностью дублирующий уже действующий
В ситуации, сложившейся вокруг межгородских маршрутов в Броварах, виновато игнорирование Киевской областной государственной администрацией запросов на утверждение новых маршрутов.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Броваров Игорь Сапожко, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня около 7:00 утра по улице Олимпийская произошла перестрелка. По предварительной версии полиции произошел конфликт между перевозчиками. Недавно по решению конкурсной комиссии облгосадминистрации в Бровары на существующий маршрут зашла новая компания. Это касается именно междугородных маршрутов. Сейчас выясняют все обстоятельства дела. По факту стрельбы открыто уголовное производство", - рассказал он.
"Хочу отметить, что все междугородние маршруты утверждает Киевская областная государственная администрация. Мы неоднократно обращались к руководителю области и начальнику управления инфраструктуры КОГА с официальными письмами и обращениями по утверждению нового экспресс-маршрута с Торгмаш до метро Лесная через Окружную дорогу. Все обращения были проигнорированы. Вместо этого областная администрация создала и утвердила другой маршрут, который полностью дублирует уже действующий. Поэтому, считаю, что из-за отсутствия диалога между местными органами власти и областной администрацией, ситуация обострялась с каждым днем", - добавил мэр Броваров.
Напомним, сегодня, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.
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Про тимчасове виконання обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації
Тимчасово покласти виконання обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації на ВОЛОДІНА Василя Геннадійовича.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
11 березня 2020 року
Чи може це порушення "домовленностей" між перевізниками і місцевою владою задля уникнення конкуренції?
Але місцева влада і "братки" звикли до старих порядків де все "схвачено", а якщо хтось пхається в уже поділене корито - треба братись за зброю.
Нынешняя «реформированная» украинская полиция при шестом президенте Украины возвращается на уровень времен Виктора Януковича и похоже что «съехала с катушек».
При каденции Януковича силовики чувствовали себя достаточно вольготно, потому что над ними не было надлежащего контроля. Так, например, во Врадиевке трое мужчин затащили в автомобиль 29-летнюю женщину, вывезли ее в лесополосу возле села Сырово, избили и изнасиловали. Жертва насилия сообщила следователю, что ее избили и изнасиловали два офицера милиции - лейтенант Дмитрий Полищук и старший лейтенант Евгений Дрыжак. Ее также бил местный таксист, сказала пострадавшая Ирина Крашкова.
Преступление такого же характера, с тяжкими последствиями совершили силовики в украинском городе Кагарлык.
Как рассказали журналистам в ГБР, ночью с 23 на 24 мая 2020 оперативники Кагарлыцкого отделения полиции в своем кабинете пытали женщину, которую вызвали в качестве свидетеля кражи. Ей надевали противогаз, наручники и стреляли из табельного оружия над головой. После издевательств и запугивания гражданки, начальник сектора криминальной полиции пан Николай Кузив и оперуполномоченный пан Сергей Сулима несколько раз изнасиловали свою жертву.
Если министр внутренних дел Украины пан Арсен Борисович Аваков не отреагирует должным образом на это преступление, то украинская полиция может трансформироваться в «бандитське угруповання» в погонах.
Источник: https://censor.net/n3198807"
https://censor.net/user/460276, ты о чём? О том, что Сапожко создал эту ситуацию, а назначенцы Моники ни при чём?
Подожди, скоро атошников к этой перестрелке привяжут.
Вот интересно, у фекальных бомбомётов не возникало мысли, шо эти бандюки с их делёжкой бизнеса там всегда были, то есть ни куда с 90-ых не исчезали? Это слишком просто да? Аваков с Зеленским лично курируют лоховозки Броваров, вот где сенсация, вот где вбросить можно и отработать цукерку порося
А покупатели не смогли разобраться как одну корову им двоим доить.
Или обменять на таксистов из ОРДЛО?
Внутри же городов вообще нет никаких "частных перевозчиков".
Поэтому все это "выделение маршрутов" - сугубо коррупционная кормушка.
А если не туда то... правлино, на мордву, там как раз так вопросы и решаются
Здобулы бл....
1) Решается вопрос явно не одного маршрута. 2) Исходя из вышестояшего схема была давно, и Аваков в доле, бо сильно хороший поток.
3) эти 50 мил с нашего кармана, наличка в маршрутках одна из схем отмывания денег.
Как это побороть?
0) реформы МВД остановились на том что успела сделать Хатия, проблема в системе, нужны % за раскрытые схемы и штрафы за схемы нарисованные, тоже самое с прокуратурой, суды тема отдельная. Идеально - министра МВД сделать выборным, а не удобным для власти.
1) ввести оплату картами, это даже кацапы сделали
2) аваков должен быть отстранен
3) если п.1 и 2 не выполнены ни Зе ни Пе не должны получить ниодного голоса тех кого не устраивает коррупция и бандитизм.