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Мэр Броваров Сапожко о перестрелке перевозчиков: ОГА вместо нового маршрута утвердила еще один, полностью дублирующий уже действующий

Мэр Броваров Сапожко о перестрелке перевозчиков: ОГА вместо нового маршрута утвердила еще один, полностью дублирующий уже действующий

В ситуации, сложившейся вокруг межгородских маршрутов в Броварах, виновато игнорирование Киевской областной государственной администрацией запросов на утверждение новых маршрутов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Броваров Игорь Сапожко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня около 7:00 утра по улице Олимпийская произошла перестрелка. По предварительной версии полиции произошел конфликт между перевозчиками. Недавно по решению конкурсной комиссии облгосадминистрации в Бровары на существующий маршрут зашла новая компания. Это касается именно междугородных маршрутов. Сейчас выясняют все обстоятельства дела. По факту стрельбы открыто уголовное производство", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В стрельбе в Броварах участвовали местные титушки и "боевики" из Винницы, - "слуга народа" Дубинский

"Хочу отметить, что все междугородние маршруты утверждает Киевская областная государственная администрация. Мы неоднократно обращались к руководителю области и начальнику управления инфраструктуры КОГА с официальными письмами и обращениями по утверждению нового экспресс-маршрута с Торгмаш до метро Лесная через Окружную дорогу. Все обращения были проигнорированы. Вместо этого областная администрация создала и утвердила другой маршрут, который полностью дублирует уже действующий. Поэтому, считаю, что из-за отсутствия диалога между местными органами власти и областной администрацией, ситуация обострялась с каждым днем", - добавил мэр Броваров.

Напомним, сегодня, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Мэр Броваров Сапожко о перестрелке перевозчиков: ОГА вместо нового маршрута утвердила еще один, полностью дублирующий уже действующий 01
Мэр Броваров Сапожко о перестрелке перевозчиков: ОГА вместо нового маршрута утвердила еще один, полностью дублирующий уже действующий 02

Автор: 

Бровары (337) маршрутки (546) мэр (1648) ОГА (2388) перевозки (519) стрельба (3250) Сапожко Игорь (12)


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Топ комментарии
+31
ОГА все под зебилами
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29.05.2020 12:42
+27
А куратор - дубінський. Совденіє?
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29.05.2020 12:42
+18
и опять зеленые ухи торчат. а антоха получается опять соврал
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29.05.2020 12:46
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Государство - оно такое...
Мэр Броваров Сапожко о перестрелке перевозчиков: ОГА вместо нового маршрута утвердила еще один, полностью дублирующий уже действующий - Цензор.НЕТ 6165
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29.05.2020 12:40 Ответить
Ти про яке государство говориш? Те що ближче по духу до рюсскаго міра? Ти взагалі знаєш, що таке держава і навіщо вона потрібна?
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29.05.2020 14:33 Ответить
Нажаль про державу при зе краще мовчати ніж говорити... Аби не лаятись зайвий раз.
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29.05.2020 14:36 Ответить
Про державу в нас потрібно говорити і думати завжди. А в нас ніколи не знали люди, що це таке і навіщо вона потрібна, бо крім того що в тебе за забором, більше нічого не цікавить.
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29.05.2020 15:24 Ответить
Ніяких перемовин з бандитами та терористами не може бути! Мера потрібно арештувати як організатора перестрілки!
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29.05.2020 17:18 Ответить
ОГА все под зебилами
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29.05.2020 12:42 Ответить
А куратор - дубінський. Совденіє?
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29.05.2020 12:42 Ответить
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №76/2020
Про тимчасове виконання обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації

Тимчасово покласти виконання обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації на ВОЛОДІНА Василя Геннадійовича.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
11 березня 2020 року
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29.05.2020 12:49 Ответить
У кожного Вовки з вавкою є свій Володін.
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29.05.2020 13:04 Ответить
И ты тоже под ними, блондинка.
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29.05.2020 12:54 Ответить
Есть версия, что вторая сторона это не винницкие, а криворожские титушки под патронатом Юзика с квартала...
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29.05.2020 19:16 Ответить
и опять зеленые ухи торчат. а антоха получается опять соврал
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29.05.2020 12:46 Ответить
А затверджувати ще один ідентичний маршрут - це порушення закону?
Чи може це порушення "домовленностей" між перевізниками і місцевою владою задля уникнення конкуренції?
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29.05.2020 12:48 Ответить
Навіщо ще один 411-й маршрут? Сапожко пропонував маршрут по окружній на Лісову мимо Броварів з Торгмашу. А зелене кодло хотіло задублювати і витіснити маршрут Союз Авто. От і вся пісня.
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29.05.2020 12:52 Ответить
Навіщо? Для конкуренції, а це зниження цін і / або підвищення якості обслуговування.
Але місцева влада і "братки" звикли до старих порядків де все "схвачено", а якщо хтось пхається в уже поділене корито - треба братись за зброю.
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29.05.2020 12:55 Ответить
У мене до тебе питань більше нема.
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29.05.2020 12:59 Ответить
Эту мыслю спокойно можно отнести и к шестому. Только квартал уже давно превратился в ОПГ государственного масштаба, а тебя посадят за угрозу жизни пРЕзидента, за такие слова. Реалии текущей жизни.
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29.05.2020 17:52 Ответить
Новые порядки гораздо лучше. Теперь у вас по приказу с самого верха совершается вооруженный разбой среди бела дня.
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29.05.2020 19:33 Ответить
В Союз-Авто - нема авто,хлам на хламі хламом поганяє
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29.05.2020 13:45 Ответить
И причем тут Аваков? Оказывается все так просто, кто то, шо то не так утвердил.
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29.05.2020 12:48 Ответить
Обе банды на 100% под мусорами! И при чем тут аваков?
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29.05.2020 19:21 Ответить
Врадиевка возвращается.
Нынешняя «реформированная» украинская полиция при шестом президенте Украины возвращается на уровень времен Виктора Януковича и похоже что «съехала с катушек».
При каденции Януковича силовики чувствовали себя достаточно вольготно, потому что над ними не было надлежащего контроля. Так, например, во Врадиевке трое мужчин затащили в автомобиль 29-летнюю женщину, вывезли ее в лесополосу возле села Сырово, избили и изнасиловали. Жертва насилия сообщила следователю, что ее избили и изнасиловали два офицера милиции - лейтенант Дмитрий Полищук и старший лейтенант Евгений Дрыжак. Ее также бил местный таксист, сказала пострадавшая Ирина Крашкова.
Преступление такого же характера, с тяжкими последствиями совершили силовики в украинском городе Кагарлык.
Как рассказали журналистам в ГБР, ночью с 23 на 24 мая 2020 оперативники Кагарлыцкого отделения полиции в своем кабинете пытали женщину, которую вызвали в качестве свидетеля кражи. Ей надевали противогаз, наручники и стреляли из табельного оружия над головой. После издевательств и запугивания гражданки, начальник сектора криминальной полиции пан Николай Кузив и оперуполномоченный пан Сергей Сулима несколько раз изнасиловали свою жертву.
Если министр внутренних дел Украины пан Арсен Борисович Аваков не отреагирует должным образом на это преступление, то украинская полиция может трансформироваться в «бандитське угруповання» в погонах.
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29.05.2020 20:37 Ответить
"Поэтому, считаю, что из-за отсутствия диалога между местными органами власти и областной администрацией, ситуация обострялась с каждым днем", - добавил мэр Броваров." Источник: https://censor.net/n3198807 Виходячи з заяви мера він вирішив конфлікт розв"язати стріляниною.
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29.05.2020 12:48 Ответить
"Мы неоднократно обращались к руководителю области и начальнику управления инфраструктуры КОГА с официальными письмами и обращениями по утверждению нового экспресс-маршрута с Торгмаш до метро Лесная через Окружную дорогу.

Источник: https://censor.net/n3198807"

https://censor.net/user/460276, ты о чём? О том, что Сапожко создал эту ситуацию, а назначенцы Моники ни при чём?
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29.05.2020 12:52 Ответить
Я про те, що мера Броварів навіть не збурив той факт, що в його місті купа озброєних людей влаштовують перестрілку в спальному районі. Він пише в своєму фейсбуці про це, як про щось повсякденне.
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29.05.2020 13:01 Ответить
Здесь размещён ответ Дубинскому, который уже, как куратор, указал околомузейной полиции на нужную версию происшедшего...
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29.05.2020 13:30 Ответить
Ще одному трускавцю пояснюю - замість маршруту на Київ по окружній, зебіки з ОДА задублювали своєю фірмою існуючий маршрут.
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29.05.2020 12:56 Ответить
Ти один з тих що встиг втекти від аваковців після тієї перестрілки? Тебе не здивувало, що стріляють серед житлового масиву?
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29.05.2020 13:04 Ответить
Мене дивують люди, які не володіючи інформацією несуть ахінею. ЗІ Моя співробітниця знімала це шоу на мобілку і все мені розказала з перших уст о 9,00, бо бачила все з вікна. Всі броварчани в курсі із-за чого сир-бор.
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29.05.2020 13:10 Ответить
Не удивлюсь если возле кабака!
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29.05.2020 17:53 Ответить
Уровень доверия к власти на абсолютном нуле, от того и происходят такие эксцессы. С таким управлением страной можно ее и потерять, причем очень скоро...
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29.05.2020 12:52 Ответить
Почему "можно"?! Все что делает нынешняя власть как раз к этому и ведет.
Подожди, скоро атошников к этой перестрелке привяжут.
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29.05.2020 17:56 Ответить
Це інвестиційні няні від зєбіла щось між собою не поділили.
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29.05.2020 12:52 Ответить
Не Хочу жить в Колумбии )
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29.05.2020 12:53 Ответить
Не живи, возвращайся.
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29.05.2020 12:55 Ответить
Бабла там много, желающих наложить лапу хватает. Идет передел.
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29.05.2020 12:55 Ответить
Как божий день.
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29.05.2020 17:57 Ответить
Главу Киевской области В ОТСТАВКУ
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29.05.2020 12:58 Ответить
Гораздо правильнее убрать все маршрутки. Сделать только общественный транспорт.
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29.05.2020 13:16 Ответить
Сколько ты ходишь пешком?
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29.05.2020 14:17 Ответить
В штатах у каждого своя машина 😉
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29.05.2020 17:58 Ответить
Ну тоді дивись що там в штатах навколо. Дурних порадників й на місці вдосталь.
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29.05.2020 18:25 Ответить
Если виновата ОГА, то почему конкурирующие стороны не приехали стрелять именно по ней?
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29.05.2020 12:58 Ответить
Тому що одну з конкуруючих сторін прислала ОГА.
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29.05.2020 13:01 Ответить
перестрелка ..?! ёпт, с одной стороны стволов з десяток, если не больше, и с другой столько же , -- пол-часа настоящего уличного боя с применением огнестрела -какая нах "перестрелка" ?!
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29.05.2020 13:00 Ответить
то була репетиція....
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29.05.2020 14:17 Ответить
Зачистка
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29.05.2020 17:59 Ответить
Не удивлюсь если так сама власть Мера Киева убирает вот таким способом им ой как надо что б в кресле сидел слуга народа
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29.05.2020 13:00 Ответить
а какое отношение это все имеет к мэру Киева?
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29.05.2020 13:15 Ответить
Область Киевская...по хронике последнего времени осень интенсивно все происходит в Киеве и перед выборами мера Киева... Это только предположение но если честно то все что сейчас происходит странное не потому что баньдюки а то как это приподносят
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29.05.2020 13:28 Ответить
Кличко отчвечает только за г.Киев. Все что происходит в области - к нему отношения не имеет. Хоть перестреляют там все друг друга, он тут никаким боком не относится.
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29.05.2020 13:36 Ответить
Нашли дебилов поубивать друг друга и всё ради сраного Кличка? У вас попроще схем коварных заговоров нет или в накидывании фекалий на вентилятор любые сгодятся?
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29.05.2020 14:23 Ответить
Ото Кличко офигел как узнал 😁
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29.05.2020 18:00 Ответить
А где вы увидели схему заговора? Или за окном солнце а у вас дождь идёт?! Читайте ещё раз больше даже отписывать не буду
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29.05.2020 19:11 Ответить
То есть вы и сами не уверенны в успешности данной акции? Сработает или нет, на авось, власть устроила боевичок? А как можно устроить что либо без планирования? Если под кого-то роют, то это и есть заговор. Или образование в три класса не позволяет раскрывать значение терминов? Что тут ещё описывать то? Этот ваш бред? Вот жеж какая власть коварная, лично Зеленский приказал местным жлобам друг в друга пострелять, авось Кличка заденет. Ну вдруг, да? И шо, задело? Хоть каким-то боком? Но закто отработал цукерку, да?
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29.05.2020 20:36 Ответить
Коррупция порождает беспредельные разборки ! А министр МВД,местный сельсовет и обладминистрация перекладывают вину с себя на остальных ! **** когда уже начнут вешать этих чиновников,если зеля сажать их не хочет !?
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29.05.2020 13:00 Ответить
Поетому бандюки в центре города устроили войну? А если врачи нанут перестрелки когда не поделят больного или учителя выйдут с автоматами школа на школу? Проблема гораздо глубже, во власти и Авакове корый делит потоки
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29.05.2020 13:03 Ответить
Берите выше, это всё рептилоиды.
Вот интересно, у фекальных бомбомётов не возникало мысли, шо эти бандюки с их делёжкой бизнеса там всегда были, то есть ни куда с 90-ых не исчезали? Это слишком просто да? Аваков с Зеленским лично курируют лоховозки Броваров, вот где сенсация, вот где вбросить можно и отработать цукерку порося
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29.05.2020 14:30 Ответить
Не... Ну это в корне меняет дело! Применению волын нашлось оправдание!
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29.05.2020 13:06 Ответить
Просто ЗЕ-билы из ОГА решили срубить бабла и "продать корову два раза".
А покупатели не смогли разобраться как одну корову им двоим доить.
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29.05.2020 13:09 Ответить
незабаром причиною перестрілки стане буханка хліба
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29.05.2020 13:09 Ответить
мі скузі, вуличних боїв
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29.05.2020 13:14 Ответить
Когда стреляли менты очковали, для этого отлично бы сработали дроны с камерами для фиксации млрд, а ещё делают обсыпают порошком ярким и потом их ловят по городу!!! И в военкомат, комиссия и повестку под расписку, там же 90 процентов малолеток которые не знают куда себя деть и никто в армии не служил и все призывные, просто у ментов мозга не хватает как с этого пользу поиметь
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29.05.2020 13:12 Ответить
Полиция задержала уже более 20 активистов которые мирно беседовали в Броварах.
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29.05.2020 13:12 Ответить
То есть, бандитов отпустить, т.к. во всем виновата областная власть, "довела людей"?
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29.05.2020 13:14 Ответить
Конечно, их же и прислала областная власть.
Или обменять на таксистов из ОРДЛО?
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29.05.2020 18:09 Ответить
Зеленський повернув Україну в середину 90-х... Повна анархія і безпредєл, процвітання проституції і наркотрафіку...
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29.05.2020 13:28 Ответить
- Сидите себе спокойно, если раздумали вешаться, и ждите дальнейших событий, - предложил Швейк (с)
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29.05.2020 13:35 Ответить
Ну так занесли ж
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29.05.2020 13:39 Ответить
Как перевозки осуществляются за границей? Частный перевозчик получает лицензию на перевозки, выполняет все условия и ставится на маршрут. Никакие чиновники никакие маршруты не "выделяют". Это между городами. Хотят 2-3 компании возить по одинаковому маршруту - пожалуйста. 2 из них не выдержат конкуренции и разорятся - это их проблемы.
Внутри же городов вообще нет никаких "частных перевозчиков".
Поэтому все это "выделение маршрутов" - сугубо коррупционная кормушка.
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29.05.2020 13:40 Ответить
Вамже черным по белому сказали, Украина уже не имеет направление на НАТО и ЕС.
А если не туда то... правлино, на мордву, там как раз так вопросы и решаются
Здобулы бл....
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29.05.2020 18:12 Ответить
Если там два легальных перевозчика не поделили маршрут, почему в новости идет речь о конфликте легальных и нелегальных перевозчиков?
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29.05.2020 13:43 Ответить
єто бьл утренник маршруточников.
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29.05.2020 13:47 Ответить
Пообщались.
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29.05.2020 18:13 Ответить
Готую тачанку з "Максимом" і гулять.
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29.05.2020 14:20 Ответить
Всё руководство вместе с мусорами высокими должно валить в отставку!!!!
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29.05.2020 14:42 Ответить
1000 баксов на бандюка × 12 месяцев × 100 человек, фонд зп чернрй схемы врядли выше 20%, итого размер схемы 10 мил долларов, а с инвестиционной точки зрения при 5 летней инвестиции цена вопроса, для простоты 50 мил. Следовательно:
1) Решается вопрос явно не одного маршрута. 2) Исходя из вышестояшего схема была давно, и Аваков в доле, бо сильно хороший поток.
3) эти 50 мил с нашего кармана, наличка в маршрутках одна из схем отмывания денег.
Как это побороть?
0) реформы МВД остановились на том что успела сделать Хатия, проблема в системе, нужны % за раскрытые схемы и штрафы за схемы нарисованные, тоже самое с прокуратурой, суды тема отдельная. Идеально - министра МВД сделать выборным, а не удобным для власти.
1) ввести оплату картами, это даже кацапы сделали
2) аваков должен быть отстранен
3) если п.1 и 2 не выполнены ни Зе ни Пе не должны получить ниодного голоса тех кого не устраивает коррупция и бандитизм.
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29.05.2020 15:28 Ответить
Похоже уже на мафию 30-х годов в США.
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29.05.2020 16:40 Ответить
Стана в депресии с оех пор как выбрался кварталовец.
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29.05.2020 18:14 Ответить
Это ж сколько бабала приносят эти маршрутки, если до стрельбы дело доходит?
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29.05.2020 18:28 Ответить
Одначе, вигідний бізнес ці пасажирські перевезення, якщо навколо цього точаться бойові дії. Згадайте про це, коли в черговий раз захочуть підняти вартість проїзду.
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29.05.2020 18:30 Ответить
Так это чуваки на рыбалку собрались.Рыбалка сегодня вещь опасная.Если не ты,то тебя.
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29.05.2020 19:33 Ответить
Рюкзаков возбудил уголовное дело по факту хулиганства. Хулиганство, Карл, при групповой перестрелке из огнестрельного оружия!!! А Марусі Звіробій за то, что в своем видео обидела зебубочку шьют терроризм.
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29.05.2020 22:17 Ответить
квалификация дел при зеленых правооранителях заслуживает самого пристального внимания психиатра
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30.05.2020 01:02 Ответить
 
 