С начала пандемии больше всего медиков заболели COVID-19 в горбольницах №3 - 89 случаев, и №8 - 44, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко обнародовал данные о том, в каких больницах города за время пандемии заболело больше всего медиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кличко рассказал во время онлайн пресс-конференции, комментируя ситуацию в больнице скорой помощи, информацию о которой вчера публиковали СМИ.

"Отмечу, что за время пандемии всего случаев заболевания коронавирусом среди медиков зафиксировали: в городской больнице №3 - 89 человек; в больнице №8 - 44 медика, в Центре экстренной медицины - 26 работников скорой помощи. Но в Александровской больнице - 23 медика, - сообщил мэр столицы. - Это, подчеркну, выявленніе случаи за весь период пандемии. То есть с марта месяца. И часть медицинских работников уже выздоровели. Количество инфицированных медиков мы публикуем каждый день", - сказал Кличко.

Относительно инфицированных медиков в больнице скорой помощи, мэр отметил, что больных там віявляли в течение последних двух недель и эти случаи попадали в общую статистику.

"Относительно ситуации в больнице скорой помощи, информацию о которой вчера публиковали СМИ. На сегодняшний день в этом медучреждении целом выявлены 21 медработник, инфицированные коронавируса. Но обнаружили их не за один день. А в течение последних двух недель. И эти случаи попадали в общую статистику, которую мы публикуем ежедневно", - подчеркнул Кличко.

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Он также отметил, что более 14 % в от всех больных жителей Киева - это медики. На сегодня - 420 медработников. И заразились большинство из них на работе.

"Больница скорой помощи оказывает помощь пациентам, которые попадают в медучреждения в экстренных ситуациях. И врачи могут не знать, что работают с больным коронавирусом. - Когда нет времени на тестирование, потому что жизнь человека висит на волоске", - сказал Кличко.