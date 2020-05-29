На месте обрушившегося моста на Днепропетровщине планируем за полгода построить новый, - "Укравтодор"

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует построить новый мост в селе Алексеевка на Днепропетровщине в течении пяти-шести месяцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

"Понтонной переправой, надеюсь, мы будем пользоваться не более пяти-шести месяцев. За это время построим наш новый мост, потому что, согласно предварительному обследованию компаний, которые его обслуживали, мы уже не можем использовать существующие конструкции", - сказал Кубраков.

По его словам, это будет первый мост, который будет построен за время независимости Украины без перекрытия русла реки. Он будет возводиться с платформы.

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Напомним, 20 мая в селе Алексеевка Никопольского района обрушился автомобильный мост через Алексеевский залив Каховского водохранилища. По факту обрушения части автомобильного моста полиция открыла три уголовных производства.