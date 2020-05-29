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На месте обрушившегося моста на Днепропетровщине планируем за полгода построить новый, - "Укравтодор"

На месте обрушившегося моста на Днепропетровщине планируем за полгода построить новый, -

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует построить новый мост в селе Алексеевка на Днепропетровщине в течении пяти-шести месяцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

"Понтонной переправой, надеюсь, мы будем пользоваться не более пяти-шести месяцев. За это время построим наш новый мост, потому что, согласно предварительному обследованию компаний, которые его обслуживали, мы уже не можем использовать существующие конструкции", - сказал Кубраков.

По его словам, это будет первый мост, который будет построен за время независимости Украины без перекрытия русла реки. Он будет возводиться с платформы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На месте обрушившегося моста на Днепропетровщине закончили монтировать переправу. ФОТО

Напомним, 20 мая в селе Алексеевка Никопольского района обрушился автомобильный мост через Алексеевский залив Каховского водохранилища. По факту обрушения части автомобильного моста полиция открыла три уголовных производства.

Автор: 

мост (1027) Укравтодор (663)


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Топ комментарии
+1
Пол года? Сепарам и окупантам в Станице Луганской за месяц построили. Ну да, они жзе не могут ждать как украинские рабы
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29.05.2020 13:07
+1
не зная состояния всего моста тяжело сказать что-то определенное...но неужели восстановить один пролет дешевле чем построить с ноля мост??? или на пролете можно пролететь с откатами ? ))))
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29.05.2020 13:10
+1
- Трамвайная станция, постройка которой замерла на фундаменте, была задумана Треуховым уже давно, еще в 1912 году, но городская управа проект отвергла. Через два года Треухов возобновил штурм городской управы, но помешала война. После войны помешала революция. Теперь помешали нэп, хозрасчет, самоокупаемость. Фундамент на лето зарастал цветами, а зимою дети устраивали там ледяные горки… (с)
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29.05.2020 13:12
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И как вы управитесь? Только в Ивано-Франковской обл. 1900 мостов надо построить как завещал Зевеликий)))
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29.05.2020 13:03 Ответить
Пол года? Сепарам и окупантам в Станице Луганской за месяц построили. Ну да, они жзе не могут ждать как украинские рабы
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29.05.2020 13:07 Ответить
не зная состояния всего моста тяжело сказать что-то определенное...но неужели восстановить один пролет дешевле чем построить с ноля мост??? или на пролете можно пролететь с откатами ? ))))
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29.05.2020 13:10 Ответить
- Трамвайная станция, постройка которой замерла на фундаменте, была задумана Треуховым уже давно, еще в 1912 году, но городская управа проект отвергла. Через два года Треухов возобновил штурм городской управы, но помешала война. После войны помешала революция. Теперь помешали нэп, хозрасчет, самоокупаемость. Фундамент на лето зарастал цветами, а зимою дети устраивали там ледяные горки… (с)
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29.05.2020 13:12 Ответить
Вы не Гройсман; нихрена вы не построите.
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29.05.2020 13:16 Ответить
Суцільні плани.
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29.05.2020 13:18 Ответить
Нужно построить мост,идентичный с рядом идущим жд мостом.Там применены стандартные сварные балки.И не надо изобретать колесо с квадратными колёсами.Таких балок на балансе УЗ -тьма. Можно изготовить,есть заводы,работающие на УЗ.Вести параллельными потоками подсыпку насыпи до уровня Жд ,возведение быков,изготовление МК и Жб конструкций Работы на всё -про всё -максимум три месяца с выдержкой технологических перерывов.Зачем работать вразвалочку?Помню, в нулевые ,при потопах вопросы решались намного оперативней.Это ЧП и тут тендеры не уместны .
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29.05.2020 13:27 Ответить
в китае города за полгода строят, а вы мост говеный полгода мурыжить собираетесь.
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29.05.2020 13:41 Ответить
Эта контора не может организовать весовой контроль в Украине, а мост построить... да ещё за пол года... без согласования с ермаком... фантасты! Янелох всё уничтожает, а эти строить собрались... непорядок.
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29.05.2020 22:48 Ответить
 
 