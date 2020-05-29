В Украине обследовали 35% из 16,2 тыс. мостов, 152 из них в аварийном состоянии, более 3,2 тыс. - в ограничено работоспособном, - ГосдорНИИ
В аварийном состоянии в Украине из 35% обследованных ГП "Государственный дорожный научно-исследовательский институт им. Н. П. Шульгина" (ГосдорНИИ) находятся 152 моста, сообщил глава ГосдорНИИ Артем Безуглый.
"Мы имеем информацию только по 35% мостов и даже с этой трети мы видим текущую ситуацию, что 152 моста находятся в так называемом пятом неработоспособном состоянии, а это аварийное состояние. Это те мосты, которые не то, что нужно ограничивать движение, а нужно вообще перекрывать по ним движение. 3252 моста находятся в ограничено работоспособном состоянии", - сказал он во время онлайн-презентации Национальной программы возобновления мостов в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Безуглый отметил, что в настоящее время реальный срок службы мостов в Украине составляет в среднем – 35-50 лет. При этом 80% мостов было построено еще в предыдущие годы и не было ни единого масштабного возобновления за этот период.
"Нам нужно серьезно запускать процесс обследования мостов. Нам необходимо сосредоточится первые два года на активной диагностике мостов, чтобы иметь информацию по всем мостам. И тогда при необходимости если будут какие-то мосты в более негативном состоянии, то будем их ремонтировать в первую очередь", - акцентировал он.
Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") отмечает, что лишь 2% обследованных мостов находятся в полностью исправном состоянии.
"Всего обследовано 35% из 16,2 тыс. мостов и сооружений – то есть, мы даже не владеем информацией о том, в каком они состоянии. Можно сказать, что только 2% мостов в исправном состоянии", - заявил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.
Как отметил Кубраков, в основном мосты строились в 60-70 годы (суммарно около 8,7 тыс. сооружений).
Всего, по его словам, в Украине 16,155 искусственных сооружений, подпадающих под терминологию "мосты" в соответствующей государственной целевой программе. Из них обследовано только 35%, а именно - 5,631 сооружений.
Из обследованных мостов 71% государственных, 15% местных сооружений. При этом только 36% соответствуют современным стандартам по весогабаритным параметрам.
По данным "Укравтодора", из обследованных мостов 2% исправны, 10,6% ограничено исправны, 57,8% - дееспособны, 26,9% ограничено дееспособны, еще 2,7% - недееспособны в принципе.
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