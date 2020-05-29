В Украине обследовали 35% из 16,2 тыс. мостов, 152 из них в аварийном состоянии, более 3,2 тыс. - в ограничено работоспособном, - ГосдорНИИ

В аварийном состоянии в Украине из 35% обследованных ГП "Государственный дорожный научно-исследовательский институт им. Н. П. Шульгина" (ГосдорНИИ) находятся 152 моста, сообщил глава ГосдорНИИ Артем Безуглый.

"Мы имеем информацию только по 35% мостов и даже с этой трети мы видим текущую ситуацию, что 152 моста находятся в так называемом пятом неработоспособном состоянии, а это аварийное состояние. Это те мосты, которые не то, что нужно ограничивать движение, а нужно вообще перекрывать по ним движение. 3252 моста находятся в ограничено работоспособном состоянии", - сказал он во время онлайн-презентации Национальной программы возобновления мостов в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Безуглый отметил, что в настоящее время реальный срок службы мостов в Украине составляет в среднем – 35-50 лет. При этом 80% мостов было построено еще в предыдущие годы и не было ни единого масштабного возобновления за этот период.

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"Нам нужно серьезно запускать процесс обследования мостов. Нам необходимо сосредоточится первые два года на активной диагностике мостов, чтобы иметь информацию по всем мостам. И тогда при необходимости если будут какие-то мосты в более негативном состоянии, то будем их ремонтировать в первую очередь", - акцентировал он.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") отмечает, что лишь 2% обследованных мостов находятся в полностью исправном состоянии.

"Всего обследовано 35% из 16,2 тыс. мостов и сооружений – то есть, мы даже не владеем информацией о том, в каком они состоянии. Можно сказать, что только 2% мостов в исправном состоянии", - заявил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Как отметил Кубраков, в основном мосты строились в 60-70 годы (суммарно около 8,7 тыс. сооружений).

Всего, по его словам, в Украине 16,155 искусственных сооружений, подпадающих под терминологию "мосты" в соответствующей государственной целевой программе. Из них обследовано только 35%, а именно - 5,631 сооружений.

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Из обследованных мостов 71% государственных, 15% местных сооружений. При этом только 36% соответствуют современным стандартам по весогабаритным параметрам.

По данным "Укравтодора", из обследованных мостов 2% исправны, 10,6% ограничено исправны, 57,8% - дееспособны, 26,9% ограничено дееспособны, еще 2,7% - недееспособны в принципе.