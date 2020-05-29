Аваков на встрече с Зеленским: У меня есть большие вопросы по Броварской полиции, пропустить такое недопустимо

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков называет недопустимым отсутствие полиции во время перестрелки в Броварах в пятницу и обещает сделать организационные выводы после завершения спецоперации по установлению всех причастных к инциденту.

"Полицейских там не было, это неожиданная ситуация… Сейчас закончим эту операцию (план-перехват . - Ред.), и у меня есть большие вопросы по Броварской полиции. Потому что пропустить такое – это недопустимо",- заявил Аваков на встрече с президентом и премьер-министром в пятницу по поводу инцидента в Броварах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Одна из групп пришла с помповым ружьем, в том числе, с "резинами" и дробовиками. Вторая группа пришла просто без оружия, нанятая другой группой. Началось столкновение, условно говоря местных броварских перевозчиков, которые до этого контролировали перевозки между Броварами и Киевом, и внешними перевозчиками, которым отдали теперь значительную часть этих маршрутов", - рассказал глава МВД.

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Напомним, сегодня, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.