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Аваков на встрече с Зеленским: У меня есть большие вопросы по Броварской полиции, пропустить такое недопустимо

Аваков на встрече с Зеленским: У меня есть большие вопросы по Броварской полиции, пропустить такое недопустимо

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков называет недопустимым отсутствие полиции во время перестрелки в Броварах в пятницу и обещает сделать организационные выводы после завершения спецоперации по установлению всех причастных к инциденту.

"Полицейских там не было, это неожиданная ситуация… Сейчас закончим эту операцию (план-перехват . - Ред.), и у меня есть большие вопросы по Броварской полиции. Потому что пропустить такое – это недопустимо",- заявил Аваков на встрече с президентом и премьер-министром в пятницу по поводу инцидента в Броварах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Одна из групп пришла с помповым ружьем, в том числе, с "резинами" и дробовиками. Вторая группа пришла просто без оружия, нанятая другой группой. Началось столкновение, условно говоря местных броварских перевозчиков, которые до этого контролировали перевозки между Броварами и Киевом, и внешними перевозчиками, которым отдали теперь значительную часть этих маршрутов", - рассказал глава МВД.

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Напомним, сегодня, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Автор: 

Аваков (3444) Бровары (337) Зеленский (20202) перевозки (519) стрельба (3250) Шмыгаль Денис (2668)


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Топ комментарии
+11
На месте авакава после Кагарлыка любой приличный человек подает в отставку.Но только не хабадская гнида,которую от бабок не оторвешь и за уши.
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29.05.2020 14:00
+9
Как интересно: по девочке, над которой скоты 9 часов издевались, у кваквакова вопросов нет, но вопросы есть у ООН. А вот там, где теневым баблом пахнет...
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29.05.2020 13:56
+8
"У меня есть большие вопросы по Броварской полиции"


Мало денег наверх отправляют?
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29.05.2020 13:57
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А шо сказав Єрмак?Бо Зелєбоба у цей час на роялі грав.
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29.05.2020 13:55 Ответить
А я циганці більше вірю ніж авакову і геращенку разом взятим.
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29.05.2020 13:58 Ответить
Быдлоскотовозки давно должны были кануть в лету, а вместо них нормальные автобусные маршруты!
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29.05.2020 13:56 Ответить
Как интересно: по девочке, над которой скоты 9 часов издевались, у кваквакова вопросов нет, но вопросы есть у ООН. А вот там, где теневым баблом пахнет...
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29.05.2020 13:56 Ответить
"У меня есть большие вопросы по Броварской полиции"


Мало денег наверх отправляют?
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29.05.2020 13:57 Ответить
Аваков велике питання до тебе і до Клименка..рибка смердіти починає з голови..сраний потужний міністр, керівник ОЗУ..
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29.05.2020 13:59 Ответить
авакян-новый писательский талант "квартала"
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29.05.2020 13:59 Ответить
На месте авакава после Кагарлыка любой приличный человек подает в отставку.Но только не хабадская гнида,которую от бабок не оторвешь и за уши.
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29.05.2020 14:00 Ответить
Чебурек армянский, ты засиделся в своем кресле!
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29.05.2020 14:00 Ответить
Цікаво а скаже "зеленувате непотріб" що питання є безпосередньо до сабакова чи знову скаже що "потужний міністр")))
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29.05.2020 14:01 Ответить
Сеня ! И так везде . везде мусора работают одинаково . А кто крышует наркоту в каждом городе . а кто с полукриминалом решают темы , кто браконьеров , янтарников крышует ?
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29.05.2020 14:03 Ответить
Виженіть всіх генералів і замініть полковниками. Почніть з авакова і геращенка. І так поки до лейтенантів не дійдете. Як це сталін з берією робили. Бо ще класик марксизму вчив:"Битье определяет сознание".
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29.05.2020 14:03 Ответить
"у меня есть большие вопросы по Броварской полиции" министр МВД сам себе задает вопросы? Гениальный ход....
"должен лупить себя по затылку!" (с)
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29.05.2020 14:04 Ответить
Ситуация проста: одним лицензии продал сам Ермак, другим его братело, вот и непоняточка получилась, а мусора решили не вмешиваться в разборки банд под такой крутой крышей)))
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29.05.2020 14:05 Ответить
Там с обоих сторон стреляли, было у всех оружие.
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29.05.2020 14:15 Ответить
Зрада сказали б ПОХ-БОТИ
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29.05.2020 14:26 Ответить
А по изнасилованию мусорами свидетельницы промолчал, двуличный засланец. Где деньги и их дележ т обязательно рыльце свое засветит.
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29.05.2020 14:35 Ответить
Виноват не тот кто виноват а кого назначили виноватым.
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29.05.2020 14:39 Ответить
"У меня есть большие вопросы по Броварской полиции"

Он что выписывает Зюзе?
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29.05.2020 15:00 Ответить
А у народа есть большие вопросы к Рюкзачнику, по поводу полиции Броваров и не только Броваров... А по поводу ВСЕЙ полиции.
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29.05.2020 15:12 Ответить
А я тут как бы и не причём.(Аваков).
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29.05.2020 16:20 Ответить
 
 