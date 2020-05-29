РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10856 посетителей онлайн
Новости
1 159 5

Перед встречей с Кулебой глава МИД Венгрии обсудил с болгарской коллегой вопросы нацменьшинств в Украине

Перед встречей с Кулебой глава МИД Венгрии обсудил с болгарской коллегой вопросы нацменьшинств в Украине

Перед встречей с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Будапеште министр иностранных дел Венгрии обсудил вопросы национальных меньшинств в Украине с болгарской коллегой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Петер Сийярто сообщил на своей официальной Facebook-странице в пятницу.

"Я только что проконсультировался по телефону с министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой, поскольку болгары также имеют значительную национальную общину в Украине, на которую так же влияет реорганизация, которую проводит украинская администрация", - отметил Сийярто.

"И болгары, и мы стремимся сохранить районы с болгарским и венгерским большинством даже после реформы", - добавил венгерский министр иностранных дел.

Он подчеркнул, что эти вопросы планирует обсудить на переговорах с министром иностранных дел Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский хочет подписать меморандум с Орбаном для разрешения спорных вопросов: "У нас непростые пока отношения с Венгрией"

Как сообщалось, Кулеба несмотря на карантин решил посетить Будапешт, чтобы 29 мая провести переговоры о примирении.

Парламент Болгарии ранее принял заявление с требованием к Украине не "разделять" Болградский район, который является одним из главных центров болгарского меньшинства в Украине.

Правительство Украины планирует провести административную реформу, которая может создать в Болградском районе Одесской области пять объединенных территориальных общин, где этнические болгары больше не будут большинством.

МИД выразил протест из-за заявления парламента Болгарии по поводу Болградского района и назвал неприемлемыми попытки вмешательства во внутренние дела Украины.

Украинские эксперты, которые занимаются украинско-венгерскими отношениями, накануне визита подготовили совместную позицию по "красным линиям" Украины в поиске компромисса с Венгрией.

Болгария (654) Венгрия (1928) меньшинство (16) Кулеба Дмитрий (2880) Сийярто (318)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а, на историческую родину за Урал, не хотите...?
показать весь комментарий
29.05.2020 13:58 Ответить
Перед встречей с Кулебой глава МИД Венгрии обсудил с болгарской коллегой вопросы нацменьшинств в Украине

Нужно озаглавить по-другому: "Перед встречей с Кулебой фашистские оккупанты обсудили вопросы нацменьшинств в Украине".
показать весь комментарий
29.05.2020 13:59 Ответить
Если в Венгрию и Болгарию заробитчане ездят, то необходимо начать разговоры о запрете выезда туда...
показать весь комментарий
29.05.2020 14:10 Ответить
Перед встречей с Кулебой глава МИД Венгрии обсудил с болгарской коллегой вопросы нацменьшинств в Украине - Цензор.НЕТ 1776
показать весь комментарий
29.05.2020 14:16 Ответить
Венгрия уже обсуждала вопросы раздела Украины с Польшей.
Поляки отказались в этом участвовать.
Теперь Венгрия решила в раздел Украины втянуть Болгарию, которая судя по ее поведению, очень даже не против.
показать весь комментарий
29.05.2020 14:33 Ответить
 
 