Зеленский обсудил с Аваковым стрельбу в Броварах: "Хотелось бы, чтобы эти люди не вышли на свободу". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым подчеркнул, что участники и заказчики перестрелки в Броварах, по предварительной информации между легальными и нелегальными пассажирскими перевозчиками, должны быть наказаны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"Хотелось бы, чтобы эти люди не вышли на свободу. Хотелось бы, чтобы мы нашли заказчиков. Я думаю, что это очевидно. На видео я также видел, что выстрелы попали в окна. Нужно, чтобы мы там на месте разобрались, помогли людям, просто обычным людям, которые попали в эту ситуацию", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский также задался вопросом, что неужели полиция не знала, что происходит в Броварах.

Президент отметил, что произошедшее "напоминало 90-е годы".

Напомним, сегодня, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

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