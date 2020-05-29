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Зеленский обсудил с Аваковым стрельбу в Броварах: "Хотелось бы, чтобы эти люди не вышли на свободу". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым подчеркнул, что участники и заказчики перестрелки в Броварах, по предварительной информации между легальными и нелегальными пассажирскими перевозчиками, должны быть наказаны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Видео Украина 24

"Хотелось бы, чтобы эти люди не вышли на свободу. Хотелось бы, чтобы мы нашли заказчиков. Я думаю, что это очевидно. На видео я также видел, что выстрелы попали в окна. Нужно, чтобы мы там на месте разобрались, помогли людям, просто обычным людям, которые попали в эту ситуацию", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский также задался вопросом, что неужели полиция не знала, что происходит в Броварах.

Президент отметил, что произошедшее "напоминало 90-е годы".

Напомним, сегодня, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

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Автор: 

Бровары (337) Зеленский (20202) стрельба (3250)


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Топ комментарии
+66
Зеленский о стрельбе в Броварах: "Хотелось бы, чтобы эти люди не вышли на свободу" - Цензор.НЕТ 7054
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29.05.2020 13:57
+52
Владимир Александрович, как там дела с людьми, которые убили мальчика в Переяслове и гуляют на свободе?...
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29.05.2020 13:57
+45
Это шутка . Его призвание шутить . Только уже год никто не улыбается .
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29.05.2020 13:58
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Страница 3 из 3
Так нам не нужны президенты статисты , с такими у Украину не будет шансов вырваться из петли . как не было шансов вырваться. при вроде патриотах Грушевском . Петлюре .Винниченко и ост статистах постобрехах.Я и Б Хмельницкого считаю бездарным политиком ,хотя кому то он нравится . кто слышал вершки . Я уже ваши тезисы слышал и о Ющенко . просто нужно признать . наши президенты все -мусор .кто в вышиванке . а кто с балалайкой . Нам от этого. ни холодно. ни жарко и страна только умирает .
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30.05.2020 13:40 Ответить
Про Ющенка? Не пам"ятаю, що я за нього писав. Щодо Б.Хмельницького, то там усе однозначно, ще Шевченко писав. З им погоджуюсь.
Тепер основне. Одна людина, навіть Господь Бог нічого не зроблять в країні, де народ не так давно голосував за комуністів, потім за регіоналів, і тепер за Зе.
Тоді що Ви з Порошенка хочете? Агресію зупинив, ну да Росію не переміг . Стабільне зростання ВВП (ну, да Польщу не наздогнали), асоціація з ЄС (ну, да не в ЄС і НАТО ), Томос і т.і. Це реалії, і я упевнений, це з часом буде належним часом оцінено.
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30.05.2020 13:57 Ответить
За Ющенко не именно ВАШИ тезисы , но подобные вашим . Дай Бог не потеряем страну и нам повезет ,что придет правильная команда .
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30.05.2020 15:55 Ответить
У нас выбор из плохих и оч плохих . Зеленский и Ко из последних . никогда и нигде его не хвалил и не выбирал . всегда среди кандидатов ,есть достойные и за них я голосую .. Я не изменяю себе в выборе и моя совесть чиста . но я не виноват,что народ слепой . Уже сто раз писал . что мой выбор - Черновол . Кошулинский ,Лукьяненко . и если они не проходили во 2 туры то и я не голосовал .Но меня националиста. все равно секта или рыги назовут . как им по душе .а мне и плевать .
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30.05.2020 13:49 Ответить
Я поважаю Ваш вибір, але орієнтуватися треба на реалії. І вибір між поганим і дуже поганим - це той шлях, щоб потім прийшов Чорновол, Лукьяненко.
Вони рано з"явилися, багато зробили, але не на часі
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30.05.2020 14:03 Ответить
Розбійники пострєлівают

Зеленський обговорив з Аваковим стрілянину в Броварах: "Хотілося б, щоб ці люди не вийшли на свободу" - Цензор.НЕТ 4695
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29.05.2020 23:31 Ответить
Суд решает, быть человеку на воле или нет. Но никак не Аваков.
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30.05.2020 03:34 Ответить
хлопцы вы красавы - одобряю раз и навсгеда, но напоминалово
беседa моники с авакяном далеко не публичное место, мона было намордники и не напяливать...ну или песик какой нужен.... - обожаю идиотов.
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30.05.2020 03:49 Ответить
у них вечно или перебор или недобор
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30.05.2020 03:53 Ответить
буба, када к ленке, или там мендельсонихе, с поползновениями? - маска на всю телу,
бо ето social distance, и собачика еще какого к ножке кровати привяжи,
типа на выгуле - закон есть закон!
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30.05.2020 04:24 Ответить
Мне бы тоже многого хотелось. Например,что бы за Президента не было стыдно,что бы гавмент отвечал за подопечных и мог выполнять свои обязанности адекватно, но нарид захотел по своему,по зебуински.
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30.05.2020 05:59 Ответить
Что не слово то перлы. Даже батон научился выражаться адекватно.
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30.05.2020 06:20 Ответить
Что не слово то перлы. Даже батон научился выражаться адекватно.
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30.05.2020 06:21 Ответить
Как это "не вышли"? Чем они хуже повально отпускаемых убийц да бандитов? К примеру менты,убившие пацана в Переяславе. Гуляют. Пох.
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30.05.2020 07:40 Ответить
Ну ты и сравнил!Там труп..а титушкам "таксистам"-что ты предьявиш,что бы они сели?!Ружья официально зарегистрированы...свидетелей ,видеозаписей и гильз того кто конкретно стрелял НЕТ!!!!Ах да хулиганство со со стрельбой-так за это положены штраф до 12 тыс грн(+судебные издержки) или до года УСЛОВНО!
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30.05.2020 09:23 Ответить
Вообще-то это клован "хочет чтобы они не вышли на свободу". Может ему перезвонишь да пояснишь про его хотелки?
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30.05.2020 10:04 Ответить
Перестрелку в Броварах организовали люди главы МВД Авакова
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30.05.2020 07:47 Ответить
И раптилоиды и твои начальники из фсб
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30.05.2020 09:17 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uJhGWO_WCT0&feature=youtu.be
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30.05.2020 07:48 Ответить
И в который раз Аваков обведет Зелю вокруг пальца!
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30.05.2020 08:15 Ответить
Зеленский не убрал Авакова-это обманул Украинцев!!! Украина не прощает предателей!!! Теперь ты и твоя семья в Украине вне закона!!! Ходте и оглядывайтесь!!! С Украинцами так нельзя как в квартале-прийдется ответить!!!
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30.05.2020 08:42 Ответить
Какой ты смелый , патриот германии!
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30.05.2020 09:18 Ответить
Если кого то в сизо грохнут- скажут что зе приказал
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30.05.2020 09:16 Ответить
Звізда авакяну по-ходу. Кожен день якісь трабли з поліцаями
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30.05.2020 09:21 Ответить
Помнится читал книгу где мужик по профессии Жокей, в одиночку боролся с бандой Таксистов,работающих в пригороде Нью Йорка!!!!Наверно кое кто тоже читал этот роман....и тоже решил перефармотировать титушек спортцменов в титушек таксистов!!!
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30.05.2020 09:32 Ответить
Аваковские боевики участвовали в перестрелке в браворах, канал Шапошников ньюз ютьюб
https://youtu.be/uJhGWO_WCT0
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30.05.2020 10:15 Ответить
"Зеленский также задался вопросом, что неужели полиция не знала, что происходит в Броварах.Источник: https://censor.net/n3198836"


І не лише в Броварах. Розгул бандитизму під личиною різних там продажних "ахтивістів", "хероїв" і їм подібної нечисті проходить по всій Україні.
Потрібно чітке законодавство з тюремним терміном за участь в платній акції
Також потрібно розібратись з обігом зброї. Або дозволити її вільне володіння. Або заборонити носіння взагалі (окрім міліції).
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30.05.2020 10:32 Ответить
Стрельба холостыми патронами и убитых ноль.... 95 квартал снял видос неизвестно для чего...
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30.05.2020 11:04 Ответить
абшибаешся Senator (30.05.2020 11:04) : "95 квартал снял видос неизвестно для чего..."

чем-то надо было
отвлечь пипла от убийства Добровольцев и военнослужащих на Житомирщине
и от изнасилования в Кагарлыке .
Для этого
http://https://youtu.be/uJhGWO_WCT0 аваков с чеботарём сорганизовали «перестрелочку» своих со своими без трупов ,
а реальные преступления на Житомирщине и Кагарлыке отошли на второй план …

Чтобы гражданское общество НЕ-ОБЪЕДИНИЛОСЬ против пострадянського паханата ,
паханат, с помощью сабакавской титушни ,
создаёт сразу несколько ( на Житомирщине, в Броварах и будут ещё другие )
локальных вооруженных конфликтов в гражданском обществе .

пострадянському паханату без крови украинцев уже не удержаться у корыта.
Поэтому паханат действует на опережение,
зомбирует обывателя видосиками как якобЭ украинцы стреляют в якобЭ украинцев

как аваковская титушня шмаляет в чеботарскую титушню
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02.06.2020 10:58 Ответить
Блазень вмовляє главмусора мафіозі посадити своїх мусорят))) Сабаков меє бути випиз#жений копняком з посади!
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30.05.2020 12:04 Ответить
сидит как на вокзале, в куртке, еще бы шапку надел...
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30.05.2020 15:31 Ответить
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