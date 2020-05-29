Зеленский обсудил с Аваковым стрельбу в Броварах: "Хотелось бы, чтобы эти люди не вышли на свободу". ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым подчеркнул, что участники и заказчики перестрелки в Броварах, по предварительной информации между легальными и нелегальными пассажирскими перевозчиками, должны быть наказаны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Видео Украина 24
"Хотелось бы, чтобы эти люди не вышли на свободу. Хотелось бы, чтобы мы нашли заказчиков. Я думаю, что это очевидно. На видео я также видел, что выстрелы попали в окна. Нужно, чтобы мы там на месте разобрались, помогли людям, просто обычным людям, которые попали в эту ситуацию", - подчеркнул Зеленский.
Зеленский также задался вопросом, что неужели полиция не знала, что происходит в Броварах.
Президент отметил, что произошедшее "напоминало 90-е годы".
Напомним, сегодня, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тепер основне. Одна людина, навіть Господь Бог нічого не зроблять в країні, де народ не так давно голосував за комуністів, потім за регіоналів, і тепер за Зе.
Тоді що Ви з Порошенка хочете? Агресію зупинив, ну да Росію не переміг . Стабільне зростання ВВП (ну, да Польщу не наздогнали), асоціація з ЄС (ну, да не в ЄС і НАТО ), Томос і т.і. Це реалії, і я упевнений, це з часом буде належним часом оцінено.
Вони рано з"явилися, багато зробили, але не на часі
беседa моники с авакяном далеко не публичное место, мона было намордники и не напяливать...ну или песик какой нужен.... - обожаю идиотов.
бо ето social distance, и собачика еще какого к ножке кровати привяжи,
типа на выгуле - закон есть закон!
https://youtu.be/uJhGWO_WCT0
І не лише в Броварах. Розгул бандитизму під личиною різних там продажних "ахтивістів", "хероїв" і їм подібної нечисті проходить по всій Україні.
Потрібно чітке законодавство з тюремним терміном за участь в платній акції
Також потрібно розібратись з обігом зброї. Або дозволити її вільне володіння. Або заборонити носіння взагалі (окрім міліції).
чем-то надо было
отвлечь пипла от убийства Добровольцев и военнослужащих на Житомирщине
и от изнасилования в Кагарлыке .
Для этого
http://https://youtu.be/uJhGWO_WCT0 аваков с чеботарём сорганизовали «перестрелочку» своих со своими без трупов ,
а реальные преступления на Житомирщине и Кагарлыке отошли на второй план …
Чтобы гражданское общество НЕ-ОБЪЕДИНИЛОСЬ против пострадянського паханата ,
паханат, с помощью сабакавской титушни ,
создаёт сразу несколько ( на Житомирщине, в Броварах и будут ещё другие )
локальных вооруженных конфликтов в гражданском обществе .
пострадянському паханату без крови украинцев уже не удержаться у корыта.
Поэтому паханат действует на опережение,
зомбирует обывателя видосиками
как якобЭ украинцы стреляют в якобЭ украинцев
как аваковская титушня шмаляет в чеботарскую титушню