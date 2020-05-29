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Зеленский о 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС: Своевременная поддержка для сохранения стабильности украинской экономики

Зеленский о 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС: Своевременная поддержка для сохранения стабильности украинской экономики

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность руководству Евросоюза за выделение Украине второго и последнего транша в рамках 4-й программы макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро.

Об этом Зеленский написал в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарен ЕС и президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен за решение выделить Украине 2-й транш 4-й программы макрофинансовой помощи объемом EUR500 млн, о чем говорили на прошлой неделе. Своевременная поддержка от наших европейских друзей для сохранения стабильности украинской экономики во время COVID-19", - заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия выделила Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи

Зеленский о 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС: Своевременная поддержка для сохранения стабильности украинской экономики 01

Автор: 

Еврокомиссия (1443) Зеленский (20202) кредит (2378) Урсула фон дер Ляйен (508)


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Топ комментарии
+6
500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС?
Оманский офшор будет доволен.
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29.05.2020 14:36
+5
Ура! Это значит:
Зеленский о 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС: Своевременная поддержка для сохранения стабильности украинской экономики - Цензор.НЕТ 1925

И учителей ждет 4000 долларов!
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29.05.2020 14:38
+3
Своевременная смена памперсов руководства Украины
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29.05.2020 14:37
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500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС?
Оманский офшор будет доволен.
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29.05.2020 14:36 Ответить
Думаешь, султан еще раз оплатит перелет?....
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29.05.2020 14:39 Ответить
Своевременная смена памперсов руководства Украины
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29.05.2020 14:37 Ответить
Ура! Это значит:
Зеленский о 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС: Своевременная поддержка для сохранения стабильности украинской экономики - Цензор.НЕТ 1925

И учителей ждет 4000 долларов!
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29.05.2020 14:38 Ответить
Вот она стабильность!!! Смотрите до конца!!!
https://www.youtube.com/watch?v=l_zn0Md_Mvw
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29.05.2020 14:40 Ответить
Сохранения стабильности? 😂😂😂 Ах это у нас стабильность была, чтож блин дальше?
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29.05.2020 14:41 Ответить
Надо его выбрать на второй срок . Пусть отдаёт долги . Пару тупых фильмов продаст в рашу .
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29.05.2020 14:41 Ответить
На той час його стараннями раша вже буде тут...
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29.05.2020 14:44 Ответить
Раша плохой вариант, но не наихудший, есть и похуже!
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29.05.2020 15:41 Ответить
Зеленский о 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС: Своевременная поддержка для сохранения стабильности украинской экономики - Цензор.НЕТ 5794
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29.05.2020 14:41 Ответить
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29.05.2020 15:27 Ответить
На такие поддачки не протянем, а Пэтруха не поделится, не дружит с тобой, только посмотреть дает.
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29.05.2020 14:44 Ответить
Всего год назад, июнь месяц , в Канаде из выступления Зеленского:
"Украина достигла макроэкономической стабильности со здоровым национальным банком и сильным министерством финансов. Поддерживая эти достижения, стране нужно продолжать структурные реформы, особенно усовершенствовать правоохранительные органы и реформировать Генеральную прокуратуру, службу безопасности и судебную систему. Легализация продажи земли и приватизация жизненно необходимы для экономики. Чтобы увеличить рост с 2−3% до 7% в год, Украине нужно существенно увеличить инвестиции, за счет мобилизации внутренних сбережений и привлечения иностранных инвестиций... "

Ну что, все почувствовали "реформы от зеленского"? А теперь можно его "трёп" намазать на хлеб....
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29.05.2020 15:06 Ответить
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29.05.2020 15:28 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность МВФ за предоставление помощи для очередного распила между своими.
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29.05.2020 15:19 Ответить
це ні МВФ, а ЄС
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29.05.2020 15:29 Ответить
ЗЕлена обосрашка без вливаній не може...
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29.05.2020 15:26 Ответить
Мину 45 лярдов поступлений в бюджет...
"Стабильность украинской ЗЕкономики"....
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29.05.2020 15:30 Ответить
Живем на подачках. Выпросили - украли (коррумпированное привладное чиновничество) . Выпросили - украли. Причем эти подачки не такие уж дармовые. Никто денег запросто так не дает.
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29.05.2020 15:34 Ответить
Берем деньги от МВФ - надо открывать рынок земли. Берем деньги у ЕС - надо продавать стратегические объекты. Возьмем деньги у китайцев - надо будет согласится на переселение в Украину нескольких десятков миллионов китайцев (они и сотню миллионов переселят и не моргнут)
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29.05.2020 15:39 Ответить
еврокомиссия то виделила 500 м л помощи ,а где зе ваша кацапурия ,продолжает ,убивать наших солдат ,а в 1 пункте соблюдений ,минских соглашений ,било написано ,режим , прекращение огня подписаного в 18 чосов местного времени ,ан нет в августе ,юг донецких и кацапских бандитов ,пошли в широкомасшстабное контрнаступление , из етого следует ,думать о других переговорах так как московити хре сприборм ложили на данние переговори
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29.05.2020 15:57 Ответить
Банковский счет зеленского пополнился на 500 млн. А вы лохи учитесь, работайте, а он вас будет просто грабить, как последних лохов
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29.05.2020 16:19 Ответить
Ця владна банда не заспокоїться доки все не знищить
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29.05.2020 16:35 Ответить
 
 