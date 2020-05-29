Зеленский о 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС: Своевременная поддержка для сохранения стабильности украинской экономики
Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность руководству Евросоюза за выделение Украине второго и последнего транша в рамках 4-й программы макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро.
Об этом Зеленский написал в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Благодарен ЕС и президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен за решение выделить Украине 2-й транш 4-й программы макрофинансовой помощи объемом EUR500 млн, о чем говорили на прошлой неделе. Своевременная поддержка от наших европейских друзей для сохранения стабильности украинской экономики во время COVID-19", - заявил Зеленский.
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Оманский офшор будет доволен.
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"Украина достигла макроэкономической стабильности со здоровым национальным банком и сильным министерством финансов. Поддерживая эти достижения, стране нужно продолжать структурные реформы, особенно усовершенствовать правоохранительные органы и реформировать Генеральную прокуратуру, службу безопасности и судебную систему. Легализация продажи земли и приватизация жизненно необходимы для экономики. Чтобы увеличить рост с 2−3% до 7% в год, Украине нужно существенно увеличить инвестиции, за счет мобилизации внутренних сбережений и привлечения иностранных инвестиций... "
Ну что, все почувствовали "реформы от зеленского"? А теперь можно его "трёп" намазать на хлеб....
"Стабильность украинской ЗЕкономики"....