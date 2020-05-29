Зеленский о 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС: Своевременная поддержка для сохранения стабильности украинской экономики

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность руководству Евросоюза за выделение Украине второго и последнего транша в рамках 4-й программы макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро.

Об этом Зеленский написал в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарен ЕС и президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен за решение выделить Украине 2-й транш 4-й программы макрофинансовой помощи объемом EUR500 млн, о чем говорили на прошлой неделе. Своевременная поддержка от наших европейских друзей для сохранения стабильности украинской экономики во время COVID-19", - заявил Зеленский.

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