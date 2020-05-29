Аваков - Зеленскому о стрельбе в Броварах: Участвовали около ста человек, 20 из них задержаны, трое находятся в больнице

Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В столкновении участвовали около ста человек. Один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа на трех микроавтобусах прибыла из столицы.

"Киевские перевозчики позвали так называемых титушек, пригласив их из столицы и Винницкой области", - отметил Аваков.

По информации министра, группа из Винницкой области - сотрудники одной из охранных фирм.

"В настоящее время задержаны 20 человек, трое находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести", - сообщил министр внутренних дел.

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Объявлен план-перехват для задержания организаторов. Также устанавливаются лица, которые направляли вооруженных людей из Винницы.

Министр сообщил, что полиция находится в координации с прокуратурой и судом относительно избрания задержанным меры пресечения.

Также, по словам Авакова, будут сделаны кадровые выводы по Винницкой области.

"Почему выпустили такую ​​группу людей, хоть и с охотничьим оружием? Надо было реагировать. К концу дня я смогу предложить, какое административное реагирование надо делать", - сказал министр.

Президент отметил, что должно быть проведено расследование для установления и наказания виновных.

Напомним, сегодня, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

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