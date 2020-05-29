Аваков - Зеленскому о стрельбе в Броварах: Участвовали около ста человек, 20 из них задержаны, трое находятся в больнице
Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
В столкновении участвовали около ста человек. Один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа на трех микроавтобусах прибыла из столицы.
"Киевские перевозчики позвали так называемых титушек, пригласив их из столицы и Винницкой области", - отметил Аваков.
По информации министра, группа из Винницкой области - сотрудники одной из охранных фирм.
"В настоящее время задержаны 20 человек, трое находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести", - сообщил министр внутренних дел.
Объявлен план-перехват для задержания организаторов. Также устанавливаются лица, которые направляли вооруженных людей из Винницы.
Министр сообщил, что полиция находится в координации с прокуратурой и судом относительно избрания задержанным меры пресечения.
Также, по словам Авакова, будут сделаны кадровые выводы по Винницкой области.
"Почему выпустили такую группу людей, хоть и с охотничьим оружием? Надо было реагировать. К концу дня я смогу предложить, какое административное реагирование надо делать", - сказал министр.
Президент отметил, что должно быть проведено расследование для установления и наказания виновных.
Напомним, сегодня, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.
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Результат вопиющей некомпетентности и пох@изма - она таки состоялась, сто человек устроили маленькую войну в жилом районе, задержано 20 человек.
Из 100!
Примерно та же история с позавчерашним расстрелом черногорского наркоторговца.
Даже имея полную информацию по наводке иностранной полиции, наши "орлы авакова" умудрились таки подставить чувака под пули, а из 6 киллеров двоих упустили!
Этого даже не требует усилий.Реформа МВД сохранила 95% прежнего состава(5% ушло на пенсию),т.е всё осталось безнаказанным.Небольшой толчок и МВД повернёт оружие во внутрь.Это опять по Ленину.А мы этого не видим.Считая коммунистов отработанным материалом.А в Европе всю левизну содержит Россия и они во всю устраивают чёрную жизнь Европе.
Учение Ленина всесильно,потому что оно верно. Россия это учение использует во всю.Правда оно направлено не на благо,а на достижение своих корыстных целей.
После допроса остальных тоже отвезём в больницу.
Задерживать волонтеров, активистов, оппозицию получается.
А вот с бандитизмом, воровством, наркоманией. коррупцией, сепаратизмом ну никак!
Дядя, ти дурак? (с) х/ф
Чому Чикотило виходив з дому? Треба було реагувати!
Аваков несе таку нісенітницю для того, щоб його зрозумів найвеличніший, чи дійсно переконаний в цьому?
Там целая канонада из чего только можно .....
Делать реагирование - это мощно. Прям просится в цитатник.
"Президент отметил, что должно быть проведено расследование для установления и наказания виновных."
Мамадарагая, до шо вы говорите? А если бы прызыдэнт не отметил, то тогда хер с ними, с этими разборками.
И таки да, промеждупрочим за всеми этими мелочами - убийствами, изнасилованиями, коррупцией и прочим беспределом, не забывайте, шо у Пороха кроме картин, возможно, есть еще какие-то культурные ценности. А то начнете за титушками гоняться, а Порох власть узурпирует, пока вы там дюже занятые.
Источник: https://censor.net/n3198851
Источник: https://censor.net/n3198851
Увольнять и судить убийцу, коррупционера и лжеобвинителя!
Твою налево... ПАССАРИЖСКИМИ перевозками они занимаются!! И после ЭТОГО к ним будут садиться люди в их драндулеты?!
А Аваков 6 лет говорит о борьбе с преступностью, а ее все больше и больше, и кто ее своим правлением организовывает? непонятно и ни кто не виноваты, только весь бруштын уже выкопали и пожары устраивает.