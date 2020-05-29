Лесная отрасль нуждается в немедленной реформе, иначе незаконные вырубки и пожары будут продолжаться, - нардеп "Слуги народа" Пушкаренко

Верховная Рада уже в ближайшее время может принять пакет законопроектов по инвентаризации украинских лесов и усиление их противопожарной защиты в соответствии с современными мировыми стандартами.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Арсений Пушкаренко. Нардеп подчеркнул, что в случае бездействия украинского парламента история с уничтожением огнем десятков тысяч гектаров леса, которая произошла этой весной, будет повторяться ежегодно.



"Те пожары, которые произошли в Киевской области в зоне отчуждения, в Древлянском заповеднике в Народичском районе, а также в Овручском, Олевском, Лугинском районах - это страшная трагедия для Полесья, ведь выгорели десятки тысяч гектаров леса. Мы потеряли очень много деревьев и животных. Тридцать лет никому не было дела до лесного хозяйства. Поэтому эта трагедия для всех нас - хороший повод наконец разобраться с ситуацией, которая происходит в лесном хозяйстве ", - заявил парламентарий.



Арсений Пушкаренко поблагодарил народных депутатов за принятие этой весной закона об усилении ответственности за умышленные поджоги травы и леса. Кстати, нардеп выступал соавтором этого закона. Также он призвал безотлагательно принять изменения в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов.



"По инициативе председателя Комитета по вопросам экологической политики Олега Бондаренко мы вместе с вами усилили ответственность за поджог сухой травы и за поджоги в лесах и в степи. Ведь что ни весна, осень - люди поджигают и поджигают. Теперь нас ждет законопроект №2379 "О национальной инвентаризации лесов", также инициированный профильным комитетом. И мы должны принять этот законопроект", - выразил уверенность Арсений Пушкаренко.



Также, по информации народного депутата, в ближайшее время в Секретариате ВР будет зарегистрирован законопроект об усилении защиты лесов и предотвращении лесных пожаров. Документ, в частности, четко определит процедуру организации, проведения, обеспечения и ответственности за пожарную безопасность украинского леса соответствии с современными реалиями и международными стандартами.



"Готовится закон об усилении защиты лесов и предотвращении пожаров. Я, как депутат, который закреплен за северными районами Житомирщины, объехал все эти пожары. Видел, что большинство противопожарных полос, к сожалению, делались 5-10 лет назад и не соответствуют требованиям. Противопожарные водоемы - захламлены. И когда пожарные приезжают, им элементарно негде брать в лесу воду. Поэтому сегодня экологическим комитетом и комитетом по правоохранительной деятельности готовится специальная рабочая группа, и все депутаты будут приобщены. Нам нужно не просто изучить проблематику, мы должны на уровне законодателей, а дальше - на уровне профильного министерства, профильных государственных агентств решить эту проблему ", - призвал коллег к законотворческим действиям Арсений Пушкаренко.