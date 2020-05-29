Лесная отрасль нуждается в немедленной реформе, иначе незаконные вырубки и пожары будут продолжаться, - нардеп "Слуги народа" Пушкаренко
Верховная Рада уже в ближайшее время может принять пакет законопроектов по инвентаризации украинских лесов и усиление их противопожарной защиты в соответствии с современными мировыми стандартами.
Об этом с трибуны Верховной Рады заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Арсений Пушкаренко. Нардеп подчеркнул, что в случае бездействия украинского парламента история с уничтожением огнем десятков тысяч гектаров леса, которая произошла этой весной, будет повторяться ежегодно.
"Те пожары, которые произошли в Киевской области в зоне отчуждения, в Древлянском заповеднике в Народичском районе, а также в Овручском, Олевском, Лугинском районах - это страшная трагедия для Полесья, ведь выгорели десятки тысяч гектаров леса. Мы потеряли очень много деревьев и животных. Тридцать лет никому не было дела до лесного хозяйства. Поэтому эта трагедия для всех нас - хороший повод наконец разобраться с ситуацией, которая происходит в лесном хозяйстве ", - заявил парламентарий.
Арсений Пушкаренко поблагодарил народных депутатов за принятие этой весной закона об усилении ответственности за умышленные поджоги травы и леса. Кстати, нардеп выступал соавтором этого закона. Также он призвал безотлагательно принять изменения в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов.
"По инициативе председателя Комитета по вопросам экологической политики Олега Бондаренко мы вместе с вами усилили ответственность за поджог сухой травы и за поджоги в лесах и в степи. Ведь что ни весна, осень - люди поджигают и поджигают. Теперь нас ждет законопроект №2379 "О национальной инвентаризации лесов", также инициированный профильным комитетом. И мы должны принять этот законопроект", - выразил уверенность Арсений Пушкаренко.
Также, по информации народного депутата, в ближайшее время в Секретариате ВР будет зарегистрирован законопроект об усилении защиты лесов и предотвращении лесных пожаров. Документ, в частности, четко определит процедуру организации, проведения, обеспечения и ответственности за пожарную безопасность украинского леса соответствии с современными реалиями и международными стандартами.
"Готовится закон об усилении защиты лесов и предотвращении пожаров. Я, как депутат, который закреплен за северными районами Житомирщины, объехал все эти пожары. Видел, что большинство противопожарных полос, к сожалению, делались 5-10 лет назад и не соответствуют требованиям. Противопожарные водоемы - захламлены. И когда пожарные приезжают, им элементарно негде брать в лесу воду. Поэтому сегодня экологическим комитетом и комитетом по правоохранительной деятельности готовится специальная рабочая группа, и все депутаты будут приобщены. Нам нужно не просто изучить проблематику, мы должны на уровне законодателей, а дальше - на уровне профильного министерства, профильных государственных агентств решить эту проблему ", - призвал коллег к законотворческим действиям Арсений Пушкаренко.
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И штрафы для жителей сёл такие - чтоб и пикнуть боялись.
А то жители Украины чувствуют себя как дома....
За без маски штраф в несколько раз увеличить и запрещать запрещать запрещать...
Служба лісу США (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. United States Forest Service, скорочення USFS) - агентство https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Міністерства сільського господарства США , яке займається адмініструванням 154 національних лісів і 20 національних пасовищних угідь США, які охоплюють загальну територію у понад 780 тис. км².
Навіть у США з 19 століття ліси не приватизують, а у нас хочуть приватизувати (ІНФОГРАФІКА)
https://texty.org.ua/fragments/ ФРАГМЕНТИ
https://www.liqpay.ua/api/3/checkout?data=eyJ2ZXJzaW9uIjozLCJhY3Rpb24iOiJwYXlkb25hdGUiLCJwdWJsaWNfa2V5IjoiaTc2NjUwNTYyODI3IiwiYW1vdW50IjoiMTUwIiwiY3VycmVuY3kiOiJVQUgiLCJkZXNjcmlwdGlvbiI6ItCf0L7QttC10YDRgtCy0LAiLCJ0eXBlIjoiZG9uYXRlIiwibGFuZ3VhZ2UiOiJ1ayJ9&signature=tTFrEUyI4WV5l3N7G%2BYg5keUaXU%3D ₴
Дата публікації:
2017-07-05
"Навіть Макс Нефьодов, один з найбільш адекватних представників нашої влади щиро радіє і називає перемогою рішення Уряду... передати в концесію. Тобто передати ліси в приватне управління", - пише еколог Петро Тєстов, який зараз вивчає лісові господарства США.
https://de314v.texty.org.ua/action/file/download?file_guid=77671
приватний ліс - шлях у нікуди
56% лісів США перебуває у приватній власності, але більшість цих лісів зосереджена на сході, де їх приватизували ще до 19 століття - а на заході переважають вже державні ліси. Чому?
Бо західне узбережжя США освоювалось на століття пізніше за східне, і вже в 1891 році Уряд США зрозумів, що ліси це - національне багатство і створив систему National Forest. Тим самим зупинивши передачу лісів в приватну власність.
Еколог підкреслює: національні парки та інші природоохоронні території - це інша категорія земель. Мова йде саме про аналоги наших лісгоспів.
Після того ніхто вже і не думав, аби далі передавати комусь державні ліси. А в 70-80 роках 20-ого століття відбулась повна переорієнтація лісового господарства США з заготівлі деревини на збереження лісів, розвиток рекреації та забезпечення екосистемних послуг.
Чому? Бо американці вміють рахувати. І розуміють, що екосистемні послуги, які надають ліси, більш важливі ніж кошти від реалізації деревини.
Звісно, там проводяться і рубки. Переважно з метою забезпечити деревиною та робочими місцями місцеве населення та переформувати похідні вторинні ліси в наближені до природніх. Але отримують від рубок американські лісники менше коштів, ніж від туризму!
Зараз федеральний уряд витрачає значні кошти на діалог з власниками приватних лісів, аби вони почали вести лісове господарство більш ощадливо.
А от наш Уряд продовжує повторювати помилки 100-річної давності, ігноруючи природоохоронні аспекти і намагаючись максимально експлуатувати природні ресурси. Що в найближчій перспективі обов'язково "аукнеться", і на виправлення старих помилок та відновлення природи треба буде витрачати значні кошти.
"Зараз на дворі 21 століття. І "ресурсний" шлях розвитку - це шлях в минуле!" - підкреслює експерт.