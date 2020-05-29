РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10701 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 911 13

Берлин хотел бы провести новый саммит в "нормандском формате", но нужен прогресс по ряду пунктов, - МИД Германии

Берлин хотел бы провести новый саммит в

Берлин хочет, чтобы состоялся новый саммит по Украине в "нормандском формате", но вначале нужен прогресс по ряду пунктов, сообщила официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

"Конечно, мы хотели бы нового саммита, но эти конкретные пункты вначале надо проработать, чтобы это стало возможным", - сказала Адебар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она напомнила, что некоторое время назад прошла видеоконференция глав МИД стран "нормандского формата", на которой они обсуждали эти темы, по которым необходим прогресс: устойчивое перемирие на Донбассе, дальнейшая работа по обмену пленными, создание новых КПП на линии разграничения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Встреча в "нормандском формате" должна состояться после спада COVID-19, - Зеленский

По словам Адебар, все это глава МИД ФРГ Хайко Маас планирует обсудить с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой "в следующий вторник". После этого главы МИД четырех стран - Германии, Франции, России, Украины - планируют провести новую видеоконференцию.

Как пишет издание, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак посетят Берлин 2 июня. В ходе визита запланирована встреча с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, а на повестке дня будет, в частности, обсуждение того, как решить вопросы, заблокированные в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, такие как определение новых пунктов пересечения линии разграничения сторон, установление режима прекращения огня и организация нового обмена пленными.

Автор: 

Германия (6926) переговоры (4911) Донбасс (26955) нормандская четверка (1596)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
Знову будуть нагинати плісняву владу до поступок рашастану?
показать весь комментарий
29.05.2020 14:49
+3
Какие новые пункты пересечения. Их и так уже больше , чем нужно. Граница дырявая, как решето - одни пункты, переходы, мосты, автострады и ж / д ветки...Для путинского вторжения все условия и максимальные удобства. Надо линию фронта укреплять, строить бетонные укрепления и подземные бункеры для личного состава... Надо технику подтягивать, надо минировать широченную полосу на линии разграничения.... Надо стрелять по врагу при малейшем шевелении на той стороне... Надо просить разведку США о наблюдении за путинскими войсками с космоса. Надо приглашать дружественные армии для совместных учений на нашей территории - на юге и востоке.....
показать весь комментарий
29.05.2020 15:06
+3
Ээээ, тарапица нэ нада!
1) Санкции Рашку валят
2) Гордый банбас кормит раха
3) Юридически Украина ничем не обязана
4) Юридически раха - агрессор, со всеми последующими репарациями и другими выплатами...
Все идет как надо, не торопись.
показать весь комментарий
29.05.2020 15:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знову будуть нагинати плісняву владу до поступок рашастану?
показать весь комментарий
29.05.2020 14:49 Ответить
німецькі хвашисти воюють на боці кремля
показать весь комментарий
29.05.2020 14:49 Ответить
пакт і сєкрєтний протокол вже підписано: Україна в сфері інтєрєсів кремля. Так постановили еуропейські миротворці - послідовники справи дєладьйє-чємбєрлєна
показать весь комментарий
29.05.2020 14:55 Ответить
З таким прогресом ми і за 100 років з Мінським договорняком Петра не розберемось.
показать весь комментарий
29.05.2020 14:51 Ответить
Ээээ, тарапица нэ нада!
1) Санкции Рашку валят
2) Гордый банбас кормит раха
3) Юридически Украина ничем не обязана
4) Юридически раха - агрессор, со всеми последующими репарациями и другими выплатами...
Все идет как надо, не торопись.
показать весь комментарий
29.05.2020 15:17 Ответить
Так то оно так, но кацапские фашисты это тоже понимают и поэтому они хотят протянуть через агентуру европы минские тезисы: принять закон об особом статусе ордло и легализовать их через выборы, т.е. скинуть всю эту кацапскую ******** нам, чтобы мы их финансировали , а они будут продолжать то, что делают сегодня...
показать весь комментарий
29.05.2020 15:23 Ответить
Они этого хотят с самого начала, уже 6 лет.
Пока, несмотря на коллаборационизм части зеленой власти - удается отбиться.
показать весь комментарий
29.05.2020 17:06 Ответить
Фрицам не терпится сдать Украины и снять с Рашки санкции чтобы достроить СП-2 и сесть на газовую иглу кремля. Заметте, ето те же фрицы которые закрыли свои АЕС и рассказывают всем что нужно переходить на альтернативные источники енергии. Походу вся альтернатива сводится к тому чтобы сесть на Газпромовскую иглу.
показать весь комментарий
29.05.2020 14:55 Ответить
Какие новые пункты пересечения. Их и так уже больше , чем нужно. Граница дырявая, как решето - одни пункты, переходы, мосты, автострады и ж / д ветки...Для путинского вторжения все условия и максимальные удобства. Надо линию фронта укреплять, строить бетонные укрепления и подземные бункеры для личного состава... Надо технику подтягивать, надо минировать широченную полосу на линии разграничения.... Надо стрелять по врагу при малейшем шевелении на той стороне... Надо просить разведку США о наблюдении за путинскими войсками с космоса. Надо приглашать дружественные армии для совместных учений на нашей территории - на юге и востоке.....
показать весь комментарий
29.05.2020 15:06 Ответить
С кремлевским Козаком в ФРГ побеседовали , теперь встреча с представителями Украиньі, все идет пока правильно. Зеленский не зря ограничил время работьі по Минским соглашениям одним годом. Основньіе вопросьі , прежде всего вьівод российских войск и вооружений , будут решаться в Нормандском формате. Германия и Франция - на нашей стороне , как бьі не врали тут "всепропальщики" и путинские портянки.
показать весь комментарий
29.05.2020 15:22 Ответить
а берлин ни хотел бы пойти науйх?
показать весь комментарий
29.05.2020 15:22 Ответить
Без США и великобритании эта схема не работает, Немчура, тем более Франки решают свои шкурные вопросы.
показать весь комментарий
29.05.2020 15:32 Ответить
Сколько пуйло проплатил для этого Берлину?
показать весь комментарий
29.05.2020 18:08 Ответить
 
 