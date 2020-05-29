Десятерых участников перестрелки в Броварах задержали на Виннитчине и Житомирщине, - Геращенко. ФОТОрепортаж(обновлено)
В Житомирской и Винницкой областях задержали еще десятерых участников перестрелки в Броварах.
Об этом в Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Полиция продолжает устанавливать всех лиц, причастных к чёрному переделу рынка транспортных перевозок в Киевской области. Не только титушек, но и лиц, стоящих за ними", - отметил Геращенко.
Позже замглавы МВД сообщил, что еще пятерых участников задержали на въезде в Винницкую область.
"Таким образом, общее число установленных и задержанных лиц, участвовавших в переоделе чёрного рынка маршрутных перевозок, достигло 21 ", - добавил Геращенко.
Напомним, сегодня, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.
Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.
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Ты опять тарелки вылизывал и пропустил планерку?
это ж свои, они еще пригодятся...
Поліція побила людину у Миколаєві ДБР опублікувала фото чоловіка з великими синцями і почала розслідування.
Як я зараз волаю з цього сюру...
В Україні ввели новий податок на продаж машин .
- подписан законопроект №1210, в котором часть изменений коснулась и автомобильную сферу.
Внесены изменения в Налоговый кодекс Украины, которые вступили в силу 23 мая 2020, предусматривают увеличение налога при продаже автомобилей.
Это причина, по которой Порошенко всячески упирался и не хотел отменять акциз - ибо это испортило бы ему бизнес.
Марки - Шкода, Хюндай, Киа, Ссанйонг и тд.
ты цены смотрел на авто в европе и в наших автосалонах ?
по сей день ржу с поговорки что авто это не роскошь а средство передвижения ...
в место того что бы снизить цены и дать людям поменять авто так еще больше СТИМУЛИРУЮТ появление на дорогах старья 30 ти летнего типа ВАЗ и другого соакового дерьма ....
Клоуны поломали экономику ?
Тю, можно поднять тарифы.
Вот вам и простое решение, и результат.......................
в интернете что лень найти ?
а лично быдлу лишали здоровья, когда они лежали лицом в грязь наступая на суставы.
поэтому будущем раклы помнили и боялись ментов. а сейчас детский сад какой то..
Когда уже погонят Авакова из власти. За ним кичман плачет еще со времён майдана.
У нас вообще кто-то может навести порядок или мы становимся Диким полем!? Зелень клоунская, ты какого хера молчишь ?! Ты харант. Или ты такой гарант и и Прохффесор!?