Десятерых участников перестрелки в Броварах задержали на Виннитчине и Житомирщине, - Геращенко. ФОТОрепортаж(обновлено)

В Житомирской и Винницкой областях задержали еще десятерых участников перестрелки в Броварах.

Об этом в Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Полиция продолжает устанавливать всех лиц, причастных к чёрному переделу рынка транспортных перевозок в Киевской области. Не только титушек, но и лиц, стоящих за ними", - отметил Геращенко.

Позже замглавы МВД сообщил, что еще пятерых участников задержали на въезде в Винницкую область.

"Таким образом, общее число установленных и задержанных лиц, участвовавших в переоделе чёрного рынка маршрутных перевозок, достигло 21 ", - добавил Геращенко.

Напомним, сегодня, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Участники перестрелки в Броварах скрылись на пяти автомобилях, - МВД

















