Врио главы Киевской ОГА Володин о перестрелке в Броварах: "Ситуация с нелегальными перевозками в области зрела годами"
Временно исполняющий обязанности главы Киевской областной администрации Василий Володин требует от полиции немедленно принять безотлагательные решительные меры по наведению правопорядка в городе Бровары, где утром произошла стрельба.
Об этом сообщает пресс-служба КОГА, передает Цензор.НЕТ.
"Чрезвычайное происшествие, которое произошло в Броварах утром на стоянке маршруток, наглядно доказало, что вопрос правопорядка в этом городе острый, как никогда. Ситуация с нелегальными перевозками в Киевской области зрела годами. Борюсь с этой проблемой с первых дней своей работы в КОГА. Уверен, что сегодняшний инцидент избавит от каких-либо отрицательных аргументов оппонентов построения прозрачной системы пассажирских перевозок в области. И правоохранители пресекут коррупционные схемы в этой области", - сказал Володин.
Напомним, сегодня, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.
Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.
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Підкинув Авакову Зеленського. Чи Зеленському Авакова...
Щось я вже заплутався як він на цей раз зебікам нагадив
І скажи ще, що раніше не існувало нелегальних перевізників.
Що ж ви так на всіх кидаєтесь? Як кацап якийсь лаєтеся...
Ну тоді я пішов звідси.
Да он давно на кончике вовы путенга плавно покачивается.
И только верещит для зомбирования таких лохов, как ты...
Источник: https://censor.net/n3198807"
Понятно, Сапожко вам писал годами, а не тогда, когда вы маршрут ввели...
Шота мне сдается, шо проблема таки победит борца.
всех все устраивает - и ментов, и бандюков и терпил