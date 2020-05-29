Врио главы Киевской ОГА Володин о перестрелке в Броварах: "Ситуация с нелегальными перевозками в области зрела годами"

Временно исполняющий обязанности главы Киевской областной администрации Василий Володин требует от полиции немедленно принять безотлагательные решительные меры по наведению правопорядка в городе Бровары, где утром произошла стрельба.

Об этом сообщает пресс-служба КОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Чрезвычайное происшествие, которое произошло в Броварах утром на стоянке маршруток, наглядно доказало, что вопрос правопорядка в этом городе острый, как никогда. Ситуация с нелегальными перевозками в Киевской области зрела годами. Борюсь с этой проблемой с первых дней своей работы в КОГА. Уверен, что сегодняшний инцидент избавит от каких-либо отрицательных аргументов оппонентов построения прозрачной системы пассажирских перевозок в области. И правоохранители пресекут коррупционные схемы в этой области", - сказал Володин.

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Напомним, сегодня, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.