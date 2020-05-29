РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10869 посетителей онлайн
Новости
4 885 46

Врио главы Киевской ОГА Володин о перестрелке в Броварах: "Ситуация с нелегальными перевозками в области зрела годами"

Врио главы Киевской ОГА Володин о перестрелке в Броварах:

Временно исполняющий обязанности главы Киевской областной администрации Василий Володин требует от полиции немедленно принять безотлагательные решительные меры по наведению правопорядка в городе Бровары, где утром произошла стрельба.

Об этом сообщает пресс-служба КОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Чрезвычайное происшествие, которое произошло в Броварах утром на стоянке маршруток, наглядно доказало, что вопрос правопорядка в этом городе острый, как никогда. Ситуация с нелегальными перевозками в Киевской области зрела годами. Борюсь с этой проблемой с первых дней своей работы в КОГА. Уверен, что сегодняшний инцидент избавит от каких-либо отрицательных аргументов оппонентов построения прозрачной системы пассажирских перевозок в области. И правоохранители пресекут коррупционные схемы в этой области", - сказал Володин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мэр Броваров Сапожко о перестрелке перевозчиков: ОГА вместо нового маршрута утвердила еще один, полностью дублирующий уже действующий

Напомним, сегодня, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

Автор: 

Бровары (337) Киевская область (4113) маршрутки (546) ОГА (2388) перевозки (519) стрельба (3250) Володин Василий (44)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
Врио главы Киевской ОГА Володин о перестрелке в Броварах: "Ситуация с нелегальными перевозками в области зрела годами" - Цензор.НЕТ 4092
показать весь комментарий
29.05.2020 14:59
+20
Клятий Барига. Знову нагадив.
Підкинув Авакову Зеленського. Чи Зеленському Авакова...
Щось я вже заплутався як він на цей раз зебікам нагадив
показать весь комментарий
29.05.2020 15:01
+15
вот вот. во всем папередники виноваты
показать весь комментарий
29.05.2020 14:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Врио главы Киевской ОГА Володин о перестрелке в Броварах: "Ситуация с нелегальными перевозками в области зрела годами" - Цензор.НЕТ 4092
показать весь комментарий
29.05.2020 14:59 Ответить
вот вот. во всем папередники виноваты
показать весь комментарий
29.05.2020 14:59 Ответить
Ну звісно , зе сцкло команда, більше року соплі жує й відосіки для зебілолохторату клепає, а винна невістка
показать весь комментарий
29.05.2020 15:02 Ответить
Гірше ж не буде, так зебіли?
показать весь комментарий
29.05.2020 15:00 Ответить
А, в том, что мертворожденное, тоже зебил виноват?
показать весь комментарий
29.05.2020 16:11 Ответить
"И правоохранители прекратят коррупционные схемы в этой области", - сказал Володин......двусмысленная фраза...
показать весь комментарий
29.05.2020 15:01 Ответить
Клятий Барига. Знову нагадив.
Підкинув Авакову Зеленського. Чи Зеленському Авакова...
Щось я вже заплутався як він на цей раз зебікам нагадив
показать весь комментарий
29.05.2020 15:01 Ответить
Та досить вже ваше оте свиночоле божество відмазувати - нелегальні перевозки ще з часів Кравчука в Україні існують. І на те ніхто не звертав уваги. І не звернув би, якби не ця стрілянина.
показать весь комментарий
29.05.2020 15:03 Ответить
Та я ж не сперечаються що Барига винуватий. Просто не знаю в чому конкретно саме зараз. Ось і питаю в таких як ви спеціалістів по Баригознавству як він тут знов нагадив.
показать весь комментарий
29.05.2020 15:06 Ответить
Засунь собі в дупу твоє оте свиночоле божество і "бубочкою "підіпри. Так тобі сектанту секти Святого Рошенко краще дійшло?
І скажи ще, що раніше не існувало нелегальних перевізників.
показать весь комментарий
29.05.2020 15:09 Ответить
Шарік ти балбєс.
показать весь комментарий
29.05.2020 15:11 Ответить
Да, трудно признать, что зеля даун! Ведь если он даун, тогда и все, кто за него голосовал .....
показать весь комментарий
29.05.2020 15:14 Ответить
Пане, випйте там валеріани чи що?
Що ж ви так на всіх кидаєтесь? Як кацап якийсь лаєтеся...
показать весь комментарий
29.05.2020 15:14 Ответить
І справді...Вибачаюсь.Т.в.о. голови Київської ОДА Володін про стрілянину в Броварах: "Ситуація з нелегальними перевезеннями в області зріла роками" - Цензор.НЕТ 7909
показать весь комментарий
29.05.2020 15:18 Ответить
ану брись під лавку, зебілам слова не давали, рило забрало і пнх.
показать весь комментарий
29.05.2020 15:08 Ответить
Тут виключно соєві ідіоти-адепти секти Святого Рошену зібрались?
Ну тоді я пішов звідси.
показать весь комментарий
29.05.2020 15:10 Ответить
іди, тільки адресок не путани, , див.
показать весь комментарий
29.05.2020 15:12 Ответить
Так тебя зедебила никто и не звал.
показать весь комментарий
29.05.2020 15:42 Ответить
Главный виновник этого беспредела
показать весь комментарий
29.05.2020 15:02 Ответить
Год прошел, а Порошенко нет! Виницкие боевики привезли картины на маршртках, и после рейда музея и опубликования пленок, они решили отомстить! зедятлы, вам, походу, предлагают сценарий сериала (5 сезонов за 5 лет) в реальной жизни!!
показать весь комментарий
29.05.2020 15:04 Ответить
Разве такое только в Браворах ! Там просто уже стрелять начали,а все то же самое по всем областям !
показать весь комментарий
29.05.2020 15:05 Ответить
Не ну есть и оптимистичный взгляд на произошедшее, у нас теперь как в США, правда, 20-х годов....
показать весь комментарий
29.05.2020 15:06 Ответить
20 років 21 ст, сьогодні в США - Мінеаполіс, Т.в.о. голови Київської ОДА Володін про стрілянину в Броварах: "Ситуація з нелегальними перевезеннями в області зріла роками" - Цензор.НЕТ 3938
показать весь комментарий
29.05.2020 15:13 Ответить
У нас -это где?😂😂
показать весь комментарий
29.05.2020 15:19 Ответить
У "нас" или "вас", определись уже, русский.
показать весь комментарий
29.05.2020 15:46 Ответить
Зеленая лживая тварь.
показать весь комментарий
29.05.2020 15:06 Ответить
Что бы сделал сильный президент, например, такой как Лукашенко? Министр МВД - сразу в отставку, руководство полиции киевской области - в отставку, и так далее. А зеленский - няш мяш, промямлил что то... что может сделать этот ребенок? Он же боится Авакова, как огня.
показать весь комментарий
29.05.2020 15:09 Ответить
Не міг би Лукашенко стати президентом в Україні, рилом не вийшов.
показать весь комментарий
29.05.2020 15:15 Ответить
Это ваш превдо-фюрер сильный?
Да он давно на кончике вовы путенга плавно покачивается.
И только верещит для зомбирования таких лохов, как ты...
показать весь комментарий
29.05.2020 15:17 Ответить
расскажи еще что бы сделал сильный Сралин
показать весь комментарий
29.05.2020 15:22 Ответить
Та про що Ви? Якби ЗЄ не залишив на посаді Авакова(потужного міністра), ми би, тут в Україні, вже би всі перестрілялись.
показать весь комментарий
29.05.2020 16:00 Ответить
"Мы неоднократно обращались к руководителю области и начальнику управления инфраструктуры КОГА с официальными письмами и обращениями по утверждению нового экспресс-маршрута с Торгмаш до метро Лесная через Окружную дорогу.

Источник: https://censor.net/n3198807"

Понятно, Сапожко вам писал годами, а не тогда, когда вы маршрут ввели...
показать весь комментарий
29.05.2020 15:09 Ответить
Вот, вот, наследие получила детвора то еще, а шо с ним делать не знают, а если не знают, то легче возглавить, а этому они научатся быстро. А какие у них для примера доки, хотя бы взять Пэтруху, на все мозги мастер.
показать весь комментарий
29.05.2020 15:13 Ответить
Володин - это фамилия или принадлежность?
показать весь комментарий
29.05.2020 15:17 Ответить
Т.в.о. голови Київської ОДА Володін про стрілянину в Броварах: "Ситуація з нелегальними перевезеннями в області зріла роками" - Цензор.НЕТ 5622
показать весь комментарий
29.05.2020 15:18 Ответить
Зрела, зрела и поЗЕленела... Моника вошла во вкус и решила возглавить процесс
показать весь комментарий
29.05.2020 15:20 Ответить
"Борюсь с этой проблемой с первых дней своей работы в КОГА"

Шота мне сдается, шо проблема таки победит борца.
показать весь комментарий
29.05.2020 15:22 Ответить
Те що сталося зовсім інше, це анархія, коли влада не виконує свої обов'язки, усі питання починає вирішувати вулиця. Це загальний дзвінок, просто в Броварах вилізло сьогодні.
показать весь комментарий
29.05.2020 15:23 Ответить
Петкины реХвормы на марше.
показать весь комментарий
29.05.2020 15:24 Ответить
Коррупционная ситуация - это когда чиновники "выделяют маргрут". Они его что, строили, что они "выделяют"?
показать весь комментарий
29.05.2020 15:25 Ответить
Система оплаты в маршрутных перевозках - преступный бизнес, который организовала сама власть. Власть - это мафия и она преступна
показать весь комментарий
29.05.2020 15:27 Ответить
Неужели? Все ждали когда зедебилы к власти придут,что бы пострелять .
показать весь комментарий
29.05.2020 15:40 Ответить
терпилы вместо того что бы выйти с пикетом к ментам и спросить с них - почему они бездействуют и не защищают - дальше будут сидеть и ныть
всех все устраивает - и ментов, и бандюков и терпил
показать весь комментарий
29.05.2020 15:50 Ответить
А какая фамилия! У зебилов, случайно, нет путина или собянина на примете?
показать весь комментарий
29.05.2020 16:01 Ответить
А нехай керівництво Броварів будує не нові житлові комплекси, а краще побудує тролейбус з Броварів до Києва ,от тоді не буде ніяких розбірок ,бо броварчани будуть їздити до Києва тролейбусами а не скотовозками.
показать весь комментарий
29.05.2020 17:35 Ответить
Полиция незаконно задержала уже около 30 активистов, волонтеров и представителей оппозиции мирно беседовавших в Броварах.
показать весь комментарий
29.05.2020 17:59 Ответить
 
 