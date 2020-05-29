Коронавирус не ушел. Новые вспышки будут возникать и развиваться очень быстро, - ВОЗ

Специальный посланник ВОЗ по COVID-19 Дэвид Набарро заявил, что по мере снятия карантинных мер по всему миру новые вспышки коронавируса могут возникать и развиться очень быстро, поэтому нужно продолжать соблюдать социальную дистанцию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", пишет ВВС.

"Коронавирус не ушел, и по мере роста передвижений людей мы должны быть готовы к тому, что новые вспышки будут развиваться очень быстро", - сказал он.

Доктор Набарро отметил, что по мере снятия карантинных ограничений людям придется продолжать практиковать социальное дистанцирование настолько, насколько они могут, и сразу же изолироваться в случае заражения.

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Как сообщалось, по данным Worldometer, в мире общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составляет 5 922 781, из них 362 391 летальный, выздоровели 2 592 675 человек.