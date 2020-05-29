Коронавирус не ушел. Новые вспышки будут возникать и развиваться очень быстро, - ВОЗ
Специальный посланник ВОЗ по COVID-19 Дэвид Набарро заявил, что по мере снятия карантинных мер по всему миру новые вспышки коронавируса могут возникать и развиться очень быстро, поэтому нужно продолжать соблюдать социальную дистанцию.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", пишет ВВС.
"Коронавирус не ушел, и по мере роста передвижений людей мы должны быть готовы к тому, что новые вспышки будут развиваться очень быстро", - сказал он.
Доктор Набарро отметил, что по мере снятия карантинных ограничений людям придется продолжать практиковать социальное дистанцирование настолько, насколько они могут, и сразу же изолироваться в случае заражения.
Как сообщалось, по данным Worldometer, в мире общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составляет 5 922 781, из них 362 391 летальный, выздоровели 2 592 675 человек.
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А вот хрен вам !!!
Ровно год назад Зеленский съел на заправке ШАУРМУ .......
Тогда 25% украинцев прекрасно понимали, что проект "голобородько" это лохотрон.
Спустя год власти голобородька, до половины его быдло электората таки дошло, что проект "голобородько" - это лохотрон.
Но самое печальное, что в стране остается 30% невменяемых, которые до сих пор верят в этот лохотрон.
"Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты разрывают отношения со Всемирной организацией здравоохранения.По словам американского лидера, ранее запланированные для выделения ВОЗ средства будут направлены в другие организации. Он добавил, что, хотя США представляли подробный "план реформ" ВОЗ, организация отказалась пойти навстречу.Ранее Трамп предъявил ВОЗ ультиматум, требуя пересмотреть, в том числе, свою позицию касаемо предполагаемой "вины" Китая в пандемии коронавируса COVID-19 под угрозой прекращения финансирования."https://www.mk.ru/politics/2020/05/29/ssha-razorvali-otnosheniya-s-voz.html