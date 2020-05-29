РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10869 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
5 326 25

Коронавирус не ушел. Новые вспышки будут возникать и развиваться очень быстро, - ВОЗ

Коронавирус не ушел. Новые вспышки будут возникать и развиваться очень быстро, - ВОЗ

Специальный посланник ВОЗ по COVID-19 Дэвид Набарро заявил, что по мере снятия карантинных мер по всему миру новые вспышки коронавируса могут возникать и развиться очень быстро, поэтому нужно продолжать соблюдать социальную дистанцию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", пишет ВВС.

"Коронавирус не ушел, и по мере роста передвижений людей мы должны быть готовы к тому, что новые вспышки будут развиваться очень быстро", - сказал он.

Доктор Набарро отметил, что по мере снятия карантинных ограничений людям придется продолжать практиковать социальное дистанцирование настолько, насколько они могут, и сразу же изолироваться в случае заражения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На утро 29 мая зафиксированы 429 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 22 811, летальных - 679, выздоровели 8 934 человека

Как сообщалось, по данным Worldometer, в мире общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составляет 5 922 781, из них 362 391 летальный, выздоровели 2 592 675 человек.

ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
Все говорят, что у Зеленского за год нет никаких свершений.
А вот хрен вам !!!
Ровно год назад Зеленский съел на заправке ШАУРМУ .......

Коронавирус не ушел. Новые вспышки будут возникать и развиваться очень быстро, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 7597
показать весь комментарий
29.05.2020 15:03
+11
Серійний "уклоніст" Зеленський ініціював ведення штрафів за ухилення від мобілізації ....

Коронавирус не ушел. Новые вспышки будут возникать и развиваться очень быстро, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9880
показать весь комментарий
29.05.2020 15:04
+7
Люлей - мало. Если их сейчас не раздавить, они опять вылезут с чем-то подобным, только гораздо лучше продумают свою атаку, и воевать с ними тогда будет гораздо труднее.
показать весь комментарий
29.05.2020 15:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все говорят, что у Зеленского за год нет никаких свершений.
А вот хрен вам !!!
Ровно год назад Зеленский съел на заправке ШАУРМУ .......

Коронавирус не ушел. Новые вспышки будут возникать и развиваться очень быстро, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 7597
показать весь комментарий
29.05.2020 15:03 Ответить
Откусил кусок шаурмы и тычет своему быдло-электорату в камеру, мол лохи смотрите я из народа
Тогда 25% украинцев прекрасно понимали, что проект "голобородько" это лохотрон.
Спустя год власти голобородька, до половины его быдло электората таки дошло, что проект "голобородько" - это лохотрон.
Но самое печальное, что в стране остается 30% невменяемых, которые до сих пор верят в этот лохотрон.
показать весь комментарий
29.05.2020 15:27 Ответить
Серійний "уклоніст" Зеленський ініціював ведення штрафів за ухилення від мобілізації ....

Коронавирус не ушел. Новые вспышки будут возникать и развиваться очень быстро, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9880
показать весь комментарий
29.05.2020 15:04 Ответить
Идите нах.
показать весь комментарий
29.05.2020 15:06 Ответить
вот чисто праздно интересно, социальная дистанция как-то связана с запуском и наращивание флотилии спутников, разумеется, связи?...
показать весь комментарий
29.05.2020 15:08 Ответить
ВОЗ нагоняет страх и ужас на население. Потому что имеет свои корыстные интересы в условиях карантина. Кое что украли. Но не все. Хочется больше. Это ж как здорово - разогнать людей по домам и бери все что хочешь. Все твое.
показать весь комментарий
29.05.2020 15:10 Ответить
Харе лякати людей, мерзотники.
показать весь комментарий
29.05.2020 19:06 Ответить
Правильно... социальная дистанция... бо люди могут сплотиться и навалять люлей и вам, и вашим спонсорам.
показать весь комментарий
29.05.2020 15:10 Ответить
Люлей - мало. Если их сейчас не раздавить, они опять вылезут с чем-то подобным, только гораздо лучше продумают свою атаку, и воевать с ними тогда будет гораздо труднее.
показать весь комментарий
29.05.2020 15:27 Ответить
Сколько ещё людей мы потеряем, из за вонючих зелёных гнид..(((
показать весь комментарий
29.05.2020 15:13 Ответить
А ВОЗ и ныне там и все стращает, требуя бесконтрольных денежных потоков.
показать весь комментарий
29.05.2020 15:17 Ответить
CОVID-19 как одна из форм гриппа, не грипп, но похоже. Сколько-то заболеет (сотни миллионов), сколько-то умрет (тысячи). Так всегда было. Но жизнь от этого не останавливается. Вырабатывается иммунитет, который нужен человеческой популяции в целом и без которого никак. Но почему мы позволяет этим тварям из ВОЗ-ВООЗ спекулировать заурядном вирусном заболевании и наносить ужасающие вред мировой экономике, который исчисляется триллионами долларов.
показать весь комментарий
29.05.2020 15:18 Ответить
Дональд Фредович разгонит вас через месяц, и на этом макароно-вирусная истерия закончится.
показать весь комментарий
29.05.2020 15:25 Ответить
Шото ждем-ждем, и все никак.
показать весь комментарий
29.05.2020 15:29 Ответить
Taк он дал им месяц, после чего США прекращают финансирование.
показать весь комментарий
29.05.2020 15:34 Ответить
Европа денег подкинула, Китай...
показать весь комментарий
29.05.2020 15:34 Ответить
Это понятно. Мир раскололся по сферам влияния. Китай, РФ, Евроколхоз - в одном лагере. США, Австралия, другие англосаксы - в противоположном лагере. За Украину сейчас идёт война.
показать весь комментарий
29.05.2020 15:40 Ответить
Всё.
"Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты разрывают отношения со Всемирной организацией здравоохранения.По словам американского лидера, ранее запланированные для выделения ВОЗ средства будут направлены в другие организации. Он добавил, что, хотя США представляли подробный "план реформ" ВОЗ, организация отказалась пойти навстречу.Ранее Трамп предъявил ВОЗ ультиматум, требуя пересмотреть, в том числе, свою позицию касаемо предполагаемой "вины" Китая в пандемии коронавируса COVID-19 под угрозой прекращения финансирования."https://www.mk.ru/politics/2020/05/29/ssha-razorvali-otnosheniya-s-voz.html
показать весь комментарий
30.05.2020 01:34 Ответить
Тьфу!
показать весь комментарий
29.05.2020 15:29 Ответить
Этот, как его там, фамилия трудно выговариваемая,начальник ВОЗ, всем приказал надеть намордники! Ослушались- штраф если не хуже. Намордники надеть!
показать весь комментарий
29.05.2020 15:36 Ответить
Да это эфиоп, с тёмной биографией (вроде как он эпидемию холеры умалчивал, точно не помню).
показать весь комментарий
29.05.2020 15:41 Ответить
прикольно, сколько еще высеров интернетовских неадекватов будет? ))))
показать весь комментарий
29.05.2020 16:02 Ответить
Так и грипп никуда не ушел. Где по гриппу карантин ? А СПИД ушел ? Нет ? Срочно карантин. А еще лучше ВОЗ на карантин, пожизненно.
показать весь комментарий
29.05.2020 16:23 Ответить
По всіх лікарнях??? Тобто нікуда або назвіть список хто отримав мав))) Пєтя *****%%%бол!
показать весь комментарий
29.05.2020 17:45 Ответить
 
 