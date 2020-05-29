Кулеба после встречи с Сийярто: Рассчитываем, что будет возобновлена полноценная поддержка Венгрией Украины в НАТО

Украина рассчитывает на то, что полноценная поддержка Венгрией Украины в НАТО будет возобновлена, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

При этом в ходе пресс-конференции в Будапеште в пятницу после встречи с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто он отметил, что нет никаких объективных оснований для того, чтобы между Украиной и Венгрией существовали любые существенные проблемы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я хочу подчеркнуть только одно, что нет никаких объективных оснований для того, чтобы между Украиной и Венгрией существовали любые существенные проблемы. И мы должны перевернуть эту страницу, мы должны найти все решения, которые выгодны нашим странам, и в дальнейшем поддерживать друг друга во всех возможных форматах. Мы рассчитываем на то, что будет возобновлена полноценная поддержка Венгрией Украины в НАТО", - сказал Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский хочет подписать меморандум с Орбаном для разрешения спорных вопросов: "У нас непростые пока отношения с Венгрией"

По словам министра, Венгрия всегда может рассчитывать на поддержку ее инициатив в Центральной Европе со стороны Украины, поскольку Украина также принадлежит к большой семье центральноевропейских государств.

"И мы настроены работать на результат, на позитивный результат, когда обе наши страны будут выигрывать от сотрудничества, а не проигрывать от конфронтации", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщалось, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия будет блокировать переговоры о членстве Украины в НАТО, - Сийярто

Министерство иностранных дел Венгрии заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.

Позже Верховная Рада продлила до 2023 года возможность представителям национальных меньшинств получать среднее образование на языке соответствующего нацменьшинства с постепенным переходом на украинский язык. Соответствующую поправку народные депутаты учли, принимая в апреле 2019 года закон о функционировании украинского языка как государственного.

В принятом в январе 2020 года новом законе о среднем образовании предусмотрены три модели изучения украинского языка в школах, что является результатом детализации положений закона "Об образовании".

Одна из моделей предусмотрена для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых относятся к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и языковой среды, использование этой модели может быть разное, но основы следующие: на материнском языке, наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальной школе; в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в размере не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке. Вместе с тем в старшей школе не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.