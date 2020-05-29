43 тыс. ИФА-тестов, закупленные Фондом Порошенко, отправлены в больницы по всей Украине

43 тыс. высококачественных ИФА-тестов для определения наличия антител к COVID-19, которые поступили в Украину благодаря Фонду Порошенко, уже сегодня отправлены в медицинские учреждения по Украине, в первую очередь в регионы, где зафиксировано наибольшее количество инфицированных.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом сообщил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.

Он также рассказал, что тесты произведены швейцарской корпорацией La Roche, которая является одним из мировых лидеров в сфере биотехнологий.

"Тесты поступили вчера. Это самые свежие. Все эти реагенты не для продажи, они разработаны компанией La Roche. Мы очень сэкономили время - вчера поступили быстрым способом экспресс-доставки. Сегодня утром они уже на складе", - заявил Порошенко.

По словам пятого президента, дистрибьютор четко контролирует условия хранения.

"На сегодняшний день можно быть на 100% уверенным в результатах тестов. Если установлены антитела, то это значит, что ты переболел, иммунитет уже есть", - объяснил Порошенко.

Лидер "Европейской солидарности" отметил, что тестирование и определение потенциальных доноров плазмы крови для получения иммуноглобулина поможет осуществить очень важные шаги в Украине для того, чтобы производить как вакцину, так и средства лечения COVID-19.

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Порошенко поблагодарил руководство швейцарской компании La Roche.

Первые, кто будут проходить тестирование - это медицинские работники, все, кто контактируют с группами риска, пациенты, которых врачи будут считать необходимым проверить.

Пятый президент также отметил, что еще 20 марта руководство государства пообещало ввоз в Украину миллиона тестов и еще в течение 48 часов - 10 млн тестов.

"Уже после того, как прошло 2,5-3 месяца эпидемии, сделано всего лишь 300 тыс. тестов. У нас возник вопрос: а где 10 млн тестов? Почему мы их не делаем для украинцев?", - отметил Порошенко

"Или президента Зеленского ввели в заблуждение и он вынужден был лгать, или их разворовали, или снова перепродали за границу. Или тесты оказались некачественными, достоверность была на уровне 20-30% и врачи просто отказывались их применять. Любой из этих вариантов является абсолютно неприемлемым", - добавил он.

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