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Новости Коронавирус и карантин
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43 тыс. ИФА-тестов, закупленные Фондом Порошенко, отправлены в больницы по всей Украине

43 тыс. ИФА-тестов, закупленные Фондом Порошенко, отправлены в больницы по всей Украине

43 тыс. высококачественных ИФА-тестов для определения наличия антител к COVID-19, которые поступили в Украину благодаря Фонду Порошенко, уже сегодня отправлены в медицинские учреждения по Украине, в первую очередь в регионы, где зафиксировано наибольшее количество инфицированных.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом сообщил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.

Он также рассказал, что тесты произведены швейцарской корпорацией La Roche, которая является одним из мировых лидеров в сфере биотехнологий.

"Тесты поступили вчера. Это самые свежие. Все эти реагенты не для продажи, они разработаны компанией La Roche. Мы очень сэкономили время - вчера поступили быстрым способом экспресс-доставки. Сегодня утром они уже на складе", - заявил Порошенко.

По словам пятого президента, дистрибьютор четко контролирует условия хранения.

"На сегодняшний день можно быть на 100% уверенным в результатах тестов. Если установлены антитела, то это значит, что ты переболел, иммунитет уже есть", - объяснил Порошенко.

Лидер "Европейской солидарности" отметил, что тестирование и определение потенциальных доноров плазмы крови для получения иммуноглобулина поможет осуществить очень важные шаги в Украине для того, чтобы производить как вакцину, так и средства лечения COVID-19.

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Порошенко поблагодарил руководство швейцарской компании La Roche.

Первые, кто будут проходить тестирование - это медицинские работники, все, кто контактируют с группами риска, пациенты, которых врачи будут считать необходимым проверить.

Пятый президент также отметил, что еще 20 марта руководство государства пообещало ввоз в Украину миллиона тестов и еще в течение 48 часов - 10 млн тестов.

"Уже после того, как прошло 2,5-3 месяца эпидемии, сделано всего лишь 300 тыс. тестов. У нас возник вопрос: а где 10 млн тестов? Почему мы их не делаем для украинцев?", - отметил Порошенко

"Или президента Зеленского ввели в заблуждение и он вынужден был лгать, или их разворовали, или снова перепродали за границу. Или тесты оказались некачественными, достоверность была на уровне 20-30% и врачи просто отказывались их применять. Любой из этих вариантов является абсолютно неприемлемым", - добавил он.

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Автор: 

карантин (16729) Порошенко (19587) тестирование (495) фонд (142) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
Порох убил брата из La Roche, украл тесты и контрабандой завез их в Украину...В 1995 году...
венедиктова, бибиков, ФАС!...
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29.05.2020 15:28
+12
От Барыга!...
Наживается на вирусе...
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29.05.2020 15:28
+12
барига праклятий!!!! ваве палки в короновірус вставляє
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29.05.2020 15:33
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Порох убил брата из La Roche, украл тесты и контрабандой завез их в Украину...В 1995 году...
венедиктова, бибиков, ФАС!...
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29.05.2020 15:28 Ответить
От Барыга!...
Наживается на вирусе...
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29.05.2020 15:28 Ответить
Собирается вместе с Гейтсом чипировать зебилов, не иначе!
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29.05.2020 16:23 Ответить
барига праклятий!!!! ваве палки в короновірус вставляє
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29.05.2020 15:33 Ответить
ЗЄ,Порошенко барига?А каламойскій тоді хто?
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29.05.2020 15:34 Ответить
ЗЕботы фассс!!!!!!
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29.05.2020 15:37 Ответить
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
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29.05.2020 15:51 Ответить
Запхніть собі в дупи ті тести. Ні стандартів ні чого. Один Білл Гейтс і його виродки з ВООЗ.
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29.05.2020 15:54 Ответить
Он тебя отчипировал , боишься теперь Гейтса ?😁😁😁
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29.05.2020 15:58 Ответить
Маладец. Хорошо вбросил на вентилятор. А теперь пруфы всего, что наиспражнял, будь добр😉😉😉. А то @деть вы все зеб-герои
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29.05.2020 16:01 Ответить
Толи дело зеленский, который за год своего правления украл 300 млрд гривен и вывез их президентским самолетом в оман
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29.05.2020 16:14 Ответить
«Злочини Порошенка» - такі ж міфічні, як і «досягнення Зеленського»: про них багато хто говорить, але знайти те, чого нема - неможливо.
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29.05.2020 16:53 Ответить
Може він насправді - на першому місці, але просто скромнічає та не все показує - він же політичний діяч, а не якийсь барига, щоби пишатися бабками.
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29.05.2020 18:15 Ответить
Цікаво, хто може повірити УКАЇНСЬКОМУ Форбсу? Хто автор цього фейка - офіс президента + портнов?.
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29.05.2020 20:29 Ответить
Если бы не тесты Петя был бы не на 3 месте Форбс а на первом,патриот..
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29.05.2020 16:26 Ответить
Петя,спс,что мы без тебя делали, неподкупный ты наш!!!
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29.05.2020 17:29 Ответить
Дуже дякую, Петро Алексійовичу! Радію, що такі шарікови, як адвокатік, аліко, орехов і інші зеботи незадоволені. Так тримати. Але бережіть себе, будь ласка.
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29.05.2020 20:32 Ответить
 
 