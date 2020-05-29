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"Слуга народа" Гетманцев: Мы должны решить: или у нас стреляют на улицах, захватывают здания, зажигают фаеры и перекрывают улицы т.н. "активисты", или у нас государство

Нардеп фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев высказал свое мнение относительно того, как должно вести себя государство в ответ на стрельбу на улице или протесты.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Сначала Гетманцев процитировал слова Макса Вебера: "Государство есть монополия на легитимное насилие".

"Мы должны решить для себя, раз и навсегда: или у нас стреляют на улицах/ захватывают здания/ палят фаера/ перекрывают улицы т.н. "активисты" или у нас ГОСУДАРСТВО! Все просто. Мы все. Раз и навсегда", - написал нардеп.

Слуга народа Гетманцев: Мы должны решить: или у нас стреляют на улицах, захватывают здания, зажигают фаеры и перекрывают улицы т.н. активисты, или у нас государство 01

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Автор: 

Гетманцев (409) Слуга народа (2627)


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Топ комментарии
+85
"Слуга народа" Гетманцев: Мы должны решить: или у нас стреляют на улицах, захватывают здания, палят фаера и перекрывают улицы т.н. "активисты", или у нас государство - Цензор.НЕТ 2449Зе бидлота так і не вкурює , що воно бидлота
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29.05.2020 15:36
+84
Или у нас президент и парламент или кучка отморозков с 95-го
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29.05.2020 15:33
+60
" т.н. "активисты".....напоминает риторику на паРашке...
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29.05.2020 15:35
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Страница 3 из 3
Внешние и внутренние враги не допустят появления такого лидера, как только такой чуть появится, его моментально уничтожают.
Вы, пан Грег, большой оптимист. Усиления Украины в первую очередь не допустят её "западные друзья и партнеры", потому что сильную страну трудно грабить.
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29.05.2020 19:47 Ответить
Це відбувається коли в країні до влади приходить кримінал . Коли правоохоронні органи займаються штурмом музеїв , кінофондів ,переслідуванням волонтерів і атошників , фабрикуванням справ проти непокірних , тортурами і гвалтуванням простих громадян .Злочинці , зрадники , шпигуни їх не цікавлять . Від них кулю в лоба можна отримати при затриманні . Це не законослухнянні громадяни які стерплять обшуки без санкції судів , сфальсифіковані протоколи , підкинуті уліки , свавілля судів де свої законні права неможливо захистити . Судді з мертвими і порожніми очима , що дивляться у вікно ,або розглядають нігті під час судових засідань . І зараз ворожий прихвостень звинувачує активістів в кримінальних розбірках . Постійно ,брехня від президента , від уряду , від депутатів верховної зради монобільшості . Телевізор гидко дивитись , проплаченні олігархічні канали . А країна летить в прірву.
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29.05.2020 17:41 Ответить
Полиция незаконно задержала около 30 активистов, волонтеров и представителей оппозиции мирно беседовавших в Броварах.
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29.05.2020 17:58 Ответить
-
- Декларація незалежності. Конституція США гарантує право громадян на зберігання і носіння зброї. Поправка і 15 грудня 1791 року, одночасно з іншими дев'ятьма поправками, також дозволяє здійснити право народу на повстання, про яке йдеться в тексті Декларації незалежності, в тому випадку, якщо уряд США грубо порушить права американців і Конституцію.
Але коли довгий ряд зловживань і насильств, незмінно підпорядкованих одній і тій же меті, свідчить про підступний задум змусити народ змиритися з необмеженим деспотизмом, повалення такого уряду і створення нових гарантій безпеки на майбутнє стає правом і обов'язком народу.
А в Україні продажні ЗЕбіли капітулянти при своїй антиукраїнській владі всупереч Законам Конституції злочинно порушають. права Українців. Вони про-кремлівські виродки злочинно планують знищувати все українське: мову, суверенітет держави, територіальну цілісність, рідну українську церковь, історію України Русі.. І їх проклятих слуг кремля такий підступний задум змусити народ змиритися з необмеженим деспотизмом також може привести до Величного протестного Майдану і Революції Гідності.
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29.05.2020 18:14 Ответить
все, вони свої наміри по установці диктатури з ціллю перетворення України на малоросію, обнажили повністю
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29.05.2020 18:21 Ответить
...це відпрацьований,кацапський "durex"...
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29.05.2020 18:21 Ответить
Тут всі такі грамотні, розумні, лають владу, знають, що треба робити. Але ж це сами ви вибрали цю владу, де ваш розум був рік тому??
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29.05.2020 18:39 Ответить
-
Редакція Статті 5 Конституції України:
"Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами ( зрадниками).
Ніхто не може узурпувати державну владу. { Офіційне тлумачення положення частини четвертої статті 5 }
******* події по знищенню патріотичних про-українських сил про-кремлівською владою в Україні ведуть до того що можуть цілком підпасти під визначення "узурпація злочинної антиукраїнською владою і порушення права громадян на свободу та гідність".
А у випадку узурпації влади, коли злочинний уряд порушує права народу, народ має право на супротив. Право на революцію є формою опору гнобленню як наслідку узурпації влади. Опір гнобленню витікає з природніх прав людини. і його священним правом і невідкладним обов'язком.
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29.05.2020 18:45 Ответить
Думайте сами, решайте сами, иметь вам люлей или не иметь.
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29.05.2020 19:04 Ответить
Ну и кто у нас государь....?
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29.05.2020 19:44 Ответить
"Слуга народа", а не пошел бы ты на три буквы!!!
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29.05.2020 20:15 Ответить
Поставив знак рівності між бандитами і мирними протестантами. Гетьманцев теж виявився справжнім зеленим брехуном і маніпулятором.
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29.05.2020 20:23 Ответить
Кремлівським маніпулятором, Тамаро. Так і запишемо.
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29.05.2020 22:08 Ответить
Мы должны решить , или у нас останавливают энергоблоки в угоду бизнесинтересам олигархов , или у нас государство !
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29.05.2020 22:26 Ответить
всё верно сказал.
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29.05.2020 22:39 Ответить
Ну чисо маніпуляція від слуги, в одну купу зібрав бандитів зі зброєю на вулицях і активістів з плакатами на вулицях. Він повинен на своїй шкурі пояснити різницю між цими поняттями. Недоразумение
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29.05.2020 23:16 Ответить
Какое может быть государство, если во главе клоун и ОПГ "95 квартал"?
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29.05.2020 23:39 Ответить
Чому ця =служка= пише чужою мовою ?
Воно депутат у якій країні ?
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30.05.2020 02:11 Ответить
Ну, звичайно, ми усі вибираємо державу - з беззбройним заляканим населення, з кастою недоторканих гетьманЦевих (і інших так званих легітимних насильників), з аваківськими псами, з підвалами, і бажано - з комендантською годиною...
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30.05.2020 12:54 Ответить
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