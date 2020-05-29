"Слуга народа" Гетманцев: Мы должны решить: или у нас стреляют на улицах, захватывают здания, зажигают фаеры и перекрывают улицы т.н. "активисты", или у нас государство
Нардеп фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев высказал свое мнение относительно того, как должно вести себя государство в ответ на стрельбу на улице или протесты.
Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Сначала Гетманцев процитировал слова Макса Вебера: "Государство есть монополия на легитимное насилие".
"Мы должны решить для себя, раз и навсегда: или у нас стреляют на улицах/ захватывают здания/ палят фаера/ перекрывают улицы т.н. "активисты" или у нас ГОСУДАРСТВО! Все просто. Мы все. Раз и навсегда", - написал нардеп.
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Вы, пан Грег, большой оптимист. Усиления Украины в первую очередь не допустят её "западные друзья и партнеры", потому что сильную страну трудно грабить.
- Декларація незалежності. Конституція США гарантує право громадян на зберігання і носіння зброї. Поправка і 15 грудня 1791 року, одночасно з іншими дев'ятьма поправками, також дозволяє здійснити право народу на повстання, про яке йдеться в тексті Декларації незалежності, в тому випадку, якщо уряд США грубо порушить права американців і Конституцію.
Але коли довгий ряд зловживань і насильств, незмінно підпорядкованих одній і тій же меті, свідчить про підступний задум змусити народ змиритися з необмеженим деспотизмом, повалення такого уряду і створення нових гарантій безпеки на майбутнє стає правом і обов'язком народу.
А в Україні продажні ЗЕбіли капітулянти при своїй антиукраїнській владі всупереч Законам Конституції злочинно порушають. права Українців. Вони про-кремлівські виродки злочинно планують знищувати все українське: мову, суверенітет держави, територіальну цілісність, рідну українську церковь, історію України Русі.. І їх проклятих слуг кремля такий підступний задум змусити народ змиритися з необмеженим деспотизмом також може привести до Величного протестного Майдану і Революції Гідності.
Редакція Статті 5 Конституції України:
"Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами ( зрадниками).
Ніхто не може узурпувати державну владу. { Офіційне тлумачення положення частини четвертої статті 5 }
******* події по знищенню патріотичних про-українських сил про-кремлівською владою в Україні ведуть до того що можуть цілком підпасти під визначення "узурпація злочинної антиукраїнською владою і порушення права громадян на свободу та гідність".
А у випадку узурпації влади, коли злочинний уряд порушує права народу, народ має право на супротив. Право на революцію є формою опору гнобленню як наслідку узурпації влади. Опір гнобленню витікає з природніх прав людини. і його священним правом і невідкладним обов'язком.
Воно депутат у якій країні ?