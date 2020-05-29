"Слуга народа" Гетманцев: Мы должны решить: или у нас стреляют на улицах, захватывают здания, зажигают фаеры и перекрывают улицы т.н. "активисты", или у нас государство

Нардеп фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев высказал свое мнение относительно того, как должно вести себя государство в ответ на стрельбу на улице или протесты.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Сначала Гетманцев процитировал слова Макса Вебера: "Государство есть монополия на легитимное насилие".

"Мы должны решить для себя, раз и навсегда: или у нас стреляют на улицах/ захватывают здания/ палят фаера/ перекрывают улицы т.н. "активисты" или у нас ГОСУДАРСТВО! Все просто. Мы все. Раз и навсегда", - написал нардеп.

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