В Южной Корее вновь закрыли школы, музеи и театры из-за роста случаев COVID-19
В Южной Корее вновь закрыли более двух сотен школ из-за резкого скачка заболеваемости коронавирусом.
"В Южной Корее после резкого роста числа случаев коронавируса более 200 школ закрылись всего через несколько дней после того, как они вновь открылись", - сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
За последние сутки было зафиксировано 56 новых случаев коронавируса. Это число меньше по сравнению с максимумом за последние два месяца, который составил 79 зараженных, однако проблема заключается в том, что случаи эти были зафиксированы близко к густонаселенным районам.
Из-за опасений новой вспышки в Пучхоне, где сосредоточились новые заражения, пришлось закрыть 251 школу, сотни других школ отложили свое открытие.
В столичном регионе Южной Кореи закрыли государственные музеи, галереи и театры, открытые ранее в рамках послабления введенных из-за коронавируса ограничительных мер, пишет Интерфакс-Украина.
На такой шаг в Сеуле пошли из-за роста новых случаев заболевания COVID-19 в Сеуле.
Правительство Южной Кореи также ужесточило меры в образовательных учреждениях. Начальные и средние школы, в том числе в Сеуле и его пригородах, обязали ограничить число учащихся, которое не должно превышать одной трети от общего числа школьников. В министерстве образования страны также указали на обязательное соблюдение социальной дистанции в учреждениях.
Уже второй день подряд в Южной Корее фиксируют более 50 новых случаев заболевания, при этом большая часть из них приходится на столичный регион.
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Карантин повинен бути постійним (доки потрібен). Тоді при умові помірних витрат держави, але безумовного виконання простих заходів (масочний режим, збереження дистанції, захист ДЕРЖАВОЮ вразливих верств населення) і все буде красиво, надійно та безпечно.
Економіка постраждає, але не катастрофічно, слабовразлива частина населення перехворіє та перестане бути джерелом захворювання...
Але... зебіли вводять жорсткі правила та нерозумні, які усім дуже скоро набридають, не надають захист людям похилого віку та людям, котрі живуть від зарплати до зарплати... Далі треба щось писати?
А по Кореї відповідь проста - ^голоаокружение от успехов^, там керують ще ті ^кловани^.