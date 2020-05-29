В Южной Корее вновь закрыли школы, музеи и театры из-за роста случаев COVID-19

В Южной Корее вновь закрыли более двух сотен школ из-за резкого скачка заболеваемости коронавирусом.

"В Южной Корее после резкого роста числа случаев коронавируса более 200 школ закрылись всего через несколько дней после того, как они вновь открылись", - сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

За последние сутки было зафиксировано 56 новых случаев коронавируса. Это число меньше по сравнению с максимумом за последние два месяца, который составил 79 зараженных, однако проблема заключается в том, что случаи эти были зафиксированы близко к густонаселенным районам.

Из-за опасений новой вспышки в Пучхоне, где сосредоточились новые заражения, пришлось закрыть 251 школу, сотни других школ отложили свое открытие.

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В столичном регионе Южной Кореи закрыли государственные музеи, галереи и театры, открытые ранее в рамках послабления введенных из-за коронавируса ограничительных мер, пишет Интерфакс-Украина.

На такой шаг в Сеуле пошли из-за роста новых случаев заболевания COVID-19 в Сеуле.

Правительство Южной Кореи также ужесточило меры в образовательных учреждениях. Начальные и средние школы, в том числе в Сеуле и его пригородах, обязали ограничить число учащихся, которое не должно превышать одной трети от общего числа школьников. В министерстве образования страны также указали на обязательное соблюдение социальной дистанции в учреждениях.

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Уже второй день подряд в Южной Корее фиксируют более 50 новых случаев заболевания, при этом большая часть из них приходится на столичный регион.