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Новости Коронавирус и карантин
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Зона отчуждения открывается для туристов, но с ограничениями: температурный скрининг перед поездкой, маски и социальная дистанция

Зона отчуждения открывается для туристов, но с ограничениями: температурный скрининг перед поездкой, маски и социальная дистанция

Обязательными условиями посещения Зоны отчуждения является прохождение температурного скрининга при посадке в автобус в Зону отчуждения и на КПП "Дитятки", наличие у пассажиров масок или респираторов, одноразовых перчаток и дезинфицирующих средств для обработки рук, а также соблюдение социальной дистанции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Государственного агенства по управлению Зоной отчуждения.

К посещению Зоны отчуждения не будут допускаться лица, имеющие температуру более 37,2 градусов, а также те, кто имеет симптомы респираторных заболеваний. Если во время проведения температурного скрининга на КПП "Дитятки" будет зафиксирована повышенная температура или обнаружен человек с признаками респираторных заболеваний - вся группа будет не допущена к Зоне отчуждения.

Во избежание скопления посетителей передвижение по маршруту будет осуществляться по фиксированному графику движения с момента прибытия и до завершения визита.

Отмечается, что снятие всех ограничений состоится после завершения карантина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 16 туристов-экстремалов, незаконно проникших в Зону отчуждения, были задержаны на выходных, - полиция. ФОТО

Автор: 

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И отсутствие спичек в карманах!!!
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29.05.2020 16:04 Ответить
Видавайте протигази та хім. захист, буде дуже атмосферно.
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29.05.2020 16:06 Ответить
" Социальная дистанция является неким понятием, которое характеризует положение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0 социальных групп и индивидов в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE социальном пространстве , их соотношение, то есть уровень их близости или отдаленности, отчужденности друг от друга, степень их взаимосвязанности." Вокруг одни идиоты. Даже не понимают о чем говорят.....
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29.05.2020 16:07 Ответить
Как раз они понимают. Это народ не понимает.
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29.05.2020 16:16 Ответить
Для них це не соціальна відстань. Для них цевідносини між богообраними та бидлом.
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29.05.2020 18:39 Ответить
 
 