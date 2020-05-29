Зона отчуждения открывается для туристов, но с ограничениями: температурный скрининг перед поездкой, маски и социальная дистанция
Обязательными условиями посещения Зоны отчуждения является прохождение температурного скрининга при посадке в автобус в Зону отчуждения и на КПП "Дитятки", наличие у пассажиров масок или респираторов, одноразовых перчаток и дезинфицирующих средств для обработки рук, а также соблюдение социальной дистанции.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Государственного агенства по управлению Зоной отчуждения.
К посещению Зоны отчуждения не будут допускаться лица, имеющие температуру более 37,2 градусов, а также те, кто имеет симптомы респираторных заболеваний. Если во время проведения температурного скрининга на КПП "Дитятки" будет зафиксирована повышенная температура или обнаружен человек с признаками респираторных заболеваний - вся группа будет не допущена к Зоне отчуждения.
Во избежание скопления посетителей передвижение по маршруту будет осуществляться по фиксированному графику движения с момента прибытия и до завершения визита.
Отмечается, что снятие всех ограничений состоится после завершения карантина.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль