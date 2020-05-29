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Шмыгаль выступил против домашнего насилия: "Поговорку "Бьет - значит, любит" мы должны забыть"

Шмыгаль выступил против домашнего насилия:

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что государство должно всячески противодействовать домашнему насилию.

Об этом он сказал во время встречи с представителями правозащитных общественных организаций, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства.

"Важно не только реагировать постфактум, необходимо на государственном уровне заниматься профилактикой. Очевидно, должна быть государственная программа противодействия домашнему насилию, под которую необходимо подвести соответствующую законодательную базу. Должна быть организована работа психологов и других соответствующих служб. Выводить проблему домашнего насилия на государственный уровень - критически необходимо", - отметил премьер.

Шмыгаль отметил, что эпидемия коронавируса и карантинные мероприятия проявили масштаб домашнего насилия.

"Домашнее насилие - это преступление, а не проявление любви. Поговорку "Бьет - значит любит" мы должны забыть, и этим преступлениям нужно всячески противодействовать", - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль обсудил с послами стран G7 реформу здравоохранения, приватизацию и меры по стимулированию экономики. ФОТО

Автор: 

Кабмин (14024) насилие (392) правозащитники (678) Шмыгаль Денис (2668)


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Топ комментарии
+3
не думалось рік назад, що в лайно по самі вуха влізе Шмыгаль выступил против домашнего насилия: "Поговорку "Бьет - значит любит" мы должны забыть" - Цензор.НЕТ 5929
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29.05.2020 16:31
+3
Зеленского жена начала избивать?
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29.05.2020 16:36
+2
Ми повинні забути, все, що нам накидали через порєбрік.
І це в тому числі.
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29.05.2020 16:34
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не думалось рік назад, що в лайно по самі вуха влізе Шмыгаль выступил против домашнего насилия: "Поговорку "Бьет - значит любит" мы должны забыть" - Цензор.НЕТ 5929
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29.05.2020 16:31 Ответить
ВОТ ТАК ШМЫГАЛЬ! ВОТ ТАК ГЕНИЙ МЫСЛИ!
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29.05.2020 16:32 Ответить
Отстраненный от должности начальник Винницкой полиции Юрий Педосhttps://strana.ua/news/270093-rukovoditeli-politsii-vinnitskoj-oblasti-lishilis-dolzhnostej-posle-perestrelki-v-brovarakh.html является человеком экс-президента Петра Порошенко. А стрельба в Броварах направлена на дискредитацию главы МВД Арсена Авакова.
Об этом рассказал Илья Кива, народный депутат ОПЗЖ.
"Сейчас идет системная игра по дискредитации главы МВД Арсена Авакова. Но Зеленскому нужно понимать, что единственным его форпостом и защитником является Аваков. Это прекрасно понимает глава Офиса президента Андрей Ермак, которому Аваков стоит поперек горла, потому что глава МВД не дает ему полноценно управлять Зеленским. Но также это прекрасно понимает Петр Порошенко, который увидел всю беспомощность президента Зеленского - он не способен противостоять и защищать себя", - рассказал Кива.
По его мнение, Ермак и Порошенко объединились, чтобы сместить Авакова и получить желанный приз - трофей в виде Зеленского.
"Юрий Педос (начальник Винницкой полиции - Ред.) - это человек Порошенко, который по заданию экс-президента подготовил ряд провокаций внутри страны. В Броварах был только первый акт беспредела. Все руководство Винницкой полиции отстранено от работы, но это не нивелирует ответсвенности и полиции в Броварах, потому что подобные проишествия нужно предотвращать", - резюмировал Кива.
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29.05.2020 16:33 Ответить
Кива - старый кореш Авакяна. 2 говна помогают друг другу давно.
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29.05.2020 19:09 Ответить
Ми повинні забути, все, що нам накидали через порєбрік.
І це в тому числі.
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29.05.2020 16:34 Ответить
совершенно верно, всякую подобную глупость, в том числе и это садо-мазо
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29.05.2020 18:57 Ответить
р.s. я не могу ставить лайки, у меня антибаннер работает и Цензор вижу девственно-чистым без рекламы)
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29.05.2020 19:00 Ответить
без лайків ))
сподіваюсь, воно того вартує
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29.05.2020 19:11 Ответить
зрізає лайки, але спамити можу... вартує, коли відкрито 20 сайтів одночасно й усюди задовбуть рекламою, ща аж мізки закручуются, і перенавантажує анімацією ресурси компа
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29.05.2020 19:39 Ответить
В Кагарлыке думали иначе. Поговорку эту они на инструктаже повторяют
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29.05.2020 16:35 Ответить
Зеленского жена начала избивать?
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29.05.2020 16:36 Ответить
Не только его, но и 73% остальных подкаблучников.
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https://www.youtube.com/channel/UCatJYJ8KEAy_XN0hAw5hyCQ/videos
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29.05.2020 17:18 Ответить
Шмыгаль у нас то водой в Крым озабочен, то вот домашним насилием занялся... Шо там по экономике и борьбе с организованной преступностью, хотелось бы узнать?
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29.05.2020 16:37 Ответить
в стране полный трындец и северный зверек уже в хате а оно про домашнее насилие беспокоится...
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29.05.2020 16:38 Ответить
Может шмыгаля таки бььет жена? Или Ахметов по нечётным 😁😁😁
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29.05.2020 16:41 Ответить
а что если это одно и то же лицо?
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29.05.2020 16:46 Ответить
синоним- повышает цены- значит любит
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29.05.2020 16:42 Ответить
///
В Днепре на ул.Новгородской произошел семейный конфликт, который закончился поножовщиной. 43-летний мужчина систематически избивал свою жену и устраивал конфликты на ровном месте. Женщина не выдержала и всадила нож в живот своему мужу.
Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 мая. Мужчина устроил очередной скандал со своей женой и начал толкать со всей силы своего 12-летнего ребенка, пытающегося защитить мать. Женщина не выдержала и ударила тирана ножом в живот. После удара она немедленно вызвала полицию и медиков. Бригада скорой помощи экстренно госпитализировала 43-летнего мужчину, но он вел себя крайне агрессивно и мешал докторам предоставлять первую медицинскую помощь. Как выяснилось позже, удар ножом задел внутренние органы мужчины и он скончался уже на операционном столе в больнице.
Женщина, которая нанесла удар, осталась на месте происшествия и дождалась полицию. Правоохранители подтвердили, что женщина была вменяема и не находилась в состоянии опьянения. Орудие убийство изъяли. По предварительной информации, мужчина уже неоднократно привлекался к ответственности по ст. 173 ч.2 (Совершение домашнего насилия, насилия по половому признаку). Полицейские выясняют причины и обстоятельства происшествия. В данный момент времени сотрудники Самарского отдела полиции принимают решение о вручении ей подозрения по ч.2 ст. 121 (Умышленное тяжелое телесное повреждение). Ей грозит тюремное заключение на срок от семи до десяти лет.
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29.05.2020 16:44 Ответить
"Поговорку "Бьет - значит, любит" мы должны забыть" ------------- вы для начала этой акции освободите женщину из предидущего поста - автор Вася Шевченко f77d76ba . А то наши "защитники населения"(МВД) с удовольствием упакуют ее лет на 12 ради хорошего показателя (раскрытие блин убийства очень "порядочного" семьянина).
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29.05.2020 20:53 Ответить
Стремный он какой то этот шмыгаль!
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29.05.2020 16:47 Ответить
Пля - за равноправие, за равноправие борись!
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29.05.2020 16:54 Ответить
Шмурдяк меня успокоил, раз он против домашнего насилия, так от него больше и ничего не требуется, украинский народ может жить спокойно, не переживать.
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29.05.2020 17:00 Ответить
Дивне питання, яке виникло у травні 2020 року. Раніше, хіба не було домашнього насильства?? Чому держава не впливає на сімейне виховання? Мільйони людей, які повернулись у "карантинну добу" з-за кордону, не мають роботи, іхні сім"ї звикли до певного рівня життя, яке держава зараз не здатна забезпечити. Ось вам і результат. Voila!
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29.05.2020 17:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=c2Zw8uq6wqQ
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29.05.2020 17:14 Ответить
Шмыгаль, а разве в Украине была такая поговорка?
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29.05.2020 17:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=GvxQwfPxLas
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29.05.2020 17:15 Ответить
Дякую кеп
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29.05.2020 17:27 Ответить
а ще треба вже нарешті визначитись із тими ірисами на клумбах: які кольори хочуть - такі й саджають!
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29.05.2020 18:23 Ответить
Хто такі "ми" для Шмігаля? Хіба що кацапи. (навіть жиди жінок не бють). Ну хто?!! Українці історично жінок поважають. Про кого йде мова? Може про декласованих, денаціоналізованих, космополітичних алкодебілів? Тоді виходить він себе сам до них відносить. Дегенерат...
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29.05.2020 18:26 Ответить
В т.ч. Шмыгалю для справки.
Кто ругает и наказывает - тот любит.
Кто хвалит и поддакивает - враг твой!
О том, что "бьёт" - это мартышки дарвина себя выгораживали.
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29.05.2020 18:47 Ответить
В українців МАТИ - головна в родині. Ви багато знаєте український народних пісень про батька? А в усіх піснях ''мати не пускала'' ''мати наказала'' рідна матір моя'' ''росте черешня''. Чому так, не знаю. Про бити когось взагалі не має бути мови, тим більше жінок. Це Шмигаль так піариться?
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29.05.2020 20:13 Ответить
Приєднуюся до тих, хто вказав цьому зе-прем*єру, що в українців нема такої приказки.
Дебіл.
Ототожнює себе з москалями і нас приписує.
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30.05.2020 01:15 Ответить
Що за зкацаплений придурок? Такого прислів'я у українців ніколи не було.

Воно що, кацапо-орду,як і Янелох, також вважає одінарот з українцями?
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30.05.2020 01:19 Ответить
 
 