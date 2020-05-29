Шмыгаль выступил против домашнего насилия: "Поговорку "Бьет - значит, любит" мы должны забыть"
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что государство должно всячески противодействовать домашнему насилию.
Об этом он сказал во время встречи с представителями правозащитных общественных организаций, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства.
"Важно не только реагировать постфактум, необходимо на государственном уровне заниматься профилактикой. Очевидно, должна быть государственная программа противодействия домашнему насилию, под которую необходимо подвести соответствующую законодательную базу. Должна быть организована работа психологов и других соответствующих служб. Выводить проблему домашнего насилия на государственный уровень - критически необходимо", - отметил премьер.
Шмыгаль отметил, что эпидемия коронавируса и карантинные мероприятия проявили масштаб домашнего насилия.
"Домашнее насилие - это преступление, а не проявление любви. Поговорку "Бьет - значит любит" мы должны забыть, и этим преступлениям нужно всячески противодействовать", - подытожил он.
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Об этом рассказал Илья Кива, народный депутат ОПЗЖ.
"Сейчас идет системная игра по дискредитации главы МВД Арсена Авакова. Но Зеленскому нужно понимать, что единственным его форпостом и защитником является Аваков. Это прекрасно понимает глава Офиса президента Андрей Ермак, которому Аваков стоит поперек горла, потому что глава МВД не дает ему полноценно управлять Зеленским. Но также это прекрасно понимает Петр Порошенко, который увидел всю беспомощность президента Зеленского - он не способен противостоять и защищать себя", - рассказал Кива.
По его мнение, Ермак и Порошенко объединились, чтобы сместить Авакова и получить желанный приз - трофей в виде Зеленского.
"Юрий Педос (начальник Винницкой полиции - Ред.) - это человек Порошенко, который по заданию экс-президента подготовил ряд провокаций внутри страны. В Броварах был только первый акт беспредела. Все руководство Винницкой полиции отстранено от работы, но это не нивелирует ответсвенности и полиции в Броварах, потому что подобные проишествия нужно предотвращать", - резюмировал Кива.
І це в тому числі.
сподіваюсь, воно того вартує
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https://www.youtube.com/channel/UCatJYJ8KEAy_XN0hAw5hyCQ/videos
В Днепре на ул.Новгородской произошел семейный конфликт, который закончился поножовщиной. 43-летний мужчина систематически избивал свою жену и устраивал конфликты на ровном месте. Женщина не выдержала и всадила нож в живот своему мужу.
Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 мая. Мужчина устроил очередной скандал со своей женой и начал толкать со всей силы своего 12-летнего ребенка, пытающегося защитить мать. Женщина не выдержала и ударила тирана ножом в живот. После удара она немедленно вызвала полицию и медиков. Бригада скорой помощи экстренно госпитализировала 43-летнего мужчину, но он вел себя крайне агрессивно и мешал докторам предоставлять первую медицинскую помощь. Как выяснилось позже, удар ножом задел внутренние органы мужчины и он скончался уже на операционном столе в больнице.
Женщина, которая нанесла удар, осталась на месте происшествия и дождалась полицию. Правоохранители подтвердили, что женщина была вменяема и не находилась в состоянии опьянения. Орудие убийство изъяли. По предварительной информации, мужчина уже неоднократно привлекался к ответственности по ст. 173 ч.2 (Совершение домашнего насилия, насилия по половому признаку). Полицейские выясняют причины и обстоятельства происшествия. В данный момент времени сотрудники Самарского отдела полиции принимают решение о вручении ей подозрения по ч.2 ст. 121 (Умышленное тяжелое телесное повреждение). Ей грозит тюремное заключение на срок от семи до десяти лет.
Кто ругает и наказывает - тот любит.
Кто хвалит и поддакивает - враг твой!
О том, что "бьёт" - это мартышки дарвина себя выгораживали.
Дебіл.
Ототожнює себе з москалями і нас приписує.
Воно що, кацапо-орду,як і Янелох, також вважає одінарот з українцями?