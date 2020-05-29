Шмыгаль выступил против домашнего насилия: "Поговорку "Бьет - значит, любит" мы должны забыть"

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что государство должно всячески противодействовать домашнему насилию.

Об этом он сказал во время встречи с представителями правозащитных общественных организаций, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства.

"Важно не только реагировать постфактум, необходимо на государственном уровне заниматься профилактикой. Очевидно, должна быть государственная программа противодействия домашнему насилию, под которую необходимо подвести соответствующую законодательную базу. Должна быть организована работа психологов и других соответствующих служб. Выводить проблему домашнего насилия на государственный уровень - критически необходимо", - отметил премьер.

Шмыгаль отметил, что эпидемия коронавируса и карантинные мероприятия проявили масштаб домашнего насилия.

"Домашнее насилие - это преступление, а не проявление любви. Поговорку "Бьет - значит любит" мы должны забыть, и этим преступлениям нужно всячески противодействовать", - подытожил он.

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