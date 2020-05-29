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Новости Агрессия России против Украины
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В зоне ООС боец 28-й ОМБр сбил вражеский квадрокоптер со взрывчаткой. ФОТО

Военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады сбил вражеский квадрокоптер со взрывчаткой на позициях в зоне ООС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу 28-й ОМБр.

В зоне ООС боец 28-й ОМБр сбил вражеский квадрокоптер со взрывчаткой 01

"Сначала я услышал характерный звук, затем, собственно, увидел коптер. Доложил по рации и убедившись, что аппарат не наш, выстрелил. Он упал на дерево, запутался в ветвях. Мы полезли доставать его оттуда и только потом заметили установленное на беспилотнике взрывное устройство: тротиловую шашку и детонатор - старенький мобильный телефон", - рассказал боец.

В зоне ООС боец 28-й ОМБр сбил вражеский квадрокоптер со взрывчаткой 02

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На место сразу выехали саперы, которые обезвредили взрывчатку. А сам квадрокоптер передан на экспертизу.

В зоне ООС боец 28-й ОМБр сбил вражеский квадрокоптер со взрывчаткой 03

Читайте: Украинский воин ранен возле Гнутово в результате сброса боеприпаса вражеским беспилотником, - пресс-центр ОС

В зоне ООС боец 28-й ОМБр сбил вражеский квадрокоптер со взрывчаткой 04

Автор: 

беспилотник (3523) Донбасс (26955) 28 отдельная механизированная бригада (184) операция Объединенных сил (6766)


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Все рівно "слуга урода " Арахамія заявить, що все це брехня і він сам бачив, що там нічого крім нічого не було 😕
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29.05.2020 16:34 Ответить
Петухами с ********* все турецкая слава покоя не даёт . Нанотехнологи ...баные. ребятам респект. Спасли жизни товарищей.
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29.05.2020 16:35 Ответить
Фамилия бойца, сбившего квадрокоптер не сообщается, но как только что стало известно, этот подвиг совершил, нарушив приказ Зеленского "Не стрелять!", применив именной пистолет, снайпер Пётр Порошенко. Взрывчатку обезвредил сапёр Артур Герасимов, а фото сделала политрук Ирина Геращенко. Все три героя служат в батальоне "Европейская Солидарность".
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29.05.2020 16:48 Ответить
Ну це ясно, не ясно інше, як коптер міг прилетіти, та ще з вантажем, коли війська відвелені ?
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29.05.2020 17:09 Ответить
В зоне ООС боец 28-й ОМБр сбил вражеский квадрокоптер со взрывчаткой - Цензор.НЕТ 2788
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29.05.2020 16:50 Ответить
Анти-дрон. Боеприпас 12 калибра, 3 шт - $20.

У зоні ООС боєць 28-ї ОМБр збив ворожий квадрокоптер з вибухівкою - Цензор.НЕТ 6562
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29.05.2020 17:58 Ответить
молодець
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29.05.2020 19:04 Ответить
 
 