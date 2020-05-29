В зоне ООС боец 28-й ОМБр сбил вражеский квадрокоптер со взрывчаткой. ФОТО
Военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады сбил вражеский квадрокоптер со взрывчаткой на позициях в зоне ООС.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу 28-й ОМБр.
"Сначала я услышал характерный звук, затем, собственно, увидел коптер. Доложил по рации и убедившись, что аппарат не наш, выстрелил. Он упал на дерево, запутался в ветвях. Мы полезли доставать его оттуда и только потом заметили установленное на беспилотнике взрывное устройство: тротиловую шашку и детонатор - старенький мобильный телефон", - рассказал боец.
На место сразу выехали саперы, которые обезвредили взрывчатку. А сам квадрокоптер передан на экспертизу.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З нами Бог та Україна
показать весь комментарий29.05.2020 16:34 Ответить Мне нравится 18
Yuriy Characternyk
показать весь комментарий29.05.2020 16:35 Ответить Мне нравится 24
Boris Kravchenko
показать весь комментарий29.05.2020 16:48 Ответить Мне нравится 4
Машаній
показать весь комментарий29.05.2020 17:09 Ответить Мне нравится 3
Advokat Vasil Savchuk
показать весь комментарий29.05.2020 16:50 Ответить Мне нравится 16
Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий29.05.2020 17:58 Ответить Мне нравится 2
Beloded Viktor
показать весь комментарий29.05.2020 19:04 Ответить Мне нравится 5
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль