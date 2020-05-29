В зоне ООС боец 28-й ОМБр сбил вражеский квадрокоптер со взрывчаткой. ФОТО

Военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады сбил вражеский квадрокоптер со взрывчаткой на позициях в зоне ООС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу 28-й ОМБр.

"Сначала я услышал характерный звук, затем, собственно, увидел коптер. Доложил по рации и убедившись, что аппарат не наш, выстрелил. Он упал на дерево, запутался в ветвях. Мы полезли доставать его оттуда и только потом заметили установленное на беспилотнике взрывное устройство: тротиловую шашку и детонатор - старенький мобильный телефон", - рассказал боец.

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На место сразу выехали саперы, которые обезвредили взрывчатку. А сам квадрокоптер передан на экспертизу.

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