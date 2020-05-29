"Укрзализныце" нанесено 300 млн грн убытков по энергетическим схемам чиновников НКРЭКУ, - Гончаренко

Коррупционная схема действовала в течение первого квартала 2020.

Генпрокуратура должна проверить информацию, опубликованную в СМИ, о коррупционной схеме на "Укрзализныце", в результате которой государству был нанесен ущерб более чем 300 млн грн. Об этом говорится в обращении народного депутата Украины Алексея Гончаренко к генеральному прокурору, сообщает Главком.

Депутат сообщил, что из СМИ узнал о коррупционной схеме по поставкам электроэнергии коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" "Укрзализныце".

"КП" Киевтеплоэнерго "продает электроэнергию по цене 1,31 грн кВт-ч коммерческим фирмам, которые, перепродавая ее друг другу, поставляют электроэнергию "Укрзализныце" по цене 1,69 грн кВт-ч", - отметил в обращении Гончаренко.

По его словам, эта схема действовала в течение первого квартала 2020 года, и за это время "дельцы" смогли обогатиться на 321 млн грн., Государство же фактически теряло 38 копеек на каждом киловатт-часе. По мнению депутата, такая информация заслуживает проверки ее достоверности правоохранительными органами.

Напомним, ранее народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал информацию о коррупционной схеме по поставкам электроэнергии "Укрзализныце", на которой ее инициаторы заработали более 300 млн грн. Среди причастных к схеме назывались председатель парламентского комитета по энергетике Андрей Герус, член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко и владелец трейдинговой компании "НЭК" Александр Притыка. Суть схемы заключалась в том, что КП "Киевтеплоэнерго" продавало электроэнергию по цене 1,31 грн кВт-ч коммерческим фирмам, которые, перепродавая ее друг другу, поставляли ток "Укрзализныце" по цене 1,69 грн кВт-час., То есть государство фактически теряло 38 копеек на каждом киловатт-часе.

Ранее народный депутат Украины, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко заявил, что если министр инфраструктуры не победит системную коррупцию в "Укрзализныце", депутаты будут инициировать вопрос о его замене. По информации СМИ, по итогам января-марта 2020 года "Укрзализныця" получила убыток в размере 7 млрд грн.

Народный депутат Украины Валентин Наливайченко заявил, что Национальное антикоррупционное бюро должно провести расследование коррупции по поставкам тока "Укрзализныце", к которой причастен председатель парламентского энергетического комитета Андрей Герус.