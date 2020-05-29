Ветеран Горобец впервые за 2 года смог позвонить матери из плена

Василий Горобец — житель Донецка. Он служил по мобилизации в 40-й артиллерийской бригаде, а после из-за большой любви вернулся в родной город и попал в плен. Оккупанты незаконно осудили его на 16 лет лишения свободы.

Историю 34-летнего Василия Горобца рассказывает радио "Донбасс. Реалии", информирует Цензор.НЕТ.

"Здравствуй, мама" – это все, что я услышала от сына за последние два года. Буквально на днях, впервые с апреля 2018-го, ему разрешили позвонить мне. Фраза, казалось бы, пустая. Но для меня, мамы, которая ждет, она очень и очень ценная", – рассказывает мама Василия Горобца Валентина.

Как и родственники многих других пленных, женщина собирает информацию о сыне, в основном, со слов уже освобожденных узников. О том, что ее Вася находится в 32-й колонии в Макеевке, Валентине Горобец рассказал журналист Станислав Асеев, который пробыл в плену 31 месяц.

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"Асеева, – говорит Валентина, – освободили в ходе большого обмена в декабре 2019 года. Тогда он и еще несколько бывших пленных рассказали мне, что Вася жив, и он в макеевской колонии. Подробностей об условиях содержания сына я не знаю, но помню, как Станислав написал мне что-то вроде: "Вы только не переживайте. Все будет хорошо". И, знаете, очень приятно, что люди после освобождения не забывают тех, кто остался в плену".

До войны семья Горобец жила в Донецке. Валентина работала в регистратуре одной из местных больниц, ее сын Василий был автослесарем. С началом боевых действий они выехали в Черкасскую область, а потом, в 2015-м, Василий ушел на фронт по мобилизации. По словам мамы, он служил в 40-й отдельной артиллерийской бригаде, и, как и в мирной жизни, занимался там починкой автомобилей.

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"Сын, – продолжает Валентина, – влюбился в женщину, которая тоже родом из Донецка. В 2016-м, после демобилизации, она убедила Васю вернуться вместе в город. Я отговаривала и переживала. Но сын не послушался: они все-таки переехали, стали жить в нашем доме в частном секторе".

Боевики группировки "ДНР" не трогали ветерана войны на Донбассе приблизительно два года. А 18 апреля 2018-го Василия увезли прямо из дому. По словам Валентины Горобец, за сыном приехали представители так называемого "МГБ" и незаконно обвинили его в якобы организации диверсий и работе на пользу Украины.

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"В итоге, – подытоживает женщина, – Васю незаконно осудили на 16 лет лишения свободы. Обычно пленные ждут так называемых судов годами, а ему "срок" дали сразу же в 2018-м. В СБУ знают о моем сыне, но сторона боевиков, несмотря на то, что у меня от них же есть "справка об аресте", не подтверждают Васю в списках на обмен".

Обмен пленными регулярно обсуждается в Трехсторонней контактной группе, сообщает украинская делегация.