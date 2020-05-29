В столице откроют пляжный сезон, когда температура воды будет не менее 18 градусов, - КГГА
В Киеве открытие пляжей произойдет тогда, когда температура воды в водоемах составит не менее 18 градусов.
Об этом сообщили в КГГА, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что согласно приказу Министерства здравоохранения Украины №140 по санитарным нормам и правилам, именно такой должна быть температура воды для проведения полноценного исследования поверхностных вод и открытия купального сезона.
В коммунальном предприятии "Плесо" пока отмечают, что температура воды в реках и озерах столицы значительно ниже.
Госпродпотребслужба и Управление по вопросам гражданской защиты КГГА обследуют 14 пляжных зон столицы, в частности, дна водоемов и питьевой воды. Лабораторные исследования воды проведут, когда установится необходимая температура. По результатам - пляжи должны получить соответствующие паспорта готовности.
Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев отметил, что пляжи и зоны отдыха вошли в перечень общественных мест, на которые распространяется ослабление карантинных мер с 1 июня.
То есть будет снят запрет на посещение пляжей и зоны отдыха, однако сезон купания стартует только, когда температура воды поднимется до +18 градусов, а пляжи, после проведения исследований, получат паспорта. Об этом будет сообщено дополнительно.
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