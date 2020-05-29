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В столице откроют пляжный сезон, когда температура воды будет не менее 18 градусов, - КГГА

В столице откроют пляжный сезон, когда температура воды будет не менее 18 градусов, - КГГА

В Киеве открытие пляжей произойдет тогда, когда температура воды в водоемах составит не менее 18 градусов.

Об этом сообщили в КГГА, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что согласно приказу Министерства здравоохранения Украины №140 по санитарным нормам и правилам, именно такой должна быть температура воды для проведения полноценного исследования поверхностных вод и открытия купального сезона.

В коммунальном предприятии "Плесо" пока отмечают, что температура воды в реках и озерах столицы значительно ниже.

Госпродпотребслужба и Управление по вопросам гражданской защиты КГГА обследуют 14 пляжных зон столицы, в частности, дна водоемов и питьевой воды. Лабораторные исследования воды проведут, когда установится необходимая температура. По результатам - пляжи должны получить соответствующие паспорта готовности.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев отметил, что пляжи и зоны отдыха вошли в перечень общественных мест, на которые распространяется ослабление карантинных мер с 1 июня.

То есть будет снят запрет на посещение пляжей и зоны отдыха, однако сезон купания стартует только, когда температура воды поднимется до +18 градусов, а пляжи, после проведения исследований, получат паспорта. Об этом будет сообщено дополнительно.

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Автор: 

КГГА (2977) пляж (249)


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дурят нашего брата , на июнь средний прогноз такой воздуха а не воды....
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29.05.2020 17:36 Ответить
что то я не пойму - мне не разрешают купаться?
или к чему этот высер? кто понимает?
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29.05.2020 17:50 Ответить
 
 