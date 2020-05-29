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Новости Языковой вопрос
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Мы еще не достигли этапа, чтобы прекратить блокирование Украины в НАТО, но сегодня мы получили предложение, - глава МИД Венгрии Сийярто

Мы еще не достигли этапа, чтобы прекратить блокирование Украины в НАТО, но сегодня мы получили предложение, - глава МИД Венгрии Сийярто

Венгрия хочет закрыть все дискуссии, связанные с украинскими законами об образовании и о языке, а также достичь такого решения, которое будет приемлемым и для венгров на Закарпатье, сообщил министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Очень важно, чтобы мы держали открытыми все каналы диалога. Это несомненно. Все договоренности, которые были достигнуты, будут выполняться. Мы желаем закрыть все закрыть все дискуссии, связанные с законами об образовании и о языке, и мы желаем достичь такое решение, которое будет приемлемым и для венгров на Закарпатье", - сказал он в ходе пресс-конференции в Будапеште в пятницу после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия не хочет поддерживать блокирование Украины в НАТО. "Наша цель - достичь договоренностей", - сказал он.

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"Мы очень ждем той возможности, когда венгры Закарпатья скажут в связи в вопросом образования и в связи с законодательством об использовании народного языка, что это все будет в порядке. Тогда мы не будем уже блокировать то, что блокируем связи с НАТО. Мы еще не достигли этого этапа, но сегодня мы получили предложение, проект решения, чтобы мы приняли совместную декларацию, которая покажет нам путь будущего сотрудничества", - пояснил министр.

Как сообщалось, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

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Министерство иностранных дел Венгрии заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.

Позже Верховная Рада продлила до 2023 года возможность представителям национальных меньшинств получать среднее образование на языке соответствующего нацменьшинства с постепенным переходом на украинский язык. Соответствующую поправку народные депутаты учли, принимая в апреле 2019 года закон о функционировании украинского языка как государственного.

В приянтом в январе 2020 года новом законе о среднем образовании предусмотрены три модели изучения украинского языка в школах, что является результатом детализации положений закона "Об образовании".

Одна из моделей предусмотрена для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых относятся к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и языковой среды, использование этой модели может быть разное, но основы следующие: на материнском языке, наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальной школе; в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в размере не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке. Вместе с тем в старшей школе не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.

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Автор: 

Венгрия (1928) НАТО (9943) язык (3777) нацменьшинства (231) Сийярто Петер (318) Закарпатская область (2580)


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Топ комментарии
+34
Венгров даже румыны послали. И только Зеленский готов принять с их стороны.
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29.05.2020 17:00
+29
Все будет как всегда. И в НАТО не вступим, и венграм уступим.
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29.05.2020 16:59
+15
Судя по всему у Украины и Закарпатья скоро не будет.
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29.05.2020 16:59
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Все будет как всегда. И в НАТО не вступим, и венграм уступим.
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29.05.2020 16:59 Ответить
Потрібно виявити всіх хто має угорські паспорти і позбавити їх українського громадянства!
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29.05.2020 17:22 Ответить
Не согласен. Тут необходим системный государственный подход.
Чтобы они имели возможность вернуться к украинскому гражданству, отказавшись от этих паспортов, но понимали, чего лишаются в Украине, взяв второе, или третье...
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29.05.2020 18:08 Ответить
Судя по всему у Украины и Закарпатья скоро не будет.
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29.05.2020 16:59 Ответить
долгая бадяга грядет, учитывая имперский тон и неистребимое стремление к свободе
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29.05.2020 17:00 Ответить
Венгров даже румыны послали. И только Зеленский готов принять с их стороны.
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29.05.2020 17:00 Ответить
... в любую свою.
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29.05.2020 17:06 Ответить
и словаки
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29.05.2020 17:39 Ответить
Тварі. Метод шантажу вам не минеться.
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29.05.2020 17:00 Ответить
Сдача Закарпатья зебилами в аренду на 99 лет ?
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29.05.2020 17:01 Ответить
Тут или Закарпатье венграм, или половину Украины кацапам. Со всех сторон зажали.
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29.05.2020 17:10 Ответить
Вот странно, а почему при Порохе так вопрос не стоял?
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29.05.2020 17:37 Ответить
Закарпатье - венграм, Буковину - румынам, ЗУ - полякам, весь ЮгоВосток, а может и все Левобережье, а в дальнейшем и все что останется - москалям -- это возможные последствия Языкового спора спровоцированого кремлем. Иначе какой смысл образование в Закарпатье на венгерском языке. Только они этого добьются, часть территории условно называемой "Украина" потребует образования на москальском языке и т.д....
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29.05.2020 18:52 Ответить
Попомнишь мое слово .Закарпаття венграм отойдет но кубань вернется .
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30.05.2020 02:37 Ответить
можно подумать, что это сийярто что-то решает. нам нужны реальные союзники, а эти за Украину воевать не будут. и помощи от них даже НАТО не дождется, хоть бы взносы платили.
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29.05.2020 17:02 Ответить
Мы еще не достигли этапа, чтобы прекратить блокирование Украины в НАТО, но сегодня мы получили предложение, - глава МИД Венгрии Сийярто - Цензор.НЕТ 7605
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29.05.2020 17:04 Ответить
Радио Свобода поддерживает Порошенко. Это значит США поддерживают Порошенко.
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29.05.2020 17:21 Ответить
нет, это значит демократы поддерживают порошенко и всегда так было, республиканцы его ненавидят за поддержку хилари
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29.05.2020 20:21 Ответить
шо таке мадяри, щоб роздумувати про натівські дискусії
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29.05.2020 17:08 Ответить
А можно было запретить только русский язык. И никаких проблем с европейскими партнерами не было бы. Ведь все это затевалось против языка оккупантов. За чем надо было запрещать венгерский?
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29.05.2020 17:15 Ответить
Кацап, а какие языки запрещены в Украине? Ты дибил?
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29.05.2020 17:38 Ответить
В школах я имел ввиду.
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29.05.2020 18:11 Ответить
В школах запрещают языки? Ты придурок или притворяешься?
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29.05.2020 22:14 Ответить
"...глава МИД Венгрии Сийярто". "В приянтом в январе 2020 года новом законе..."

Впечатление такое, что "Цензор" тоже заговорил на мадярском суржике.
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29.05.2020 17:15 Ответить
Забороніть нарешті Бондюель - і мадяри заспокояться
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29.05.2020 17:22 Ответить
____________УКРАЇНСЬКІ ШКОЛИ ЗА КОРДОНОМ.________________


Аргентина -73 шкiл.
Австралія -15 шкiл.
Словаччина -150 шкіл.
Бразилії -12 шкіл........
Багато українських шкіл є в Канаді, США та інших країнах світу.
*
А ось мавпоподібний мордвин фашист ...уйло вивергаючи свое жахливе звіряче виття маніакально вимагає щоб українці примусово вчили мову своїх лютих ворогів окупантів суверенної української землі Криму і Донбасу, мову наших лютих недругів супостатів козломордих москалів -кацапів. І йому в цьому наполегливо допомагає такий ж ворог України кремлівський холуй угр. Сийярто.
Але «Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, фашист )(уйло і Сийярто, оборотиться?» Так як в проклятій нам ворожiй личаковiй паРашi (Росії) українських шкіл навіть на кілька мільйонів етнічних українців немає жодної!!! Також не має жодної української школи у споріднених москолям генетично близьких їм угрів - гунів, і теж в ворожій для Української держави, про-московській Угорщині!!!
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29.05.2020 17:24 Ответить
"українських шкіл навіть на кілька мільйонів етнічних українців немає жодної!!! "як немає і бібліотек, театрів, товариств та оскередків, газет, журналів, телепередач. - немає нічого -залишилися тільки співати українських пісень на вокзалах.
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29.05.2020 17:38 Ответить
Да забейте вы на ту венгрию. Кто такие те венгры?, дикие племена которых немецкие рыцари приручили и сделали европейцами.... Из за какой то мелкой венгрии нас не принимают в НАТО!(?) НАТО просто не хочет нас принимать в силу разных причин и их можно понять
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29.05.2020 17:28 Ответить
В венгрии правительство российского газпрома.Сийярто скоро поймет,что цена упала не только на газ,но и на него лично.
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29.05.2020 17:28 Ответить
Короче, этого Осла и дальше будут манить морковкой, пока украинский по желанию не сделаете и всё остальное на венгерском за счёт Украины...
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29.05.2020 18:34 Ответить
Кто еще сомневается в "необходимости" двойного гражданства? Двойное гражданство это тихая оккупация и отжим территорий.
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29.05.2020 18:38 Ответить
Є пропозиція: пити в дупу.
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29.05.2020 18:55 Ответить
И, вообще, в чем проблема спора? Открывайте частные платные венгерские школы и вперьод.
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29.05.2020 19:23 Ответить
Главное пусть все венгры не только закарпатские выучат " пошел на ..." и этот урок должно провести МИД Украины.
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29.05.2020 19:27 Ответить
Гоніть того ****** на ..й!
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29.05.2020 19:29 Ответить
поплыл зелибоба, щас будут оформлять капитуляцию.
просто перестать учить на украинском...
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29.05.2020 19:48 Ответить
Ми ще не досягли етапу, щоб припинити блокування України в НАТО, але сьогодні ми отримали пропозицію, - глава МЗС Угорщини Сійярто - Цензор.НЕТ 6766
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01.06.2020 00:49 Ответить
таки щэ хоч трохы хочэться подоить Кремлядив
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29.05.2020 19:51 Ответить
мадяри ті ж самі кацапи, і їх етнічна родіна там же ж на уралі
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29.05.2020 21:16 Ответить
Мадьяр еще зовут угры-угорцы, потому что они пришли в Европу с реки Угра. Угра́ - река в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Смоленской и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Калужской областях https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России , левый приток https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0 Оки . Т е кацапы и угорцы это одно и тоже. Только те выучили славяно-киевский язык и позже стали называть себя "русскими" украв это название и язык у украинцев
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30.05.2020 07:04 Ответить
С Венгрией вообще нельзя иметь дел , и их голос в НАТО вообще ничего не решает, и самих нахрен могут выпереть.
Я вообще была в ахере в Будапеште пока найдешь человека знающего мало- мальски английский- убиться можна 🤪🤪🤪 я как двух геев увидела пол квартала за ними бежала ( и точно угадала первые два человека знали английский)чтобы понять как нам добраться до Килети. В Польше останови молодежь и нет проблем все говорят, венгры просто в школу наверное не ходят
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29.05.2020 21:50 Ответить
Ну да, если Сийярто прекратитт блокировать, то Украину сразу примут в НАТО! Даже эта микроскопическая Венгрия издевается над Украиной!
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30.05.2020 05:34 Ответить
Не помешало бы напомнить венгерскому премьеру о участии венгров во Второй мировой. И делать это нужно почаще чтобы не борзели.
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30.05.2020 14:09 Ответить
Чего вы там можете блокировать, орда зауральская? в НАТО вы никто и звать вас никак.

Україні своє робити, прийде час Україні вступати в НАТО, у вас, придурків, ніхто й питати не буде, тай підкацапних Орбана з Сихуярто вже прм владі не буде скоріше всього.
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01.06.2020 00:48 Ответить
 
 