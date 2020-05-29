Дещица опроверг слухи о выдвижении своей кандидатуры на выборы мэра Львова
Информация в отдельных СМИ, о том, что действующий посол Украины в Польше Андрей Дещица якобы собирается баллотироваться в мэры Львова, не соответствует действительности.
Об этом посол Дещица сказал в комментарии Укринформу, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сплетен не буду комментировать, тем более таких, которые вышли из анонимных источников. Как и каждый украинец, я очень люблю Львов, болею за его будущее и искренне желаю благополучия и процветания всем родным мне львовянам", - заявил Дещица.
Он подчеркнул, что для него честь - быть на дипломатической службе Украины.
"Как у посла Украины в Польше у меня еще много планов и интересных идей. Я и в дальнейшем буду продолжать, насколько мне хватит сил и здоровья, работать на благо украинского государства и украинского народа", - подчеркнул украинский дипломат.
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Ранее некоторые львовские интернет-порталы со ссылкой на неизвестные источники сообщили, что в партии "Слуга народа" видят украинского посла в Польше Дещицу оппонентом Андрея Садового в гонке за кресло мэра Львова во время местных выборов в октябре этого года.
Дещица является уроженцем Львовщины, окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко. Он был послом Украины в Финляндии и Исландии, а с февраля по июнь 2014 года - исполняющим обязанности министра иностранных дел. С октября 2014 Дещица занимает должность посла Украины в Польше.
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Була би чудова ідея.
невиконані обіцянки мстяться..
Зокрема обіцянка посадити "Банду Посіпак Порошенка"
Синютка - ставленик Садового,той його знайшов десь на периферіі і зробив першим замом...Хороший господарник,сильний і жорсткий...За одну нараду міг звільнити кількох нач жеків чи інших...але - виконавець,не самостійний,боїться начальство...Ну і як не крути - зрадив Садового,міг би його і не топтати по команді Пороха...Ну і Кошуля - той і взагалі буде підписувати що скажуть і не до кінця зрозуміє що...Реальна освіта одна - кулінарний технікум,реально робота теж одна - кухар на приіску в Сибіру...На всіх інших він був відбувайлом Фунтом...Ще є Васюник,брат екс комсорга,віце прем"єра в Ющенка,є ще Квурт,який забрав у львівян і продав єдине велике озеро - Винниківське...але то вже поза боротьбою...
як львянин львівянину скажу що Ви тут 'нагородили три мішки вовни'..
1)Рейтинг Синютки у Львові на рівні Васюника..2-3 відсотки..
2)Кошулинський має рейтинг куди більший..
3),майже кожен виступаючий вважав признаком доброго тону копнути Садового/БО Є ЗА ЩО.
4)РАНО КАЗАТИ ПРО РЕЙТИНГИ.. НЕВІДОМО ХТО ПІДЕ..
пішов би вже сам сміття моніторити поза львовом.. на мера жидачіва його!
А ми не знали! Дяка Цезору!