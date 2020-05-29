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Дещица опроверг слухи о выдвижении своей кандидатуры на выборы мэра Львова

Дещица опроверг слухи о выдвижении своей кандидатуры на выборы мэра Львова

Информация в отдельных СМИ, о том, что действующий посол Украины в Польше Андрей Дещица якобы собирается баллотироваться в мэры Львова, не соответствует действительности.

Об этом посол Дещица сказал в комментарии Укринформу, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сплетен не буду комментировать, тем более таких, которые вышли из анонимных источников. Как и каждый украинец, я очень люблю Львов, болею за его будущее и искренне желаю благополучия и процветания всем родным мне львовянам", - заявил Дещица.

Он подчеркнул, что для него честь - быть на дипломатической службе Украины.

"Как у посла Украины в Польше у меня еще много планов и интересных идей. Я и в дальнейшем буду продолжать, насколько мне хватит сил и здоровья, работать на благо украинского государства и украинского народа", - подчеркнул украинский дипломат.

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Ранее некоторые львовские интернет-порталы со ссылкой на неизвестные источники сообщили, что в партии "Слуга народа" видят украинского посла в Польше Дещицу оппонентом Андрея Садового в гонке за кресло мэра Львова во время местных выборов в октябре этого года.

Дещица является уроженцем Львовщины, окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко. Он был послом Украины в Финляндии и Исландии, а с февраля по июнь 2014 года - исполняющим обязанности министра иностранных дел. С октября 2014 Дещица занимает должность посла Украины в Польше.

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Автор: 

Львов (4580) мэр (1648) Садовый (651) Дещица (215)


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Топ комментарии
+2
Я навіть можу сказати, що Зеля практично нев'їзний у Львів, як біглий овоч.
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29.05.2020 17:06
+1
І даремно.
Була би чудова ідея.
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29.05.2020 17:02
+1
висування від слуг уродів у Львові нікому нічого не світить. Нині їхній рейтинг там - 5-ти, позаду ЄС, сволоти, голосу, самонемочі.
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29.05.2020 17:04
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Правила форума Совет форумчан
І даремно.
Була би чудова ідея.
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29.05.2020 17:02 Ответить
висування від слуг уродів у Львові нікому нічого не світить. Нині їхній рейтинг там - 5-ти, позаду ЄС, сволоти, голосу, самонемочі.
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29.05.2020 17:04 Ответить
Я навіть можу сказати, що Зеля практично нев'їзний у Львів, як біглий овоч.
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29.05.2020 17:06 Ответить
зе 'спіймає облизня' по всіх регіонах..
невиконані обіцянки мстяться..
Зокрема обіцянка посадити "Банду Посіпак Порошенка"
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29.05.2020 18:12 Ответить
так дрюне прежде чем в мэры стремиться надо сначала евровидение выиграть или грэмми получить
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29.05.2020 17:07 Ответить
нхай буде хоч дУбінський... какая разніца
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29.05.2020 17:10 Ответить
Дубинського на дуба і чим скоріше, тим краще.
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29.05.2020 19:42 Ответить
маєш рацію
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29.05.2020 23:41 Ответить
Дещиця Андрію - повага. Один з найкращих і шанованих дипломатів України.
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29.05.2020 17:49 Ответить
Як львівянин,як людина,що цікавиться політичним життям Львова і знає політичні розклади у місті скажу,що основна боротьба за мерське крісло розгориться між двома претендентами - Садовим і Синюткою...Наберуть майже рівну кількість голосів...Третім буде Кошулинський зі значним відривом...А далі всі інші - Васюник,Квурт...і різні дещиці...Садового зараз валять по чорному,варто лиш подивитись вчорашню сесію міськради...Фракція Самопоміч розкололась,майже кожен виступаючий вважав признаком доброго тону копнути Садового,а фракціі основних конкурентів-Свободи і БПП-так і взагалі довго мішали його з лйаном і потім продовжили мішати на програмі "говорить великий Львів"...Це великий мінус Садового,що дозволяє так з собою поводитись,ніколи не мстить не добиває ворогів...
Синютка - ставленик Садового,той його знайшов десь на периферіі і зробив першим замом...Хороший господарник,сильний і жорсткий...За одну нараду міг звільнити кількох нач жеків чи інших...але - виконавець,не самостійний,боїться начальство...Ну і як не крути - зрадив Садового,міг би його і не топтати по команді Пороха...Ну і Кошуля - той і взагалі буде підписувати що скажуть і не до кінця зрозуміє що...Реальна освіта одна - кулінарний технікум,реально робота теж одна - кухар на приіску в Сибіру...На всіх інших він був відбувайлом Фунтом...Ще є Васюник,брат екс комсорга,віце прем"єра в Ющенка,є ще Квурт,який забрав у львівян і продав єдине велике озеро - Винниківське...але то вже поза боротьбою...
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29.05.2020 17:54 Ответить
Романчук..
як львянин львівянину скажу що Ви тут 'нагородили три мішки вовни'..

1)Рейтинг Синютки у Львові на рівні Васюника..2-3 відсотки..
2)Кошулинський має рейтинг куди більший..
3),майже кожен виступаючий вважав признаком доброго тону копнути Садового/БО Є ЗА ЩО.
4)РАНО КАЗАТИ ПРО РЕЙТИНГИ.. НЕВІДОМО ХТО ПІДЕ..
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29.05.2020 18:39 Ответить
ЩОБ ЗАКІНЧИТИ ПИТАННЯПАТРІОТИЧНОСТІ "сАМОПОМОЧІ І ЇХ лІДЕРА зАДОВОГО..
Дещиця спростував чутки про висунення своєї кандидатури на вибори мера Львова - Цензор.НЕТ 1080
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29.05.2020 20:15 Ответить
З тієї нулівки "львів'янін" як з гівна куля.
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30.05.2020 18:20 Ответить
а шо він вічний мер?
пішов би вже сам сміття моніторити поза львовом.. на мера жидачіва його!
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29.05.2020 23:43 Ответить
Нормально написати фамілію учасника АТО що не дозволяє, нулівка?
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30.05.2020 18:16 Ответить
по кількості 'оригіналів' ,що йдуть в мери навіть Львів не випередить Столицю..
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29.05.2020 17:57 Ответить
.... а з лютого по червень 2014 року - виконувачем обов'язків міністра закордонних справ Польщі. З жовтня 2014 року Дещиця обіймає посаду посла України в Польщі.
А ми не знали! Дяка Цезору!
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29.05.2020 18:52 Ответить
Таки цього ми як раз і не знали. З чого б це наш Дещиця був в.о. МЗС Польщі??? В Польщі що, своїх людей немає на міністра? Може-таки він був в.о. МЗС України?)))
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30.05.2020 20:36 Ответить
Хороші https://afishar.com/region/lviv-news/ новини Львова . Але треба ще глянути на кандидатури, які будуть.
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12.06.2020 13:24 Ответить
 
 