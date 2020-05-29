Дещица опроверг слухи о выдвижении своей кандидатуры на выборы мэра Львова

Информация в отдельных СМИ, о том, что действующий посол Украины в Польше Андрей Дещица якобы собирается баллотироваться в мэры Львова, не соответствует действительности.

Об этом посол Дещица сказал в комментарии Укринформу, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сплетен не буду комментировать, тем более таких, которые вышли из анонимных источников. Как и каждый украинец, я очень люблю Львов, болею за его будущее и искренне желаю благополучия и процветания всем родным мне львовянам", - заявил Дещица.

Он подчеркнул, что для него честь - быть на дипломатической службе Украины.

"Как у посла Украины в Польше у меня еще много планов и интересных идей. Я и в дальнейшем буду продолжать, насколько мне хватит сил и здоровья, работать на благо украинского государства и украинского народа", - подчеркнул украинский дипломат.

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Ранее некоторые львовские интернет-порталы со ссылкой на неизвестные источники сообщили, что в партии "Слуга народа" видят украинского посла в Польше Дещицу оппонентом Андрея Садового в гонке за кресло мэра Львова во время местных выборов в октябре этого года.

Дещица является уроженцем Львовщины, окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко. Он был послом Украины в Финляндии и Исландии, а с февраля по июнь 2014 года - исполняющим обязанности министра иностранных дел. С октября 2014 Дещица занимает должность посла Украины в Польше.

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