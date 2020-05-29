Решение ВАКС по Бахматюку политически мотивировано и принято вопреки аналогичным решениям по окружению Януковича, - адвокаты
ВАКС при избрании меры пресечения по делу VAB банка проигнорировал многочисленные процессуальные решения, а само решение было принято вопреки аналогичным решением в отношении бывших высокопоставленных чиновников Януковича (дела Клименко и Клюева), заявляют адвокаты Олега Бахматюка.
Об этом заявили адвокаты бизнесмена Олега Бахматюка Татьяна Козаченко и Дмитрий Лошаков, комментируя решение Апелляционной палаты ВАКС об избрании меры пресечения. Они заявили, что решение имеет все признаки предвзятости и политической заангажированности, а потому будет оспариваться в международных судах, сообщают Українські новини.
"Во-первых, НАБУ проводит процессуальные действия в остановленном уголовном производстве, что является недопустимым. Во-вторых, они не смогли доказать наличие международного розыска. Потому что НАБУ не осуществляет международный розыск. Ни "Интерпол", ни одна страна мира не подтвердили, что у них есть информация о действиях, которые нужно совершать против Олега Бахматюка. Несмотря на это Высший антикоррупционный суд решил применить фактически заочный арест, причем пошел против своей собственной практики, когда на тех же основаниях в отношении других людей они выносили противоположные решения. К таким должностным лицам, как Клюев и Клименко, они отказали в применении мер именно потому, что невозможно проводить процессуальные действия при остановленных производствах", - заявила Татьяна Козаченко.
Адвокат также отметила, что применение меры пресечения в виде ареста невозможно, если не ведется международный розыск. "Антикоррупционный суд, когда речь идет об экс-чиновниках или действующих должностных лицах, которые до сих пор имеют огромное влияние на политику в Украине, которые имеют свои кадры, что как метастазы проникли в различные сферы государственного управления, выбирает к ним лояльную позицию. А если речь идет о том бизнесе, который производит украинскую продукцию, создает рабочие места и не имеет политического иммунитета, телеканалов, представительства во власти, к ним применяются такие средства, как давление на бизнес и решения, противоречащие собственной практике ВАКС, - говорит адвокат. - НАБУ все время заявляет о том, что Олег Бахматюк находится в розыске и они не знают, где он находится. Это неправда. Документы, находящиеся в ВАКС, НАБУ, САП, были поданы от адвокатов - выписки из федеральных реестров в отношении всех лиц, где они живут, с реальными адресами. Конкретное место проживания известно НАБУ, о чем они сообщили защитникам еще в декабре прошлого года. Никто ни от кого не скрывается".
Сторона защиты Бахматюка напомнила, что дело было возобновлено в сентябре прошлого года без наличия на руках уголовного производства экс-генпрокурором Рябошапкой и его заместителем Касько незаконным способом, вне досудебного расследования. "Фактически происходит перераспределение активов и политическое влияние на бизнес. Мы считаем, что такая избирательность недопустима, поэтому решение ВАКС мы считаем политическим и незаконным", - заявили защитники. По их словам, они направят жалобы в Европейский суд по правам человека, чтобы он предоставил оценку этим обстоятельствам. Также готовятся обращения к Генеральному прокурору, САП и Высшему совету правосудия в тех частях, где были допущены нарушения.
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После того, как путин в 2003 году посадил Ходорковского украинские шакалы решили, что им ничто не помешает раздерибанить его активы.
Первыми кинулись на эти активы Пинчук и Бродский.
Пинчук уже ходил по ВабБанку, открывал ногами двери и ганял его сотрудников, как случилась неувязочка - пришел Ющенко, который через Гетьмана был знаком с людьми Ходорковского и воспрепятствовал его ограблению.
Пинчук ,вообще, спрятался под лавку и сидел тихо, как мышь, а Бродский бегом вступил в БЮТ и надеялся, что Юля подсобит ему в дерибане.
Однако, советники Тимошенко посоветовали ей не ввязываться в это темное дело и она посылает Бродского нах.
Бродский покидает БЮТ, проклинает Юлю и тихо ждет своего часа.
С приходом Януковича Бродский поступает к нему на службу и начинает мочить Максимова (человек Ходорковского в Украине) всеми возможными методами и добивается его ареста прямо на Новогоднем корпоративе.
Отпукают Максимова после того, как он в СИЗО переписывает акции ВабБанка Бахматюку, речной порт Бродскому и Шуфричу, Пилон-Инвест и активы в Харькове еще кому то из этой банды.
Так, что Бахматюк не должен жаловаться, что с ним поступают, как с человеком Януковича.
Пысы. Склоки, которые сейчас идут в связи с мемориалом Бабьего Яра - это отголосок давней вражды между Пинчуком и Бродским и тупым гоям лучше сидеть тихо и не выпячивать свою высокообразованность. Кстати, Пинчук тоже в свое время посадил Бродского на цугундер, где он кукарекал.
На участке возле речного вокзала Шуфрич с Бродским планируют подземный развлекательный центр. Вкладывают бабло. И тут следует еще один удар от Пинчука ниже спины сзади.
Пинчук нанимает титушек, которые устраивают бузу вокруг этого строительства, аргументируя ее тем, что на этом споконвечном болоте закопано золото нибелунгов.
Хрен вам, а не центр развлечения, активистов покричать за деньги у нас более, чем достаточно.