На Виннитчине военнослужащему и работнику ВСУ сообщено о подозрении в присвоении 479 тыс. грн и нанесении ущерба на 1,7 млн грн, - ГБР

Следователи ГБР сообщили о подозрении военнослужащему и работнику ВСУ одной из воинских части Винницкой области, которые присваивали средства воинской части.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что в течение 2016-2018 годов военнослужащий и работники ВСУ злоупотребляя своим служебным положением присваивали средства из кассы воинской части, которые предназначались для выплаты денежного обеспечения его коллег.

В частности, работник ВСУ составил и издал ряд заведомо ложных официальных документов, на основании которых присвоил средства под видом выплаты денежной помощи на оздоровление и материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов своих коллег военнослужащих на сумму 479 368 грн.

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Другой подозреваемый - военнослужащий допустил ряд безосновательных начислений, непредусмотренных законом выплат денежного довольствия военнослужащим и заработной платы работникам воинской части, чем нанес воинской части материальный ущерб на сумму 1 778 908 гривен. В результате этого его подчиненный присвоил часть этих средств.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.

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